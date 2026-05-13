Нападател на Черно море: Останах изненадан от твърденията на Конте, аз се боря с расизма по друг начин

Нападателят на Черно море Селсо Сидни даде специално интервю за Gong.bg. Той говори за престоя си на "Тича", целите на варненци и расисткия скандал, който се получи в домакинството на Ботев Пловдив.

"Благодаря за възможността да дам интервю за вашата медия. Чувствам се много добре в Черно море. Моите съотборници са невероятни. Винаги ми помагат. Феновете подкрепят отбора, подкрепят и мен, дори и извън терена. Срещат ме по улиците и ме молят за снимки. Много са вежливи с мен. Чувствам се отлично във Варна и искам да помогна на отбора да постигне целите си", започна Сидни пред Gong.bg.

"Взехме много важна победа над Локомотив Пловдив и се изкачихме до петото място. Много сме близо до това да спечелим това пето място и вярвам, че можем да го направим. Вярвам много в нашия треньор, в неговата тактика и виждания за футбола. Той е много добър треньор и вярвам, че можем да постигнем това, което искаме - петото място. В съблекалнята говорим за това и вярваме, че е възможно. Само трябва да останем заедно като отбор и да се борим за това", продължи той.

"Следващият ни мач е срещу Ботев Пловдив. Няма да бъде лесен мач. Няма лесни мачове в България. Всеки отбор иска да спечели срещу Черно море. Те ще направят всичко възможно да спечелят срещу нас, но ние сме подготвени добре. Идваме след две победи, мотивирани сме. Вярвам, че можем да отидем там и да вземем трите точки за Варна", каза португалецът за предстоящия мач с "канарчетата".

Той коментира и расисткия скандал, който се разрази по време на домакинството на Черно море на Ботев със защитника Антоан Конте. "Това не беше добре. Аз бях там на терена. Не съм чул нищо и никакви обиди от нашите фенове. Това, което мога да кажа е, че расизмът съществува. Той е навсякъде. Начинът, по който аз се боря с расизма обаче е различен. Аз го игнорирам. Не давам гласност на расизма, ако се случи на мен. Игнорирам го. Насочвам енергията си на друго място. Искам да помагам на семейството си, искам да играя футбол и да помагам на моя отбор. Това е моята енергия. Когато даваме храна на расизма, той ще нараства. Това е начинът, по който мисля аз и по такъв начин се боря с расизма. В края на деня аз просто искам да бъда щастлив, а съм такъв, когато играя футбол. Знам, че може да бъде по-трудно за други хора. Те може да са прави за себе си. Ако Антоан Конте го е почувствал така, негово право е да не иска да играе мача. Не го обвинявам, но останах изненадан от твърденията му и последвалата реакция. Казах му, че съм с него, ако е почувствал расизъм. Обясних му обаче, че начинът, по който аз се боря с расизма не е този. Просто го игнорирам. Ние сме футболисти и трябва да играем футбол".

"Дали съм бил обект на расизъм в България? Да, на някои места, където сме играли. Но както казах вече, разсизмът е по целия свят. Има расизъм в Реал Мадрид и в други големи клубове. Това се е случвало и на мен, но аз го игнорирам. Не и на нашия стадион обаче. За мен това е най-добрият начин да се бориш срещу расистите. Защото тях ги има, но трябва да ги забравим. Ако го направим, те ще спрат с обидите. Така мисля аз и вярвам в това".

Селсо Сидни е използван като крило и нападател от Илиан Илиев. "Използван съм и на двете позиции, играл съм и като номер 10. За мен най-важно е да играя. Обичам футбола. Започнах да играя още на седем години. Искам единствено да съм на терена, без значение дали като нападател, крило или офанзивен халф. Ако трябва да бъде честен, най-много обичам да играя като ляво крило. Мисля, че съм техничен футболисти и мога да се справям, мога да съм много опасен, когато играя там. Мога да се справям и като нападател. Аз искам да съм на терена и да помагам на отбора, затова съм готов да играя, където треньорът поиска".

"Като професионалист Черно море е първият ми клуб извън Португалия. Като юноша бях в академията на Уест Хем. Там не получих професионален договор, защото имах проблеми с документите си. Беше малко трудно за мен да подпиша с тях. Товва, което съм направил до днес, за мен не е достатъчно. Искам да постигна целите си - да играя в топ лигите. Засега не съм доволен - имам шест гола и три асистенции. Играх в доста мачове. За мен това не е достатъчно. Искам да помогна на отбора, вкарвайки голове, защитавайки. В крайна сметка обаче най-важното е отборът да побеждава. Доволен съм от победите на отбора, но от себе си искам повече. Винаги искам повече", призна нападателят.

"Научих много от Илиан Илиев. Той е много добър треньор. Той е лидер. Той винаги ще ти помогне, ще говори с теб. Понякога ми се кара, но знам, че това е, за да се справям по-добре. Казвал ми е, че мога да бъда много по-добър и знам, че е така. Той ме научи как да атакувам празните пространства, показвал ми е как да правя нещата без много да тичам, как да задържам топката. Той е треньор, който знае какво прави, а аз просто трябва да слушам какво ми казва", завърши Селсо Сидни.