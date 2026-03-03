Новини
140 пътници кацнаха в София с полет от Оман

3 Март, 2026 19:53 1 393 30

140 пътници кацнаха в София с полет от Оман - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полет със 140 души от Оман кацна на летище "Васил Левски" в София. Собственикът на една от чуждестранните нискотарифни компании е организирал прибирането на служителите си, които са били в държави в Близкия изток.

Сред тях са служители на авиокомпанията, които били събрани вчера в Мускат с автобуси от Абу Даби, Оман и Дубай, както и представители на унгарското посолство в Оман. На борда има и български служители на авиокомпанията. Вчера те са отпътували от Абу Даби с автобус до Мускат и тази сутрин самолетът е излетят за София.

Утре започват евакуационните полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи по-рано на брифинг след извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ първият полет ще бъде за Оман, откъдето се очаква да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.

"Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и фирми, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха", обясни Нейнски.

Външният министър заяви, че към момента са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИСКО ТАРИФЕН „ПЪТНИК”

    15 0 Отговор
    В КАКЪВ СМИСЪЛ...„ПЪТНИЦИ”🤔

    Коментиран от #25

    19:57 03.03.2026

  • 2 Има

    16 0 Отговор
    ли червен килим ?

    Коментиран от #20

    19:57 03.03.2026

  • 3 Сатана Z

    13 2 Отговор
    3 дена карантина и да минат през локвата за проверка за ШАП

    20:00 03.03.2026

  • 4 участничка от пЕргенът

    9 0 Отговор
    - Ох, по график имах да правя още 15 масовки, но ще се върна друг път да си доработя.

    20:01 03.03.2026

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    Като слизаха от самолета, цвъркаха ли си на ушите?!

    20:01 03.03.2026

  • 6 Нали имаше

    11 4 Отговор
    девет самолети в готовност да приберат курортистите от Дубай ? И какво стана - нискотарифна авиокомпания отиде да ги връща в България ! Бизнес , Надо , нали ?

    20:03 03.03.2026

  • 7 Налудник

    10 0 Отговор
    Мисля, че трябва да ги посрещнем със сълзи на очи, цветя, тълпи от радостни хора и поне гвардейски полк с музика. Това са хора, прославили ни по такива кътчета на света, които не са за всеки. Отделили време да покажат на света какво нещо е българския дух!
    Слава, вечна слава на героите!
    Бъл-гари! Ю-на-ци!!!

    Коментиран от #17, #24

    20:07 03.03.2026

  • 8 Подли гнусни ционисти.

    7 2 Отговор
    В Израел българи няма! (Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха", обясни Нейнски.)....

    Коментиран от #21

    20:07 03.03.2026

  • 9 Тоалетната хартия

    16 4 Отговор
    За пожари, бедствия и болни самолети няма, но за курортистите има!!!

    20:10 03.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 На правителственият авиоотряд

    9 2 Отговор
    Това не му е работа. Това не е безплатно такси. Нейнски е изключително куха лейка. Правителственият израелски самолет е паркиран в Германия но нашият щели сме да пращаме. И впрочем да обясни тая как се "мобилизират възможности" ?

    20:11 03.03.2026

  • 12 Хмм

    11 1 Отговор
    върна ли се Радостин Василев със силиконовата си хубавица, иначе много загрижен за избирателите, които броят стотинки, за да може той да отмаря в Дубай със заплатата която дължи на техните гласове, точно на националния празник

    20:15 03.03.2026

  • 13 Двойно граждансто

    9 3 Отговор
    С нацистки Израел е позор! Абсолютен позор

    Коментиран от #14

    20:19 03.03.2026

  • 14 Това е нищо

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Двойно граждансто":

    Най-големият позор е двойно руско гражданство

    Коментиран от #18

    20:23 03.03.2026

  • 15 Значи така а?

    10 1 Отговор
    95% от чфутите в Израел от тези които били с двойно гражданство НЕ говорили български език? Това беше съобщено лично от недоразумението Нейнски преди ден. А? Но били българи видиш ли? ...... На всички до един служили в израелската армия да се отнеме по най бързият начин българското гражданство ей! Тези хора не са българи! И тая ционистка гнус става вече нетърпима

    Коментиран от #28

    20:23 03.03.2026

  • 16 Любопитен

    9 1 Отговор
    Делян Пеевски качихте ли го от Дубай, че парламента не може да работи без него??

    20:25 03.03.2026

  • 17 Софийски селянин,

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Налудник":

    Тези ли бе,тръгнали да си правят кефа на хиляди километри от България...
    Още и юнаци,а жените как да ги наречем,юначки...
    Голям героизъм, няма що...

    20:28 03.03.2026

  • 18 Русия няма двойно гражданство

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Това е нищо":

    с България. Пишеш глупости. Децата със родители руснаци и българи още по живково време се самоопределяха какви са и решаваха къде ще служат. В България или Русия и какъв паспорт да притежават.... Иначе си пиши глупостите и се надявай някой да ти повярва

    20:29 03.03.2026

  • 19 Естестено не става ясно

    6 0 Отговор
    Колко от тези 140 души от Оман са били българи !

    20:33 03.03.2026

  • 20 Дали

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Има":

    НАП не ги ли посрещна...

    20:33 03.03.2026

  • 21 Естествено че

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Подли гнусни ционисти.":

    В Израел българи няма! Израелците не са българи независимо че са им издали фалшиви документи за самоличност в годините

    20:35 03.03.2026

  • 22 Ура

    7 1 Отговор
    Ура прибрахме високоплатежните силиконки!

    20:36 03.03.2026

  • 23 Пенсионер ОСВ

    5 1 Отговор
    Колкото пъти съм летял с българи гань0вци за пореден път се убеждавам че за последните 35 години хептен сме се опростачили...
    Селяния от всякъде...

    20:37 03.03.2026

  • 24 НАП

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Налудник":

    И ние ги чакаме с отворени обятия и...джобове

    20:37 03.03.2026

  • 25 НИСКО ТАРИФЕН

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "НИСКО ТАРИФЕН „ПЪТНИК”":

    писар или писарка

    миче не крий името на НИСКО ТАРИФЕН превозвач
    друг почти няма освен уиз еър

    20:39 03.03.2026

  • 26 Алекс

    3 0 Отговор
    От такива курортисти от Оман,АМАН...

    20:41 03.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Референдум и да се приключва с чфутите

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Значи така а?":

    На всички до един служили в израелската армия и техните семейства да се отнеме по най бързият начин българското гражданство. Тези хора са се самоопределили и не са българи. И като цяло на всички тези с двойно гражданство !

    20:55 03.03.2026

  • 29 Новак

    2 0 Отговор
    Пътниците да не са щъркели? Пътниците са пристигнали, самолетът е кацнал.

    21:03 03.03.2026

  • 30 депутатник

    0 0 Отговор
    Моментално им раздадохме български паспорти, да гласуват на изборите.

    21:14 03.03.2026

Новини по градове:
