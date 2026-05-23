Янтра излезе от коритото си! Обявиха бедствено положение в Габрово и Велико Търново заради проливните валежи ВИДЕО

23 Май, 2026 04:50, обновена 23 Май, 2026 04:03 1 215 10

Наводнени са приземни етажи в Присово и Дебелец

Снимка: Meteo Balkans
Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Това съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“, посочват от Oбщината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. От общинската администрация посочват, че се очаква допълнителна информация.

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд.

В Габрово е задействана системата BG–Alert заради проливния дъжд, информираха от Общината. В съобщението от името на кмета на Габрово има предупреждение, че в района на ул. "Капитан дядо Никола" и ул. "Иван Калпазанов" нивото на река Янтра се е покачило опасно и се призовават гражданите да не доближават речното корито.

Обявяваме бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Той посочва, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем, отбелязва Панов и добавя, че за минути е паднал дъжд, повече отколкото за цял месец.



Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час, пише още той.

Кметът информира, че продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец.

За момента Янтра е 3 метра под критичните стойности, но идва много вода от Габрово и Дряново, съобщава още Панов и допълва, че има риск от заливане на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец. Към момента няма нужда от евакуация, посочва кметът на Велико Търново.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първото което е

    3 2 Отговор
    Това да две статии защото Габрово и Велико Търново са два съвсем различни града и не може да се обединява информацията. Габрово е високо в планината и коритото на реката е дълбоко , за разлика от Велико Търново , който е в полите на Стара планина и коритото на река Янтра е ниско , поради което има опастност от преливане на водите, когато дойде голямата вода от балкана . Има проблем за ниската част на града както винаги сме изненадани.

    04:39 23.05.2026

  • 2 Лост

    1 1 Отговор
    Оставете настрана Общинския план за действие при наводнения.Тези дървета не са израснали тази зима.Сега кметът, общинските съветници и администрацията плюс Т . Дончев трябва публично да ги тропат на полувремето на баража за влизане в А група.

    Коментиран от #4

    04:39 23.05.2026

  • 3 Видеото не ми се отваря

    2 1 Отговор
    Но не е проблем. Рекламите се отварят.

    04:41 23.05.2026

  • 4 Кой е този Дончев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Когото споменаваш по именно.

    Коментиран от #5

    04:45 23.05.2026

  • 5 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой е този Дончев":

    Ами Томислав Дончев.

    Коментиран от #7

    05:14 23.05.2026

  • 6 оня с коня

    0 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #9

    05:27 23.05.2026

  • 7 хитро

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    Явно си габровец.

    05:32 23.05.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    В Габрово кмет е гербаджийка от 20 години.

    Коментиран от #10

    05:33 23.05.2026

  • 9 Бат гад

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Блазе ти че не те трият и не те бастисват. Браво на теб. Ти си върха.

    05:35 23.05.2026

  • 10 Търново

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Не пада по долу. Прави сметка.

    05:37 23.05.2026

