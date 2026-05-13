Радев: Тепърва започваме същинската работа по набелязване на мерки, които да доведат не само до контрол на крайните цени

Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изискват ясни приоритети и неотложни, адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на „Прогресивна България“ вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа по набелязване на конкретни мерки, които да доведат не само до контрол на крайните цени. Това заяви премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет, цитиран от Нова телевизия.

По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава незаконните практики и нелоялната конкуренция. "Също така да укрепва и защитава българския производител и да развива националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове", изтъкна той.

По тази причина премиерът Радев свиква в четвъртък в 14:00 часа среща в разширен състав със съответните ресорни министри и регулаторните и контролни органи. Ще бъдат поканени на разговор и представители на синдикални и браншови организации в сектор „земеделие и храни“.

Министър-председателят ще поиска от МВР, Министерство на отбраната и Министерството на земеделието на храните доклад за следващата седмица за готовността за противодействие на горските пожари на фона на предстоящия летен сезон.

"А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални и очаквани проблеми с безводието, както и съответните мерки. През миналата година всяка година стотици населени места са засегнати от безводие", припомни той.

Премиерът обяви и че тази сутрин е стартирала специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици, срещу престъпността и войната по пътищата, за която повече информация ще даде вътрешният министър.

На днешното заседание на МС е предвидено да бъдат направени кадрови промени - правителството ще освободи областните управители и на тяхно място ще назначи нови. Това е една от точките в предварително обявения дневен ред. Предсрочно кабинетът днес ще освободи и заместник-председателя на ДАНС - Деньо Денев. На негово място ще застане Станчо Станев.