Елисавета Белобрадова срещу Румен Радев: "Здравословен евроскептицизъм" е оксиморон

Ние сме защитник на проевропейските ценности, докато днес г-н Радев каза, че ни трябва един "здравословен евроскептицизъм", което за мен е оксиморон. Това каза в интервю за "Панорама" Елисавета Белобрадова от "Демократична България".

"Опозицията - това сме ние от "Демократична България". Ако погледнем в другите сегменти на опозицията, ще видим, например, че колегите от ГЕРБ в момента изпълняват сложни гимнастически упражнения и една тиха подкрепа към "Прогресивна България". Едновременно с това, се оплакват, че им е взета охраната. Самите те не знаят къде попадат в политическия спектър. По отношение на "Възраждане", пък, които направиха такъв лупинг от крайнодясното в крайнолявото - според мен те още са в замаяно състояние. По отношение на ДПС, то е ясно - те никога не са имали политическа позиция. Те винаги са имали позиция по отношение на зависимости, така че за тяхното политическо позициониране въобще не може да се говори. Така че, това е ясно - опозицията, това сме ние. Нашето лице е толкова ясно и толкова проследимо, на границата на праволинейно. Всички знаят: ние сме продемократичната, проевропейската, прореформаторската опозиция", заяви тя.

"Защитата на проевропейските ценности не означава точно определена институция. Това означава да защитаваш определени виждания, определена философия. А именно: свободата, свободния пазар, законността, човешките права, възгледите на конкретните институции. Това не означава, че гледаме безкритично на тези институции. Не означава, че когато погледнем към ЕС, не виждаме това, което трябва да се промени, а именно безкрайната бюрокрация, това, че трябва да укрепим и засилим общото европейско въоръжаване и отбранителните ни сили, както и отбраната на нашите граници. Огромен проблем е и конкурентоспособността", посочи още Белобрадова.