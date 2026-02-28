"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност

По информация от г-жа Надежда Узунова от пресцентъра на Министерски съвет, на Съвета за сигурност днес не са поканени представители на политическите партии. Във все по-усложняващата се геополитическа обстановка и най-важния въпрос за опазване на националната сигурност на България, свикването на Съвет за сигурност в камерен състав е абсолютно недопустимо.

Това се казва в официална позиция на партията.



В 13:00 ч. представители на "Възраждане" ще бъдат пред Министерски съвет и ще настояват да присъстват на Съвета за сигурност. Каним всеки свободен българин, който иска мир, да дойде с нас.