20 април, денят след парламентарните избори, ще бъде неучебен

21 Март, 2026 10:48 709 13

Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

20 април, денят след парламентарните избори, ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в интервю за студентската медия на НБУ - NewBlog 4U, предаде bTV.

"С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка, каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси", каза просветният министър и допълни, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник.

Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.

Министър Игнатов очерта и визия за бъдещето на образованието. Българското училище е площадка за гражданско образование. Практиката е по-важна от теорията, затова съм скептичен този предмет „добродетели“ да се учи от учебник, каза той. Училището трябва да бъде свободно от политическа пропаганда, но за политика може да се говори, категоричен е министър Игнатов.

Според него, единственият начин университетите да подготвят младите за пазара на утрешния ден е да ги учим да бъдат гъвкави и сами да взимат решения. Да имат компетентност и умения, да могат бързо да се пренастройват. А това, което ще остане вечно и след края на света е хуманитарното образование и развитието на психологията.

Проф. Сергей Игнатов коментира, че сега е дошла модата на хората, които могат да управляват човешки същества. Той подчерта, че изкуственият интелект е полезно нещо, но ако не се регулира правилно процесът, може да нанесе удари и да отнеме естествения интелект. Учителят има ключова роля за възпитанието, той оставя отпечатък от душата си в душата на ученика, каза още той.

За министър Игнатов е кауза учениците да имат повече свободно време, за да могат да осмислят наученото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще броят гласове за Борисов

    8 1 Отговор
    Тези бездарни учители се побъркаха от почивки, а когато работят пак нищо не правят - 90 % брак.

    10:55 21.03.2026

  • 2 Зъл пес

    1 8 Отговор
    И в чест на "спасителя"мунчо,ще има манифестация:)))

    10:57 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бум, Бум, Бум

    11 1 Отговор
    Чудесно! Тогава е рожденият ден на Австрийския художник!

    11:08 21.03.2026

  • 5 Що не

    7 0 Отговор
    изкарат и цялата седмица ?

    11:25 21.03.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    5 1 Отговор
    Някой от гениите във властта, може ли да обясни ЗАЩО? Какво да си правим децата на този ден? Пуснете и родителите служебно 1 ден отпуска!!! И защо да е неучебен, когато изборния ден приключва предния ден в 20.00 часа, а децата са на училище следващия ден в 8 сутринта.
    Някой мислител може ли да каже?????????

    Коментиран от #8, #12

    11:25 21.03.2026

  • 7 Запознат

    3 0 Отговор
    Обикновено следващия ден след изборите е неучебен и неприсъствен поради съображения за безопасност на изборите много хора ходят в училищата и е възможно да е заложено взривно устройство! Затова се дават тези 24 часа да няма никой в сградите на училищата! Какъв присъствен ден без да влизат учениците в училище? Да не говорим че в момента има война в близкия изток и България подкрепя САЩ като им разрешава тяхни самолети да ползват наши летищата! Много смело решение на министър Игнатов! Ами ще се молим да не гръмне някое училище!

    11:44 21.03.2026

  • 8 Асд

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Директора👨‍✈️":

    Не може да влязат децата следващия ден в 8:00 защото в училищата е абсолютен бардак-фасове от комисията, скрити по всевъзможни места, кенчета алкохолни и безалкохолни по земята и всякакви други гадости. Ако ти искаш да си пратиш детето да гледа училището цялото в плюнки от гласоподавателите, аз не искам

    11:44 21.03.2026

  • 9 Василка

    0 0 Отговор
    Изобщо събират ли се 100 дни с учебни занятия?Не може така господа другари.Желаем децата ни да посещават училище.Да усвояват учебния материал и да завършват гимназия грамотни.Поне правилно да пишат без граматически грешки.Да,вече и на това сме доволни.

    Коментиран от #10

    11:46 21.03.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Василка":

    И "практически занятия" по секс. Като при поляците, в другата статия.😎

    11:48 21.03.2026

  • 11 уффф

    1 0 Отговор
    камък ми падна oт 💗 значи

    11:52 21.03.2026

  • 12 Неучебен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Директора👨‍✈️":

    Но присъствен

    12:03 21.03.2026

  • 13 Мирослав

    0 0 Отговор
    На предстоящите избори не гласувайте в никакъв случай за евроатлантици, ционисти, педофили, еврофашисти и всякакви други психопати и продажни боклуци, те ви докараха до това дередже и тепърва ще ви причинят още повече страдания и ще става още по-зле!!!

    12:12 21.03.2026

