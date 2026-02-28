Христо Гаджев: Андрей Гюров отново заобикаля парламента, председателят на НС не е поканен на Съвета за сигурност

"Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ вече е факт, а Гюров отново не знае какво, как и защо прави. Решил е да свика Съвет по сигурността към МС. Досега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на НС. Най-малкото председателят на НС. Днес такава покана няма". Това написа председателят на комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев в пост във Facebook.
Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото.
"За трети път в три поредни дни се самозабрави и заобикаля парламента. Скри се от изслушването за самолетите, скри се от парламентарен контрол, днес пак се крие. А точно по темата военна операция срещу Иран и последващ ответен отговор трябва да има безупречна и точна комуникация между институциите", казва още Гаджев. И припомня, че министър-председателят е станал депутат от ПП под мотото "да върнем парламентаризма".
Град Симитли
Един път мислете за държавата,а не за партийката ди !
14:06 28.02.2026
Данко Харсъзина
14:07 28.02.2026
Този е от
14:10 28.02.2026
Мнение
14:12 28.02.2026
ОБЕКТИВЕН
14:13 28.02.2026
МВР служител
14:14 28.02.2026
Цончо плюнката
14:14 28.02.2026
И какво ще дири тази кифла
14:16 28.02.2026
БоюЦиганина
14:46 28.02.2026
78291
14:47 28.02.2026
Гарга Сарис
14:53 28.02.2026
ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Те са създадени именно да предотвратят политическа Алтернатива. И която - за да е наистина такава - трябва да отбие мафията от бюджетното виме.
Замислете се:
Какво може да предложи ГЕРБ на България след обявата, че сме напълно интегрирани в Европа, освен още по-голяма корупция? И да обслужва Пеевски по американска и Путин по руска линия?
А Пеевски - да задели част от кражбите към неговите общини? И да козирува на Тръмп на всяка негова хрумка с молба за Магнитски?
Възраждане - да ни вадят от ЕС и НАТО на път към руска колония като Беларус на Балканите?
ИТН - да ни пазят от джендъри и мигранти?
БСП - да унищожава всичко пазарно и да смуче нови и по-високи данъци, за да помага на бедните по жанвиденовски?
За да бъде убит всеки сценарий с появата на Алтернатива трябва да бъде минимизирано нейното политическо влияние като брой депутати. Защото при 121 или близо е началото на края на Мафията.
И понеже няма какво да предложат на България - целта на тези инженерни продукти е да предизвикат отвращение на хората към лицата на Алтернативата.
Не към техните идеи - там просто образователно не са конкурентни.
Не към техните биографии - там още по-малко.
Не към техните ум и умения за формулиране на политики за България - това поле на сблъсък е противопоказно.
14:53 28.02.2026