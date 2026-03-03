Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Напусна ли Кристиано Роналдо Саудитска Арабия? Противоречиви информации разпалват страстите

3 Март, 2026 21:04 1 146 4

От лагера на Ал Насър уверяват, че футболистът не е напускал страната

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната футболна звезда Кристиано Роналдо отново се оказа в центъра на медийното внимание, след като в южноамериканските медии плъзнаха слухове за внезапното му напускане на Саудитска Арабия. Според разпространените информации, португалският голмайстор на Ал Насър е напуснал страната заедно със семейството си, след като в близост до дома му в Рияд избухна напрежение – Иран атакува посолството на САЩ в саудитската столица.

Източници твърдят, че Роналдо не е губил време и веднага е използвал личния си самолет, за да се отправи към Мадрид, където семейството му се чувства по-сигурно. Тази новина предизвика бурни реакции сред феновете и футболната общественост, а социалните мрежи буквално „избухнаха“ от догадки и коментари.

Въпреки това, официалните източници в Саудитска Арабия опровергаха тези твърдения. От лагера на Ал Насър уверяват, че Кристиано Роналдо не е напускал страната и продължава да тренира редом със своите съотборници. За да разсеят всякакви съмнения, от клуба публикуваха актуални снимки от тренировъчния процес, на които ясно се вижда присъствието на португалската звезда.

Интересното е, че някои местни медии допълват още един щрих към историята – според тях Роналдо е напуснал Саудитска Арабия за кратко, но впоследствие се е завърнал, за да се присъедини към отбора си. В крайна сметка, въпреки противоречивите информации и спекулации, фактите сочат, че Кристиано Роналдо продължава да бъде част от Ал Насър и да се подготвя за предстоящите футболни битки.


  • 1 Арабела

    0 0 Отговор
    Седи, бе, Крис, къде си тръгнал?! Утре тренировки имаш!

    21:26 03.03.2026

  • 2 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Да не се е уплашил от иранските дронове

    21:33 03.03.2026

  • 3 разпалват страстите

    1 0 Отговор
    нещо страстите ви на писарите и писарките често се палят
    когато цъкате за разни мифли и трансфери/покупки/продажби на разни ритнитопковци
    далеч от нивото на роналдо

    21:34 03.03.2026

  • 4 Не гледащ футбол

    0 0 Отговор
    Дреме ми и на мен и на моя Янко...

    21:55 03.03.2026

