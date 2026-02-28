Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атижа за новите гърди на Азис: По-големи са от моите!

28 Февруари, 2026 14:10 724 8

Закачката ѝ бързо събра хиляди реакции

Атижа за новите гърди на Азис: По-големи са от моите! - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След като стана ясно, че изпълнителят си е поставил мъжки гръдни импланти, темата за новата му трансформация се превърна в една от най-коментираните онлайн. И както винаги – хуморът не закъсня, пише marica.bg.

Певицата Атижа публикува обща снимка с Азис и написа:

„Гърдите му са по-големи от моите.“


Закачката ѝ бързо събра хиляди реакции, а феновете приеха случващото се с усмивка. Двамата демонстрират, че приемат шума около себе си с чувство за самоирония.

Не е тайна, че Азис от години залага на провокативен стил, смели визии и нестандартни решения относно външния си вид. Новата му промяна само засили интереса към името му и отново го изкачи сред най-търсените теми в интернет.

Миналата година двамата с Атижа предизвикаха истинска буря онлайн с провокативна фотосесия, която раздели мненията в мрежата. Сега обаче тонът е по-лек – и очевидно изпълнен с хумор.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истински се итересувам дали.........

    2 0 Отговор
    Си е епилирал "ЖЕ"-точката

    14:13 28.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Ромска работа.

    14:23 28.02.2026

  • 4 Жиголо

    1 0 Отговор
    Знаете ли какво, аз съм си надвил на масрафа и прибирам! Тези и двамата, колкото и да платят, няма да ги взема!

    14:28 28.02.2026

  • 5 Прокопи

    0 0 Отговор
    А на кой дупето е по стегнато?🤭

    14:29 28.02.2026

  • 6 Патиланско царство

    1 0 Отговор
    Мъжът преправен на жена, жената на мъж ..

    14:34 28.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 травеститкова

    1 0 Отговор
    Гърдите му са по-големи от моите бишони

    14:50 28.02.2026