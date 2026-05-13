Нора Недкова завърши на трето място в звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

Носителката на титлата Мис Плеймейт Нора Недкова приключи участието си на трето място в звездната надпревара в Hell’s Kitchen. Тя се изправи срещу своята съперничка Славена Вътова в решаващ кулинарен дуел, където не успя да се справи достатъчно добре с поставената от шеф Ангелов задача. Перфектно приготвено яйце осигури на Славена победата и билет към финала, където ще премери сили с Евгени Генчев, който се оказа безапелационния победител от снощната резервация.
Нора си тръгна развълнувана и се самопровъзгласи за шеф Нора Недкова.
Денят в Кухнята на Ада започна с предизвикателство за Черни куртки и най-близките им хора. Най-успешно се представи дуото на Събков и майка му Пепи. Денисиньо и неговата половинка Айсен, както и Спирова и нейната майка Цветанка, заслужиха комплименти за работата си. За награда победителите получиха специална вечеря-изненада, към която се присъедини и Трифонова.
Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA шеф Виктор Ангелов ще короняса новия звезден кулинарен шампион на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Тая ... не беше ли от
До коментар #4 от "Тая ... не беше ли от":С толкова претенции никой не би я поръчал.
До коментар #9 от "Много":Шеф Чирпака играе по сценарий, но не му прави чест. Продаде се за рекламно време и го обърна на селска кръчма с примати. Преди гледах с интерес, вече не го гледам.
До коментар #12 от "Иван":Права си Иване, много си права…
До коментар #19 от "Ко, ко, а?":Грешка
До коментар #11 от "Фен на Нора":Ми вземай я. Лика прилика си е с булката от Love U 4 life -на Jodeci.
Както се казва art cover this.
