Николай Стайков: 35 килограма злато изчезнаха от прокуратурата

Журналистът от платформата "Извън ефир" Николай Стайков направи остра дисекция на аферата около Петьо Петров. В ефира на NOVA той разкри драстични разминавания в документите по делото и попита директно институциите как се изпаряват веществени доказателства за милиони евро от сейфовете на държавното обвинение.

Стайков акцентира върху най-спорния елемент в казуса – съдбата на иззетото злато и парични средства. Той припомни, че първоначалните гръмки съобщения на прокуратурата са отчитали разбита престъпна група и иззети приблизително 35 килограма злато на обща стойност над 2 милиона евро (4 милиона лева преди приемането на еврото).

Впоследствие обаче, по пътя на документацията, тези суми се стопяват драстично. Първо падат до малко над 500 хиляди евро, а в крайните съдебни решения вече фигурират оценки от порядъка на едва 50 хиляди евро.

"Не знаех, че златото има такива свойства – да се изпарява", коментира журналистът, подчертавайки абсурда при съхранението на веществени доказателства. Според него първоначалните кадри, представени като тежък удар срещу мафията, днес изглеждат като илюзия.

Гостът беше категоричен по отношение на институционалната отговорност. Той определи процесите около казуса като тотална злоупотреба и мафиотизация на съдебната система.

"Използвани са фабрикувани фактури, договори и документи, които после се легитимират в процеса", заяви Стайков. Той попита реторично как е възможно подобни фалшификати да преминават през всички нива на контрол, без никой да понесе реална санкция.

В разговора бяха осветени и конкретни магистрати, които са наблюдавали досъдебните производства. Стайков припомни имената на прокурорите Димитър Франтишек Петров и Кирил Пейчинов, които впоследствие тихомълком изчезват от публичния дебат. "Къде са хората, които са си затворили очите пред очевидно неистинските документи?", попита анализаторът.

Ключов акцент в анализа бяха свидетелските показания на бизнесмена Илия Златанов. Неговият разказ описва светкавична поредица от обвинения, обиски и изземвания, които стартират веднага след влизането му в офис, свързван с кръга около Петьо Еврото.

"Той говори за вълшебното килимче – в момента, в който стъпиш там, започва да се случва цялата процедура", обобщи Стайков. Наличието на записи доказва функционирането на паралелни структури, които контролират хода на официалните разследвания.

Журналистът изрази остро разочарование от отказа на политическата класа да създаде парламентарна комисия за разследване на казуса. Според него този акт е ясен сигнал за продължаващи зависимости на най-високо ниво. "Кръгът около Осемте джуджета е много по-голям и продължава да функционира", заключи Николай Стайков.