Дмитрий Медведев: Украйна е провалена държава и скоро ще се разпадне
Дмитрий Медведев: Украйна е провалена държава и скоро ще се разпадне

21 Май, 2026 21:17 1 098 87

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия посочи седем признака, че Украйна в момента е провалена държава

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев посочи седем признака, че Украйна в момента е провалена държава, съобщава ТАСС.

В официалния му канал Max той задава въпроса: "Защо Украйна днес се смята за провалена държава?" и изброява признаците, които забелязва.

Първо, зависимостта на Украйна от външна помощ е очевидна - зависимост от грантове, заеми и пряка подкрепа от западните страни. Медведев отбелязва, че без тази помощ бюджетът на страната би се сблъскал с дефицит над 50%.

Като второ и трето той посочва, че Украйна вече е загубила над 20% от територията си и е на прага да загуби още. Освен това, страната е претърпяла значителен демографски спад, като е загубила повече от половината от населението си.

Четвърто, Медведев заявява, че Украйна е загубила близо 50% от индустриалния си капацитет и над 20% от селскостопанския си потенциал.

Пето и шесто, той отбелязва, че повечето централни държавни институции в Украйна липсват, което оставя страната ефективно под външен контрол.

Накрая той определя ръководството на страната като оглавявано от човек, страдащ от наркотична зависимост и личностен разпад, чийто мандат отдавна е приключил.

В заключение на оценката си Медведев отбелязва, че упадъкът на Украйна е необратим процес. От историческа гледна точка той смята, че разпадането на Украйна е неизбежно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дури Бандурич

    32 25 Отговор
    И е прав!!!!!

    Коментиран от #82

    21:19 21.05.2026

  • 2 Варненец

    29 30 Отговор
    Раша ще се разпадне.

    Коментиран от #4, #15

    21:19 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дури Бандурич

    23 9 Отговор

    До коментар #2 от "Варненец":

    Тука-тука, клечи и чакай!

    21:20 21.05.2026

  • 5 Оха

    24 24 Отговор
    Дима пак много пиян.

    21:21 21.05.2026

  • 6 Бай Ганьо

    24 31 Отговор
    Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #9

    21:21 21.05.2026

  • 7 койдазнай

    21 25 Отговор
    Само не е ясно колко скоро ще се разпадне Украйна. А дали Русия няма да се разпадне преди Украйна, е още по-неясно.

    21:21 21.05.2026

  • 8 Помак

    10 15 Отговор
    Офф..батко Медведев...дали ще успеете ...това че не можете да довършите тази укря наци.стка Г.Д която е 1-2 % от райха от ВСВ е загадъчно и доста притеснително

    21:22 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Толкова просто

    15 22 Отговор
    От Руската федерация ще остане само една част, Русия.

    Коментиран от #14, #17, #21

    21:22 21.05.2026

  • 11 Приключе сте вие пиянде.

    18 18 Отговор
    Путин продаде Русийката на китаеца.

    21:23 21.05.2026

  • 12 уйко Урдьо

    18 17 Отговор
    Я па тоя. Не си гледа разпада на собствената си държава а гледа съседите. Украйна е подкрепяна от целия ЕС и подкрепата ще продължи и след края на войната. Това не се отнася за Русия. Тя ще бъде разделена и разграбена.

    21:23 21.05.2026

  • 13 Горски

    22 11 Отговор
    Мерц вече може да си позволява да говори всякакви глупости . След следващите избори в Германия ще е политически труп. Мерц и СИЕ са готови да вкарат ЕС във война с Русия и нямат търпение това да се случи. За тях войната, а не мира са приоритет. Крайно време е този съюз да се разпадне , защото ценностите върху които беше изграден се унищожиха точно от такива като Мерц, Макрон и Урсула. Пълен провал са отвсякъде докараха до дъното Европа в икономически , финансов и политически план. Подобна стъпка може да направи руснаците по-агресивни, но те сами са си го заслужили. Санкции, трибунали, а сега и това. До къде може да доведе нерешителността и измамното братско чувство. Само да напомня , че това което Украйна направи , да не позволява новородените да се кръщават с български и руски имена , а само с определени за "украински" , когато Тодор Живков го направи в България целият запад пищеше . Но сега явно не се вижда какво прави режима в Киев. Нито един украинец не гласува за България и Дара на Евровизия.А ние ги съжаляваме и се правим на много щедри.

    Коментиран от #22, #33, #37

    21:24 21.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ще се разпаднете вие

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "Варненец":

    русофоборците там в варна
    с тез прииждащи урки при вас
    правят си квото си искат и ви поскъпнаха наемите зарди тях

    21:25 21.05.2026

  • 16 Колективен руски крепостен

    12 11 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #25

    21:25 21.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 2 милиона нещастни раши в ..един

    10 14 Отговор
    по добър свят на този пияния пигмей не му пука

    Коментиран от #19, #34

    21:26 21.05.2026

  • 19 Факт

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "2 милиона нещастни раши в ..един":

    По време на разговори миналата седмица с Доналд Тръмп в Пекин китайският президент Си Дзинпин е отбелязал, че Владимир Путин може да съжалява за нахлуването в Украйна.

    Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.

    Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
    Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.

    Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.

    През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.

    21:26 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 0т 404 остава само 0

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "Толкова просто":

    Хахаха.

    21:27 21.05.2026

  • 22 Баба Радка

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Момче завий се с един мокър чаршаф.

    Коментиран от #43

    21:27 21.05.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    10 6 Отговор
    Тя вече се разпадна, затова и сериозните анализатори, както и аз я наричатюме "бивша Украйна".

    Напуснаха я бившите украински области - Херсонска, Запорожка, Донецка, Луганска и автономната република Крим.
    С времето ще има и още ...

    Коментиран от #65

    21:27 21.05.2026

  • 24 Ники

    7 11 Отговор
    Обзалагам се, че Русия по-напред ще се разпадне

    Коментиран от #29, #32

    21:27 21.05.2026

  • 25 Дури Бандурич

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Колективен руски крепостен":

    Едно и също бе този! Си тропан с черпака по главата та не помниш?

    21:28 21.05.2026

  • 26 Боби

    6 11 Отговор
    Тея Руски бращолевения на тоя паница ги слушаме от 5г а Украйна става все по силна вече имат и собствени дронове и далекобойни ракети и са много по добре военно от много други натовски държави ако стане някога член на НАТО ще му придаде с армията си голяма сила

    21:28 21.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Илиян

    8 8 Отговор
    И вие ще умрете , дърти тъпи комунисти...

    21:29 21.05.2026

  • 29 Дури Бандурич

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ники":

    Казвай на какво? Къде и как!!!

    21:29 21.05.2026

  • 30 Сатана Z

    8 6 Отговор
    404 няма да я има нито на географската нито на политическата карта.
    Путин: "Където стъпи кракът на руски войник, там е наше"

    Коментиран от #38

    21:29 21.05.2026

  • 31 Медводков линията 🤡

    8 7 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮

    21:30 21.05.2026

  • 32 Вики

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ники":

    Когато Асен забременее

    21:31 21.05.2026

  • 33 Защо Украйна не гласува за Дара.

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Защото Филип Киркоров се опита да си присвои част от заслугите за песента на Дара.Елементарно.
    Сега можеш да се гръмммнеш в идиот.т.ската си кратуна.

    Коментиран от #47, #57, #66, #70, #79, #83, #87

    21:31 21.05.2026

  • 34 УСПЕХ УКРАЙНА

    7 10 Отговор

    До коментар #18 от "2 милиона нещастни раши в ..един":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    21:32 21.05.2026

  • 35 Екзорсиста

    7 7 Отговор
    Нашите жълтопаветни козяци винаги като видят статия за Медведев ги обладават бесове и халл китте 🎯им почват бясно да пулсират !Единственото рабощо средство е своевременно яко ръгане с дебел заоблен кол в дир никка .Повярвайте ми,на 100 процента работи !

    21:32 21.05.2026

  • 36 И Преди и сега

    8 9 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    21:32 21.05.2026

  • 37 клювидер

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    За каква война на Европа с Русия говориш? Самая могучая не може 5 години да победи Украйна. При конвенционална война със сериозно въоръжен противник Русия ще приключи курса.

    Коментиран от #72

    21:32 21.05.2026

  • 38 Йосиф Кобзон

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Особено ако руският войник е в чувал.

    Коментиран от #44

    21:32 21.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Крепостен на Хартиената мечка

    6 6 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния но живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    21:33 21.05.2026

  • 41 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    8 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #55

    21:33 21.05.2026

  • 42 Орк на тротинетка 🧌🛴

    5 7 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    21:33 21.05.2026

  • 43 Горски

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Баба Радка":

    Младеж, препоръчвам ти лекарство, казва се BrainMax AFTERPARTY - ще ти помогне. Пиши как е след приема!

    21:33 21.05.2026

  • 44 Дури Бандурич

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Йосиф Кобзон":

    Ооооо, плоското се обади!!!!!

    21:34 21.05.2026

  • 45 Димяща ушанка

    8 6 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    21:34 21.05.2026

  • 46 Раша да не го игре сърдита

    8 6 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    21:34 21.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сесесере2🤢🤮

    8 6 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    21:34 21.05.2026

  • 49 ру БЛАТА

    8 6 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    21:35 21.05.2026

  • 50 Фродо fpv

    6 7 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    21:35 21.05.2026

  • 51 НЕМОЖАЧи.ру

    9 6 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    21:35 21.05.2026

  • 52 Хайде

    8 6 Отговор
    Щом тоя го казва, очаквайте да се случи точно обратното. Както винаги досега.

    21:35 21.05.2026

  • 53 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    6 5 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    21:36 21.05.2026

  • 54 Чиба Рашка

    8 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    21:36 21.05.2026

  • 55 Миролюб Войнов,аналитик

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Фродо ,един як к..у..р в г3ааа за тееб и директно сиссе наzzz .раллл !

    21:36 21.05.2026

  • 56 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    6 6 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще е под ембарго кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    21:37 21.05.2026

  • 57 хахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #33 от "Защо Украйна не гласува за Дара.":

    Че това не е политическо състезание, а е музикално, но те укрите толкоз т.пи, че чак на Великобритания дадоха само 1 точка. Неблагодарници недьни.

    21:38 21.05.2026

  • 58 Хайде вГУМ

    3 4 Отговор
    Щом тоя го казва, очаквайте да се случи точно обратното. Както винаги досега.

    21:40 21.05.2026

  • 59 Гориил

    6 3 Отговор
    Способността на Европа да подкрепя Украйна намалява. Всеки месец конфликт струва на спонсорите ѝ повече от предишния. Мирът ще дойде рано или късно, но с всеки изминал месец положението на Киев само ще се влошава. Въпреки силното желание на Европа, тя не е в състояние да компенсира Украйна за загубите, свързани с отказа на САЩ да финансират конфликта. И няма други държави, желаещи да субсидират войната. Очевидната цел на Русия, Китай и САЩ да установят диалог допълнително ограничава възможностите на ЕС и властите в Киев. Посещението на Владимир Путин в Пекин на 19 май за подписване на декларация за стратегическо сътрудничество само потвърждава, че и трите суперсили координират действията си, оставяйки на Брюксел и Киев все по-малко пространство за маневриране. И колкото по-скоро специалният пратеник на Европа се затича към Москва и, на колене, се опита да умилостиви Кремъл, толкова по-вероятно е да се избегне горивен колапс и социално торнадо. Колкото по-дълго се проточи и се забави този процес, толкова по-лош и по-скъп ще става животът в страните от ЕС.

    21:40 21.05.2026

  • 60 Тити

    2 4 Отговор
    Явно алкохолният делириум не го до напуска

    21:41 21.05.2026

  • 61 хххх

    3 7 Отговор
    Без ядрен арсенал, то Русия е провалена държава още от Московското блато, съзниците им през първата и втората световна ги носеха на сребърен поднос, с чистките си и изибитите народи в федерацията, отдавна Русия е на изкуствено дишане само заради територията си и ядрен арсенал

    Коментиран от #78

    21:41 21.05.2026

  • 62 Ха,ха

    2 4 Отговор
    Дмитрий ,написа ли пионерските поръчения?

    21:41 21.05.2026

  • 63 Дури Бандурич

    6 2 Отговор
    Много от тия дето плюят по Русия са дърти пребоядисани комуняги!
    Мисля, че им е време да освободят терена!

    Коментиран от #73

    21:42 21.05.2026

  • 64 За малко

    2 4 Отговор
    При Дмитрий всичко е неизбежно и обикновено е прав в анализите по принцип.

    21:43 21.05.2026

  • 65 Ов.чи

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Кои са тези сериозни анализатори?М?Имена имат ли?Ммм?От пенсионерският ли ви клуб са?М?
    Само без бивши провалени политици.Слушаме.

    21:43 21.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Факт

    1 4 Отговор
    Няколко милиона руснака са се наблъскали като скариди,в Брайтън бийч,вземайте си ги,в Европа са десетки милиони рускоговорящи ,що не ходят в Корея или китай,или Венецуела

    21:45 21.05.2026

  • 68 Идиот

    2 4 Отговор
    Но не по Достоевски а медицински

    21:46 21.05.2026

  • 69 Първанов

    2 3 Отговор
    Един съвет младежи! Когато чеуте комунист, руснак да каже нещо веднага обръщайте смисъла наобратно

    21:47 21.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Да обобщим

    2 4 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанkи и трябва да признаем, че изключително много радват българите защото избиват много русняци.

    21:50 21.05.2026

  • 72 Горски

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "клювидер":

    Много ми е чудно вие защо не можете да победите след 4 години наливане на пари и оръжия в бандеровска украйна от ЕС и НАТО?

    Коментиран от #77

    21:51 21.05.2026

  • 73 Дуру дуру

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Дури Бандурич":

    Много от тия дето харесват русия са дърти комуняги!
    Мисля, че им е време да освободят терена!

    Коментиран от #81

    21:54 21.05.2026

  • 74 Механик

    1 3 Отговор
    Грешка, Медведев. Украина не е провалена държава а е просто една руска територия. Територия, която ще се върне отново е Русия. Е, без Ивано Франкск и други малки части, дето ще си идат към Полша, Румъния, Унгария

    Коментиран от #76

    21:54 21.05.2026

  • 75 Медведката е много готин

    3 2 Отговор
    Право куме в очи! На всички е ясно, че Украйна е провалена. С продажници като зеленски, инсталирани там да изпълняват чужди интереси, не само е пропаднала, ами върви и към пълно унищожение!

    21:54 21.05.2026

  • 76 ЩЕКА 🤡🤩

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Механик":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩 🤡 🍌

    21:56 21.05.2026

  • 77 хххх

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Горски":

    Същото питане е и за Русия, защо след като са най голямата ядрена сила , с нулеви според вас загуби в Укарйна и трети след САЩ и Китай по военен бюджет все още куцукате 4 години втази вече разпас.днала се УКрайна

    Коментиран от #80

    21:56 21.05.2026

  • 78 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "хххх":

    През 1941 г. Германия и нейните поддръжници Лондон и Париж прекъснаха бързата индустриализация, растеж и развитие на напреднали технологии в Русия. Москва не успя да установи производството на някои основни компоненти за успешно водене на война. Това обяснява необходимостта от допълване на усилията ѝ за постигане на победа и безусловна капитулация на Германия (и нейните съюзници). В същото време СССР би имал гарантирано победа и унищожение на нацизма, притежавайки собствени научно-технологични постижения до края на войната, както и най-новите и най-добри оръжия в света, превъзхождащи ги по качество и количество.

    21:57 21.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "хххх":

    Ами Русия не разчита на никого, за разлика от украйна и воюва срещу цялото НАТО и ЕС. Путин просто е решил да ги мъчи. Уж нямаше да преговарят, а сега даже Мадяр заяви, че и руска газ ще купува.

    22:01 21.05.2026

  • 81 Дури Бандурич

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Дуру дуру":

    Ама не са се изметнали!

    22:02 21.05.2026

  • 82 не си е допил

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дури Бандурич":

    Прав е я!Още не се е напил достатъчно.

    Коментиран от #84

    22:03 21.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Дури Бандурич

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "не си е допил":

    Има, може, пие!
    А Вие с бастуните една мента Ви стига!

    22:05 21.05.2026

  • 85 Куку

    1 0 Отговор
    Нека познаем коя държава е с най много самоубииства,най високо потребление на алкохол и хероин,непрекъсната война със съседите,без интернет,несменяема власт,бяха Империя,СССР,ОНД,сега са Федерация???

    22:09 21.05.2026

  • 86 Горски

    1 0 Отговор
    Факти.бг относно коментар 33 защо не го триете, дето обижда, а мен ме цензурирате?

    22:15 21.05.2026

  • 87 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Защо Украйна не гласува за Дара.":

    Изпий Б-58 ще се оправиш!

    22:16 21.05.2026

