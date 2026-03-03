Новини
България »
София »
Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет

Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет

3 Март, 2026 20:04 737 5

  • кмет-
  • софия-
  • васил терзиев-
  • назначи-
  • инж. николай неделков-
  • заместник-кмет

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците

Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет по направление "Околна среда“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община.

Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. Раздялата с досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева е по взаимно съгласие, разкри focus-news.net.

"Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление "Околна среда“ в този важен момент за града“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците и повишаване на ефективността в сектора. Темата "отпадъци“ изисква засилен, постоянен и оперативен контролен фокус, което налага адаптиране на управленския модел в направление "Околна среда“.

Николай Неделков е инженер-еколог с над десетгодишен опит в системата на Столична община в областта на контрола и управлението на отпадъците. Започва работа в Столичния инспекторат през 2013 г. като старши инспектор, а впоследствие ръководи ключови звена, свързани с контрола на строителните отпадъци и противодействието на нерегламентираните засипвания.

В края на 2023 г. е назначен за директор на Столичния инспекторат. В тази роля инициира мащабна проверка на незаконните сметища на територията на София, при която са картографирани над 240 нерегламентирани терена. Под негово ръководство е засилен контролът върху извозването на строителни отпадъци и земни маси и са увеличени санкциите при установени нарушения.

През 2024 и 2025 г. Столичният инспекторат отчете две поредни години рекорден обем на проверки, актове и наложени санкции, с отчетлив фокус върху злоупотребите в системата за управление на отпадъците и повишена гражданска активност.

От началото на януари 2025 г. има ключова роля като координатор на кризисния щаб по сметосъбирането в София. Организира извънредни проверки, логистична координация и оперативни мерки, довели до стабилизиране на услугата в засегнатите райони и възстановяване на регулярността на сметосъбирането.

Инж. Неделков има магистърска степен по "Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие“, както и следдипломна квалификация "Управление при кризи“ от Военна академия.

Столична община благодари на досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева за положените усилия и работа в интерес на града.

ФОКУС припомня, че по-рано Бобчева обяви в своята страница във Facebook, че напуска Столична община и "се впускам в ново приключение".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 екоспонсора

    5 0 Отговор
    С нов или стар еколог за заместник кмет, платените почасово парко зони се въвеждат в целия град пълзящо, за разделяне на столичани.

    20:08 03.03.2026

  • 2 Корморан Страйк

    2 2 Отговор
    Който и да назначи, все ще е по-способен от онази тетка, Бобчева.

    Коментиран от #5

    20:13 03.03.2026

  • 3 предложение

    3 1 Отговор
    Време е да назначи заместник-кмет по тероризиране на хората. Старите блокове са строени без паркоместа и сега като са започнали да цвъкат знаци забраняващи паркирането под път и над път. Та, рекох, терорът от общината върху хората да си бъде регламентиран и да си има заместник-кмет, който да отговаря за тази дейност. На хората, освен немотията, да бъде наложен денонощен терор, докато не остане никой жив на тази територия.

    20:33 03.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Най-не,ка,дърният кмет в историята на София си назначи 12 тия заместник.

    20:44 03.03.2026

  • 5 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Корморан Страйк":

    От боята ли е тоя..... Да вземе да се обръсне когато почне да ходи в общината уж да работи...

    21:12 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове