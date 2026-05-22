България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната

България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти. Докладът на Европейския парламент за кохезионната политика в периода 2028 - 2034 г. предвижда преференциално финансиране за източните райони на ЕС, които понасят най-сериозните последствия от войната в Украйна. Това заяви евродепутатът Андрей Новаков, който участва в експертна дискусия, посветена на Европейското сътрудничество в сферата на отбраната, посочи БНТ.

България може да получи неограничени ресурси за инфраструктурни проекти от значение за отбраната, ако ги представи като стратегически обекти за сигурността на Източния фланг. Заради войната в Украйна източните райони ще получат преференциални средства - ключови приоритети за Съюза са „Коридор 8“ и магистрала „Черно море“.

Андрей Новаков, евродепутат ГЕРБ/ЕНП: "Ако успеем да представим българските обекти като обекти от национално значение. Тогава може да получим неограничен ресурс. В момента в Европа има повече пари отколкото идеи какво да се прави по отношението на отбраната."

Според експерти европейската отбранителна система е изправена пред сериозни предизвикателства. Сред тях - фрагментиран пазар и зависимост от доставки от трети страни.

Никола Минчев, евродепутат ПП-ДБ/"Обнови Европа": "78% от разходите за отбрана отиват за доставчици извън ЕС. От тези 78% над 80% отиват в САЩ."

Пламена Караиванова, началник отдел „ЕС и международни организации“ в МО: "Ако САЩ произвеждат един вид от дадена бойна платформа, в ЕС съществуват 20, 30, 40 варианта. Съществуват различни стандарти. Това пречи на оперативната съвместимост на командирите, които трябва да интегрират тези части в случай на необходимост те да бъдат използвани на бойното поле."

Според евродепутата Никола Минчев от "Обнови Европа" времената, в които ЕС е разчитал на САЩ за отбрана, няма да се върнат.

Никола Минчев, евродепутат ПП-ДБ/"Обнови Европа": "В Европа има усещането, че не може да се разчита на САЩ вече. Дотук беше. Независимо кой ще бъде следващият президент."

Според бившия заместник-министър на отбраната Йордан Божилов страната ни трябва да изгради ясна визия за производството на отбранителни продукти.

Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната: "Отбраната не минава вече само по линията армия. Това е и киберсигурност, това е и устойчивост на населението, инфраструктурата. Говорим и за още един домейн - когнитивния, защото войната вече е и за съзнанието на хората."

Божилов посочи, че в страната ни има добри предприятия, но те произвеждат компоненти, а армията търси цялостен продукт. Едва 5% от тях влизат в отбраната на страната, а другото отива за износ.

Източник: bntnews.bg