Христо Гаджев: Андрей Гюров отново заобикаля парламента, председателят на НС не е поканен на Съвета за сигурност

28 Февруари, 2026 14:04

С действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото, предупреди депутатът от ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
"Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ вече е факт, а Гюров отново не знае какво, как и защо прави. Решил е да свика Съвет по сигурността към МС. Досега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на НС. Най-малкото председателят на НС. Днес такава покана няма". Това написа председателят на комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев в пост във Facebook.

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото.

"За трети път в три поредни дни се самозабрави и заобикаля парламента. Скри се от изслушването за самолетите, скри се от парламентарен контрол, днес пак се крие. А точно по темата военна операция срещу Иран и последващ ответен отговор трябва да има безупречна и точна комуникация между институциите", казва още Гаджев. И припомня, че министър-председателят е станал депутат от ПП под мотото "да върнем парламентаризма".


  • 2 Град Симитли

    10 3 Отговор
    Що е гербер,се е х0ведо!
    Един път мислете за държавата,а не за партийката ди !

    14:06 28.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    3 8 Отговор
    Има ли Гюро глава?

    14:07 28.02.2026

  • 5 Този е от

    9 3 Отговор
    ИТН. Консултативен съвет с депутати се свиква от президента, а това, че правителството си върши работата ви дразни всички чалгарчета. А на Рая не и е мястото при този съвет.

    14:10 28.02.2026

  • 6 Мнение

    7 1 Отговор
    Т.нар. председател на НС и псевдо юрист, който не познава един колега или преподавател, ще бъде поканена скоро на ГМ Димитров за да остави показания

    14:12 28.02.2026

  • 7 ОБЕКТИВЕН

    3 3 Отговор
    Ама тази покана не е за соаре , а да се вземат важни решения за които тази МЪНИкенка и идея си няма !!

    14:13 28.02.2026

  • 9 МВР служител

    4 1 Отговор
    Борисов поема към затвора в град Яши Румъния, а Пеевски ще бъде екстрадиран в унгарски затвор за да не пречат на разследването по злоупотребата с власт и нехайство на институциите

    14:14 28.02.2026

  • 10 Цончо плюнката

    2 1 Отговор
    Яд ви е, че не можахте да го плюете и да си изиграете сценките нали 😆

    14:14 28.02.2026

  • 11 И какво ще дири тази кифла

    3 2 Отговор
    На съвета за сигурност?!

    14:16 28.02.2026

  • 12 БоюЦиганина

    2 0 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    14:46 28.02.2026

  • 14 78291

    0 0 Отговор
    Тя ще оправя прически ли вътре,тикво

    14:47 28.02.2026

  • 16 Гарга Сарис

    0 0 Отговор
    Що не ме разведеш по плаца малко. Хванал се за моя маркуч?

    14:53 28.02.2026

  • 17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 0 Отговор
    Причината толкова помия да се излива в публичното пространство е само една: партиите - инженерни продукти няма какво да предложат за бъдещето на България.
    Те са създадени именно да предотвратят политическа Алтернатива. И която - за да е наистина такава - трябва да отбие мафията от бюджетното виме.
    Замислете се:
    Какво може да предложи ГЕРБ на България след обявата, че сме напълно интегрирани в Европа, освен още по-голяма корупция? И да обслужва Пеевски по американска и Путин по руска линия?
    А Пеевски - да задели част от кражбите към неговите общини? И да козирува на Тръмп на всяка негова хрумка с молба за Магнитски?
    Възраждане - да ни вадят от ЕС и НАТО на път към руска колония като Беларус на Балканите?
    ИТН - да ни пазят от джендъри и мигранти?
    БСП - да унищожава всичко пазарно и да смуче нови и по-високи данъци, за да помага на бедните по жанвиденовски?
    За да бъде убит всеки сценарий с появата на Алтернатива трябва да бъде минимизирано нейното политическо влияние като брой депутати. Защото при 121 или близо е началото на края на Мафията.
    И понеже няма какво да предложат на България - целта на тези инженерни продукти е да предизвикат отвращение на хората към лицата на Алтернативата.
    Не към техните идеи - там просто образователно не са конкурентни.
    Не към техните биографии - там още по-малко.
    Не към техните ум и умения за формулиране на политики за България - това поле на сблъсък е противопоказно.

    14:53 28.02.2026

