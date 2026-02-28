Новини
"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност

28 Февруари, 2026 12:36 762 31

  • възраждане-
  • заседание-
  • съвет по сигурността-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война

Каним всеки свободен българин, който иска мир, да дойде с нас, зоват от партията

Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По информация от г-жа Надежда Узунова от пресцентъра на Министерски съвет, на Съвета за сигурност днес не са поканени представители на политическите партии. Във все по-усложняващата се геополитическа обстановка и най-важния въпрос за опазване на националната сигурност на България, свикването на Съвет за сигурност в камерен състав е абсолютно недопустимо.

Това се казва в официална позиция на партията.

В 13:00 ч. представители на "Възраждане" ще бъдат пред Министерски съвет и ще настояват да присъстват на Съвета за сигурност. Каним всеки свободен българин, който иска мир, да дойде с нас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 12 Отговор
    В 13 часа протест пред Министерския съвет.

    Коментиран от #8, #19, #21

    12:37 28.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 .....

    9 18 Отговор
    От "Разграждане" техният представител ще е др. Путлер

    12:39 28.02.2026

  • 4 Засега

    7 3 Отговор
    само максудския излезе с изявленяи по темата по шорошкотоРадиоДарик

    Коментиран от #26

    12:41 28.02.2026

  • 5 Дориана

    7 18 Отговор
    Възраждане са националистическа партия и нямат място в Парламента . Да не говорим , че играят ролята на скрита патерица на Борисов. Падат надолу под 4 %

    Коментиран от #14

    12:41 28.02.2026

  • 6 И да иде

    8 2 Отговор
    Някой възроден знае ли иврит или по-скоро идиш? Там на тези езици ще се дават указания.

    12:41 28.02.2026

  • 7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 8 Отговор
    Копейкин,...и ти продаде избирателите си като ИТН.

    12:42 28.02.2026

  • 8 Ти си

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    отговорник за химическите весета. Колко ще докараш за червените старци и бабички ?

    12:43 28.02.2026

  • 9 Айде

    5 2 Отговор
    къш к ш къш, къш

    12:46 28.02.2026

  • 10 Нека да пиша

    4 4 Отговор
    Хаха ,а за нападението на сувиренна Украйна ?

    12:47 28.02.2026

  • 11 кой му дреме

    6 3 Отговор
    радев дойде на власт и веднага ни вкара във война
    ОСТАВКА И ЗАТВОР

    12:47 28.02.2026

  • 12 Сталин

    6 3 Отговор
    Аз ви казах кошерните плъхове от правителството ще пращат цървулите да мрат за ционизма и исраhell ,след като убиха 3000000 цървули за 30 години кошерна демокрация ,сега ще занулят и оцелелите от кошерния холо кост

    12:48 28.02.2026

  • 13 Смях в залата

    6 10 Отговор
    Копейкин мисли по-вече за аятоласоте и Путин отколкото за Българите

    12:48 28.02.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Хубави прогнози пишеш. Галят очите, но русофилите изкараха на предна линия дечица, внуци, роднини, любовници...
    Като на Шипка е - "Грабвайте телата"...

    12:48 28.02.2026

  • 15 Костадинка фон Максуда

    4 7 Отговор
    Днес каним всички пред МС,със един Коран,и ще рецетирама Аяти и ще правим дуа.

    12:48 28.02.2026

  • 16 Иван Грозни

    4 5 Отговор
    След 19.04. само първата редичка в парламента, а може и по-малко. Довиждане дърдорковци. Само приказвахте и нищо на среща.Така е лесно.Седиш и от време на време бля-бля. И голямата заплата си върви.

    12:49 28.02.2026

  • 17 Злодеи под слънцето

    6 9 Отговор
    Искали МИР от Възраждане, а защо подкрепят Путин, който разпали една безсмислена война, отнела толково животи и разбила съдбата на милиони хора? Политиците от тази човеконенавистна партия искат единствено благоденствие само за себе си и разиграват театър достатъчно години. Време е да им дръпнем шалтера.

    Коментиран от #29

    12:49 28.02.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    Е МАЛКО РАХАТ ОТ ПЕТРОХАНСКИТЕ П И
    БОРБАТА С МАФИЯТА НА КМЕТА МАФИОТ НА СОФИЯ:)

    12:50 28.02.2026

  • 19 Оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Винаги усърдно и настойчиво каниш всичко живо на някакви протести,но Никога досега не споменаваш за ЕФЕКТА от тях.Та що така бе Миме?:)

    12:50 28.02.2026

  • 20 Хипотетично

    3 2 Отговор
    Йотова може да свика Консултативен съвет и да покани парламентарни партии.
    Правителството е друга бира - изпълнителна власт и туристи не се канят.

    12:50 28.02.2026

  • 21 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да носим ли въжета и брадви

    12:50 28.02.2026

  • 22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 6 Отговор
    Националните предатели Къстадин и останалите неyдачници искат първи да информират имnoтентния Путлер, който се сврял в бункера безпомощен.

    12:51 28.02.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 5 Отговор
    ПО ЕДИН ОРЕШНИК В ГАЗОВИТЕ ПОЛЕТА НА САЩ В КАТАР И НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В АЗЕРБЕЙДЖАН
    ......
    И ВОЙНАТА ЩЕ СПРЕ:)

    12:51 28.02.2026

  • 24 а бе..

    4 1 Отговор
    Требва тегеран да удари пистата със цръните щадски авиони цистерни и нещата у бг-то ще се опраат

    12:54 28.02.2026

  • 25 Асанчо от Максуда

    4 5 Отговор
    Максудата само плямпа и призовава деб.или.те, но обикновено отсъства от подобни "революции".
    За левчето нито веднъж не присъства .

    12:54 28.02.2026

  • 26 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Засега":

    А другите паткани са се скрили по мазетата и чакат указания от изсраелското посолство какво да мяцнат в подкрепа на ционисткия терористичен режим.

    12:59 28.02.2026

  • 27 Възpожденец 🇧🇬

    2 3 Отговор
    От какъв зор ще допускат MAHГAЛCKATA партия на Касим Копейкин на Съвета за сигурност на България ?!

    13:01 28.02.2026

  • 28 бай благои

    1 0 Отговор
    костадинов не разбра ли че ще присъстват само от подмяната които хич не ги е гприжа зоа народа

    13:09 28.02.2026

  • 29 костя

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Злодеи под слънцето":

    да заминава в раша и да отърве ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ от себе си!

    Коментиран от #31

    13:09 28.02.2026

  • 30 Феникс

    1 0 Отговор
    Явно пак ще гласувам за тях , мунчо и женичката му се оказаха поредните спасители в ръжта, върли слуги на глобалистите!

    13:09 28.02.2026

  • 31 може даже

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "костя":

    да се хвърли от някой балкон там в чест на режима

    13:13 28.02.2026

