“Възраждане” осъжда терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран

28 Февруари, 2026 13:33 746 54

Тази война не е наша, Иран не ни е враг, мирът трябва да бъде подкрепен!

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За пореден път планетата е пред заплаха от световна война. Причината за това е терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран, се казва в позиция на председателя на “Възраждане”, публикувана преди минути в социалната мрежа Фейсбук.

“Възраждане” настоява за незабавно осъждане на действията на престъпния режим на Нетаняху и ако се окаже, че американските военни самолети на летище "София" имат каквато и да е връзка с войната в Иран, то те трябва да бъдат незабавно изтеглени от нашата територия. Тази война не е наша, Иран не ни е враг, мирът трябва да бъде подкрепен!

Обръщаме се и към другите политически партии в България - към абсолютно всички участници в изборите на 19 април, до всички - от политическия лидер до последния натовски генерал, нека кажат ясно и категорично каква е позицията им. За България или срещу България? Време е ясно и категорично да кажете своята позиция!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    30 18 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #2, #53

    13:34 28.02.2026

  • 2 Ще те допълня

    18 29 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Време е за разкарване! Скоро ще бъдете разкарани.

    Коментиран от #7

    13:35 28.02.2026

  • 3 не съм им фен но тук

    37 13 Отговор
    и аз подкрепям мнението на възраждане че са терористи израел и сащ!!!

    Коментиран от #50

    13:35 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Изчезвайте

    16 28 Отговор
    в Иран, откачалки

    Коментиран от #13, #17

    13:36 28.02.2026

  • 6 Емигрант

    29 16 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане! Всички други са подлоги и марионетно- обслужващи плужеци, симулиращи опозиция.

    Коментиран от #54

    13:36 28.02.2026

  • 7 Помним

    12 21 Отговор

    До коментар #2 от "Ще те допълня":

    че с гласовете на Възраждане двете Дебели парчета простата Тиква Борисов и ПееФ си запазиха държавната охрана.

    13:37 28.02.2026

  • 8 само да кажа

    12 8 Отговор
    айде спрете да слагате постоянно едни и същи 3 статии като за първа статия през 20мин от сутринта насам разбрахме вече че израел са терористи също и сащ (не че не го знаехме де)

    Коментиран от #14

    13:37 28.02.2026

  • 9 Историк

    23 9 Отговор
    Страх тресе продажната мафия, че Възраждане може да ги вкара по затворите. Затова купуват и подкупва всичко.

    13:38 28.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха

    9 20 Отговор
    Възраждане осъди ли атаката на раша срещу Украйна?

    Коментиран от #49

    13:40 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По - полека с агресията и злобата лама

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Изчезвайте":

    Да не се преселиш ти !

    13:41 28.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кажете

    5 7 Отговор
    Ама вас кой ви пита !!

    13:42 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 По - полека

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Изчезвайте":

    Да не ги изпревариш лама !

    13:43 28.02.2026

  • 18 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Че и":

    Ами знамето🏳️‍🌈 го открадна друга партия😆

    13:43 28.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Забелязано в...

    7 5 Отговор
    Този слоган на снимката, ми прилича на реклама от някоя В футболна група

    13:44 28.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тити

    6 8 Отговор
    Копейките се активизираха

    13:46 28.02.2026

  • 24 РЕФЕРЕНДУМ

    15 7 Отговор
    За излизане от ЕС и НАТО.

    Коментиран от #31

    13:46 28.02.2026

  • 25 Служебният режим в България

    9 7 Отговор
    направи от родината ни съучастник в престъпната израелска и американска агресия срещу мирна и суверенна държава.

    13:47 28.02.2026

  • 26 Питанка

    7 10 Отговор
    Кои са тези 🤡💩 възраждане ?

    13:48 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По чалмите

    7 5 Отговор
    ще ги познаете.

    13:49 28.02.2026

  • 30 гражданин

    6 7 Отговор
    подкрепят долара, а не подкрепят тези, които го печатат и пускат в обращение на тоя долар, е това не е ли шизофрения, скрийте се някъде нещастници, вие ще вкарате някой в затворите, вие нямате 30 човека с висше образование, да си попълните парламентарната група

    Коментиран от #40

    13:51 28.02.2026

  • 31 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "РЕФЕРЕНДУМ":

    То кога чакам за Референдум, но ПОИМЕННО! Който загуби, поименно се изнася от България. Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели еврофилите напускат за Европа! Пускайте референдума ПОИМЕННО за да се знае кой да си стяга багажа. Иначе България никога няма да се оправи.

    13:53 28.02.2026

  • 32 Лост

    7 2 Отговор
    Чакам изказване на Борисов.Нещо от сорта:Ако аз бях премиер, това нямаше да се случи.Служебното правителство е виновно.

    13:54 28.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Браво Възраждане

    8 7 Отговор
    Да очакваме ли същото от другите ни партии или всички са 4футски.!

    13:57 28.02.2026

  • 35 Естествено

    7 4 Отговор
    Местното прокси на руската партия на Путин “Единна Русия” защитава интересите на всеки съюзник на режима, каквито са и аятоласите в Иран.
    Само, че те са поредните който ще последват съдбата на режимите на Асад и Мадуро. Разбира се тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година има цена и свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Сега е реда на иранския режим явно. Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с нея.

    13:58 28.02.2026

  • 36 Мафията превърна България в агресор!

    8 4 Отговор
    Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):

    1. Територията като инструмент на агресия
    Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
    "Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
    Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.

    2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
    В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
    "Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."

    Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридически, Хартата е "Конституцията на света" и нито едно двустранно споразумение (като това за базите) или съюзен договор не може да я отменя.

    13:59 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БРАВО КУПЕЙКИН👍

    4 5 Отговор
    АМА ДА СИ ЗНАЕШ....
    ЗВЪНИ САМО ПО ТЕЛЕФОН С
    ШАЙБА И ЖЕТОНИ....ЧЕ...🎊🎊

    14:00 28.02.2026

  • 39 Украинците

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Сила":

    И сега продължават да убиват българи и да изнасилват българки. Вече има няколко такива случая във Варна.

    14:01 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Сила":

    Много руска пропаганда си ял! Само това мога да ти кажа.

    Коментиран от #46

    14:07 28.02.2026

  • 43 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "Сила":

    За разлика от раша, където има българска общност, но никакви български училища, където да се учи български език или даже да има български паметници, то в Украйна има много бесарабски българи, които си ходят в български училища и си учат български език. Но ми е интересно, че когато бесарабските българи ви кажат това, то вие си продължавате да пишете руска по ми я тук, като си мислите че 100 пъти изречена лъжа ще стане истина.

    Коментиран от #48, #51

    14:11 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Либераст

    2 3 Отговор
    Има ли ръгани шекелки?

    14:13 28.02.2026

  • 46 Хихихихиииии

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    И ти много боздугани си ял, очевидно е.

    14:14 28.02.2026

  • 47 От Евротериторията “България”

    7 2 Отговор
    Престъпният ЕС нарича поредната брутална кървава агресия срещу Иран “операция”, “кампания”, “ескалация на напрежението”, “конфликт”, “размяна на удари”…

    14:15 28.02.2026

  • 48 хихихи

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Украински npocтотии и измислици не ми се четат, укрите искат да се говори и пише само на техния измислен език.

    Коментиран от #52

    14:17 28.02.2026

  • 49 ФАКТ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Не. Украйна беше заграбена от терористичния западен режим, които създадоха Алкайда и ИДИЛ.

    14:21 28.02.2026

  • 50 Волгин

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "не съм им фен но тук":

    А за терористичната атака на Путин срещу Украйна какво мислиш? Фен ли си, подкрепяш ли?

    14:21 28.02.2026

  • 51 Абе кухоглав

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    През 2015 год. показаха всичко по БТВ, или и те си измислят, укробите си знаете само вашата истина и само на нея си вярвате.

    14:22 28.02.2026

  • 52 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "хихихи":

    Не е вярно и това е писано много пъти тук! Проблема е, че путлера използва предлога, че асвабаждава рускоговорящи, за това препоръчаха да се говори на украински, а не на руски. Даже много закъсняха с това. Но руския НЕ Е ЗАБРАНЕН, все още много украински блогъри водят също видеата на руски.

    14:22 28.02.2026

  • 53 хаххаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    отиват ви чалмите и фустите копейка мръсна

    14:42 28.02.2026

  • 54 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емигрант":

    Кажи, че си емигрирал в Русия и ти поръчвам 1 бутилка водка!

    14:51 28.02.2026

