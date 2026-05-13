Нора Недкова завърши на трето място в звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

Носителката на титлата Мис Плеймейт Нора Недкова приключи участието си на трето място в звездната надпревара в Hell’s Kitchen. Тя се изправи срещу своята съперничка Славена Вътова в решаващ кулинарен дуел, където не успя да се справи достатъчно добре с поставената от шеф Ангелов задача. Перфектно приготвено яйце осигури на Славена победата и билет към финала, където ще премери сили с Евгени Генчев, който се оказа безапелационния победител от снощната резервация.

Нора си тръгна развълнувана и се самопровъзгласи за шеф Нора Недкова.

Денят в Кухнята на Ада започна с предизвикателство за Черни куртки и най-близките им хора. Най-успешно се представи дуото на Събков и майка му Пепи. Денисиньо и неговата половинка Айсен, както и Спирова и нейната майка Цветанка, заслужиха комплименти за работата си. За награда победителите получиха специална вечеря-изненада, към която се присъедини и Трифонова.

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA шеф Виктор Ангелов ще короняса новия звезден кулинарен шампион на България.