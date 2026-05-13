Новини
Любопитно »
Нора Недкова завърши на трето място в звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

Нора Недкова завърши на трето място в звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

13 Май, 2026 12:31 2 470 26

  • нора недкова-
  • хелс китчън-
  • отпадна-
  • полуфинал-
  • финал-
  • hell's kitchen

Славена Вътова и Евгени Генчев ще се борят за победата сред златните

Нора Недкова завърши на трето място в звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата Мис Плеймейт Нора Недкова приключи участието си на трето място в звездната надпревара в Hell’s Kitchen. Тя се изправи срещу своята съперничка Славена Вътова в решаващ кулинарен дуел, където не успя да се справи достатъчно добре с поставената от шеф Ангелов задача. Перфектно приготвено яйце осигури на Славена победата и билет към финала, където ще премери сили с Евгени Генчев, който се оказа безапелационния победител от снощната резервация.

Нора си тръгна развълнувана и се самопровъзгласи за шеф Нора Недкова.

Денят в Кухнята на Ада започна с предизвикателство за Черни куртки и най-близките им хора. Най-успешно се представи дуото на Събков и майка му Пепи. Денисиньо и неговата половинка Айсен, както и Спирова и нейната майка Цветанка, заслужиха комплименти за работата си. За награда победителите получиха специална вечеря-изненада, към която се присъедини и Трифонова.

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA шеф Виктор Ангелов ще короняса новия звезден кулинарен шампион на България.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    54 2 Отговор
    Много нагла, нахална и самовлюбена жена с високо его без никакво покритие. Поведението и по- скоро отблъскваше. Очаквано се провали и загуби.

    12:34 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пеперудка съм

    53 1 Отговор
    Тая е супер нагло парче ,проста и самовлюбена пръчка.

    12:36 13.05.2026

  • 4 Тая ... не беше ли от

    43 0 Отговор
    платените на повикване?

    Коментиран от #10

    12:37 13.05.2026

  • 5 Ужас!

    49 0 Отговор
    Абсолютен примат - и външно и в главата!

    12:45 13.05.2026

  • 6 Анита от почивка

    17 2 Отговор
    Мерак ми е да ме издрънче някой от Уганда. Някакси повече ще ми върви счетоводството

    12:46 13.05.2026

  • 7 от куха лейка

    30 1 Отговор
    Шеф не става !

    12:51 13.05.2026

  • 8 Изаура

    4 5 Отговор
    Йонко Враца отпадна ли?

    12:55 13.05.2026

  • 9 Много

    34 1 Отговор
    я търпя дори Ангелов, излишно и напомпа и без това прекомерното и самочувствие. Определено не я оценяваше със същия аршин като остналите. За нея летва беше доста по ниска. Грепки, заради които някои бяха "наказвани" просто си затваряше очите или поне едното.

    Коментиран от #18

    13:01 13.05.2026

  • 10 Спред мен не

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тая ... не беше ли от":

    С толкова претенции никой не би я поръчал.

    13:07 13.05.2026

  • 11 Фен на Нора

    13 1 Отговор
    Искам я за булка . Ще ми готви и пере миризливите чорапи

    Коментиран от #25

    13:14 13.05.2026

  • 12 Иван

    27 1 Отговор
    Мисля че правеше шоу със съгласието на Ангелов,миглите и бяха озвучени,мяткаше си косата в кухнята,пиеше,сядаше до храната,когато искаше излизаше.Ангелов за по-малко гонеше.Мисля че е направено да се вдига рейтинга,защото готвачите са скучни.Ако не съм права,то това момиче има нужда от лекар.

    Коментиран от #19

    13:15 13.05.2026

  • 13 Нивола

    16 0 Отговор
    Норчето не я слуша главата ама грам

    13:49 13.05.2026

  • 14 Хи хи хи хи

    12 1 Отговор
    Роди ме мамо про.ста, аз сама ще се изруся ха ха

    14:25 13.05.2026

  • 15 Бегай, бате

    12 1 Отговор
    Високо самочувствие, нисък интелект ха ха ха бегай с 200

    14:26 13.05.2026

  • 16 Лелее смях

    10 1 Отговор
    Представи си най-глупавия човек на планетата и го умножи по три, те това е ТО.

    14:28 13.05.2026

  • 17 Гледай ся

    14 1 Отговор
    Голяма глава, изкуствена коса, малки очи, огромна брада и крива уста. Сиганските черти са там ама в хорър вариант. Змей брате, змей горянин…

    14:30 13.05.2026

  • 18 Продуктово позициониране

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    Шеф Чирпака играе по сценарий, но не му прави чест. Продаде се за рекламно време и го обърна на селска кръчма с примати. Преди гледах с интерес, вече не го гледам.

    14:34 13.05.2026

  • 19 Ко, ко, а?

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    Права си Иване, много си права…

    Коментиран от #23

    14:36 13.05.2026

  • 20 Ужас

    13 1 Отговор
    С тоя трапец на раменете е голям смях. Като отвори тая паст, не млъква. Ужас. Не мога да си представя, че някой може да я хареса. То жена, не е. Човек с интелект, не е. Какво е, никой не знае ха ха

    14:40 13.05.2026

  • 21 Сетих се

    11 1 Отговор
    Нали знаете като пиян човек се прави на трезвен, каква смешна картинка е? Това нещо като се прави на умно е същата работа.

    14:42 13.05.2026

  • 22 Късоглед гарван

    10 1 Отговор
    Тоя добитък що е на телевизора? Навремето ги държаха в клетка такива, ей…

    14:45 13.05.2026

  • 23 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ко, ко, а?":

    Грешка

    14:47 13.05.2026

  • 24 Гонзовица

    6 1 Отговор
    Спондж Боб Квадратни Гащи от село

    16:53 13.05.2026

  • 25 Айше

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фен на Нора":

    Ми вземай я. Лика прилика си е с булката от Love U 4 life -на Jodeci.
    Както се казва art cover this.

    18:46 13.05.2026

  • 26 Фют

    4 0 Отговор
    Гледа надменно на главната снимка като мен. Сладуранка.

    18:48 13.05.2026