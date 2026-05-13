Делян Пеевски вече е без охрана

Лидерът на ДПС Делян Пеевски остава без охрана. Това съобщи самият той в прессъобщение до медиите.
Ето и цялото изявление:
Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения.
С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина.
Припомняме, че след като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.
Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се", посочи "Нова телевизия".
Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #13, #14, #47, #150
11:52 13.05.2026
2 Едно добро
11:53 13.05.2026
3 авантгард
Пък и да си плаща на частна охрана като се страхувал.
11:53 13.05.2026
4 Памела
11:54 13.05.2026
5 Цеко
Коментиран от #16
11:54 13.05.2026
6 Ами сега
11:54 13.05.2026
9 Айде,
Коментиран от #124
11:55 13.05.2026
10 Лин Баба
Коментиран от #37
11:55 13.05.2026
11 Къде
11:55 13.05.2026
12 Едричките
11:56 13.05.2026
13 СПОКО!
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Пече се работата и за Буцко...!
Коментиран от #125
11:56 13.05.2026
14 Исторически факти
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":А сега Мирчев кво ще говори?
Коментиран от #41
11:56 13.05.2026
15 Това Радой не го е казвал
До коментар #7 от "Радой Ралин":Кой сега е лъжецът?
11:57 13.05.2026
16 ЯСНО!
До коментар #5 от "Цеко":Ти си от...,,Хората",за които все папагали твоят Шиши...😝!
11:57 13.05.2026
19 Щях да призная Пеевски!
Но не и сега!
11:59 13.05.2026
21 Папуц
Абе какво направи този Радев със феномена бе, за една седмица му намести чакрите!
От "мистър кеш" и "чичо Румен" , сега нещо много благо говори за Президента Радев!
Ех шишиии, и ти като всички бушони, ще си намериш мястото- някъде на тихо, спокойно и тъмно!
Хубаво е , да не се качаваш на високи етажи, и да не пиеш чай от всякъде- ако ме разбираш!
Нали знаеш - руснаците не забравят ,особенно такъв изявен евро-атлантик и либерал , като теб!
Коментиран от #25, #126
12:00 13.05.2026
22 Кочо
12:00 13.05.2026
23 За всяка свиня !
Коментиран от #127
12:00 13.05.2026
24 Иван
12:01 13.05.2026
25 Екскурзии
До коментар #21 от "Папуц":Пак ще се скрие уплашен в к о чината си, като другия dебелак
12:01 13.05.2026
26 Браво
12:01 13.05.2026
27 Иво
Коментиран от #129
12:01 13.05.2026
28 сега ще стане на луканки
12:02 13.05.2026
29 Дориана
Коментиран от #38, #130
12:03 13.05.2026
30 Коста
Той откъде има пари за самолет? Какво е откраднал? Преди 10на години декларираше един Опел. Не съм чул да е спечелил от ТоТо...
12:04 13.05.2026
31 Иван
12:04 13.05.2026
32 Браво,
12:04 13.05.2026
33 Павлин
12:05 13.05.2026
34 пери
12:05 13.05.2026
35 Лелееее
Как така той дойде на власт и отпадна необходимостта от охраната на двете мутри???
Тоя с залените чорапи ще дойде по голям циркаджия от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.
Коментиран от #49, #66, #69
12:05 13.05.2026
36 Гренд
12:05 13.05.2026
37 свилен
До коментар #10 от "Лин Баба":Напротив ако не бяха те досега да е с охрана мили ми троле
12:06 13.05.2026
38 Реалист
До коментар #29 от "Дориана":Кокош ко, стига с тази жалка Променкаджийска опорка да споменаваш Шиши и ББ в едно изречение. Не видя ли, че вече народът не кълве на нея...
Коментиран от #52
12:07 13.05.2026
40 мдаа
12:07 13.05.2026
41 Може да каже
До коментар #14 от "Исторически факти":Що така, без нас, недемократично, безславно ...?
12:08 13.05.2026
42 Хе-хе
Коментиран от #132, #134
12:08 13.05.2026
43 Защо ги
12:08 13.05.2026
44 Някой
12:09 13.05.2026
45 Браво
12:11 13.05.2026
46 Лелееее
Честито.
12:11 13.05.2026
48 Майка
12:14 13.05.2026
49 Коста
До коментар #35 от "Лелееее":Радев дойде на власт след изборите. И стига го плю! ПП ДБ нямаше да ги има в Парламента ако го нямашe Радев. Но както обикновено ПП ДБ плюе и по баща си.
12:14 13.05.2026
50 бай Ставри
12:14 13.05.2026
51 Поредната популистка идея на чорапа
12:15 13.05.2026
52 Дориана
До коментар #38 от "Реалист":Точно обратното Народа показа червен картон и на двамата в тандем, на корулционния модел - Борисов- Пеевски. Край на сагата Борисов- Пеевски.
Коментиран от #57
12:15 13.05.2026
53 кротко прасе
12:16 13.05.2026
54 Радев
12:16 13.05.2026
55 Ти да видиш
Няма нужда от истеричните дебили и педифили!
12:17 13.05.2026
56 без комисия в НС
12:17 13.05.2026
57 Реалист
До коментар #52 от "Дориана":Ще ти се...още тази есен ще излезе този същия народ и ще измете Фатмака и Мафията!
Коментиран от #87
12:18 13.05.2026
58 Клати Курти
12:20 13.05.2026
59 Оракула от Делфи
Затова "удряй самара за да се сети магарето"???
Чакаме" дъвката" да се сдъвчи и за Банкера от Банкя, стига протекций за сметка на данакоплатците, все пак е Банкер с истинска банка пълна с с милиарди не е клошар!!!!
Така създалата се ситуация ни говори , че "Дебелия врат",
вече не е "касиера" на "Чекмеджетата" , които се експортират за Дюбай!!!???
12:22 13.05.2026
60 Бръм
12:23 13.05.2026
61 Мдааа
12:24 13.05.2026
62 Ловец
12:24 13.05.2026
63 И нека
12:24 13.05.2026
64 С популизъм до време
12:25 13.05.2026
65 Еднорозова тъга
12:26 13.05.2026
67 Ламбо
Коментиран от #72
12:29 13.05.2026
68 Клати Курти
12:29 13.05.2026
70 оня с коня
Коментиран от #79
12:32 13.05.2026
71 Верно е
12:34 13.05.2026
72 Култура Миянко
До коментар #67 от "Ламбо":Между другото, бай Амед Философа -незаобиколимият фактор който" разпределяше порциите в държавата " в един момент се оказа и той една куха лейка ,на която му дръпнаха черджето под краката ,просто ей така ....Кой ли стоеше зад него и му дръпна черджето ,въпрос от Стани Богат за 100000 €вро ?
12:38 13.05.2026
73 Хе-хе
12:40 13.05.2026
74 Последния Софиянец
12:41 13.05.2026
75 Докато не видим Прасето
12:41 13.05.2026
76 азз
12:41 13.05.2026
77 хмммм
12:41 13.05.2026
78 Астролог
12:43 13.05.2026
79 оня с х.я
До коментар #70 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,колко да повтарям че даже и да маркираш тук таме с ГЛАВНИ БУКВИ ,логиката на вас мокрите власи никога не ви е била силна страна .Както от две години повтарям,наблягай най вече на еденьто и ..рането ,там ви е силата И нека не се разчуеа и си остане между нас :продай дрррргелла бмв-то преди да си дал фира и дари парите на Украйна .
12:43 13.05.2026
80 Алексей
12:43 13.05.2026
81 Бай Ставри от южното крило
12:43 13.05.2026
82 Читател
12:45 13.05.2026
83 а кога
12:46 13.05.2026
84 Серсемин
12:47 13.05.2026
85 Герп боклуци
12:49 13.05.2026
86 народа
12:50 13.05.2026
87 Дориана
До коментар #57 от "Реалист":Някои хора са много далеч от истината, а тя е че точно мафията народа свързва с управлението на модела Борисов и Пеевски . Така, че приемете реалността, а тя е че колелото на Историята се върти на пред. Край, свършено е с корупционния модел в стил Магнитски.
Коментиран от #107
12:52 13.05.2026
89 Вижте сега
12:52 13.05.2026
90 избирател
12:52 13.05.2026
91 възмутен
12:54 13.05.2026
92 Той
12:55 13.05.2026
93 мдаа
Коментиран от #97
12:55 13.05.2026
94 изглежда
Стадото получи още от същото.
12:58 13.05.2026
95 И ква стана тя
12:58 13.05.2026
96 Факти
Коментиран от #111
12:59 13.05.2026
97 Радев взе властта ама кинти йок
До коментар #93 от "мдаа":А познай какво го чака? Заеми, заеми заеми..., но до кога? Какво ще стане когато настъпи разривът между това какво очакват избралите го и от това какво реално може да им даде?
Коментиран от #101, #120, #133
13:01 13.05.2026
98 Един
13:05 13.05.2026
99 въпросителна
13:06 13.05.2026
100 Квииииик
Защо охрана само на теб и Борисов- търговеце на коли и враг на Сретан?
Прасе, просто.
Под наблюдение си! Няма да можеш дори да избягаш!
Борисо, също!
Извод: при това наблюдение, нямате нужда от охрана.
13:07 13.05.2026
101 това лято
До коментар #97 от "Радев взе властта ама кинти йок":на жълтите павета ще е горещо. Много горещо.
13:11 13.05.2026
102 ПСИХО
13:13 13.05.2026
103 бай Ставри
13:18 13.05.2026
104 факт
13:23 13.05.2026
105 Коледа
13:26 13.05.2026
106 ШЕФА
13:26 13.05.2026
107 Да ти кажа
До коментар #87 от "Дориана":Не е лош вариант ,да се снишиш,докато отмине бурята.На Доган проблемите му започнаха от репликата за порциите.Пеевски преобразува ДПС от чисто етническа партия,в национална,но ще се оцени това някога.Не подценявай хората с възможности.Факт е,че на ППДБ отпадат всички опорки и наистина и те стават с отпаднала необходимост.Най-накрая,да слязат от нечии гербове и да ги видим колко могат.
Коментиран от #119
13:31 13.05.2026
108 коминоцистаца
13:32 13.05.2026
109 Анонимен
13:32 13.05.2026
110 Студопор
13:34 13.05.2026
111 ТОВА СИ Е НЕГОВ ПРОБЛЕМ
До коментар #96 от "Факти":Добрата новина за нас е,че не сме длъжни да им плащаме охраната
и това се случи.
13:37 13.05.2026
112 Не разбрах
13:38 13.05.2026
113 Да питам само
13:44 13.05.2026
114 ххх
13:44 13.05.2026
115 Тоя
13:49 13.05.2026
116 Тя бе тя
13:54 13.05.2026
117 9ти септември
13:56 13.05.2026
118 Скоро щели
На Путин .
Искал да докаже че Народът
Го обича
И не се страхува за Живота си .
13:59 13.05.2026
119 От чужбина
До коментар #107 от "Да ти кажа":Виждам, че коствено се опитваш да ми го хвалиш Пеевски, ама за всичко се съди по неговата история. ТА каква му е историята, биографията на Пеевски? Нали е бил назначен за шеф на пристанище Варна още на 22-23 годишна възраст, при това без необходимото образование. Вероятно не е имало кого да назначат ли? Най-малкото той самия го е искал, при това твърде силно го е искал за да стане такова фрапиращо назначение. Следващ известен случай е назначаването му за шаф на ДАНС. Назначен след скоростна промяна в закона за ДАНС, още мастилото неизсъхнало в Държавен Вестник и хоп, момчето избрано, назначено. Абе има ли нормален човек дето при такава биография да повярва на този??? Не се чуди на псувните, заслужил ги е.
14:00 13.05.2026
121 Гласоподавател
14:24 13.05.2026
122 Дебелия Свинчо
на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО,
Мистър Кеш е взел решение за снемане на охраната ми от НС.
Извинявам се много! Сбърках!
Радев вече не е мистър Кеш за мен, защот може да ме кара и в
Затвора, където ми е мястото.
14:32 13.05.2026
123 Тома
14:44 13.05.2026
124 Тя ... Коледата зависи главно от СТУДА и
До коментар #9 от "Айде,":ЗИМАТА (поне така е за нашите географски ширини). Нооооо... Някак си НЕ усещам след изборите до момента, СТУД и ЗИМА да нахлуват между Радев (също и легиона зад него) И новото начало на дпс (бившата върхушка на казионното дпс; пеевски). Къде ти при тези обстоятелства да чакаш Коледата??? Ха, да видим ДАЛИ Радев ще оправдае оказаното му огромно доверие от народа или ще се възползва от отработените вече схеми, както всичките си предшественици от 1989 година насам! България и гражданите й имат нужда от УДАРНО приемане на Ново Законодателство, че ударно да прасне с 200 всичко с вкус на мафия, и то така че, СЛЕД удара от мафиотизираните кръгове на всички нива (от държава до община), да остане само ПРАХ!!! След праха - ударна доза дезинфекция с БЕЛИНА до поне 5 поколения напред! Абсолютна ЛУСТРАЦИЯ за тези 5 поколения напред! Иначе, всичко друго би било поредната порция от същото (вече над 30 години я сърбаме тази гнусна помия)!!! И повече НЕ можем да търпим!
14:46 13.05.2026
125 Е, буци и гуци
До коментар #13 от "СПОКО!":са си тандем. Та, квото за единия, това и за другия. Да няма обидени и сърдити после.
15:00 13.05.2026
126 А също
До коментар #21 от "Папуц":и в Дубай да избягва да ходи. Оттам много отслабнал се прибра. Може би детокс е правил или ...?
15:03 13.05.2026
127 Да не бързаме да аплодираме.
До коментар #23 от "За всяка свиня !":Нека първо се убедим, че сме дали правомощията народни на правилния човек, че тогава да затропаме хорото и да празнуваме победата! Че като гледах кой стоеше до Радев през първия ден на Народното Събрание... Малко ме сви под жлъчката. И пак почнах "Абе, дали не сгреших за пореден път?"
15:08 13.05.2026
128 мечо
15:09 13.05.2026
129 Няма нужда насила да ги правиш враг
До коментар #27 от "Иво":на Радев. Вярвам, че за много от предложенията, внесени от ПБ, хората от ПП ще ги подкрепят. Добре ще е, макар Радев да може да приеме много решения само с ПБ, да има и гласове от останалите депутати (извън герб и дпс). За да не мислят хората, че отново всеки си внася и гласува, както му изнася! Колкото по-единни срещу мафията, толкова повече успехи в битката срещу мафията!!!
15:14 13.05.2026
130 Явно още не
До коментар #29 от "Дориана":са разбрали. И таят надежда за връщане на махалото! Само дето не разбират, че народът вече не се люшка насам натам, а е здраво стъпил на земята и иска генерални промени!
15:17 13.05.2026
131 ЛОШО!...
15:18 13.05.2026
132 А, дано стане!
До коментар #42 от "Хе-хе":Амин!
15:19 13.05.2026
133 Серсемин
До коментар #97 от "Радев взе властта ама кинти йок":Вече веднъж го казах, ама не го харесаха и го изтриха!
Радев както взе власт, така ще вземе и от свиня мас.
15:20 13.05.2026
134 Серсемин
До коментар #42 от "Хе-хе":Маааалко еее! Да върне откраднатите пари. Затвора после като награда. ДА, награда, защото ако остане на улицата ще го наградят с народната любоффф.
15:23 13.05.2026
135 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #138
17:21 13.05.2026
136 НЕ МЕ Е СТРАХ
17:46 13.05.2026
137 Р.Радев
18:00 13.05.2026
138 Рамбо
До коментар #135 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":За другаря Боташ ли или за пудела с пачките, дето ги разнасяше на Шарлатаните му.
Коментиран от #139
18:01 13.05.2026
140 Не на факти
18:33 13.05.2026
141 Хеки Бамбоната
18:40 13.05.2026
142 СВИНЯТА ЩЕ СИ НАЕМЕ ОРЛЯКА ДЕТО ДРУГАТА
367 18:56 13.05.2026
18:56 13.05.2026
143 ТИКВАТА БЕЗ ОХРАНА НЯМА КАК ДА МИНЕ
19:01 13.05.2026
144 РУСНАЦИТЕ ЩЕ ПОЕМАТ ОХРАНАТА И БОЯ ИМ
19:04 13.05.2026
145 Гражданин.
19:38 13.05.2026
146 ВАГНЕР
19:39 13.05.2026
147 Бай Ставри
21:34 13.05.2026
148 МИЧКА МУ, ПАЙЧИНА НА ТОЯ
21:36 13.05.2026
149 Боярйышник
Моля за мнение…или пак ще духаме супата без някой да носи отговорност за действията си.
22:46 13.05.2026
151 Тото 1 и Тото 2
23:11 13.05.2026
152 Баш бабаит
Коментиран от #157
00:13 14.05.2026
153 Ако Радев
08:06 14.05.2026
154 Старчо Сарача
Коментиран от #155, #161
08:50 14.05.2026
155 ПЪГУОШ
До коментар #154 от "Старчо Сарача":Може и да Не цъфне и върже , но пък е едно много добро НАЧАЛО ! Не мислиш ли ?
09:34 14.05.2026
157 хер ФЛИК
До коментар #152 от "Баш бабаит":Точно така - от какво се плашат , щом са правили всичко честно , почтено и според законите ? Кой ще ги напада ?
09:37 14.05.2026
158 Ловеца
10:14 14.05.2026
159 Не само
11:09 14.05.2026
160 аз съм истината
11:11 14.05.2026
161 Унуфри
До коментар #154 от "Старчо Сарача":И аз това се чудя! Това ли е най-големият проблем на държавата ни?
11:26 14.05.2026
162 Мнение
18:24 14.05.2026