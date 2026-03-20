"Мяра": „Прогресивна България“ печели 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ПП-ДБ – 12,9%

20 Март, 2026 13:37 3 142 78

Потенциалната избирателна активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона.

Снимка: МЯРА
Ани Ефремова

Ако изборите бяха в средата на март, декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция или кандидат, изглежда по следния начин: формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ПП-ДБ – 12,9%, ДПС (Ново начало) – 10,6% и „Възраждане“ – 7,9%. Около бариерата би била БСП-Обединена левица с текущ резултат „на ръба“ с 4,1%, недалеч от МЕЧ – с 3,6%. „Величие“ би имало 2,5%, а „Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС – 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като „Синя България“, „Антикорупционен блок“ и т.н.
Това показват данните от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Резултатите са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо54 000 души.

При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши корп

    40 52 Отговор
    Сега разбирам къде си троши парите пилота Мунчо

    Коментиран от #9, #10

    13:40 20.03.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    20 51 Отговор
    Само Зеленият Чорап Радев за Трети път ще пръсне главата празна на българите
    Ще развее гордо американският Флаг Мунчо Ал Бънди 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    Коментиран от #15

    13:40 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жул Верн

    43 43 Отговор
    Голямо побутване на Радев, явно той ще е следващия сламен човек

    13:41 20.03.2026

  • 5 Ха ха ха ха ха ха ха

    47 6 Отговор
    Дека са Има Такъви Наглеци?

    13:42 20.03.2026

  • 6 Малеееее

    61 40 Отговор
    Румен Радев идва като цунами. Милиони честни и почтени хора ще гласуват за него. Герберо-пеевските крадци скимтят и вият пискливо. Простата Тиква Борисов и Пеевски тръгват към затвора.

    Коментиран от #23, #25

    13:42 20.03.2026

  • 7 МАНИПУЛАЦИИ

    42 18 Отговор
    ГРОБ - НН СА В КАНАЛА.

    13:43 20.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще те допълня

    67 17 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши корп":

    Никакви пари няма да спасят крадливата и проста Тиква Борисов. Хората го мразят. Не толкова заради простотията му, а заради огромните кражби.

    Коментиран от #62

    13:43 20.03.2026

  • 10 сава

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши корп":

    А ние сега разбрахме, че нямаш нищо между очите.

    13:43 20.03.2026

  • 11 Първанчо

    24 8 Отговор
    умее да си натъманява екселите според заявката.

    13:43 20.03.2026

  • 12 така така

    4 16 Отговор
    Ще гласувам за Глас народен.

    Коментиран от #22

    13:44 20.03.2026

  • 13 Абсолютни манипулации

    32 4 Отговор
    Агенциите са търговски дружества, кой колкото плати

    13:44 20.03.2026

  • 14 Пич

    24 9 Отговор
    Спрете да се възпалявате и фантазирате!!! Резултатите ще бъдат почти като прогнозираните, защото ще бъдат нагласи точно така!!! Така ще бъде най удобно на посолствата да управляват държавата, а нашите п..ерковци да им лазят в краката!!! Ако щете всички гласувайте, ако щете идете за гъби, това ще бъде!!!

    Коментиран от #74

    13:44 20.03.2026

  • 15 Радев победа!

    28 30 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Румен Радев е гордост за всички нас, а Тиквата Борисов е срам за Родината ни.

    Коментиран от #18

    13:45 20.03.2026

  • 16 Глупотевини

    10 4 Отговор
    големи !

    13:45 20.03.2026

  • 17 Ура,,Ура

    17 24 Отговор
    ППДБ ще са втори.

    Коментиран от #49

    13:46 20.03.2026

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 21 Отговор

    До коментар #15 от "Радев победа!":

    И аз така знам българките искат да лапат на американците

    Коментиран от #26

    13:46 20.03.2026

  • 19 Надявам се

    28 8 Отговор
    До изборите ИТН специално, да се сринат под 1%. Само така биха разбрали, евентуално, че сътвориха толкова много зулуми, че с това си агресивно поведение и нагло отношение, конкретно от Тошко и Балабанов, оттук нататък ги чака единствено забвение!

    13:46 20.03.2026

  • 20 глупусти

    16 17 Отговор
    Радев води с 317% с ДДСто. Цялата Парлама ще е негова и ще ни върне при предателите в руския мир и рамо до рамо с Орбан! Да си знаем местото.

    Коментиран от #40

    13:47 20.03.2026

  • 21 Почти виждам..

    27 8 Отговор
    ...Как ИТН се пукат от яд. Това, което им дава агенцията от над един процент, много се надявам да е още по-ниско на 19 април. Защото те друго не заслужават

    13:48 20.03.2026

  • 22 Оооо

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "така така":

    Само ще си загубиш времето.

    13:48 20.03.2026

  • 23 Боруна Лом

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Малеееее":

    ЧАКАЙ БАЦЕ ДА СЪМНЕ!

    13:50 20.03.2026

  • 24 хмм

    14 5 Отговор
    Някакво сияние е заслепило социолозите, но ние си ги знаем, че са пердета.

    13:50 20.03.2026

  • 25 САРКАЗЪМ НО БЕЗ

    7 14 Отговор

    До коментар #6 от "Малеееее":

    Малееее а малката Вики ще разкатаееее Защото Радев ще ги отвее но със юмрук голям към ЦСЗ. И така се правят проучвания. Преди дни една друга но подлога даваше на Радев 21% са на тууулупа 19%. Тук по се ядва. Но ако гъбарите и рибарите отделят час два и гласуват може и повече за Радев. Пък и ЖЕНКИТЕ им ще мирясат.

    13:51 20.03.2026

  • 26 Айде сега и аз знам

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти в Гърция малко лапаше за едно фрапе. Маги виждаш ли как се е разхубавила? Да ама друг в плющи. А ти само на Мара Шепова Неуморната караш.

    Коментиран от #34

    13:51 20.03.2026

  • 27 Поръсен с джоджен

    11 15 Отговор
    Значи, според тази агенция Радев ще вземе гласове от абсолютно всички партии и ще привлече нови.... ?
    Как ще вземе от всички ? Ще се нарече Радка ще сложи перука и ще танцува валс с Путин докато пее алах акбар ли?
    Егати измишльотината...

    13:53 20.03.2026

  • 28 дквоас

    15 12 Отговор
    Лъжат. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, от 10 българи поне 9 го псуват на майка, но си плаща за да го слагат с 19 % и да излъже ако може още някои дето не е разбрал кои го ограби. Лъжат и си мислят че ще им мине номера. Величие и Ивелин Михйлов са всеки ден на терен и хиляди ги подкрепят, но умишлено лъжат и им намалят резултата. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат все е напразно.

    Коментиран от #67

    13:53 20.03.2026

  • 29 иван костов

    10 16 Отговор
    Педофилите ще спечелят изборите! МВР, машини, медии, всичко е тяхно, а педофилското клане много се харесва на електората им!

    13:55 20.03.2026

  • 30 4567

    7 3 Отговор
    Резултатите са такива, че Първанчо да се показва по-често на тИлИвизора.

    13:56 20.03.2026

  • 31 нннн

    13 0 Отговор
    Някои партии да се изложили много в управлението и пак получават прилични проценти.(?)
    Българи, мислете като гласувате! Добрият кон само веднъж се спъва в някой камък. Втори път в същия камък няма да се спъне.

    Коментиран от #32

    13:57 20.03.2026

  • 32 верно е

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "нннн":

    А даването на десетки проценти преднина на нов играч е като награда - дъвка по телевизията. Особено като е заобиколен от всякакви мутри и дребни олигарси.

    13:58 20.03.2026

  • 33 Социолог

    6 7 Отговор
    Величие влизат

    13:59 20.03.2026

  • 34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от "Айде сега и аз знам":

    Само извратен секс ви е в главите ,само порно в главите на либерастията направихте ли вече от момчето Жена

    13:59 20.03.2026

  • 35 Хахаха

    18 3 Отговор
    Тия лъжат без мяра! 12.9% за петрохана: ха ха ха . Да бяха написали направо 20. Продажби псета.

    13:59 20.03.2026

  • 36 Удри

    14 11 Отговор
    Всички трябва масово да гласуваме за ГЕРБ и ДПС, за да пресечем схемите на новата сглобка Радев, Доган и ППДБ.

    14:01 20.03.2026

  • 37 Газ

    13 9 Отговор
    Делян Пеевски и Стефка Костадинова са трън в очите на мафията в България.

    14:02 20.03.2026

  • 38 Манипулация

    18 3 Отговор
    Ще излезе много по различна картина.
    Това е ПЛАТЕНА пропаганда.

    Реалностите са съвсем ДРУГИ.

    14:02 20.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "глупусти":

    Написал си Пълни глупости не Радев а ние ще имаме 1210 депутати и веднага ще върнем лукойл на путин и ще искаме от ЕС да разреши използване на руски нефт та да има повече пари шефа путин за войната с Украйна

    14:02 20.03.2026

  • 41 Графика

    5 8 Отговор
    Топлеща сърцето.

    14:04 20.03.2026

  • 42 Мяра

    13 8 Отговор
    Олигархията зад Радев е наела всички социологически агенции, включително и новоизлюпената агенция мяра на бизнесмена Първан Симеонов.

    14:04 20.03.2026

  • 43 Хеййй коментар 36

    10 10 Отговор
    Точно ГЕРБ /БОКО и ДПС НН ШИШИ
    ще понесат най-много ЗАГУБИ бъди УВЕРЕН.
    На народа им омръзна да бъдат ритани и да бъдат ограбени точно от ТЯХ.

    14:06 20.03.2026

  • 44 Ти си

    5 0 Отговор
    Ако някой иска наистина да повиши избирателната активност ще е добре да напомня яко в статистиките процентите на ГЕРБ и ДПС НН.
    Българина прави много неща от инат .......

    14:10 20.03.2026

  • 45 Нормален

    12 9 Отговор
    В листите на радев има жени с леко поведение и също такива от ЛГБТ обществото.

    Коментиран от #51

    14:12 20.03.2026

  • 46 Любопитни

    8 0 Отговор
    Факти - 30% от лидтите с водачи дюган бей, да не остане без представителство дементния пиянка, защото апс няма шанс. Та бай рамадан аталай поне да си направи 34567899 фотоволтаичен парк. Хаирлия да е

    14:12 20.03.2026

  • 47 Хаха

    11 3 Отговор
    Вчера маркет линкс пуснаха данни за 20% за Радев и днес веднага активираха Първан Симеонов да пусне Даниил за 30%

    14:12 20.03.2026

  • 48 Али Гатор

    4 1 Отговор
    А бе защо го няма ДПС НН на Пеевски в статистиките? Те няма ли да участват ? Или просто искат да придърпат неграмотните избиратели на автентичното ДПС към себе си?

    14:13 20.03.2026

  • 49 Запетайка напред

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ура,,Ура":

    На ППДБ процентът ще е с една запетайка напред. Толкова много ПеДроханци ми е стресиращо.

    14:14 20.03.2026

  • 50 помним

    8 4 Отговор
    Индивидът, чието служебно правителство въведе фашистките зелени сертификати, няма да получи глас от семейството ни. Никога!

    14:15 20.03.2026

  • 51 Про стачка

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Нормален":

    И какъв ти е проблема ?
    Немислимо ли че е по-важно кой какво и колко може а не какъв е персонално - личностно ?
    Възможно е женати да е махленската ку.....ва но да си върши перфектно домашната еабота и да се грижи за децата и семейството !

    14:17 20.03.2026

  • 52 Мирослав

    5 3 Отговор
    Не гласувайте в никакъв случай за евроатлантици, ционисти, педофили и всякакви други психопати, те ви докараха до това дередже и тепърва ще бъде още по-лошо!!!

    14:20 20.03.2026

  • 53 Ааа, не така.300% за Мунчо!

    6 5 Отговор
    Ало, агенцията? Като ти плащат бъди благодарна- ще има 300 % за Мунчо, ама на куково лято. Да мислите хората за толкова прости е обидно за вас, че нямате грам мозък да усетите поне настроенията на хората. И вие ми си пишете за агенция! Ама като има тъпи да плащат....прибирайте, сега за вас е жътва.

    14:20 20.03.2026

  • 54 Сибила

    2 7 Отговор
    За ПП ще бъдат над 40%,втори ПП Д Б с 20%

    14:22 20.03.2026

  • 55 МДАМ

    8 2 Отговор
    Мунчова България - поредната ГОЛЯМА лъжа, която до провала си ще загуби нови година-две на страната.

    14:22 20.03.2026

  • 56 Феникс

    7 1 Отговор
    Или хората са тотално изтрещели или тези лъжат като за последно!

    Коментиран от #65

    14:23 20.03.2026

  • 57 Крали Марко

    8 1 Отговор
    То за Радев на президентските му даваха около 40, той мисля, че гонеше 70%, тъй че тая статистика си я ... отзад! Ше се видим на 19!

    14:24 20.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Педроханските пичлемета

    4 1 Отговор
    Запазват същите проценти което като се има предвид че и Герб и ДПС също са така показва колко е морала на българина . Клони към нула.

    14:27 20.03.2026

  • 60 В Тази Профан ! Нация !

    3 2 Отговор
    В Тази Профан !

    Нация !

    Нищо !

    Свястно !

    Не Може !

    Да Се !

    Случи !

    14:27 20.03.2026

  • 61 Гълъб с ушанка и зелени чорапи

    3 5 Отговор
    Гласуваме за Путин и точка...

    14:27 20.03.2026

  • 62 Дърт Вейдър

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ще те допълня":

    Синко , бъди реалист и не мечтай . Боко и Шиши не ги обичат интелигентните, предприемчиви и ситите и нискограмотните мързеливите и гладните и те не ги обичат или поне са им безразличи но 100€ са си 100€ . Интересчиите също може да не ги обичат но стискат зъби разбира се заради интереса и гласуват за тях. За това не ги описвайки, гледай нещата такива каквито са а не каквито ти се искат.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    14:29 20.03.2026

  • 63 Радев от една страна и Възраждане от дру

    4 1 Отговор
    Ще имат всеки по отделно много повече проценти. Възраждане ще имат двуцифрено число тоест поне 10 процента.

    14:30 20.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мда..

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Феникс":

    Мисля че това е в момента менталното състояние на част от българското общество... копейки, русофили, ортодоксални комунистически остатъци от тошово време, неудачници, плоскоземци, пръсканите от самолети, антиеврови патриоти и др.

    14:33 20.03.2026

  • 66 Я па теа

    0 1 Отговор
    Какво е това "Сияние", бре? Как изведнъж се трупат толкова гласове от оня така наречен "бащата на Сияна"?

    Каква е тази простотия и чалготия? Не знам кой ще гласува за този, но със сигурност ще има и такива заблудени. Убитите "медийки" също доволно се стараят да го избутат нагоре... Случайност? Едва ли.

    14:33 20.03.2026

  • 67 Зъл пес

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "дквоас":

    А че мунчо всеки божи ден краде по 500 000хил.евро не ви прави впечатление,нали?На този обир се радвате,нали.Ами матрял сте Боко е прав.

    Коментиран от #72

    14:33 20.03.2026

  • 68 Възраждане

    3 1 Отговор
    Фейк нюз. 12% за петроханците от ПП-ДБ? Невъзможно е да се намерят толкова деградирали БЪЛГАРИ

    Коментиран от #73

    14:34 20.03.2026

  • 69 Емигрант

    2 1 Отговор
    Щом ГЕРБ и ДПС/НН имат 30 % това означава, че интелектуално България е на нивото на умствено изоставащите нации, 30 % ИЛИТЕРАТИ, това е много срамно ! А на изборите е възможно да се покажат и още по-срамни проценти, ако не се овладее покупката на гласове която винаги е била приоритет на тези две престъпни шайки /ГЕРБ и ДПС-НН/ на които някои от ГЛАВАТАРИТЕ им присъстват в списъкът "Магнитски" ! Знаем, че тези врачки не показват реални резултати, те дори и не осъществяват анкети, а процентите са според постъпилите в касите им пари ! Сега е "урожаят" на агенциите-врачки и на индивидуалните врачки /социолози, политолози, психолози/, това се случва само в България, защото това население не умее да "работи" със собствения си разум /липсва му такъв/, а се подлага самоволно на манипулация и контрол !

    14:34 20.03.2026

  • 70 Радев от една страна и Възраждане

    1 1 Отговор
    Ще имат всеки по отделно много повече проценти. Възраждане ще имат двуцифрено число тоест поне 10 процента.
    БСП надявам се да не влезе но се опитват да я набутат за да се намали тежестта на Радев .

    14:36 20.03.2026

  • 71 Станка Златева

    0 3 Отговор
    Ако пилота-освободител и прогресивен путинист ме беше курдисъл в листите щях да ги боря всичките олигарси и бандити, тиквата и прасето щях да ги млатя като джигер у дувар.

    14:38 20.03.2026

  • 72 кдберд

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Зъл пес":

    Това пак е лъжата на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Тоя му даи само интриги да измисля и такива по прооости да му рецитират глупостите. Сега с тая криза в Иран ще се окаже че ГЕРБ циганина пак е лъгал повече и от циганин.

    14:39 20.03.2026

  • 73 Не е невъзможно

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Възраждане":

    Те седят в парка по пейките и си ръкомахат в това число крадци и лъжци и не им пука.

    14:39 20.03.2026

  • 74 Е как може

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    така явно да изложиш значението за "ПИЧ", защо не се нарече както трябва с истинското - "КОПЕЙКА", срам ли те подгони или страхът от говоренето ти на глупости е надделял ?

    14:41 20.03.2026

  • 75 Параван

    2 0 Отговор
    от Мяра
    лъже
    без мяра

    14:44 20.03.2026

  • 76 Педроханските пичлемета

    5 0 Отговор
    В България морала така се разбира. Каквото и да стане нали са нашите negepacu пак за тях ще гласуваме. Изобщо Зглобката е така. То се вижда че ППдб и Герб и депесе са така.

    14:46 20.03.2026

  • 77 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Всичко лошо свършва.....Всичко има край-само спомена за патериците ИТН и БСП още малко до изборите-ще остане да сияе......

    14:49 20.03.2026

  • 78 А ? Учиндолското

    0 0 Отговор
    плашило още ли не се е бръкнало в джоба да си повиши процентите, или "стратегически" изчаква първите резултати за спести "мангизи" и след това да "блъфира" като на покер ? Все пак е стажувал при бандюгите от ВИС и е понаучил някоя и друга "хитринка" ха ха ха !

    14:51 20.03.2026

