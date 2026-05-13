Радев: Тепърва започваме същинската работа по набелязване на мерки, които да доведат не само до контрол на крайните цени

13 Май, 2026 10:50 2 386 100

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изискват ясни приоритети и неотложни, адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на „Прогресивна България“ вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа по набелязване на конкретни мерки, които да доведат не само до контрол на крайните цени. Това заяви премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет, цитиран от Нова телевизия.
По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава незаконните практики и нелоялната конкуренция. "Също така да укрепва и защитава българския производител и да развива националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове", изтъкна той.
По тази причина премиерът Радев свиква в четвъртък в 14:00 часа среща в разширен състав със съответните ресорни министри и регулаторните и контролни органи. Ще бъдат поканени на разговор и представители на синдикални и браншови организации в сектор „земеделие и храни“.

Министър-председателят ще поиска от МВР, Министерство на отбраната и Министерството на земеделието на храните доклад за следващата седмица за готовността за противодействие на горските пожари на фона на предстоящия летен сезон.

"А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални и очаквани проблеми с безводието, както и съответните мерки. През миналата година всяка година стотици населени места са засегнати от безводие", припомни той.
Премиерът обяви и че тази сутрин е стартирала специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици, срещу престъпността и войната по пътищата, за която повече информация ще даде вътрешният министър.

На днешното заседание на МС е предвидено да бъдат направени кадрови промени - правителството ще освободи областните управители и на тяхно място ще назначи нови. Това е една от точките в предварително обявения дневен ред. Предсрочно кабинетът днес ще освободи и заместник-председателя на ДАНС - Деньо Денев. На негово място ще застане Станчо Станев.


  • 1 А резултатите

    29 4 Отговор
    ще са някъде към 2037-ма, много след насилственото въвеждане на дигиталните купони 😂😂

    Коментиран от #4

    10:53 13.05.2026

  • 2 Брачед

    53 0 Отговор
    Пич, започни с РЕФОРМИ!!! Не може цялото МВР да изсмуква едни милярди на година с пенсионери, телкове и полу-престъпници!

    Коментиран от #26, #97

    10:55 13.05.2026

  • 3 дам

    44 3 Отговор
    само общи приказки какво трябва да се направи и накрая си караме както винаги "през просото"
    новите заеми колко милиарда ще са?

    10:55 13.05.2026

  • 4 честен ционист

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "А резултатите":

    Зеленият сертификат би дал мигновени положителни резултати.

    10:56 13.05.2026

  • 5 ЦК на БКП

    21 0 Отговор
    Първо скочи, пък тогава кажи "хоп", "другарю". Като нас - ние първо ги карахме в Белене, пък после скалъпвахме

    Коментиран от #15

    10:56 13.05.2026

  • 6 Сандо

    28 1 Отговор
    Всички мерки,които наши управляващи са в състояние да предприемат,са в рамките на системата и могат да доведат само до промяна на фасадата,а не до същността.Или казано с други думи - можем да играем различни игри само в клетката,в която сме заврени.

    10:56 13.05.2026

  • 7 Направете

    13 3 Отговор
    рундеви магазини за вашите хора, както има шишеви магазини за шишкини хора. Нас не ни мислете, справяме се

    Коментиран от #12

    10:56 13.05.2026

  • 8 КУКУ....вица

    19 3 Отговор
    Редица Радев редовен кабинет седнал на Славовия мек.....диван.Министър на пропагандата наш Тошко.Министър на омразата Балабанов. Министър на разделената нация Георги Гергов.

    10:58 13.05.2026

  • 9 Дориана

    8 17 Отговор
    ГЕРБ още от сега се опитват да спъват и протакат всичко дори и при реформите в Съдебната система пак с техните стари номера уж да се работило по- бавно и уж да се осмислело всичко и пак уж в комисиите за за губят ценното време на България ,но този път ще се провалят тотално , защото Румен Радев и неговата партия Прогресивна България са достатъчно умни, интелигентни и отговорни и няма да им се вържат на номерата .

    10:58 13.05.2026

  • 10 Нищо

    33 2 Отговор
    продуктивно , пълна заблуда на хората без компетентност и лапни шарани ! Прозира БКП и ДС , както и връщане на държавата ни с десетилетия назад ! Катастрофа !

    11:00 13.05.2026

  • 11 същия

    7 2 Отговор
    ...без милост трябва да се чистят страшните авгиеви обори ...

    11:01 13.05.2026

  • 12 Ми те по всички министерства си имат

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Направете":

    Такива магазини бе човеко. Те не пазаруват по нашите магазини. Ако пазаруваха щяха ли да търпят издевателства като самотаксуването.

    11:01 13.05.2026

  • 13 Не е само самотаксуването

    19 4 Отговор
    Големите магазини са едни кочини.

    Коментиран от #83

    11:03 13.05.2026

  • 14 Гошо

    3 1 Отговор
    Макя ка е запретнал ръкави..

    11:04 13.05.2026

  • 15 Миме

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЦК на БКП":

    ма точно това е проблема,че кАрахте капиталистите у белене ,а требеше кат чайниците-директно на въжето и глей сега как говедарите дишат прахта на жълтите и никога нема ги стигнат.

    Коментиран от #32

    11:09 13.05.2026

  • 16 Никъде

    7 4 Отговор
    няма задължително самотаксуване

    Коментиран от #20, #28, #36, #46

    11:10 13.05.2026

  • 17 Като разкарате €

    17 8 Отговор
    и цените ще си дойдат на място.Която държава не е в ЕС е ок.с тънки цени.Справка Турция домат от 1.40 до 2.80лв.кг. краставица 1.40 до 2.10лв.кг. Да лева не €. Сирене 8-16лв.кг. кашкавал 11-21лв.кг. Как е А? Европейски тротинетки.Големите експерти колко било хубаво €.

    Коментиран от #98, #100

    11:11 13.05.2026

  • 18 Дивуй

    5 1 Отговор
    Айде Радев,че цените пак полетяха

    11:12 13.05.2026

  • 19 Пламен

    17 2 Отговор
    Съкращаване на администрацията
    Всичко друго са празни тъпи глупости

    11:14 13.05.2026

  • 20 Това не е вярно

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Никъде":

    Касите в най големите супермаркети не работят с клиенти в началото и в края на работното време по деветдесет минути тоест общо по три часа за сега и непрекъснато увеличават времето. Моля те недей да лъжеш и да вземаш отношение с лъжи.

    Коментиран от #50

    11:15 13.05.2026

  • 21 Дивуй

    7 1 Отговор
    Ей тука живеете в миналото с тая цензура.В никой сайт няма такова нещо.

    11:15 13.05.2026

  • 22 Исторически парк

    2 9 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    11:15 13.05.2026

  • 23 Програмист

    5 8 Отговор
    Аз ще му дам 100 дена толеранс

    11:16 13.05.2026

  • 24 Много мирише

    17 1 Отговор
    Радев сложи телохранител за шеф на ДАНС и биоложка за външен министър.

    Коментиран от #89

    11:16 13.05.2026

  • 25 Факти

    10 2 Отговор
    Те ТЕПЪРВА започват СЪЩИНСКАТА работа по НАБЕЛЯЗВАНЕ на мерки 🤣🤣🤣

    Коментиран от #34

    11:16 13.05.2026

  • 26 Радев

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Брачед":

    Ми стани премиер и реформирай бе 😏😉 кой те спира🤣😂

    11:17 13.05.2026

  • 27 хмммм

    12 2 Отговор
    Те първа нищо не започвате. Защо ли ми се струва, че този изглежда смешно в стола на министър-председателя?

    11:17 13.05.2026

  • 28 Това не е вярно

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Никъде":

    Щом в магазин не работят каси по час и половина сутрин и по час и половина вечер и то за сега, хората по това време как да пазаруват освен да се самотаксуват. Няма да ходят да пазаруват по права пладня я.
    Да не са пенсионери. Защо лъжеш.

    11:19 13.05.2026

  • 29 Грийн сок

    12 1 Отговор
    Любовниците ще ги назначаваме
    на допълнителен трудов договор.

    Коментиран от #99

    11:20 13.05.2026

  • 30 Кои цени,

    7 0 Отговор
    на кои продукти, на кои услуги? Или дайте да си говорим общи приказки. На почетната тамплиерка са и скъпи ягодите и краставиците. На масона нищо не му е скъпо ама чува хората тези, които говорят глупости, че ги принуждавали да самотаксуват. "Песента" за високи цени е стара като земята звучи с елементи на фалш. Икономика, конкуренция, доходи!

    11:20 13.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Факти

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Миме":

    Чайниците буквално умираха от глад преди да се предадат и да отворят икономиката си за Запада, което се случи през далечната 1978 г. - цели 11 години преди нас.

    11:23 13.05.2026

  • 33 Десетки

    10 1 Отговор
    комунисти , некомпетентни , лъжливи и крадливи , с първа крачка към бездната ! Не знаят какво правят , остава и да си гласуват национализация с изключение на олигарсите и мафията , финансирали им всичко !

    11:23 13.05.2026

  • 34 Джони КЕШ

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Гледай да не те набележа, че ще останеш същисан от генералския юмрук. Мутри вън!

    11:24 13.05.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Значи по признание на ПБ "спешните мерки" с наблюдението и контрола на цените щели да влязат в сила към края на годината и евентуално да доведат до промени чак някъде втората четвърт на 2027...

    Та ако спешните мерки ще помогнат след година, дали ще доживеем да видим неспешните до края на мадата?

    11:25 13.05.2026

  • 36 А не така с тия лъжи

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Никъде":

    Двете най големи западни хранителни вериги затварят касите сутрин и вечер общо по три часа на ден и оставят само каси за самотаксуване за който не пазарува на обяд. Не си коректен.

    11:25 13.05.2026

  • 37 Хмм

    10 2 Отговор
    Радев беше най-слабият президент на България. Ще го видим как ще е като премиер.

    Коментиран от #72

    11:26 13.05.2026

  • 38 Няма

    4 3 Отговор
    неработещи каси и принуда за самотаксуване. Има търсене на "теле под вола". Самотаксуването си е удобство и винаги има служител да помогне ако се наложи. Стига с тия глупости

    Коментиран от #73, #77

    11:26 13.05.2026

  • 39 Аз като отида вечер след работа

    2 1 Отговор
    Само касите на самообслужване работят а касиерките седят и се разпореждат като генерални директори. Магазините не спестяват работно време Но налагат поробване !!

    Коментиран от #44

    11:28 13.05.2026

  • 40 А гербавите

    4 0 Отговор
    комунисти , милиционери и ДС субекти, мазно и с типичния си фалш , подкрепят безумията на "Регресивна България" и от трибуната мажат мазалото им с хвалебствия !

    11:29 13.05.2026

  • 41 Дика

    3 0 Отговор
    Тоя се нахендри яко. Работата е има ли пилот в самолета.

    11:30 13.05.2026

  • 42 ЦВЕТАН ЛАЗСРОВ СПАСОВ 7406087068

    7 0 Отговор
    Господин Премиер какви промени ште правите и какви промени като вие сте военен летец и ниамате умствени възможности за това и сте си избрали хора които са замесени в административни престъпления хора компроментирани излъгахте БЪЛГАРИТЕ че войната е близо да така е но вие и ваши познати сте замесени в търговията сас уръжие и сега като имате цялата влас штеги раследватели и стига сте се оправдава ли сас прокуратурата и съда за да има усъдени 1 трябва да има полицейско разследване и задържане и вие избрахте лицето ИВАН ДЕРМЕНДЖИЕВ да представлява БГ Полицията според вас тои енаи подхудияш ми толкова сте компетентен пожелавам ви успех аз лично пак ште емигрирам ТУК В БЪЛГАРИЯ САС ТАКИВА СПЕЦИАЛИСТИ единствения начин е емиграция

    11:31 13.05.2026

  • 43 Дъртият

    2 0 Отговор
    суек роско много се е впечатлил от рундевите мерки. Що не си го гушнат в пишман правителството копринково

    11:31 13.05.2026

  • 44 Подготовка

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Аз като отида вечер след работа":

    към изчезването на кеша .

    11:31 13.05.2026

  • 45 Вихрогон

    4 1 Отговор
    Рунндьо засилва мерките от днес,а утре ще са окончателно завършени и постигнати!
    Кой ли още вярва,че нещо ще се промени!Същото,като магазините за хората!
    Ядоха,пиха и се веселиха!

    11:32 13.05.2026

  • 46 Това не е вярно защо лъжеш

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Никъде":

    Когато касите не работят хората нямат избор освен да се самотаксуват. Следователно самотаксуването е единствената възможност тоест следователно е задължително.

    Коментиран от #51

    11:32 13.05.2026

  • 47 Като има училище защо децата ходят на

    6 0 Отговор
    Уроци при частни учители за да ги научат както трябва
    Войните се печелят от ученическата скамейка - Бисмарк

    11:32 13.05.2026

  • 48 мнение

    4 2 Отговор
    Хаха, и как ше стане?? Смачкахте родното производство, пускате безконтролно чуждия, скапан внос от страни с многократно по-големи субсидии и сега с някво законче ли как ще стане ми е много интересно...то така с 20-30 бона заплата е лесно, ще гласуваме това онова за парлама и сме изпълнили обещанията. Е, няма да ви се получи, но давайте,до следващите избори ина време да се налапате хубаво....

    11:33 13.05.2026

  • 49 Смешни

    2 2 Отговор
    сте с това "принудително самотаксуване", няма такова. Като не работят касите и не искате да самотаксувате извикайте управителя, винаги има начин по правилото "клиентът е прав". Успех!

    Коментиран от #90

    11:36 13.05.2026

  • 50 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Това не е вярно":

    Имаш ли някаква идея защо го правят ? Проблема е , че нямат хора , нямат !

    Коментиран от #69

    11:37 13.05.2026

  • 51 Няма кадри за касиери

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Това не е вярно защо лъжеш":

    И сега с еврото става трудно да различиш истинско и неистинско евро
    При машините май е по сигурно да се разпознава еврото
    Когато беше лева касиерките бяха спокойни защото никой няма да рискува да пазарува с неистински левове

    Коментиран от #60

    11:37 13.05.2026

  • 52 Всички проблеми за България

    7 1 Отговор
    Идват от това че българите не са единни. Едни румънски туристи лятото не искаха задължително да се самотаксуват и магазина отвори каса. Но българите точно обратно. Те искат да са роби , но не само те а и другите хора да са роби като тях. Това е целта.

    11:37 13.05.2026

  • 53 Мнение

    9 0 Отговор
    Хората ги интересува повече какво се случва с тези които ограбиха държавата и затова гласуваха масово.В тази посока въобще не се работи. Стоят си същите хора и нищо.

    11:41 13.05.2026

  • 54 Коко

    4 2 Отговор
    Тая дъвка с цените вече не е сладка ами с откраднатите милиарди кога ще се заемете.Без това няма нищо да се получи.

    11:42 13.05.2026

  • 55 Има

    5 4 Отговор
    млади хора, учили извън България, върнали се и си организирали модерно производство на различни продукти. Те не мрънкат, че държавата ги мачка. Браво сладури, вие сте бъдещето на България!

    Коментиран от #67, #74

    11:42 13.05.2026

  • 56 Мирослав Иванов - народен представител

    8 1 Отговор
    Битката с олигархията и статуквото се вихри с пълна сила.

    Прогресивно ми е!

    Каква колегиалност кипи.. щастие, усмивки..

    Като гледам и кои ще са министрите и зам.-министрите нещата съвсем се надграждат от колегиални към полу-коалиционни.

    На снимката /от заседание на бюджетна комисия днес/:
    Явор Гечев и Константин Проданов от Прогресивна България, а от другата страна - г-н Магнитски Горанов и г-жа дупка от 18 млрд в бюджета и рекордни заеми Петкова.

    Коментиран от #59

    11:43 13.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 койдазнай

    3 0 Отговор
    Спрямо кога е намаляла покупателната способност?!? Някой може ли да каже?

    11:47 13.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Това не е вярно промит мозък си

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Няма кадри за касиери":

    Касиерките си седят и си приказват и чакат хората да се самотаксуват. Дори се излагаш с тия лъжи. Хората търсят работа но не ги вземат . Просто спри да лъжеш и да защитаваш нещо което е вредно. Като искаш самотаксувай се кой ти пречи но спри да лъжеш. Нечестен човек си. Предател на правата на хората си. Искаш робство но защо го налагаш на мен. Предател си ти едно нищо !

    11:47 13.05.2026

  • 61 Заради предателство

    5 0 Отговор
    Българите са си седяли под робство цели пет века . Предателите са на всяка крачка както и крадците и лъжците. И трафикантите на хора. Те са най големите предатели на народа.

    Коментиран от #64, #65

    11:50 13.05.2026

  • 62 А50

    0 7 Отговор
    Тук има критици от тези дето ни пробутваха еврото и това беше цел на правителствата им години на ред, а през това време държавата деградираше и беше на самотек. Сега пък искат светкавични резултати от правителство на 3 дена. Страхувам се че бакиите на умно.красивите трудно ще се изчистят. А как ще креснат само, къто разберът че АЕЦ Беляне ще се построй и то с руските реактори, но хэрата за това избраха Радев, да дийства

    11:51 13.05.2026

  • 63 Не стига че се лъже и краде ами се и

    4 0 Отговор
    ФИЛОСОФСТВА от промити мозъци.

    11:52 13.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 8108

    2 6 Отговор
    Гледам ви коментарите и ми се повръща от вас,заслужавате си Бойко Борисов, тъпо и просто племе сте, няма оправия в тази държава докато не се промени простия български манталитет

    11:54 13.05.2026

  • 67 мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Има":

    Шегуваш се нали?? Ти един домат през живота си засадил ли си?? Къде ги продуктите родно производство в магазина??? Всичко е Турция, Гърция, Египет. Като изключим Гърция заради ЕС, всичко останало е фраш със забранени пестициди. А знаеш ли, че има и стока, която уж е с БГ произход, но само по документи. Препакетирана и фрашкана със същите пестициди. Ти въобще наясно ли си колко мръсна, тежка и неблагодарна работа е това в БГто и за какъв тормоз от страна на държавата става въпрос???? Сигурно работиш в някой офис и пазаруваш в Кауфланд и Лидл.....

    11:57 13.05.2026

  • 68 А50

    2 0 Отговор
    Държавните фирми масово се управляват от хора дето тупат топката и не предпиемат нищо. Интересува ги само кой ще им бъде по-горния началник. Всичко е в пълен застой и нулеви преспективи.

    11:58 13.05.2026

  • 69 Да имам идея

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    Поробват хората по един или по друг начин. Пандемии маски ваксини самотаксуване и все задължително. Можеше ли да се пазарува без маска в същите тези магазини които затварят всички каси и хората са принудени да се самотаксуват. Задължително е нещо за което нямаш избор.

    11:58 13.05.2026

  • 70 "Българинът е предател"

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Радой Ралин":

    Каза един горски сатИр...🐐

    12:01 13.05.2026

  • 71 мерки трябват, мерки

    0 3 Отговор
    Абсолютно нищо няма да се постигне, докато не се отреже напълно главата на раковия тумор ДБ и ПП и връзката му с медиите, както и да се приеме закон за осветляване на НПО-тата и тяхното финансиране. В момента от сутрин до вечер по всички национални медии са техните шарлатани, които единствено обясняват колко е некадърно новото правителство. Двеге партии имат средно по 6-7% подкрепа, а владеят 97% от ефирното време ??? Освен това чрез средства от вън техни НПО-та организират непрекъсната кавалкада от хейт, лъжи, заблуди, най-гнусни колажи, карикатури и обвинения към новото правителство. От централите на тези партийки сътворяват пет фалшиви новини, пускат ги по мейли на своите НПО-та, те пак по същия начин ги пращат на членове по места и купени медии, а те заливат всички възможни местни сайтове и социални групи с тези лъжи. Независимо от мазненето им официално в парламента, на втори план са обявили тотална война на Радев. Така на на ден милиони хора виждат съчинените им клевети, лъжи и заблуди. Ако не се решат тези два въпроса, след един месец ПБ ще са с 5% надолу, след три месеца с 10% надолу, а след една година ще са около 10% - независимо какво предприемат и какво правят реално. А цените никой няма да промени или намали - това е факт. Единственото нещо, което може да се направи, е да се запазят на сегашните нива и ударно да се вдигнат заплатите, за да се компенсира увеличението. Другото е " Мижи, да те лажем".

    12:01 13.05.2026

  • 72 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хмм":

    Най-слабият беше оня преди него.
    А най-слабият премиер на всички времена е Винету.

    12:05 13.05.2026

  • 73 Защо служителя не иска работи на касата

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Няма":

    Защото не желае да обслужва клиенти. Обаче му харесва да "помага" на хора които цял ден са работили на своето работно място. Тоест да покаже его. То това е целта. Егото на магазинерите. Вижте ме аз съм магазинер и обучавам хора да се самотаксуват като овце.

    12:11 13.05.2026

  • 74 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Има":

    Има и такива хора, както има и индивидуални спортни успехи. Но това е благодарение на тяхната воля и подкрипа от близките им, въпреки държавата. А трябва да има изградена система която да дава добри резултати, а не само за еденици успяли да заобиколят порочния чиновнически кръг. Например в Полша ако искаш ток за твоя имот , подаваш документ и след два дена го имаш на гол парцел, при положение , че те нямат АЕЦ. Атук познай на колко условия и какво размотаване, все едно чакаш лада по социализма,че и кабелите да си прокараш и да им ги подариш после. Един поляк така и не можа да разбере защо е така при нас а и аз как да обясня логично нещо лишено от смисъл

    12:11 13.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ти да видиш

    2 2 Отговор
    Ама можете и да работите ли? Това не е като да се покажеш от балкона на президентството и да храчиш и плюеш по правителствата и партиите. ;)

    12:20 13.05.2026

  • 77 Аз не ти преча да се самотаксуваш

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Няма":

    Ти защо се опитваш да налагаш комунизъм тоест поробване. Касите като не работят хората се самотаксуват по принуда. Това е издевателство а ти го подкрепяш. Не ти искам помощта на касите. Не искам еврокомунизъм !

    12:24 13.05.2026

  • 78 Който иска да се самотаксува

    0 0 Отговор
    Но ако обича да не налага този комунизъм и фашизъм на останалите хора. За магазините се отнася но и в градския транспорт трябва да има избор. Там също има елемент на издевателстване над хората. После се чудите защо хората са болни. Защото няма живот у нас. Или е комунизъм или фашизъм. Българина друго не знае. Аз какво искам. Искам живот с човешко лице. Но не искам принуда. Самотаксуването е принуждаване !

    12:37 13.05.2026

  • 79 Разни прости бараби

    2 0 Отговор
    Дават акъли по форумите. Например. Хората казват любезно на шофьора да не говори по телефона на волана.
    Обаче веднага се намират едни зрънца които скачат и им казват Оставете човека да си говори какво ви пречи.
    После имало било катастрофи. Ми има . Много ясно.

    12:44 13.05.2026

  • 80 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Цъфнали сте и вързали...като ви гледам...преглед на колата от 90лв на 60€....сурвакат е и с пожарогасител ,който трябвало да бъде със стикер за .......Годност....или нов пожарогасител с този стикер още 20€ ,гражданска ...чакаш бонус.малус получаеш не бонус малус а один баалшой....каждьй год...да тренираме просийския ,щото може да ни трябва като разкарат пусьо от кремъл да става главатар в бг....никога няма да въведат бонус малус,защото големите поразии ги правят държавните автомобили ,а повечето от тях са с Фалшива гражданска отговорност.както вноските на държавните слуги по ДОО и ЗОО.Ако въведат бонус малус нали тогава ще им лъсне задника и няма да имат пара за свойте простотии на пътя!Апропо какво стана със затритото семейство във варна дето ги отнесе оня с пробиотиците...петков???В смисъл се возел с шофьор на нсо...сега пак е с шафьор с плата от хазната на държавата...

    12:47 13.05.2026

  • 81 Но поне градския транспорт е общински

    2 0 Отговор
    А западните магазини са частни и то на много големи корпорации. Те налагат стереотипи на поведение.
    В известен смисъл налагат нов световен ред. И ако не ни харесва наше право е да протестираме и да се борим. Искам да имам избор. Искам чисти и подредени магазини с човешко лице. Искам да работи поне една каса.

    12:50 13.05.2026

  • 82 радеф докога

    2 0 Отговор
    ще плащаме за неползване на парно и топла вода по 168 евро на месец

    Коментиран от #87

    12:52 13.05.2026

  • 83 БГ Гражданин

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не е само самотаксуването":

    Пазарувай от малките другарю. Може и направо от ЦКС, ако все още го има.

    Коментиран от #85

    12:57 13.05.2026

  • 84 Радев

    1 2 Отговор
    Защо не следиш статистиката. Потреблението е нарастнало с близо 7 процента, а БВП с близо 3 процента и това е благодарение на компетентното управление на служебното правителство. Това не значи намалена покупателна способност. А и седнете прочетете малко икономическа теория. Няма термини галопиращи цени и т.н.

    13:07 13.05.2026

  • 85 Явно ти драго другарче

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "БГ Гражданин":

    Пазаруваш в малките магазини в малките населени места. Комунист си явно или най малкото си ятак.

    13:17 13.05.2026

  • 86 Като оная приказка дето

    2 0 Отговор
    Мъжа казал че ливадата е косена , а жената настоявала че е стригана. Като му писнало той я метнал в един кладенец но тя докато се дави пак настоявала че ливадата е стригана.

    13:23 13.05.2026

  • 87 Ми ползвайте го това парно гражданите

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "радеф докога":

    По евтино ще ви излезе гражданино.

    Коментиран от #94

    13:26 13.05.2026

  • 88 Свободата Санчо иска жертви

    2 0 Отговор
    Бил казал дон Кихот.

    13:29 13.05.2026

  • 89 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Много мирише":

    С препоръки от полицията НСО охранител го направиха министър,имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...

    14:40 13.05.2026

  • 90 Смешния си ти

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Смешни":

    Вече правилото че клиента има право не важи.

    15:03 13.05.2026

  • 91 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Радев=Боко=Шиши едни и същи маскари язък за Бг отиде си се

    15:32 13.05.2026

  • 92 Анонимен

    1 0 Отговор
    Набелязаните мерки са крайно закъснели,като те трябваше да бъдат приложени още по времето на правителството на знаменитият Ив.Костов.Никога не е късно да се поправи недъга с управлението на отечеството ни.Затова гласуваха болшинството от народа.Сабите са прилежно наточени,готови да нанасят удари на ляво и надясно.Готови са и бастуните на Газдов и Горанов за да започнат крайно належащи действия.

    15:39 13.05.2026

  • 93 Тулупчо на хранилка

    0 0 Отговор
    - Ама как така??? На едната таванна пенсия ли ще ме оставите?

    16:04 13.05.2026

  • 94 тъй ли...

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Ми ползвайте го това парно гражданите":

    Няма такъв филм. Ползваш, не ползваш - ще снасяш.

    16:07 13.05.2026

  • 95 Интересно

    0 0 Отговор
    Колко прекупвачи има от танкера до колонката?
    На колко купуват и на колко препродават?

    16:12 13.05.2026

  • 96 Горски

    1 0 Отговор
    Докато конкуренцията между прекупвачи и крайни търговци се изразява в гоненето на по-висока норма на печалба, за сметка на нормата на печалба при производителите и за сметка на крайния потребител. Затова по законов ред може да се нормира нормата на печалба на прекупвачите и на крайния търговец при хранителните стоки. Не е трудно. Може да се осреднят аналогичните норми на печалба в такива държави като Франция, Германия, Испания. Например норма на печалбата на прекупвачите и на крайните търговци при хранителните стоки в рамките на 3-5, максимум 7 % в зависимост от транспортните разходи и търсенето. Тогава пазарната икономика ще работи в тези рамки, а не в рамките на "пир по време на чума", на принципа на лакомията "Колкото повече - толкова повече."

    16:12 13.05.2026

  • 97 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Брачед":

    Още нещо. Запомнил съм от президента Румен Радев за 9 години все една и съща констатация срещу правителството - "Чака ни чудовищна инфлация"!
    Айде сега да го видим как се овладява инфлация.

    15:34 14.05.2026

  • 98 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Като разкарате €":

    Най- добре е да се въведе рублата. Я виж как е в Русия.

    15:37 14.05.2026

  • 99 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Грийн сок":

    И вместо да плащаме хотел, ще ги настаняваме в безплатно държавно жилище.

    15:39 14.05.2026

  • 100 Ми да

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Като разкарате €":

    Радев е сериозен човек. Не е като другите. Обеща референдум за еврото и ще го изпълни. След което ще върне лева. Нъл тъй!

    15:45 14.05.2026

