“Възраждане” осъжда терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран

За пореден път планетата е пред заплаха от световна война. Причината за това е терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран, се казва в позиция на председателя на “Възраждане”, публикувана преди минути в социалната мрежа Фейсбук.
“Възраждане” настоява за незабавно осъждане на действията на престъпния режим на Нетаняху и ако се окаже, че американските военни самолети на летище "София" имат каквато и да е връзка с войната в Иран, то те трябва да бъдат незабавно изтеглени от нашата територия. Тази война не е наша, Иран не ни е враг, мирът трябва да бъде подкрепен!
Обръщаме се и към другите политически партии в България - към абсолютно всички участници в изборите на 19 април, до всички - от политическия лидер до последния натовски генерал, нека кажат ясно и категорично каква е позицията им. За България или срещу България? Време е ясно и категорично да кажете своята позиция!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
36 Мафията превърна България в агресор!
1. Територията като инструмент на агресия
Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
"Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.
2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
"Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."
Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридически, Хартата е "Конституцията на света" и нито едно двустранно споразумение (като това за базите) или съюзен договор не може да я отменя.
13:59 28.02.2026
