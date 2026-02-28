Новини
Vivacom излезе с официално становище относно техническия срив

28 Февруари, 2026 12:27 1 141 4

Причината за това са външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom в този регион

Снимка: БГНЕС
Vivacom излезе с официално становище относно проблема с достъпа до телекомуникационните услуги.

Ето какво обяви операторът:

Между 19:00 и 20:00 часа на 27 февруари 2026 година, потребителите на Vivacom в някои части на Североизточна България е възможно да са изпитвали затруднения с достъпа до телекомуникационни услуги.

Причината за това са външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom в този регион.

Техническите екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на услугите. Ако потребителите все още срещат затруднения, може да рестартират оборудването си.

Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането.


Русе / България
  Вай

    6 1 Отговор
    След дъжд качулка?!

    12:35 28.02.2026

  Бобе

    2 2 Отговор
    Че те още ли имат клиенти

    12:39 28.02.2026

  Oня с коня

    2 2 Отговор
    А1 е ном.1 .

    12:45 28.02.2026

  Н.Наумова

    0 0 Отговор
    Във Варна проблемът продължава и до сега. тел. но 123 изключва веднага и няма никакъв начин да научим кога ще бъде отстранен.

    13:11 28.02.2026

