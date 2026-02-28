Атижа за новите гърди на Азис: По-големи са от моите!

След като стана ясно, че изпълнителят си е поставил мъжки гръдни импланти, темата за новата му трансформация се превърна в една от най-коментираните онлайн. И както винаги – хуморът не закъсня, пише marica.bg.

Певицата Атижа публикува обща снимка с Азис и написа:

„Гърдите му са по-големи от моите.“

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от ATIJA (@atijababy)



Закачката ѝ бързо събра хиляди реакции, а феновете приеха случващото се с усмивка. Двамата демонстрират, че приемат шума около себе си с чувство за самоирония.

Не е тайна, че Азис от години залага на провокативен стил, смели визии и нестандартни решения относно външния си вид. Новата му промяна само засили интереса към името му и отново го изкачи сред най-търсените теми в интернет.

Миналата година двамата с Атижа предизвикаха истинска буря онлайн с провокативна фотосесия, която раздели мненията в мрежата. Сега обаче тонът е по-лек – и очевидно изпълнен с хумор.