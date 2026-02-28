Vivacom излезе с официално становище относно техническия срив

Vivacom излезе с официално становище относно проблема с достъпа до телекомуникационните услуги.
Ето какво обяви операторът:
Между 19:00 и 20:00 часа на 27 февруари 2026 година, потребителите на Vivacom в някои части на Североизточна България е възможно да са изпитвали затруднения с достъпа до телекомуникационни услуги.
Причината за това са външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom в този регион.
Техническите екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на услугите. Ако потребителите все още срещат затруднения, може да рестартират оборудването си.
Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането.
