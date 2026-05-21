Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев посочи седем признака, че Украйна в момента е провалена държава, съобщава ТАСС.

В официалния му канал Max той задава въпроса: "Защо Украйна днес се смята за провалена държава?" и изброява признаците, които забелязва.

Първо, зависимостта на Украйна от външна помощ е очевидна - зависимост от грантове, заеми и пряка подкрепа от западните страни. Медведев отбелязва, че без тази помощ бюджетът на страната би се сблъскал с дефицит над 50%.

Като второ и трето той посочва, че Украйна вече е загубила над 20% от територията си и е на прага да загуби още. Освен това, страната е претърпяла значителен демографски спад, като е загубила повече от половината от населението си.

Четвърто, Медведев заявява, че Украйна е загубила близо 50% от индустриалния си капацитет и над 20% от селскостопанския си потенциал.

Пето и шесто, той отбелязва, че повечето централни държавни институции в Украйна липсват, което оставя страната ефективно под външен контрол.

Накрая той определя ръководството на страната като оглавявано от човек, страдащ от наркотична зависимост и личностен разпад, чийто мандат отдавна е приключил.

В заключение на оценката си Медведев отбелязва, че упадъкът на Украйна е необратим процес. От историческа гледна точка той смята, че разпадането на Украйна е неизбежно.