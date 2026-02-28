МС срещу Костадин Костадинов: Политическите партии не са членове на Съвета за сигурност

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са.
Това припомнят от Правителствената пресслужба.
В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви.
Оценка 4.3 от 11 гласа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мафията по партии в МС
Коментиран от #6
14:11 28.02.2026
3 Дзак
14:11 28.02.2026
4 Хаха
14:12 28.02.2026
5 БРАВО КУПЕЙКИН👍
ПРЕД ГАСТРОНОМИТЕ НЕ СТАВАТЕ...😀
14:17 28.02.2026
6 Прав си!
До коментар #2 от "Мафията по партии в МС":Костя и Цончовците му са срам за всички честни и почтени хора. С техните гласове ни вземат от джобовете милиони евра за охрана на двете Дебели и Угоени парчета.
14:17 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.