Елисавета Белобрадова срещу Румен Радев: "Здравословен евроскептицизъм" е оксиморон

22 Май, 2026 23:04 1 057 52

Защитата на проевропейските ценности не означава точно определена институция

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние сме защитник на проевропейските ценности, докато днес г-н Радев каза, че ни трябва един "здравословен евроскептицизъм", което за мен е оксиморон. Това каза в интервю за "Панорама" Елисавета Белобрадова от "Демократична България".

"Опозицията - това сме ние от "Демократична България". Ако погледнем в другите сегменти на опозицията, ще видим, например, че колегите от ГЕРБ в момента изпълняват сложни гимнастически упражнения и една тиха подкрепа към "Прогресивна България". Едновременно с това, се оплакват, че им е взета охраната. Самите те не знаят къде попадат в политическия спектър. По отношение на "Възраждане", пък, които направиха такъв лупинг от крайнодясното в крайнолявото - според мен те още са в замаяно състояние. По отношение на ДПС, то е ясно - те никога не са имали политическа позиция. Те винаги са имали позиция по отношение на зависимости, така че за тяхното политическо позициониране въобще не може да се говори. Така че, това е ясно - опозицията, това сме ние. Нашето лице е толкова ясно и толкова проследимо, на границата на праволинейно. Всички знаят: ние сме продемократичната, проевропейската, прореформаторската опозиция", заяви тя.

"Защитата на проевропейските ценности не означава точно определена институция. Това означава да защитаваш определени виждания, определена философия. А именно: свободата, свободния пазар, законността, човешките права, възгледите на конкретните институции. Това не означава, че гледаме безкритично на тези институции. Не означава, че когато погледнем към ЕС, не виждаме това, което трябва да се промени, а именно безкрайната бюрокрация, това, че трябва да укрепим и засилим общото европейско въоръжаване и отбранителните ни сили, както и отбраната на нашите граници. Огромен проблем е и конкурентоспособността", посочи още Белобрадова.


  • 1 В Панорама

    8 53 Отговор
    Белобрадова закопа и Унищожи кауна с факти пред милиони зрители

    Коментиран от #10, #37

    23:05 22.05.2026

  • 2 Интересно

    28 3 Отговор
    Кои сте вие и защо се криете?

    23:07 22.05.2026

  • 3 Верно ли

    44 4 Отговор
    Летящата коза пак ли са я изкарали да се излага! Защитничката на европейските ценности :))))

    23:09 22.05.2026

  • 4 хаха

    39 4 Отговор
    Ае марш ма крадло на електричество!

    23:10 22.05.2026

  • 5 Феникс

    30 3 Отговор
    Тая кузЪ не разруши ли едно семейство защото бабата сметнала че джендърчето не иска да живее с майка си и баща си? Забравила е да спомене и правата на педофилите, джендърите и медицинските работници с тъмен цвят на кожата ,които без да се замислят декапитират човек!

    23:10 22.05.2026

  • 6 Това предаване

    7 11 Отговор
    започна да копае дъното. Водещият изобщо не се интересува от това, което му казваш. Той е обладан от бангарангата на ПБ министъра

    23:10 22.05.2026

  • 7 тъй ли...

    40 2 Отговор
    На опашката с 12,6%, половината от които са на бившият ви коалиционен партньор, нямате много право да ни определяте с какви ценности сме ние.
    Ние не сме с вашите ценности, и това ви беше заявено с 44,6% от избирателите.

    23:10 22.05.2026

  • 8 Верно ли

    34 4 Отговор
    Много прореформаторско беше като се подмятахте от скут на скут, ма! Ай скрий се, грозна жено!

    23:11 22.05.2026

  • 9 Крадлата на ток от държавата!!

    26 4 Отговор
    И тя на всяка манджа меродия!!

    23:11 22.05.2026

  • 10 Попето

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "В Панорама":

    Чак пък милиони, хората пътуват, подготвят абитуриентски балове, кой нормален човек гледа панорама, пък белобрадовс хептен

    23:12 22.05.2026

  • 11 Бай Араб

    6 17 Отговор
    Тези същите които гласуваха за Слави Трифонов сега гласуваха за Румен Радев хи- хи-хи

    Коментиран от #17, #31

    23:13 22.05.2026

  • 12 Дзак

    17 1 Отговор
    Част от Евроатлантическите ценности постепенно бяха заличени и останаха "проевропейски" такива. Каквото и да означават те!

    23:13 22.05.2026

  • 13 Факт

    13 3 Отговор
    Глас от дъното ли се чу?
    Европейска ценност е правото на демокрацията да се уважава - мнозинството решават и управляват, а малцинството не пречи с "умнотворенията си".

    23:13 22.05.2026

  • 14 Хан Аспарух

    20 3 Отговор
    Точно защото БГ народа не одобрява тая политика ,загубихте Катастрофално изборите,Сега да излизате и да говорите е кощунство.Разрушихте такава Държава и спиране нямате за сребролюбство,Безсрамници Белобради.

    23:14 22.05.2026

  • 15 ТАЗИ ОВ..

    16 2 Отговор
    ..ЦА ДА КАЖЕ
    КАК СИ Е РЕГИСТРИЛАЛА КОЛАТА НА ЧУЖДА ФИРМА,
    САМО ДА НЕ ПЛАЩА ДАНЪЦИ.

    23:17 22.05.2026

  • 16 От скут на скут

    6 9 Отговор
    се подмята месията ви. Все топли и благи скутове на Гергов, на Копринков, на Узунов. Милион и половина бананоядци дадоха държавата на Копринков Узунов Радев. От това по-голям резил няма.

    Коментиран от #18, #21

    23:18 22.05.2026

  • 17 Така де

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Радев се обадил на Тръмп му казал веднага да си разкара фърчилата от летището.

    23:27 22.05.2026

  • 18 тъй ли...

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "От скут на скут":

    Има - Бангабанга.

    23:27 22.05.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    10 1 Отговор
    Тая що ще в БНТ???

    Мястото й е на Източния фронт, да падне "геройски" в борбата срещу Путин и за евроатлантизЪма.... 🤣

    Ама й нея я е страх от руснаците и пета година се крие от тях в БГ! 🤣

    Коментиран от #33

    23:30 22.05.2026

  • 20 Изчезни монкей

    8 2 Отговор
    Румен Радев започна чистката на мафията, вие сте безгласна буква

    Коментиран от #32

    23:30 22.05.2026

  • 21 Верно ли

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "От скут на скут":

    Нарича се демокрация, розови комсомолецо :))) Ама за вас това е само значка на ревера! А на нас ни е писнало от безмозъчни партийчета!

    23:31 22.05.2026

  • 22 Милен

    9 0 Отговор
    Тия ги гони шизофренията отвсякъде, няма как да имаш свободен пазар, при положение, че всичката политика на ЕС се ръководи от субсидии и регулации.

    23:33 22.05.2026

  • 23 От двата

    5 3 Отговор
    шопара
    по- голям резил няма.

    23:33 22.05.2026

  • 24 селтак по жапанки

    12 0 Отговор
    Свободен пазар у нас означава безконтролна инфлация. Точно тази ви европейска ценност не я искам.

    Коментиран от #25, #30

    23:33 22.05.2026

  • 25 Верно ли

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "селтак по жапанки":

    Според тях свободен пазар означава да купуваш руски газ с надценка през посредник на тройна цена, за нас тройната цена, за тях комисионната. А тази п@ч@ даже и комисионна не взима, но е изключително вредна. Ама те там в комсомолската бригада са все такива.

    Коментиран от #38

    23:39 22.05.2026

  • 26 Бело Гъзова

    6 1 Отговор
    Мирна Кришна се покри и сега Бело Гъzова е принудена да псява положението. Но и тя е про 100 Брадова.

    23:42 22.05.2026

  • 27 Аман от ДБ

    7 0 Отговор
    Много се взимат насериозно

    23:43 22.05.2026

  • 28 Още едно

    6 0 Отговор
    пернато...

    23:47 22.05.2026

  • 29 Анонимен

    4 0 Отговор
    Боклуци

    23:49 22.05.2026

  • 30 От казармата

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "селтак по жапанки":

    Има една друга система без инфлация: леглото ти е осигурено, храната три пъти дневно. Работиш, каквото ти кажат, хранят те, с каквото ти дадат, спиш по команда, ставаш по команда. Ако си късметлия веднъж месечно имаш отпуска за 3 часа да изхарчиш заплатата си от 1.5 лева.

    Радев е от системата - нарича се казарма.

    Коментиран от #39

    23:53 22.05.2026

  • 31 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Този чокондур слави още ли се показва

    23:53 22.05.2026

  • 32 Ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Изчезни монкей":

    Мафията издигна Радев. Започна изцеждането на народа. Запомни ми думите. Ще си говорим през зимата пак.

    23:55 22.05.2026

  • 33 Фад Бад

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Да не се озовеш на Източния фронт да памагаш на братушките? Путин взема всички.

    Коментиран от #34

    23:56 22.05.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Фад Бад":

    Тая всъщност и за Източния фронт не става, с тотална отпаднала необходимост е!
    🤣🤣🤣

    За нея най-важното е, че набута любовницата си в НС....
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    00:00 23.05.2026

  • 35 Крадливата сврака

    5 0 Отговор
    Това била козата.... ,ама пак крадлива и вредна. Противна , незодоволена жена. Използвачка и нагаждачка. С фалшивите машинки на Божо пърхутката се набутаха в парламента. Никой не е грасувал за тях преференциално. Жалки крадлета и дребни шмекери.

    00:01 23.05.2026

  • 36 Някой да обясни на г-жата,

    3 0 Отговор
    че не може хем да подскачаш по жълтите павета и да докараш Радев на власт няколко пъти, хем да си опозиция, хем Радев да лансира ППДБ - тата, хем сега да ревеш!

    00:03 23.05.2026

  • 37 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "В Панорама":

    Какви факти от Шорошобрадова, бе троле?!
    Тази е една от най-долните отрпки, работещи срещу България и българите!

    Цялата верига на нпо-тата да бъде публично показана!
    НАШИЯТ НАРОД Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ВИДИ КОЙ СПОНСОРИРА И УПРАВЛЯВА ПОЛИТИЦИТЕ, ЖУРНАЛИСТИТЕ, ПОЛИТОЛОЗИТЕ, ЕКСПЕРТИТЕ, КОМЕНТАТОРИТЕ, АНАЛИЗАТОРИТЕ МУ!

    00:04 23.05.2026

  • 38 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Верно ли":

    Абе, уж взема дейно участие във всякакви комисии с благородни цели, пък е тръгнала да говори за европейски ценности.

    00:05 23.05.2026

  • 39 селтак по жапанки

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "От казармата":

    Май си проучвал възможности, в лучай, че въведат мерките за ограничаване на инфлацията, а?

    Коментиран от #42

    00:08 23.05.2026

  • 40 Зеления

    4 0 Отговор
    Великия в кавички Бойко Василев години наред кани в Панорама в 90 % от случаите евролиберали - дали ще са от ППДБ или ГЕРБ няма значение, те все са слуги на Урсула, въпреки че по-голямата част от обществото е против тях.
    И този псевдожурналист, който не следва никаква етика на своята гилдия получава постоянно незаслужени награди.
    А най-лошото е че именно с нашите данъци си взима заплатата.
    Ненапразно тръгна да защитава подлогата на ППДБ Цънцарова когато я уволниха.

    Коментиран от #43

    00:12 23.05.2026

  • 41 Радев

    1 0 Отговор
    Откога няква, която се зове летяща козила ерато, има право на мнение?! Защо не е в курило?!

    00:32 23.05.2026

  • 42 От казармата

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "селтак по жапанки":

    Предстои ви, джендурята, да научите думите "служба", "редник", "наряд" и "фатмак".

    00:32 23.05.2026

  • 43 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Зеления":

    Не са "евролиберали", а са продали се душици, ОТКРОВЕНО И ЯВНО ЗАЩИТАВАЩИ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!

    Тия мразят държавата си, мразят историята си, мразят езика си, и ако ги питате, биха директно пристанали на фащ и на урсулите, като суровинен придатък, стига да могат необезпокоявани да си "петроханстват"!!!

    Такива (дето за достатъчно кинти и удоволствия са готови на всичко) има вероятно във всяка една държава!
    Пример за сащ - тия покрай Епщайн!

    00:33 23.05.2026

  • 44 Фат Бад

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Ентусиазмът ти бързо ще отмине, когато пропагандата, коята бълваш, бъде заменена от реалността и се окажеш мобилизиран набързо в окопите.

    Коментиран от #45

    00:35 23.05.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Фат Бад":

    Прояви смелост, отвори си очите и погледни реалността!

    ППДБ мъглата отдавна се разсея!
    🤣🤣🤣

    00:42 23.05.2026

  • 46 Горски

    4 0 Отговор
    Вие вече защитавахте европейските ценности достатъчно време, нека сега други да защитят европейските и българските ценности по техен модел. Тази жена е направо жалка. Чак сега ли осъзна, какъв е радев и каква му е политиката? Та той от девет години е показал ясно отношение към Европа, войната и позицията на България. И вместо да погледнат себе си продължават да сочат с пръст другите. Тези са безнадежден случай.

    00:45 23.05.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Отивай да се гръмнеш на Петрохан

    00:46 23.05.2026

  • 48 Коя е тая?

    1 0 Отговор
    Елисавета Белобрадова, ти си муха лaйняpкa, кацнала на слон, за да я забележат. Марш към изпражненията! Там ти е мястото!

    00:50 23.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    На ква се прави тази? Използва купешки думи, като "оксиморон" и после се чуди, защо хората гласуваха за Радев. Защото е българин. Не ми пука за никакъв евроскептицизъм. От Европа хаир не сме видяли. Затвориха ни блокове на АЕЦ Козлодуй, забраниха ни АЕЦ Белене и Южен Поток. Затвориха ни стотици заводи. Последни влязохме в Шенген. С триста зора ни дадоха право на работа в ЕС. Пълнят ни с боклуци в тяхните вериги. Качеството е различно, щото сме заслужавали .Байгън от майцепродавци, като тази куха лейка.

    00:55 23.05.2026

  • 51 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Много ниско е паднала червената мъгла и "другарите" тук коментиращи, освен нея нищо друго не виждат.

    00:56 23.05.2026

  • 52 Хмм

    0 0 Отговор
    крадла на ток

    00:59 23.05.2026

