Делян Пеевски вече е без охрана

Лидерът на ДПС Делян Пеевски остава без охрана. Това съобщи самият той в прессъобщение до медиите.

Ето и цялото изявление:

Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.

Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения.

С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина.

Припомняме, че след като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се", посочи "Нова телевизия".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.