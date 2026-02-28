МС срещу Костадин Костадинов: Политическите партии не са членове на Съвета за сигурност

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са.

Това припомнят от Правителствената пресслужба.

В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви.