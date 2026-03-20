"Мяра": „Прогресивна България“ печели 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ПП-ДБ – 12,9%

Ако изборите бяха в средата на март, декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция или кандидат, изглежда по следния начин: формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ПП-ДБ – 12,9%, ДПС (Ново начало) – 10,6% и „Възраждане“ – 7,9%. Около бариерата би била БСП-Обединена левица с текущ резултат „на ръба“ с 4,1%, недалеч от МЕЧ – с 3,6%. „Величие“ би имало 2,5%, а „Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС – 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като „Синя България“, „Антикорупционен блок“ и т.н.
Това показват данните от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Резултатите са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо54 000 души.
При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши корп
Коментиран от #9, #10
13:40 20.03.2026
2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Ще развее гордо американският Флаг Мунчо Ал Бънди 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
Коментиран от #15
13:40 20.03.2026
4 Жул Верн
13:41 20.03.2026
5 Ха ха ха ха ха ха ха
13:42 20.03.2026
6 Малеееее
Коментиран от #23, #25
13:42 20.03.2026
7 МАНИПУЛАЦИИ
13:43 20.03.2026
9 Ще те допълня
До коментар #1 от "Шиши корп":Никакви пари няма да спасят крадливата и проста Тиква Борисов. Хората го мразят. Не толкова заради простотията му, а заради огромните кражби.
Коментиран от #62
13:43 20.03.2026
10 сава
До коментар #1 от "Шиши корп":А ние сега разбрахме, че нямаш нищо между очите.
13:43 20.03.2026
11 Първанчо
13:43 20.03.2026
12 така така
Коментиран от #22
13:44 20.03.2026
13 Абсолютни манипулации
13:44 20.03.2026
14 Пич
Коментиран от #74
15 Радев победа!
До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Румен Радев е гордост за всички нас, а Тиквата Борисов е срам за Родината ни.
Коментиран от #18
13:45 20.03.2026
16 Глупотевини
13:45 20.03.2026
17 Ура,,Ура
Коментиран от #49
13:46 20.03.2026
18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #15 от "Радев победа!":И аз така знам българките искат да лапат на американците
Коментиран от #26
13:46 20.03.2026
19 Надявам се
13:46 20.03.2026
20 глупусти
Коментиран от #40
13:47 20.03.2026
13:48 20.03.2026
22 Оооо
До коментар #12 от "така така":Само ще си загубиш времето.
13:48 20.03.2026
23 Боруна Лом
13:50 20.03.2026
24 хмм
13:50 20.03.2026
25 САРКАЗЪМ НО БЕЗ
До коментар #6 от "Малеееее":Малееее а малката Вики ще разкатаееее Защото Радев ще ги отвее но със юмрук голям към ЦСЗ. И така се правят проучвания. Преди дни една друга но подлога даваше на Радев 21% са на тууулупа 19%. Тук по се ядва. Но ако гъбарите и рибарите отделят час два и гласуват може и повече за Радев. Пък и ЖЕНКИТЕ им ще мирясат.
13:51 20.03.2026
26 Айде сега и аз знам
До коментар #18 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ти в Гърция малко лапаше за едно фрапе. Маги виждаш ли как се е разхубавила? Да ама друг в плющи. А ти само на Мара Шепова Неуморната караш.
Коментиран от #34
13:51 20.03.2026
27 Поръсен с джоджен
Как ще вземе от всички ? Ще се нарече Радка ще сложи перука и ще танцува валс с Путин докато пее алах акбар ли?
Егати измишльотината...
13:53 20.03.2026
28 дквоас
Коментиран от #67
13:53 20.03.2026
29 иван костов
13:55 20.03.2026
30 4567
13:56 20.03.2026
31 нннн
Българи, мислете като гласувате! Добрият кон само веднъж се спъва в някой камък. Втори път в същия камък няма да се спъне.
Коментиран от #32
13:57 20.03.2026
32 верно е
До коментар #31 от "нннн":А даването на десетки проценти преднина на нов играч е като награда - дъвка по телевизията. Особено като е заобиколен от всякакви мутри и дребни олигарси.
13:58 20.03.2026
33 Социолог
13:59 20.03.2026
34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #26 от "Айде сега и аз знам":Само извратен секс ви е в главите ,само порно в главите на либерастията направихте ли вече от момчето Жена
13:59 20.03.2026
35 Хахаха
13:59 20.03.2026
36 Удри
14:01 20.03.2026
37 Газ
14:02 20.03.2026
38 Манипулация
Това е ПЛАТЕНА пропаганда.
Реалностите са съвсем ДРУГИ.
14:02 20.03.2026
40 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "глупусти":Написал си Пълни глупости не Радев а ние ще имаме 1210 депутати и веднага ще върнем лукойл на путин и ще искаме от ЕС да разреши използване на руски нефт та да има повече пари шефа путин за войната с Украйна
14:02 20.03.2026
41 Графика
14:04 20.03.2026
42 Мяра
14:04 20.03.2026
43 Хеййй коментар 36
ще понесат най-много ЗАГУБИ бъди УВЕРЕН.
На народа им омръзна да бъдат ритани и да бъдат ограбени точно от ТЯХ.
14:06 20.03.2026
44 Ти си
Българина прави много неща от инат .......
14:10 20.03.2026
45 Нормален
Коментиран от #51
14:12 20.03.2026
46 Любопитни
14:12 20.03.2026
47 Хаха
14:12 20.03.2026
48 Али Гатор
14:13 20.03.2026
49 Запетайка напред
До коментар #17 от "Ура,,Ура":На ППДБ процентът ще е с една запетайка напред. Толкова много ПеДроханци ми е стресиращо.
14:14 20.03.2026
50 помним
14:15 20.03.2026
51 Про стачка
До коментар #45 от "Нормален":И какъв ти е проблема ?
Немислимо ли че е по-важно кой какво и колко може а не какъв е персонално - личностно ?
Възможно е женати да е махленската ку.....ва но да си върши перфектно домашната еабота и да се грижи за децата и семейството !
14:17 20.03.2026
52 Мирослав
14:20 20.03.2026
53 Ааа, не така.300% за Мунчо!
14:20 20.03.2026
54 Сибила
14:22 20.03.2026
55 МДАМ
14:22 20.03.2026
56 Феникс
Коментиран от #65
14:23 20.03.2026
57 Крали Марко
14:24 20.03.2026
59 Педроханските пичлемета
14:27 20.03.2026
60 В Тази Профан ! Нация !
Нация !
Нищо !
Свястно !
Не Може !
Да Се !
Случи !
14:27 20.03.2026
61 Гълъб с ушанка и зелени чорапи
14:27 20.03.2026
62 Дърт Вейдър
До коментар #9 от "Ще те допълня":Синко , бъди реалист и не мечтай . Боко и Шиши не ги обичат интелигентните, предприемчиви и ситите и нискограмотните мързеливите и гладните и те не ги обичат или поне са им безразличи но 100€ са си 100€ . Интересчиите също може да не ги обичат но стискат зъби разбира се заради интереса и гласуват за тях. За това не ги описвайки, гледай нещата такива каквито са а не каквито ти се искат.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
14:29 20.03.2026
63 Радев от една страна и Възраждане от дру
14:30 20.03.2026
65 Мда..
До коментар #56 от "Феникс":Мисля че това е в момента менталното състояние на част от българското общество... копейки, русофили, ортодоксални комунистически остатъци от тошово време, неудачници, плоскоземци, пръсканите от самолети, антиеврови патриоти и др.
14:33 20.03.2026
66 Я па теа
Каква е тази простотия и чалготия? Не знам кой ще гласува за този, но със сигурност ще има и такива заблудени. Убитите "медийки" също доволно се стараят да го избутат нагоре... Случайност? Едва ли.
14:33 20.03.2026
67 Зъл пес
До коментар #28 от "дквоас":А че мунчо всеки божи ден краде по 500 000хил.евро не ви прави впечатление,нали?На този обир се радвате,нали.Ами матрял сте Боко е прав.
Коментиран от #72
14:33 20.03.2026
68 Възраждане
Коментиран от #73
14:34 20.03.2026
69 Емигрант
14:34 20.03.2026
70 Радев от една страна и Възраждане
БСП надявам се да не влезе но се опитват да я набутат за да се намали тежестта на Радев .
14:36 20.03.2026
71 Станка Златева
14:38 20.03.2026
72 кдберд
До коментар #67 от "Зъл пес":Това пак е лъжата на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Тоя му даи само интриги да измисля и такива по прооости да му рецитират глупостите. Сега с тая криза в Иран ще се окаже че ГЕРБ циганина пак е лъгал повече и от циганин.
14:39 20.03.2026
73 Не е невъзможно
До коментар #68 от "Възраждане":Те седят в парка по пейките и си ръкомахат в това число крадци и лъжци и не им пука.
14:39 20.03.2026
74 Е как може
До коментар #14 от "Пич":така явно да изложиш значението за "ПИЧ", защо не се нарече както трябва с истинското - "КОПЕЙКА", срам ли те подгони или страхът от говоренето ти на глупости е надделял ?
14:41 20.03.2026
75 Параван
лъже
без мяра
14:44 20.03.2026
76 Педроханските пичлемета
14:46 20.03.2026
77 Град Козлодуй
14:49 20.03.2026
78 А ? Учиндолското
14:51 20.03.2026