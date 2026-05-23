Янтра излезе от коритото си! Обявиха бедствено положение в Габрово и Велико Търново заради проливните валежи ВИДЕО

Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Това съобщиха от общинската администрация.
Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.
Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“, посочват от Oбщината.
В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.
Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.
Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. От общинската администрация посочват, че се очаква допълнителна информация.
Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.
Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд.
В Габрово е задействана системата BG–Alert заради проливния дъжд, информираха от Общината. В съобщението от името на кмета на Габрово има предупреждение, че в района на ул. "Капитан дядо Никола" и ул. "Иван Калпазанов" нивото на река Янтра се е покачило опасно и се призовават гражданите да не доближават речното корито.
Обявяваме бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов.
Той посочва, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем, отбелязва Панов и добавя, че за минути е паднал дъжд, повече отколкото за цял месец.
Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час, пише още той.
Кметът информира, че продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец.
За момента Янтра е 3 метра под критичните стойности, но идва много вода от Габрово и Дряново, съобщава още Панов и допълва, че има риск от заливане на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец. Към момента няма нужда от евакуация, посочва кметът на Велико Търново.
