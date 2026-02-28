“Възраждане” осъжда терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран

За пореден път планетата е пред заплаха от световна война. Причината за това е терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран, се казва в позиция на председателя на “Възраждане”, публикувана преди минути в социалната мрежа Фейсбук.

“Възраждане” настоява за незабавно осъждане на действията на престъпния режим на Нетаняху и ако се окаже, че американските военни самолети на летище "София" имат каквато и да е връзка с войната в Иран, то те трябва да бъдат незабавно изтеглени от нашата територия. Тази война не е наша, Иран не ни е враг, мирът трябва да бъде подкрепен!

Обръщаме се и към другите политически партии в България - към абсолютно всички участници в изборите на 19 април, до всички - от политическия лидер до последния натовски генерал, нека кажат ясно и категорично каква е позицията им. За България или срещу България? Време е ясно и категорично да кажете своята позиция!