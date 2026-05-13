Делян Пеевски вече е без охрана

13 Май, 2026 11:48, обновена 13 Май, 2026 11:57 9 850 162

Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения, посочи лидерът на ДПС-Ново начало

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски остава без охрана. Това съобщи самият той в прессъобщение до медиите.

Ето и цялото изявление:

Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.

Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения.

С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина.

Припомняме, че след като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се", посочи "Нова телевизия".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    145 1 Отговор
    А Буци?!

    Коментиран от #13, #14, #47, #150

    11:52 13.05.2026

  • 2 Едно добро

    251 2 Отговор
    Ново начало. Т лъстия е достатъчно богат да си охранява телесата сам.

    11:53 13.05.2026

  • 3 авантгард

    192 1 Отговор
    Е нали освен НСО го охраняваха още някакви служби?
    Пък и да си плаща на частна охрана като се страхувал.

    11:53 13.05.2026

  • 4 Памела

    78 45 Отговор
    Да, верваме.. Точно толко, колкото, че Деса кара шкодето.

    11:54 13.05.2026

  • 5 Цеко

    36 204 Отговор
    Деляне, на теб разичатаме да ни оттървеш от Фатмака! Хващай се на работа...с теб сме!

    Коментиран от #16

    11:54 13.05.2026

  • 6 Ами сега

    171 4 Отговор
    кой ще носи торбите с пачките до Фалкона?

    11:54 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айде,

    147 4 Отговор
    Сега е момента,Коледа да дойде по рано.

    Коментиран от #124

    11:55 13.05.2026

  • 10 Лин Баба

    94 20 Отговор
    ППДБ изпраха дебелия а сега той ги пере отзад.

    Коментиран от #37

    11:55 13.05.2026

  • 11 Къде

    71 23 Отговор
    Са мажоретките на ПП дб сега да се изкажат!

    11:55 13.05.2026

  • 12 Едричките

    117 1 Отговор
    Са достатъчно заможни да се защитават сами. Свалена е охраната и на боцан

    11:56 13.05.2026

  • 13 СПОКО!

    82 9 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Пече се работата и за Буцко...!

    Коментиран от #125

    11:56 13.05.2026

  • 14 Исторически факти

    64 20 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    А сега Мирчев кво ще говори?

    Коментиран от #41

    11:56 13.05.2026

  • 15 Това Радой не го е казвал

    29 2 Отговор

    До коментар #7 от "Радой Ралин":

    Кой сега е лъжецът?

    11:57 13.05.2026

  • 16 ЯСНО!

    17 10 Отговор

    До коментар #5 от "Цеко":

    Ти си от...,,Хората",за които все папагали твоят Шиши...😝!

    11:57 13.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Щях да призная Пеевски!

    65 6 Отговор
    Ако Сам се бе отказал от охраната на НСО!
    Но не и сега!

    11:59 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Папуц

    103 5 Отговор
    Шишко много доволен от снемането на охраната му,чак щастлив.
    Абе какво направи този Радев със феномена бе, за една седмица му намести чакрите!
    От "мистър кеш" и "чичо Румен" , сега нещо много благо говори за Президента Радев!
    Ех шишиии, и ти като всички бушони, ще си намериш мястото- някъде на тихо, спокойно и тъмно!
    Хубаво е , да не се качаваш на високи етажи, и да не пиеш чай от всякъде- ако ме разбираш!
    Нали знаеш - руснаците не забравят ,особенно такъв изявен евро-атлантик и либерал , като теб!

    Коментиран от #25, #126

    12:00 13.05.2026

  • 22 Кочо

    48 3 Отговор
    По престижно е така с голямата охрана да се явиш с кортежа от 15 служебни автомобила, всеки над 850 к.с. в селото пред електората! Като те видят, направо гласуват за теб! Показва мощ, голяма работа, този човек ще дава пари! А Радев тръгнал с Шкода 120 L и тя не е негова, а на една от съпругите му! Джирото се движеше по престижно, въпреки травмите по маршрута!

    12:00 13.05.2026

  • 23 За всяка свиня !

    74 3 Отговор
    Идва Коледа ...

    Коментиран от #127

    12:00 13.05.2026

  • 24 Иван

    85 2 Отговор
    Въпросът е с какво животът на този е по ценен от на когото и да било ?

    12:01 13.05.2026

  • 25 Екскурзии

    59 5 Отговор

    До коментар #21 от "Папуц":

    Пак ще се скрие уплашен в к о чината си, като другия dебелак

    12:01 13.05.2026

  • 26 Браво

    76 0 Отговор
    И имунитета трябва да се премахне на депутатите

    12:01 13.05.2026

  • 27 Иво

    15 35 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака сега каква опорка ще дъвчат?!

    Коментиран от #129

    12:01 13.05.2026

  • 28 сега ще стане на луканки

    56 2 Отговор
    колете прасето докато още може

    12:02 13.05.2026

  • 29 Дориана

    62 6 Отговор
    Борисов и Пеевски да отговорят , защо след като уж работят за народа същия този народ се вдигна на революция с плакати, лозунги, карикатури и скандирания - Мафията вън ! Защо толкова много се страхуват за живота си от " народната любов" . Не само, че охраната трябва да им бъде премахната, но и те двамата трябва да последват примера на Сарафов и да се оттеглят от Парламента и властта. Не разбраха ли, че корупцията, мафията, рекетите и завладените институции вече ще бъдат унищожени ?.

    Коментиран от #38, #130

    12:03 13.05.2026

  • 30 Коста

    77 4 Отговор
    Скоро и без частен самолет.
    Той откъде има пари за самолет? Какво е откраднал? Преди 10на години декларираше един Опел. Не съм чул да е спечелил от ТоТо...

    12:04 13.05.2026

  • 31 Иван

    64 2 Отговор
    Какво ли е в главата на това с създание ? Толкова години ползва най безсрамно държавна охрана Защо ? С какво народът му е длъжен

    12:04 13.05.2026

  • 32 Браво,

    70 3 Отговор
    Не знам за никва дъвка, знам че тази охрана струваше няколко детски градини.

    12:04 13.05.2026

  • 33 Павлин

    42 15 Отговор
    Не му дреме на Шиши за тази охрана, той го е знаел много преди нас, че ще падне... Въпросът е сега Мирчев и Променкаджиите какво ще подхвърлят на своите наивни гласоподаватели.

    12:05 13.05.2026

  • 34 пери

    66 4 Отговор
    Можело значи... Ами сега? Как ще го опазят от народната любов тоя "безценен" екземпляр?

    12:05 13.05.2026

  • 35 Лелееее

    15 61 Отговор
    Тоя Радев ни прави на малоумници.
    Как така той дойде на власт и отпадна необходимостта от охраната на двете мутри???
    Тоя с залените чорапи ще дойде по голям циркаджия от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.

    Коментиран от #49, #66, #69

    12:05 13.05.2026

  • 36 Гренд

    52 2 Отговор
    А затвор?

    12:05 13.05.2026

  • 37 свилен

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "Лин Баба":

    Напротив ако не бяха те досега да е с охрана мили ми троле

    12:06 13.05.2026

  • 38 Реалист

    8 21 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    Кокош ко, стига с тази жалка Променкаджийска опорка да споменаваш Шиши и ББ в едно изречение. Не видя ли, че вече народът не кълве на нея...

    Коментиран от #52

    12:07 13.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 мдаа

    38 2 Отговор
    Сега е момента за лиHч

    12:07 13.05.2026

  • 41 Може да каже

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически факти":

    Що така, без нас, недемократично, безславно ...?

    12:08 13.05.2026

  • 42 Хе-хе

    31 5 Отговор
    Пак ще има охрана! На съдебната власт в ареста на Следствието! После - при Ставри! Главна дирекци за изтърпяване на наказаните! Там има надзирател!

    Коментиран от #132, #134

    12:08 13.05.2026

  • 43 Защо ги

    23 0 Отговор
    Охраняват тия там в това събрание министър прдседатели президенти ако са народни ора никой няма да ги убива .Те,и хора не са с народа .

    12:08 13.05.2026

  • 44 Някой

    30 7 Отговор
    Ааа, сетихте се. Другите новинарски сайтове отдавна публикуваха новината. СЕГА давидим ПП и ДБ каква нова дъвка ще пуснат в парламента

    12:09 13.05.2026

  • 45 Браво

    35 2 Отговор
    Организирам пусия за прасето

    12:11 13.05.2026

  • 46 Лелееее

    5 43 Отговор
    Тия тъпанари които гласуваха за Радев сега разбраха че са получили бонус Б.Б., Пеевски и Слави Трифонов.
    Честито.

    12:11 13.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Майка

    36 1 Отговор
    Много български граждани са заплашвани и унижавани по всякакъв начин, но не са с охрана

    12:14 13.05.2026

  • 49 Коста

    37 10 Отговор

    До коментар #35 от "Лелееее":

    Радев дойде на власт след изборите. И стига го плю! ПП ДБ нямаше да ги има в Парламента ако го нямашe Радев. Но както обикновено ПП ДБ плюе и по баща си.

    12:14 13.05.2026

  • 50 бай Ставри

    30 3 Отговор
    А на другия дебелак?!?!

    12:14 13.05.2026

  • 51 Поредната популистка идея на чорапа

    24 11 Отговор
    Шиши ще си кара само с частната охрана вече. И без това охраната на НСО служи само за да му знаят всяка крачка.

    12:15 13.05.2026

  • 52 Дориана

    38 6 Отговор

    До коментар #38 от "Реалист":

    Точно обратното Народа показа червен картон и на двамата в тандем, на корулционния модел - Борисов- Пеевски. Край на сагата Борисов- Пеевски.

    Коментиран от #57

    12:15 13.05.2026

  • 53 кротко прасе

    37 3 Отговор
    Е, прасето се кротна! Скоро и в затвора!

    12:16 13.05.2026

  • 54 Радев

    23 2 Отговор
    Нали ви казах бе! 😉😘

    12:16 13.05.2026

  • 55 Ти да видиш

    47 7 Отговор
    Така се правят нещата, без много шум и крясъци и реклама, появява се правилният човек - президентът Радев, и всичко си идва на мястото си...прокурори, охрани и тем подобни.
    Няма нужда от истеричните дебили и педифили!

    12:17 13.05.2026

  • 56 без комисия в НС

    44 4 Отговор
    Можело и без комисии в НС да се върши работа!?! Прасчо скоро в затвора!

    12:17 13.05.2026

  • 57 Реалист

    10 36 Отговор

    До коментар #52 от "Дориана":

    Ще ти се...още тази есен ще излезе този същия народ и ще измете Фатмака и Мафията!

    Коментиран от #87

    12:18 13.05.2026

  • 58 Клати Курти

    19 5 Отговор
    На Делян Пеевски му пука на супер дебеиа г333 за тази безплатна охрана има кинти да си плаща за супер охрана ,Но въпросът за Стани Богат в случая я е кой реално стои зад Дебелото Момче ?

    12:20 13.05.2026

  • 59 Оракула от Делфи

    15 2 Отговор
    Значи този" шошон" може и сам да си свали охраната , "магарето бяга според тоягата"!!!
    Затова "удряй самара за да се сети магарето"???
    Чакаме" дъвката" да се сдъвчи и за Банкера от Банкя, стига протекций за сметка на данакоплатците, все пак е Банкер с истинска банка пълна с с милиарди не е клошар!!!!

    Така създалата се ситуация ни говори , че "Дебелия врат",
    вече не е "касиера" на "Чекмеджетата" , които се експортират за Дюбай!!!???

    12:22 13.05.2026

  • 60 Бръм

    19 2 Отговор
    Да се заключва и да стои на шпионката. На балкон да се не показва и никакви онлайн поръчки.

    12:23 13.05.2026

  • 61 Мдааа

    25 2 Отговор
    Стига бедните са плащали охрана на мафиотите. Срам и позор да пазим Тулупа и Шопара. Да си му мислят и да си сърбат попарата. Да видят как нас ни охраняват...

    12:24 13.05.2026

  • 62 Ловец

    21 1 Отговор
    Значи ловния сезон започна

    12:24 13.05.2026

  • 63 И нека

    24 2 Отговор
    Ловът за прасета да започне.

    12:24 13.05.2026

  • 64 С популизъм до време

    4 17 Отговор
    Колкото ще овладее цените с комунистически прийоми, толкова и ще навреди на шиши с таз охрана. Такова главоломно падане го чака есента, че това на Слави ще му се стори като леко спускане на перце

    12:25 13.05.2026

  • 65 Еднорозова тъга

    15 1 Отговор
    Язък. А това беше сред мечтите на Пълни Педроханци, те мечтаха, а Радев гп реализира. Какво им остана сега, един развод, един Петрохан и 00

    12:26 13.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ламбо

    22 0 Отговор
    Сега да публикуват колко пари е струвала охраната Му за поне десетилетие.Но най-дълголетния охраняван е Ахмед Доган.

    Коментиран от #72

    12:29 13.05.2026

  • 68 Клати Курти

    9 2 Отговор
    Всички гласували за ПП -ДБ са или явни или крипто ге йооо веее .Нищо лично нека да си го слллагатт помежду си по дпппките ,но нас да не ни ангажират или да очакват някакво съчуствие !Между друхото ,сложих vpn-a ,нищо лошо или невярно не съм казал но пък трият !

    12:29 13.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 оня с коня

    6 17 Отговор
    Започва да става ДРАЗНЕЩО желанието на "Факти" да угоди на Лупмпените закъргочили се тука с мечти за връщане на Соца,когато Простака вземаше заплата колкото Учения.ЩО за СПЕКУЛАТИВНОи подвеждащо заглавие че Пеевски остава без Охрана- за да злобеят дребните русофилски Душици тука че Държавните пари се преразпределят вече в посока към Тях и ще възкръснат от Блатото в което са като птицата Феникс?И да уточним:Пеевски,Борисов и т.н. са Хора С ОГРОМНИ Финансови възможности имащи нужните Средства за осигуряване на Собствена Охрана - много по Надеждна,Модерна и ЛОЯЛНА от тая на НСО и на практика СА ДОВОЛНИ от премахване на НАТРАПЕНАТА ИМ такава от Радев,чиято цел бе не толкова да ги пази,а да ги ШПИОНИРА къде ходят и с кого се срещат!

    Коментиран от #79

    12:32 13.05.2026

  • 71 Верно е

    20 1 Отговор
    Видях го сутринта в трамвая. Пътуваше без билет и се оглеждаше като заек за контрола.

    12:34 13.05.2026

  • 72 Култура Миянко

    17 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ламбо":

    Между другото, бай Амед Философа -незаобиколимият фактор който" разпределяше порциите в държавата " в един момент се оказа и той една куха лейка ,на която му дръпнаха черджето под краката ,просто ей така ....Кой ли стоеше зад него и му дръпна черджето ,въпрос от Стани Богат за 100000 €вро ?

    12:38 13.05.2026

  • 73 Хе-хе

    17 4 Отговор
    ПП със хиляда тона гюрултии и декларации не могат да направят това, което Радев прави само с мълчалив, спокоен и демократичен авторитет! Разбягват се един след друг, без никакви репресии, за които кръвожадно призовават Мирчев и Божанов! Уж атлантици, ценности и - нищо! Само агресия и призив към насилие, сякаш на улицата се разиграват ВФБР и ВОСР!

    12:40 13.05.2026

  • 74 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Дебел, хич да не ти пука. Мести се в Дубай

    12:41 13.05.2026

  • 75 Докато не видим Прасето

    21 2 Отговор
    и Тиквата в пандиза с доживотни присъди и конфискация в полза на държавата на всичко заграбено от тях, не вярваме на тия пи-ар постановки!

    12:41 13.05.2026

  • 76 азз

    15 2 Отговор
    Айде Коледа-а-а-а-а.....

    12:41 13.05.2026

  • 77 хмммм

    9 1 Отговор
    Дебелян Беефски

    12:41 13.05.2026

  • 78 Астролог

    10 3 Отговор
    И сега като остана "Магнита" без "оХРАНА"- дали няма "снагата му по-фина да стане" ?!?

    12:43 13.05.2026

  • 79 оня с х.я

    8 2 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,колко да повтарям че даже и да маркираш тук таме с ГЛАВНИ БУКВИ ,логиката на вас мокрите власи никога не ви е била силна страна .Както от две години повтарям,наблягай най вече на еденьто и ..рането ,там ви е силата И нека не се разчуеа и си остане между нас :продай дрррргелла бмв-то преди да си дал фира и дари парите на Украйна .

    12:43 13.05.2026

  • 80 Алексей

    17 0 Отговор
    От какъв зор е имал охрана ? За Бойко е ясно , бил е премиер, но Момчето е само депутат .

    12:43 13.05.2026

  • 81 Бай Ставри от южното крило

    12 2 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    12:43 13.05.2026

  • 82 Читател

    21 2 Отговор
    А чичо Румен слезе и виж каква стана?!!!

    12:45 13.05.2026

  • 83 а кога

    6 1 Отговор
    ще посети пандиза да го чешат по газеца

    12:46 13.05.2026

  • 84 Серсемин

    8 0 Отговор
    Е требва некой да вземе едно отговорно решение, да наточи ножа...а може и с абния нож.

    12:47 13.05.2026

  • 85 Герп боклуци

    6 1 Отговор
    Ще му бъде назначена отново, но ще е с палки в софийския затвор

    12:49 13.05.2026

  • 86 народа

    11 0 Отговор
    Сега като затворят Випа за профилактика , ще трябва да си чекира раничките

    12:50 13.05.2026

  • 87 Дориана

    12 2 Отговор

    До коментар #57 от "Реалист":

    Някои хора са много далеч от истината, а тя е че точно мафията народа свързва с управлението на модела Борисов и Пеевски . Така, че приемете реалността, а тя е че колелото на Историята се върти на пред. Край, свършено е с корупционния модел в стил Магнитски.

    Коментиран от #107

    12:52 13.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Вижте сега

    6 9 Отговор
    На чорапа хич не му се искаше да свали охраната чрез която седеше всяка крачка на охранявания. Затова не стана от първият път. Но като всеки популист от страх да не изгуби подкрепата на безмозъчната тълпа похарчила гласа си за него бе принуден да го направи. Нещо което и Шиши искаше след като разбра, че контролът на службите може да му се изплъзне. Т. е. нещата се случват така както пеевски иска. За него вече не е изгодно да го следят служби в които не е сигурен. Колкото до същинската охрана тя си е все същата.

    12:52 13.05.2026

  • 90 избирател

    14 0 Отговор
    Вярвам , че неговите истински избиратели ще му осигурят безплатна денонощна охрана .Те сърце дават да пазят лидера си .

    12:52 13.05.2026

  • 91 възмутен

    16 1 Отговор
    Много народ му има зъб .Колко хора смачка ?

    12:54 13.05.2026

  • 92 Той

    3 1 Отговор
    Те, НСО, освен, че те охраняват, те и контролират тотално. Ама хайде…

    12:55 13.05.2026

  • 93 мдаа

    18 4 Отговор
    Сбъдна се най-големият кошмар на двамата шишковци - Радев взе цялата власт и на всичкото отгоре има добра памет. Ще си изсърбат всичко, което са си надробили в копанката. Защо си мисля, че няма да изкарат депутатските си мандати до край и ще изчезнат преди избора на нов главен прокурор? Май малко прибързано им свалиха охраната, така имат шанс да избягат от правосъдието.

    Коментиран от #97

    12:55 13.05.2026

  • 94 изглежда

    4 7 Отговор
    Изглежда охраната на Борисов и Пеевски е значително по-важна задача, отколкото обявяването пред народа резултатите от швейцарското разследване кой източи КТБ.
    Стадото получи още от същото.

    12:58 13.05.2026

  • 95 И ква стана тя

    15 0 Отговор
    Чичо Румен връща кетъринга

    12:58 13.05.2026

  • 96 Факти

    8 1 Отговор
    Пеевски без охрана няма да остане. Просто ще си я плати. Няколкостотин хиляди евро на година за него нищо.

    Коментиран от #111

    12:59 13.05.2026

  • 97 Радев взе властта ама кинти йок

    5 11 Отговор

    До коментар #93 от "мдаа":

    А познай какво го чака? Заеми, заеми заеми..., но до кога? Какво ще стане когато настъпи разривът между това какво очакват избралите го и от това какво реално може да им даде?

    Коментиран от #101, #120, #133

    13:01 13.05.2026

  • 98 Един

    13 0 Отговор
    Вече не е охраняван от държавата, а само е охранен от държавата.

    13:05 13.05.2026

  • 99 въпросителна

    10 1 Отговор
    Централата , кога ще им приберат ? Не отива на партия със 7% да има такава голяма сграда за партийна централа

    13:06 13.05.2026

  • 100 Квииииик

    13 3 Отговор
    За да иска някой да те трепе, значи има защо?
    Защо охрана само на теб и Борисов- търговеце на коли и враг на Сретан?
    Прасе, просто.
    Под наблюдение си! Няма да можеш дори да избягаш!
    Борисо, също!
    Извод: при това наблюдение, нямате нужда от охрана.

    13:07 13.05.2026

  • 101 това лято

    8 4 Отговор

    До коментар #97 от "Радев взе властта ама кинти йок":

    на жълтите павета ще е горещо. Много горещо.

    13:11 13.05.2026

  • 102 ПСИХО

    6 0 Отговор
    Целият народ е в траур.Започват масови протести!

    13:13 13.05.2026

  • 103 бай Ставри

    10 1 Отговор
    До кога ще го чакам Тоя ?!

    13:18 13.05.2026

  • 104 факт

    10 0 Отговор
    Радев вероятно ще успее да се справи с този, проблем е как ще се справи с конкубинката му, курдисана в Конституционния съд. Ще храним тази мърла още седем години, а накрая на мандата ще й дадем и двадесет брутни заплати. В Конституцията и ЗКС не е предвидена възможност конституционен съдия да бъде отстранен от длъжност заради недопустими контакти с политици, недекларирани на важни обстоятелства и придобивки. Радев направи всичко възможно тогава да се противопостави на нейното и на Белазелков назначаване, но не му се получи. По закон Деса има достъп до всякаква информация, включително и класифицирана, а това е много опасно с оглед простоватата й и продажна природа.

    13:23 13.05.2026

  • 105 Коледа

    10 0 Отговор
    Дръжте прасето!

    13:26 13.05.2026

  • 106 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Сега ще започне едно квичене от Прасето,но възмездието е близо.

    13:26 13.05.2026

  • 107 Да ти кажа

    7 4 Отговор

    До коментар #87 от "Дориана":

    Не е лош вариант ,да се снишиш,докато отмине бурята.На Доган проблемите му започнаха от репликата за порциите.Пеевски преобразува ДПС от чисто етническа партия,в национална,но ще се оцени това някога.Не подценявай хората с възможности.Факт е,че на ППДБ отпадат всички опорки и наистина и те стават с отпаднала необходимост.Най-накрая,да слязат от нечии гербове и да ги видим колко могат.

    Коментиран от #119

    13:31 13.05.2026

  • 108 коминоцистаца

    8 1 Отговор
    ИДВА РЕД НА 7.62ММ и при илия павлов прасееее

    13:32 13.05.2026

  • 109 Анонимен

    7 0 Отговор
    Какво да му пазят той е най големия любимец на народа

    13:32 13.05.2026

  • 110 Студопор

    11 0 Отговор
    А от какво те пазят теб именно? От затлъстяване ли? Защото видимо не действа.

    13:34 13.05.2026

  • 111 ТОВА СИ Е НЕГОВ ПРОБЛЕМ

    13 0 Отговор

    До коментар #96 от "Факти":

    Добрата новина за нас е,че не сме длъжни да им плащаме охраната
    и това се случи.

    13:37 13.05.2026

  • 112 Не разбрах

    4 2 Отговор
    Свинята като е имал охрана и те ди са пътували с него до Дубай?

    13:38 13.05.2026

  • 113 Да питам само

    9 0 Отговор
    Открите ли е сезонът за глигани?

    13:44 13.05.2026

  • 114 ххх

    15 1 Отговор
    Шишко може да се охранява сам .Има милиарди - ....откраднати от нас. Очакваме тотална проверка около него !

    13:44 13.05.2026

  • 115 Тоя

    0 4 Отговор
    Мале що болен народ, ходете на доктор бе.

    13:49 13.05.2026

  • 116 Тя бе тя

    1 3 Отговор
    Я как се възпали тоя народ.

    13:54 13.05.2026

  • 117 9ти септември

    10 1 Отговор
    Сега в Беляне до живот

    13:56 13.05.2026

  • 118 Скоро щели

    2 6 Отговор
    Да свалят и Охраната
    На Путин .

    Искал да докаже че Народът
    Го обича
    И не се страхува за Живота си .

    13:59 13.05.2026

  • 119 От чужбина

    12 0 Отговор

    До коментар #107 от "Да ти кажа":

    Виждам, че коствено се опитваш да ми го хвалиш Пеевски, ама за всичко се съди по неговата история. ТА каква му е историята, биографията на Пеевски? Нали е бил назначен за шеф на пристанище Варна още на 22-23 годишна възраст, при това без необходимото образование. Вероятно не е имало кого да назначат ли? Най-малкото той самия го е искал, при това твърде силно го е искал за да стане такова фрапиращо назначение. Следващ известен случай е назначаването му за шаф на ДАНС. Назначен след скоростна промяна в закона за ДАНС, още мастилото неизсъхнало в Държавен Вестник и хоп, момчето избрано, назначено. Абе има ли нормален човек дето при такава биография да повярва на този??? Не се чуди на псувните, заслужил ги е.

    14:00 13.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Гласоподавател

    5 1 Отговор
    Леле, мале. Ами като дойде коледа.

    14:24 13.05.2026

  • 122 Дебелия Свинчо

    9 4 Отговор
    Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание
    на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО,
    Мистър Кеш е взел решение за снемане на охраната ми от НС.
    Извинявам се много! Сбърках!
    Радев вече не е мистър Кеш за мен, защот може да ме кара и в
    Затвора, където ми е мястото.

    14:32 13.05.2026

  • 123 Тома

    13 1 Отговор
    В Дубай руснаците му скъсаха г.за от бой заради пари с които дебелия беше ги завлякъл

    14:44 13.05.2026

  • 124 Тя ... Коледата зависи главно от СТУДА и

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Айде,":

    ЗИМАТА (поне така е за нашите географски ширини). Нооооо... Някак си НЕ усещам след изборите до момента, СТУД и ЗИМА да нахлуват между Радев (също и легиона зад него) И новото начало на дпс (бившата върхушка на казионното дпс; пеевски). Къде ти при тези обстоятелства да чакаш Коледата??? Ха, да видим ДАЛИ Радев ще оправдае оказаното му огромно доверие от народа или ще се възползва от отработените вече схеми, както всичките си предшественици от 1989 година насам! България и гражданите й имат нужда от УДАРНО приемане на Ново Законодателство, че ударно да прасне с 200 всичко с вкус на мафия, и то така че, СЛЕД удара от мафиотизираните кръгове на всички нива (от държава до община), да остане само ПРАХ!!! След праха - ударна доза дезинфекция с БЕЛИНА до поне 5 поколения напред! Абсолютна ЛУСТРАЦИЯ за тези 5 поколения напред! Иначе, всичко друго би било поредната порция от същото (вече над 30 години я сърбаме тази гнусна помия)!!! И повече НЕ можем да търпим!

    14:46 13.05.2026

  • 125 Е, буци и гуци

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "СПОКО!":

    са си тандем. Та, квото за единия, това и за другия. Да няма обидени и сърдити после.

    15:00 13.05.2026

  • 126 А също

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Папуц":

    и в Дубай да избягва да ходи. Оттам много отслабнал се прибра. Може би детокс е правил или ...?

    15:03 13.05.2026

  • 127 Да не бързаме да аплодираме.

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "За всяка свиня !":

    Нека първо се убедим, че сме дали правомощията народни на правилния човек, че тогава да затропаме хорото и да празнуваме победата! Че като гледах кой стоеше до Радев през първия ден на Народното Събрание... Малко ме сви под жлъчката. И пак почнах "Абе, дали не сгреших за пореден път?"

    15:08 13.05.2026

  • 128 мечо

    0 5 Отговор
    барво сам се утказа от охраната си ето затова поткрепиам пеевски и сан гласувал за него

    15:09 13.05.2026

  • 129 Няма нужда насила да ги правиш враг

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Иво":

    на Радев. Вярвам, че за много от предложенията, внесени от ПБ, хората от ПП ще ги подкрепят. Добре ще е, макар Радев да може да приеме много решения само с ПБ, да има и гласове от останалите депутати (извън герб и дпс). За да не мислят хората, че отново всеки си внася и гласува, както му изнася! Колкото по-единни срещу мафията, толкова повече успехи в битката срещу мафията!!!

    15:14 13.05.2026

  • 130 Явно още не

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    са разбрали. И таят надежда за връщане на махалото! Само дето не разбират, че народът вече не се люшка насам натам, а е здраво стъпил на земята и иска генерални промени!

    15:17 13.05.2026

  • 131 ЛОШО!...

    6 1 Отговор
    Сега могат да ги нападнат непознати мераклии и да ги цомбят. И двамата са си Цицорести, не го и крият. Ма, най-става Цацаров. Тоа кви ги е оформил. Абе све са за при бай Добри - в дясно, горе...

    15:18 13.05.2026

  • 132 А, дано стане!

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хе-хе":

    Амин!

    15:19 13.05.2026

  • 133 Серсемин

    10 1 Отговор

    До коментар #97 от "Радев взе властта ама кинти йок":

    Вече веднъж го казах, ама не го харесаха и го изтриха!
    Радев както взе власт, така ще вземе и от свиня мас.

    15:20 13.05.2026

  • 134 Серсемин

    13 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хе-хе":

    Маааалко еее! Да върне откраднатите пари. Затвора после като награда. ДА, награда, защото ако остане на улицата ще го наградят с народната любоффф.

    15:23 13.05.2026

  • 135 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 4 Отговор
    Това е една много приятна новина като за начало. Чакаме падане на депутатския имунитет и първата призовка от съда.

    Коментиран от #138

    17:21 13.05.2026

  • 136 НЕ МЕ Е СТРАХ

    2 1 Отговор
    МИ 6 МЕ ОХРАНЯВАТ ЧЕ НЕ СМЕ СИ ОПРАВИЛИ ОЩЕ СМЕТКИТЕ

    17:46 13.05.2026

  • 137 Р.Радев

    5 1 Отговор
    И сега доматите ще станат по евтини ли? Само Петроханската педофилска секта сега ще се подмокри от кеф, но пък ще се лиши от една дъвка за дъвчене.

    18:00 13.05.2026

  • 138 Рамбо

    3 4 Отговор

    До коментар #135 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    За другаря Боташ ли или за пудела с пачките, дето ги разнасяше на Шарлатаните му.

    Коментиран от #139

    18:01 13.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Не на факти

    8 1 Отговор
    Като махнат охраната и на бойко искам банкянският мръсник да бъде ликви.....н.

    18:33 13.05.2026

  • 141 Хеки Бамбоната

    1 1 Отговор
    Хич да не му се плаши!

    18:40 13.05.2026

  • 142 СВИНЯТА ЩЕ СИ НАЕМЕ ОРЛЯКА ДЕТО ДРУГАТА

    3 1 Отговор
    СВИНЯ КУПИ И ДВАМАТА ЩЕ СЕ ПАЗЯТ С ТЯХ , А ПИЛОТИ ЩЕ СА ИМ МЕРАКЛИИТЕ ДЕТО ГИ ИЗБИРАХА ОТ МАХАЛИТЕ ! ЕВТИНО ЩЕ ИМ ИЗЛЕЗЕ , ЩЕ ГИ ПАЗЯТ ЗА ЕДНА БИРА И ДВЕ КЕБАПЧЕТА ТИЯ УРОДИ !

    18:56 13.05.2026

  • 143 ТИКВАТА БЕЗ ОХРАНА НЯМА КАК ДА МИНЕ

    4 1 Отговор
    ЩОТ КАК ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ КЪЩАТА ... ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЦЯЛ ? ИРЕНИНИЯ СЪЩО Е В ОПАСНОСТ В ГОРНА БАНЯ ЩОТО Е РАЗПОЗНАВАЕМ И В БЕТЕЕР ИЛИ ТАНК НЕ ВЛИЗА - АКО Е С КОЛА ЩЕ ГО ДОГОНЯТ ....................

    19:01 13.05.2026

  • 144 РУСНАЦИТЕ ЩЕ ПОЕМАТ ОХРАНАТА И БОЯ ИМ

    6 0 Отговор
    ЩОТО ПУТИН СИ ИСКА 700 ТЕ МИЛИОНА ПЛЮС ЛИХВИТЕ ......... ТОЕСТ МИЛИАРДИ !

    19:04 13.05.2026

  • 145 Гражданин.

    1 1 Отговор
    Ах шиши шиши.

    19:38 13.05.2026

  • 146 ВАГНЕР

    4 0 Отговор
    Издирва заеми с чук 8 кг

    19:39 13.05.2026

  • 147 Бай Ставри

    3 1 Отговор
    Това не може да го е казал момчето, твърде много сложни изрази има в изреченията, все пак Д-то има само 20-25 думи в речника!

    21:34 13.05.2026

  • 148 МИЧКА МУ, ПАЙЧИНА НА ТОЯ

    2 0 Отговор
    СВИН !

    21:36 13.05.2026

  • 149 Боярйышник

    4 0 Отговор
    Интересно ми е как преди десет дена, Денев (бившият управител на ДАНС)преценя, че има опастност за живота и харизва едни милиони за разходи по охраната на едни олигарси, а следващият след него каза твърдо не на тази охрана, веднага ми изплува въпроса, Денев ли ще плати мастрафа или ние/народа?
    Моля за мнение…или пак ще духаме супата без някой да носи отговорност за действията си.

    22:46 13.05.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    И какво толкова ! Шопар с или без охрана , все си е ШОПАР !

    23:11 13.05.2026

  • 152 Баш бабаит

    5 0 Отговор
    Aз пък съм жена , която има нужда от охрана ,защото ме следят на камерите в града. Не виждам от кого и от какво може да се сгтграхува човек , които претендира ,че е чист пред Закона и държавата ?

    Коментиран от #157

    00:13 14.05.2026

  • 153 Ако Радев

    3 2 Отговор
    Окауши боко и шишо -вземе им всичко в полза на България, и ги принуди на пробация под строга охрана, да садят дръвчета докъто са живи-Аз ще гласувам за него докъто аз съм жив.

    08:06 14.05.2026

  • 154 Старчо Сарача

    3 1 Отговор
    И сега вече без охрана на Борисов и Пеевски държавата ще цъфне и ще върже!

    Коментиран от #155, #161

    08:50 14.05.2026

  • 155 ПЪГУОШ

    3 0 Отговор

    До коментар #154 от "Старчо Сарача":

    Може и да Не цъфне и върже , но пък е едно много добро НАЧАЛО ! Не мислиш ли ?

    09:34 14.05.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 хер ФЛИК

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Баш бабаит":

    Точно така - от какво се плашат , щом са правили всичко честно , почтено и според законите ? Кой ще ги напада ?

    09:37 14.05.2026

  • 158 Ловеца

    2 0 Отговор
    Сезонът за лов на глигати е открит.

    10:14 14.05.2026

  • 159 Не само

    1 0 Отговор
    Но да връща и милионите за маразини за хората,че отидоха в Дубай

    11:09 14.05.2026

  • 160 аз съм истината

    1 0 Отговор
    За да са спокойни избирателите на бойчето и шиши,вкарайте ги в кауша и без това там им е мястото,а и ще бъдат в безопасност.

    11:11 14.05.2026

  • 161 Унуфри

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Старчо Сарача":

    И аз това се чудя! Това ли е най-големият проблем на държавата ни?

    11:26 14.05.2026

  • 162 Мнение

    0 0 Отговор
    Хората очакват по-малко охранявани политици и повече отговорност към обществото. Свалянето на НСО охраната на Делян Пеевски показва, че публичните ресурси не трябва да се ползват безкрайно и без ясни основания.

    18:24 14.05.2026

