Важните новини във ФАКТИ на 22.05.2026 г.

Румен Радев отсече: Няма смисъл от трибунал срещу Путин - Русия не е капитулирала, той не е пленен

"България винаги е била част от общите европейски решения, на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Моето мнение е, че такъв военен трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала, нейният лидер е пленен и подложен на съд. Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват."

"Възраждане": Самолетите на САЩ да си тръгнат от летище София

Напрежение по темата с американските самолети-цистерни на Летище София предизвика парламентарен сблъсък между представители на „Възраждане“ и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Поводът – изтичащият на 31 май срок за престой на американските военни машини и въпросът дали Министерството на отбраната ще разреши удължаването му.

АПС: Фалшифицираха подписа на Ахмед Доган за "ТЕЦ Варна"

Подписът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е бил фалшифициран с цел незаконно отнемане на негови имоти, доходи и мажоритарни дялове в търговски дружества. Това съобщават от пресцентъра на "Алианс за права и свободи" (АПС) чрез официално писмо до медиите, подготвено от адвокат Веска Волева.

Горя комплексът на кметската фамилия на Благомир Коцев във Варна

Полицията във Варна разследва причините за среднощен пожар, избухнал в комплекс "Хоризонт", чиито собственици са семейството на кмета на града Благомир Коцев, съобщават от БНР.

Любен Дилов-син излезе от кома

Писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов ще бъде транспортиран в България след претърпян тежък инфаркт по време на престоя си в Рим, съобщават от "24 часа". Състоянието на политика вече е стабилизирано, но остава рисково, като рехабилитацията му ще продължи под наблюдението на родните специалисти.

Румен Овчаров: Резултатите от управлението на Спецов в "Лукойл" са катастрофални

Бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров критикува остро действията на държавата спрямо рафинерията "Лукойл Нефтохим" и финансовата политика на правителството. В интервю за БНР той заяви, че страната търпи сериозни икономически щети заради некомпетентно управление и предупреди за рисковете от заведения международен арбитраж.

Външните министри на България и на Република Северна Македония обсъдиха регионалната свързаност

В рамките на Срещата на външните министри на НАТО в Хелсингборг, Швеция, министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски, съобщиха от пресцентъра на външното министерство.

Журналисти: DARA напомни на Радев, че протестите очакват истински промени

„Искаме истински промени“, казаха хората от площада. Тогава премиерът Румен Радев сякаш яхна вълната на протестите. По време на срещата си с него днес DARA изглеждаше като представител на по-автентичните протестиращи, коментира журналистът Веселин Стойнев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Николай Попов: Нова река с “водопад” на пътя Плевен-Ловеч ВИДЕО

Нова река с “водопад” на пътя Плевен-Ловеч.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания СНИМКИ + ВИДЕО

Няколко катастрофи затрудниха движението по АМ „Тракия” в петък.

Министър Вълчев: Може да променим малката матура, за да не стресира учениците

Ще направим анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас, на формите, под които то преминава, и е възможно да предложим необходими промени, за да не се отразява то стресиращо върху цялата система и върху учениците. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Петър Петров от „Възраждане“.

Росен Петров: Знаете ли какво е „Реакцията на Иванов“? Ето как българин помогна да се правят бързо и евтино спасяващи живота лекарства

Знаете ли какво е „Реакцията на Иванов“? Описана е в най-престижните учебници по химия и се счита за фундаментално откритие. Научното обяснение е, че тя е метод за получаване на органични бета-хидроксикиселини чрез взаимодействие на „реактиви на Иванов“ с алдехиди или кетони. И на мен ми звучи, образно казано, като на „китайски“. И важна ли е тази реакция за нашия ежедневен живот? И всъщност кой е този Иванов? Да не би да е някой известен руски химик? Не, той не е от Москва или Петербург, а от село Макоцево, Софийско, и пълното му име е Димитър Иванов Попов – създател на българската школа по органична химия, професор и академик.

Милотинова: Пускаме въпросници към общините за избор на град за „Евровизия 2027“

Изключително благодарна съм за тази подкрепа, която получавам за следващото домакинство на „Евровизия 2027“. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Румен Радев към Дара: Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип

Премиерът Румен Радев посреща в Министерския съвет с певицата Дара по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия".

КЗП затвори СПА комплекси и хотели без лиценз

След извършени проверки в различни населени места в страната, инспекторите на КЗП са установили случаи на предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност, както и заблуждаващи твърдения за предоставяне на несъществуващи удобства, съобщиха от комисията.

И отново: Хиляди деца остават извън класирането за ясли и градини

Васил Терзиев даде старт на класирането за детските градини и яслите в София. 11 746 са класираните деца за 2026 г. за прием в детски ясли и градини в София. 298 места не достигат за I група в детските градини. За яслените групи недостигът е 5400 места, съобщи БНТ.

Румен Радев: Случаите на Еврото и Нотариуса трябва да бъдат разплетени

Навсякъде има остър дефицит на справедливост. Случаят с Петьо Петров – Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани съдебната система. За съжаление досега нищо не е направено нито по този случай, нито по случая с Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи не мръднаха през годините, а трябва да се разплетат. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на журналистически въпроси в парламента.

Слави Трифонов: В България вече се е провеждала Евровизия, няма да има съществен проблем

Покрай цялата тази шумотевица около победата на Евровизия и огромния брой хора, които се изказват доста неподготвени, искам да припомня нещо. В България вече се е провеждала Евровизия през 2015 г. - да, детската Евровизия, но системата е същата. Собствениците на правата са същите, екипите, които работят, са същите, начинът, по който се реализира събитието, е същият. Това припомни Слави Трифонов във фейсбук и допълни:

Рашков: Начинът, по който се определя българският европрокурор, е по маниера на Борисов "Ти си го избра"

Искам да напомня, че начинът, по който се определя българският европрокурор в лицето на Теодора Георгиева, е маниер на Борисов, станал известен в публичното пространство с репликата "Ти си го избра". Това заяви пред журналисти депутатът Бойко Рашков, цитиран от "Фокус".

МЗХ: Контролът на „Капитан Андреево“ е сред основните ни приоритети

Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че контролът е сред основните приоритети на институцията, който включва и Гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщиха от институцията за Нова ТВ.