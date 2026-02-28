"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност

По информация от г-жа Надежда Узунова от пресцентъра на Министерски съвет, на Съвета за сигурност днес не са поканени представители на политическите партии. Във все по-усложняващата се геополитическа обстановка и най-важния въпрос за опазване на националната сигурност на България, свикването на Съвет за сигурност в камерен състав е абсолютно недопустимо.
Това се казва в официална позиция на партията.
В 13:00 ч. представители на "Възраждане" ще бъдат пред Министерски съвет и ще настояват да присъстват на Съвета за сигурност. Каним всеки свободен българин, който иска мир, да дойде с нас.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #19, #21
12:37 28.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 .....
12:39 28.02.2026
4 Засега
Коментиран от #26
12:41 28.02.2026
5 Дориана
Коментиран от #14
12:41 28.02.2026
6 И да иде
12:41 28.02.2026
7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
12:42 28.02.2026
8 Ти си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":отговорник за химическите весета. Колко ще докараш за червените старци и бабички ?
12:43 28.02.2026
9 Айде
12:46 28.02.2026
10 Нека да пиша
12:47 28.02.2026
11 кой му дреме
ОСТАВКА И ЗАТВОР
12:47 28.02.2026
12 Сталин
12:48 28.02.2026
13 Смях в залата
12:48 28.02.2026
14 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Дориана":Хубави прогнози пишеш. Галят очите, но русофилите изкараха на предна линия дечица, внуци, роднини, любовници...
Като на Шипка е - "Грабвайте телата"...
12:48 28.02.2026
15 Костадинка фон Максуда
12:48 28.02.2026
16 Иван Грозни
12:49 28.02.2026
17 Злодеи под слънцето
Коментиран от #29
12:49 28.02.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БОРБАТА С МАФИЯТА НА КМЕТА МАФИОТ НА СОФИЯ:)
12:50 28.02.2026
19 Оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Винаги усърдно и настойчиво каниш всичко живо на някакви протести,но Никога досега не споменаваш за ЕФЕКТА от тях.Та що така бе Миме?:)
12:50 28.02.2026
20 Хипотетично
Правителството е друга бира - изпълнителна власт и туристи не се канят.
12:50 28.02.2026
21 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да носим ли въжета и брадви
12:50 28.02.2026
22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
12:51 28.02.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И ВОЙНАТА ЩЕ СПРЕ:)
12:51 28.02.2026
24 а бе..
12:54 28.02.2026
25 Асанчо от Максуда
За левчето нито веднъж не присъства .
12:54 28.02.2026
26 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
До коментар #4 от "Засега":А другите паткани са се скрили по мазетата и чакат указания от изсраелското посолство какво да мяцнат в подкрепа на ционисткия терористичен режим.
12:59 28.02.2026
27 Възpожденец 🇧🇬
13:01 28.02.2026
28 бай благои
13:09 28.02.2026
29 костя
До коментар #17 от "Злодеи под слънцето":да заминава в раша и да отърве ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ от себе си!
Коментиран от #31
13:09 28.02.2026
30 Феникс
13:09 28.02.2026
31 може даже
До коментар #29 от "костя":да се хвърли от някой балкон там в чест на режима
13:13 28.02.2026