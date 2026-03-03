Без зони за платено паркиране, но с ограничения в движението на 3 март

Във връзка с провеждането на тържествените прояви по случай 3 март, се въвежда временна организация на движението в централната част на София, съобщиха от Столичната община.

На 03.03.2026 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, осигуряващи честването:

- От 03:00 часа до приключване на събитието на паркинга на пл. "Николай Гяуров".

От 03:00 часа до приключване на церемонията на 03.03.2026 г.:

- на паркингите на пл. "Народно събрание";

- на паркингите на пл. "Св. Александър Невски", като се закриват и базарите за художествени произведения;

- по ул. "Оборище" в участъка между пл. "Св. Александър Невски" и бул. "Васил Левски";

- по ул. "Аксаков" в участъка между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Шишман".

Забранява се влизането на пътни превозни средства в двете посоки, както и престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, осигуряващи провеждането на церемонията), както следва:

От 07:00 до 12:30 часа на 03.03.2026 г.:

- по ул. "Оборище" между бул. "Васил Левски" и пл. "Св. Александър Невски";

- по ул. "Московска" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г. С. Раковски";

- по ул. "11-ти август" между бул. "Княз Ал. Дондуков" и пл. "Св. Ал. Невски";

- по ул. "15-ти ноември" между бул. "Цар Освободител" и пл. "Св. Ал. Невски".

От 14:00 часа до приключване на събитието на 03.03.2026 г.:

- по бул. "Цар Освободител" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г. С. Раковски";

- по ул. "15-ти ноември" между бул. "Цар Освободител" и пл. "Св. Ал. Невски";

- по ул. "Аксаков" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г. С. Раковски";

- по ул. "Цар Шишман" между ул. "Славянска" и пл. "Народно събрание";

- по ул. "6-ти септември" между ул. "Славянска" и бул. "Цар Освободител";

- по ул. "Хаджи Димитър" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Шишман".

От 11:30 до 12:30 часа на 03.03.2026 г.:

- по ул. "Леге" между ул. "Съборна" и пл. "Атанас Буров".

От 11:00 часа до приключване на артилерийските салюти на 03.03.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по северозападното пътно платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Цар Освободител" и ул. "Ген. Гурко".

Зоните за платено паркиране в София днес няма да работят, съобщават от Центъра за градска мобилност.