Новини
България »
София »
Николай Василев: Спирането на фалшивите инвалидни пенсии е абсолютно задължително

Николай Василев: Спирането на фалшивите инвалидни пенсии е абсолютно задължително

13 Май, 2026 10:33 65 162 114

  • николай василев-
  • цени-
  • спекула-
  • икономика

По-малко разправяне с разправянето и повече да се говори за истинската икономика, подкрепа на бизнеса, инвестиции, входящ туризъм и за капиталови пазари

Николай Василев: Спирането на фалшивите инвалидни пенсии е абсолютно задължително - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от спешни и дълбоки реформи във всички сфери на публичния сектор, а държавните разходи трябва да бъдат драстично съкратени, за да се избегне дългова спирала. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в мащабно интервю пред „Труд news“. В първите дни на новата власт, икономистът предупреждава, че мерките за контрол на цените са неработещи, а спасението за хазната минава през безкомпромисно рязане на щатове и спиране на злоупотребите със социални плащания.

Николай Василев приветства формирането на редовен кабинет и изразява надежда за стабилност, но не пести критиките си към липсата на ясна реформаторска визия. Той определя последните пет години в държавата като „безвремие и хаос“, в които десет правителства не са направили нищо съществено за развитието на страната.

„Смятам се за възпитан човек, но нарекох проектобюджета за 2026 г. маймунски. И няма много думи в моя речник, които да са по-силни от това. Всички знаем, че през последните пет години бюджетната политика е катастрофална и аз съм най-големият ѝ критик“, заявява финансистът пред изданието.

Той допълва, че страната не се нуждае от управление, което само да констатира проблемите, а от такова, което смело да предприеме непопулярни мерки. „Ние не се нуждаем от правителство, което да се вайка и да констатира, а здраво да хване руля на кораба и да го обърне в правилната посока“, категоричен е Василев.

Според бившия министър проблемът на държавата не са приходите, които растат бързо, а безконтролното харчене. Той настоява държавните разходи да бъдат свити с между 5 и 10 милиарда евро, което ще позволи на икономиката да излезе от застоя и да отчете бюджетен излишък. Тази цел обаче минава през сериозно съкращаване на незаети щатни бройки и цели структури в публичния сектор.

„52 държавни университета? Щом е толкова готино, да ги направим 102? 400 болници, да ги направим 800? Има по-големи и по-богати държави с по-малко държавни университети и болници“, аргументира се Василев, давайки конкретни примери за раздути системи. Той критикува и сектора на правосъдието и вътрешните работи, определяйки ги като „щедро големи“, но с ниско обществено одобрение.

Особен акцент в анализа му пада върху социалните плащания. Икономистът уточнява, че индивидуалните заплати не трябва да се пипат, но злоупотребите трябва да спрат незабавно.

„За мен злоупотребите и израждането на системата за ТЕЛК, в която се е стигнало дотам цели населени места да са фалшиво инвалидизирани и да получават плащания, означава, че системата трябва да бъде променена. За мен ТЕЛК трябва да ореже фалшивите инвалидизации“, подчертава бившият вицепремиер.

Николай Василев се обявява твърдо против първите законодателни инициативи на новата власт, насочени към регулация на цените. Той ги определя като „ала-бала политики“, които само прахосват обществен ресурс.

„Бих искал всички правителства и цялото общество да се занимават по-малко с религиозни въпроси около въвеждане на еврото с контрол на цените, което ми прилича на държавна комунистическа икономика... По-малко разправяне с разправянето и повече да се говори за истинската икономика, подкрепа на бизнеса, инвестиции, входящ туризъм и за капиталови пазари“, съветва експертът.

По отношение на данъчната политика, Василев е категоричен, че хазната няма нужда от вдигане на Данък добавена стойност или на преките налози, стига харчовете да бъдат поставени под контрол.

„Защото правилната политика е да се намаляват разходи и да се излезе на излишък, без да се вдигат никакви данъци“, заключава икономистът, припомняйки, че България не е имала бюджетен излишък от 2019 година насам.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 116 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    72 40 Отговор
    Няма страшно! Сега я караме през просто, както 94-та. След две години ще сме като през 1996-та. С след това ще се намери някой Костов, който ще оправи нещата за следващите 30 години и така. Евентуално може и стария Костов.

    Коментиран от #54

    10:35 13.05.2026

  • 2 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    62 15 Отговор
    Обличай ританките и към детската градина!!!!!!!!!!

    10:36 13.05.2026

  • 3 провинциалист

    78 24 Отговор
    Този защо още никой не го е направил в носа като Росен Петров?

    10:37 13.05.2026

  • 4 разход

    121 11 Отговор
    На нашата улица, роднини, етнически българи, са инвалиди. Малко ли ти допълнителен доход 200-300 евро? Спирате ги. Както онзи циганин сляп кара кола.

    10:38 13.05.2026

  • 5 честен ционист

    76 25 Отговор
    Радевистите внедряват трескаво Изкуствен интелет в ТЕЛК пресявките, както в САЩ правят отдавна. Очаква се инвалидите да намалеят с 99%.

    Коментиран от #37, #63, #101

    10:38 13.05.2026

  • 6 Сила

    31 16 Отговор
    Ужас !!! Ушев в потрес !!! Кво прайме сега ....

    10:40 13.05.2026

  • 7 Джуджакът

    66 52 Отговор
    знае ли кои инвалидни пенсии са "фалшиви". Може и него да го застигне такава участ. Простак

    Коментиран от #13, #90

    10:42 13.05.2026

  • 8 Исус, сущий

    84 7 Отговор
    Слепите ще проглеждат, хромите ще проходят, немите ще проговорят. АМИН

    Коментиран от #19

    10:43 13.05.2026

  • 9 Бялджип

    127 12 Отговор
    Този е доста хард икономист, не му се дават никакви пари, но в много отношения е прав. Доста сме се разпасали, дават се безсмислени пари освен на фалшивите телк-болни, така също в раздутата администрация, в безсмислено дублираните комисии, фирми, производства, болници, университети... Ами парите които се дават на циганите? Те раждат по десет деца, за да изсмукват пари от държавата по-точно от цялото общество. Струва ми се, че беше правилен законопроекта на ИТН, помощи да се дават само на родители които работят, или учат. Но не се прие. Не знам, трудна ми се вижда задачата пред новите управляващи?!

    Коментиран от #21

    10:44 13.05.2026

  • 10 Хаха

    115 9 Отговор
    Всички говорящи глави от телевизора, вкл. и тая, отдавна отекъл в канала, провалил не само себе си, но НДСВ и Славуца, наричащи се "икономисти", "финансисти", "експерти" и кви ли още не предлагат едно и също "гениално" решение - орязване на бюджетните разходи!
    И край... Влизаме в "клуба на богатите", като направим това, макар и да редуцираме населението с 1 млн. надолу, щото сега сме "много" българи!
    И нито дума за издирване и блокиране на недекларирани доходи по офшорки и чекмеджета, каквито има с хиляди, а вероятно и тоя на снимката се е сдобил с такива, преразглеждане на безумните концесионни договори, изтичането на бюджетни средства по бездънни каци, като зелени сделки и обществени поръчки...

    11:01 13.05.2026

  • 11 От десет....

    102 10 Отговор
    Години говорят да се спират фалшивите инвалидни пенсии и нищо.Остава си само говоренето.Как не им омръзна.

    11:01 13.05.2026

  • 12 дядото

    70 6 Отговор
    както и връщане на парите,наказание на виновните и въвеждане на ред

    11:01 13.05.2026

  • 13 Никой не казва

    55 12 Отговор

    До коментар #7 от "Джуджакът":

    Човек с 100% инвалидност - истинска ли е. А шофьор с 99%....

    Коментиран от #66

    11:10 13.05.2026

  • 14 Бай Хюсеин

    104 5 Отговор
    Да се почва от Кърджали,че тук почти всеки втори е със ТЕЛК.

    11:14 13.05.2026

  • 15 очилатото пони

    44 3 Отговор
    а викаш продължаването на надутите общ поръчки в гилдията на чекмеджарите е абсолютно задължително

    11:17 13.05.2026

  • 16 Нанков

    90 13 Отговор
    Пари от социално министерство само на работещи с доказан трудов стаж и плащани данъци не по-малко от 3 години и поне завършено средно образование 10 клас. Същото да важи и за правото на избори. Махане на всички с пенсии и ТЕЛК от държавна работа . Право на работа и пенсия само ако ти я даде частник или си я създадеш сам. Премахване на понятието "самотен " родител за такива правещи сватби без Граждански брак и с по няколко деца с чиито доходи от всякакви помощи живеят без да работят. Проверка на доходите на всички "Безработни " с няколко луксозни къщи в един имот, лимузини пред тях и демонстрация на свръх охолен живот . Данъци от незаконни барове, магазини, автомивки, ресторанти и терени за сватби , басейни , вендинг автомати , авто сервизи или сборища на скраб в дворовете в селски махали и малки градове . Кражбите и търговия всекидневна с дърва ,билки и гъби в остатъците от гора . Глоба и иземване на имущество ако не се плати . За не платени данъци в нормални държави се влиза в затвора щом не можеш или не желаеш да ги платиш. Няма да стане нищо иначе и винаги ще сме ограбени само работещ бедняк данъкоплатец . Това ще доведе до пълна ..зация и фалит на територията.

    11:17 13.05.2026

  • 17 Наглост лакейска

    76 25 Отговор
    Фалшивите инвалидни пенсии разцъвтяха по твое време, долно кобургско нищожество, жалък царедворец и лизач на з....ка на комарджията от Мадрид! Да, точно когато ти беше "министър", какъвто стана беден като църковна мишка, но толкова много открадна, че си замина от кабинета на коварния Кобург мултимилонер! Скрий се бе, лакей долен и лизач на -з....ка на комарджията от Мадрид! Впрочем, по наглост, по коварство, измами и лицемерие "новият" ни сапсител май ще надмине Кобурга! И фатмаишките министри са същата стока като царедворските! И със исгурност ще ги надминат по грабежи!

    Коментиран от #84

    11:17 13.05.2026

  • 18 Бфбж

    88 21 Отговор
    Чиновниците точат хазната с по 24 заплати на година, а тоя завидя на слепия заради едното му око. ТЕЛК бил проблемът с по 300евро пенсия. А ония с по 2000 евро заплата си kлaтят краката под бюрото по цял ден.

    Коментиран от #61

    11:18 13.05.2026

  • 19 От маалата

    16 5 Отговор

    До коментар #8 от "Исус, сущий":

    Да, разбира се! Веднага щом му излезе решението за ТЕЛКа!

    11:19 13.05.2026

  • 20 Сойка Присмехулка

    67 4 Отговор
    Някой познава ли някой от тъмнорусите да няма ТЕЛК? Аз познавах един, но и той вече има.

    11:19 13.05.2026

  • 21 Хаха

    42 4 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Вземи провери какви ги вършеше като министър на транспорта тоя "хард" икономист, който "не дава пари" за нищо и сега много му знае балалайката, като даваща "акъл" говоряща глава от телевизора!?
    Беше назначил по двама контрольори на всяка врата на влаковите вагони, щото е "спестовник"!
    Неслучайно сега е отекъл в канала и сега търси поле за изява, белким се върже някой!

    11:21 13.05.2026

  • 22 Примери

    42 4 Отговор
    За раздутите разходи първо Телк да оправят наказателното законодателство и да криминализират и завишат санкциите на чл 312НК. МВР е раздуто, в ГДНП в методическите отдели където се казва координация. Всичко с име координация и анализ е излишно. Има началник и аналитичен софтуер. В армията е подобно. Има много държавен служител където движат хартии. Друго забранс за работа по анонимни сигнали.. Да спре практиката МВР да събира документите по гражданските дела безплатно на адвокатите по жалби за граждански отношения договори и имоти. Премахване на нотариалната заверка за прехвърляне на МПССпиране на финансиране на НПО от държавния бюджет. Моратариум върху назначенията от външни конкурси и промяна в обучението от щатни към изявени преподаватели от практиката с голям опит и стаж примерно преди, нпенсионирснето им

    11:32 13.05.2026

  • 23 Анонимен

    100 4 Отговор
    А кво праим с огромните заплати и бонуси на безбройните и нищоправещи държавни директорчета и тия в съдилищата?

    Коментиран от #104

    11:36 13.05.2026

  • 24 Симеон

    65 5 Отговор
    Всеки втори мургав българин е с инвалидна пенсия с добри размери!
    Купуването на гласове и инвалидни пенсии е престъпление в България!Смешно,че тъжно и жалко!

    Коментиран от #105

    11:37 13.05.2026

  • 25 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    54 8 Отговор
    Всеки Божи ден този гном доказан крадец престъпник ограбил народа със стотици милиони вместо да е в затвора до живот той ни бива натрапван да плюе по бедните хора които представляват 80% от населението и по средната класа която е 15% .....този доказан иззедник не само трябва да бъде забранен и заглушен но и да бъде съден по бързата процедура

    11:38 13.05.2026

  • 26 Дада

    57 3 Отговор
    Факт е че има много ци.гани с ТЕЛК абсолютно неправомерно но е и факт че има много млади хора с огромни заболявания които им пречат да живеят нормално камо ли да работят..Как тези до вчера мащабни данъкоплатци които сега от работа и лош живот заради държавата са изпаднали в беда и здравословно лошо състояние да се издържат ? ТЕЛКА за тях е нищожен ,едвам свързват двата края..Не всички са карали милиони като въпросния бандит и престъпник от снимката

    11:42 13.05.2026

  • 27 От чужбина

    53 8 Отговор
    Премиера Румен Радев вече ви го каза: Намерили са огромни плащания за нищо работа. Т.е - КРАЖБИ. Това като секне ще е голям плюс за държавата. Отделно като се спрат кражбите от доскоро управляващите - ето още един голям плюс. А това за фалшивите инвалиди - ами като почнат масови проверки и привикване на място на всички инвалиди ще лъсне картинката. Много е вероятно значителна част от "инвалидите" да работят по чужбина. Просто всички трябва да бъдат привикани на нова ИСТИНСКА КОМИСИЯ, комисия от поне 5-6 човека. Т.е решението за инвалидност да се взема от повече хора и те, взелите решението да си носят отговорността.

    11:47 13.05.2026

  • 28 Няма

    45 8 Отговор
    "инвалидна пенсия с добри размери", няма такова чудо. Стига с тия дивотии!

    11:49 13.05.2026

  • 29 Дано

    82 3 Отговор
    И лекарите - фалшификатори да носят съдебна отговорност да връщат парите - БРАВО

    Коментиран от #95

    11:57 13.05.2026

  • 30 Иро

    56 2 Отговор
    Проверете Кърджали 70-80% са фалшиви

    Коментиран от #103

    12:03 13.05.2026

  • 31 Григор

    76 6 Отговор
    "Спирането на фалшивите инвалидни пенсии е абсолютно задължително".
    Съгласен! Задължително е! Задължително е да се прекрати финансирането на животновъди с виртуални животни. Задължително е, да се махнат работещите пенсионери от държавната администрация и работещите 4000 пенсионери в системата на МВР. Въпросът е: ЗАЩО ДО ТОЗИ МОМЕНТ ТОВА НЕ СЕ ПРАВИ?КАКЪВ ЗАКОН Е НЕОБХОДИМ? СПОРЕД МЕН НИКАКЪВ! ПРОСТО НЯКОИ СТРУКТУРИ ВМЕСТО ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА, СИ ЗАТВАРЯТ ОЧИТЕ!

    Коментиран от #41

    12:10 13.05.2026

  • 32 Този, след като

    38 7 Отговор
    Лъгото за еврото, което направо ни съсипа, сега за каквото и да се изкаже, дори правилно, вече няма стойност! Така че, по-добре да мълчи!

    12:11 13.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Картаген

    40 2 Отговор
    То,хубаво.
    Ще намалите инвалидните пенсии , но ще спасите ли бюджета ,с тях , от дългова криза?
    Щото на ред са чиновническите ,,калинки" Тях , ако барнете... Ще настъпи такъв купон...
    Ами здравната каса с изписването на ,,правилните " цени на лекарствата.
    Ами документалната измама в Здравна каса , която на галено наричат ,, източване"
    Ами здравната вноска на чиновническата каста,която е по-малка от на нормалните трудещи се...
    Кацата , Ники , е издънена отвсякъде , но вие ще залепите с тиксо една дупка и ще си решите въпроса.Защото другите течове ще доведат до бунт на ,, специалната " прислойка.

    12:21 13.05.2026

  • 35 докага никитата ще ни грабят

    41 4 Отговор
    този защо не е опандизен за държавна измята и кражби от държавата?

    12:32 13.05.2026

  • 36 Голяма

    21 2 Отговор

    До коментар #33 от "мамник":

    мисъл родил, направо. Да бяхте го спрели, отпускането на такива пенсии. Влякли с години, сега като му я спреш, и сигурно ще си върне всичко до цент.

    12:48 13.05.2026

  • 37 Госта.

    13 17 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Няма да пипате електората на ДПС

    12:49 13.05.2026

  • 38 Селянина с колелото

    28 2 Отговор
    И защо така с лошото бре Василев, след това всичкото мгал ще остане без хляб :-D

    13:10 13.05.2026

  • 39 Имате Си !

    14 1 Отговор
    Велики Доктори !

    Които Инициират !

    Този Специален !

    Специалитет !

    13:28 13.05.2026

  • 40 Колко Хотела !

    29 1 Отговор
    С Фонтани !

    Са Това ?

    13:31 13.05.2026

  • 41 Бялджип

    53 1 Отговор

    До коментар #31 от "Григор":

    Донякъде си прав, но не съвсем. Не само в администрацията, а дори в други сфери, пенсионерите се оказват доста по-подготвени, с добри трудови навици и дисциплина от идващото след тях. Практически те вършат работата, а онези с претенции, че са по-млади имат само това предимство. Не става само с гледане в телефона, цедене на пъпките от лицето с мисъл да излезеш по-рано за йога, фитнес, среща. Забележи, заинтересувай се и сам ще го видиш, защото не е рядко срещано.

    13:47 13.05.2026

  • 42 ЧОЧО

    40 1 Отговор
    Повечето двойни граждани от Тюркието са пенсионери там а получават и пенсии от ТЕЛК в БГ,защото с рушвети им дават висо к процент. А при нас щом имаш пенсия за стаж и години неможе да вземаш пенсия и от ТЕЛК , само социална помощ според процентите.

    13:54 13.05.2026

  • 43 Тома

    32 1 Отговор
    В България за да вземеш инвалидна пенсия трябва да си джипси

    14:49 13.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 прав е,но какво от това

    28 0 Отговор
    всичко това е така, но дали има воля да се промени? факт е,че българите са по-болни от другите нации. но е факт също, че роенето на ВУЗ-ове не е изръз на необичайно голямата ученолюбивост на българите,а най-вече с мъзможността да се вземе диплома по лесен начин и без усилия, щото тя отваря много врати, но също и затваря ткива когато се покаже в практиката колко са кухи такива дипломи и се постави въпроса за начина на придобиване. не на последно място е и пренебрегването и затварянето на очите пред масовото преписване още от средния курс, където ецата усещат "плюсовете" на този начин за високи оценки без знания и го пренасят и после в следването си. А това лъсва когато трябвада се покажат и практикуват знания и определена култура (та дори и обща)в работата и контактите по служба. Масово вече се установява,че при блестящо СV няма знания,дори и елементарни по същността и практиката на работата. И това се вижда навсякъде - та дори и в забавни предавания като "стани богат", където излагацията на "високообразованите" е невероятна! По същия начин и подход се вижда и по отношене на болничните заведения и най-вече в последно време в системата на ТЕЛК,независимо от изнасяните случаи на фалшиви диагнози или предизвиквани болести за получаване на максимални инвалидни пенсии - и тук за фалшивите документи голам е "приносът" на личните лекари, които подават докементите към ТЕЛК, както и на лекарите в комисиите и консултантите по отделни заболявания! Да не говорим и да с

    15:12 13.05.2026

  • 46 Реалист

    47 3 Отговор
    При управлението на Радев такива,като оня римлянин,който караше "сляп" "S" класата си са обезателно за затвора и конфискуване на автомобила.Чак тогава ще им повярвам.

    15:21 13.05.2026

  • 47 Кмета

    33 10 Отговор
    Джудже, само ако двете нагли прасета върнат парите,които са откраднали от българския народ ще се оправим тотално и Радев само ще надгражда,но надали...

    15:25 13.05.2026

  • 48 ТЕЛК

    17 21 Отговор
    Ако ТЕЛК е 50% и повече се отнема правото да си водач на МПС!

    Коментиран от #72

    15:30 13.05.2026

  • 49 Прав е Василев,трябва да се намалят

    41 2 Отговор
    депутатите наполовина,както и заплатите им да станат колкото на учителите!И да отпаднат двадесетте заплати зпри пенсиониране,защото техния труд не е ПЪРВА категория,и е излючително интелектуален,доколкото полагат такъв!?

    Коментиран от #50

    15:35 13.05.2026

  • 50 От чужбина

    23 1 Отговор

    До коментар #49 от "Прав е Василев,трябва да се намалят":

    НЕЕЕ, намаляването броя на депутатите е голяма грешка. При малкия им брой ще бъдат по-лесно подкупвани и на купувачите ще им излиза по-евтино. Приемането на закон или изменение е много по-вероятно да зависи от един само един човек, един "златен" пръст. На депутатите трябва да им се ограничат правата. Да нямат имунитет, за какво им е имунитет? Да бъдат избирани мажоритарно, поименно. Гласуваш за човек, не за партия. И естествено възможност да бъдат отзовавани. Депутатите трябва да имат задължително поне по 1-2 дни в месеца когато да се срещат с избирателите си. В тези дни да няма парламентарни заседания. Така всеки депутат да може да чуе какво иска народа.

    16:01 13.05.2026

  • 51 Борислав

    41 1 Отговор
    Цигански и турски села са с Телк,цели семейства ,от най- малкия до най-големия..добър бизнес!Трябва да се отнеме правоспособността на лекарите разписали тези Телкове!

    16:04 13.05.2026

  • 52 Някой от жп-то

    23 3 Отговор
    А не е ли задължително да платиш боклуците на Сименс, жп мотрисите, които ти купи като министър на транспорта е сега гният по депата?

    16:21 13.05.2026

  • 53 Радев

    16 4 Отговор
    СПИРАМ ТЕЛКОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЕРБ И ДПС!

    17:12 13.05.2026

  • 54 Оптимист

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Къде е текло, пак ще тече!

    17:38 13.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    29 2 Отговор
    Мало,ум,нико, първо спрете заплатите по 30 000 лева на нищо,прав,ците във ВСС, после още много други, докато стигнете до ТЕЛКовете! Защото корупцията сред лекарите тръгва от бездействието на съдебните органи. Откъде ще намериш честни лекари, пл,ям,пач без,подобен?

    17:42 13.05.2026

  • 58 Емор

    27 1 Отговор
    Изселници те От Турция са Номер едно По ТЕЛК, Кърджали е топ 2 във страната, Почти всеки гражданин е с Телково решение, Това безумие трябва да се спре.

    19:19 13.05.2026

  • 59 Наложително е

    11 1 Отговор
    Да изчистят авгиевире обори по градове и паланки в адмунистрацията на всичкк институции, из училищата е пълно с пенсионери наслагани зс зам.директори, директор на чистачките, узмислени и нищоправещи на заплата и пенсия

    19:53 13.05.2026

  • 60 Инвалидни права

    15 0 Отговор
    За коли се дават на хора без книжки, роднините им ги ползват, да не плащат данъци

    19:55 13.05.2026

  • 61 И то

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бфбж":

    Пенсионери, на пенсия и на държавна заплата, първо трябва тия да изметат с наредба още другия месец

    19:56 13.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Яяяяя

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Какво ще ги правят ? Ще ги ликвидират ли?всичко е лъжа и измама . “ като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша” след 3 дни ще са забравили намеренията си

    Коментиран от #106

    20:06 13.05.2026

  • 64 иМАМ КОМШИЯ ДЕТ ТРИ МЕСЕЦА

    18 0 Отговор
    Са прайше че КУЦА ДЪРЖЕЩЕ БАСТУН ДОКЪТО МУ ДАДОХА ИНВАЛИДНА АСЯ СЯКА СУТРИОБИКАЛЯ БЕГОМ ПАРКА ДЕСЕТ ПЪТИ ЗА ЗДРАВЕ БЕГОМ......А ПЪК В СЕЛО СИИИИЧКИТЕ РАБОТОСПОСОБНИ ,,ИНВАЛИДИ,, СА НОООН СТОП НА ЛЕЧЕНИЕ В СЕЛСКАТА КРЪЧМА.....

    20:39 13.05.2026

  • 65 Знайко

    26 0 Отговор
    Всички Телкове след 1990 г. Трябва да се ревизират. 90% са фалшиви. През комунизма никой не смееше да бара. Че милицаите лошо биеха. У демокрацията куче влачи.

    Коментиран от #83

    20:47 13.05.2026

  • 66 Никси

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Никой не казва":

    Зависи от заболяването пич , ако си прекарал Инсулт ,Инфаркт ,Сърдечна Недостатъчност , Висок Диабет проблеми със Зрението на Очите или Трайно увреден с крайници ръка крак гръбначен стълб и диагноза Детски Паралич
    Няма начин да си шофьор в този момент дори и с категория Б
    А когато заболяването ти е от рода на Трансплантация на Бъбречна Недостатъчност , на Черен Дроб , на Бял Дроб, Костен Мозък и Стволови клетки

    След операцията 6 месечния възстановителен период след това можеш да си работиш като шофьор като преди това трябва да минеш на комисия в Транспортна. Болница пред ТОЛЕХ и си одобрен от комисията
    г.л Доктор ти дава бележка документ за пред КАТ да си смениш Свидетелството за Управление на МПС (СУМПС) в СДВР
    Чуждото тяло в Организма ти си го поддържаш с Имуносопресия за да не се отхвърли органа в тялото който е трансплантиран
    АБЕ ЗНАМ НА КЪДЕ БИЕШ , ТИЯ КАМЪНЬЕ СУ У МОЯ ДВОР СЕ ОПИТВАШ ДА ГИ ХВЪРЛИШ САМО ЧЕ АЗ НЕ СЪМ ВЧЕРАШЕН И ЗНАМ ТЕ НА КЪДЕ БИЕШ
    ПИТАМ ТЕ ОТ ЗАВИСТ ЛИ ГО ПРАВИШ , АКО ТИ СЕ РАБОТИ ЗА 400 ЕВРО НА МЕСЕЦ И СТАВАШ ВСЯКА СУТРИН В 3 ЧАСА И ВЕЧЕР ДО КЪСНО ДА ВОЗИШ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА В ЕДИН ЗАВОД ЗА ДА СИ ИЗХАНВАТ СЕМЕЙСТВАТА СИ С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ТИ ОТСЪПЯ МЯСТОТО ДА МИ СЕДНЕШ НА КУ..А НАПРЕКО НА ВИБРАЦИИ ПЪРДОН НА СЕДАЛКАТА , ЩЕ СЕ НАВИЕШ ЛИ ?
    КНИГАТА ГОДЕЧАНИНЪТ НЕ НАПРАЗНО Е ПИСАНА ЗА ДА ПОКАЖЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕТО И ЧЕРТАТА КОЯТО ВЪРЛУВА В НЯКОЙ КАТО ВАС ОТРИЦАТЕЛЕН АСПЕКТ !!!.

    Коментиран от #68

    20:55 13.05.2026

  • 67 гадател

    10 0 Отговор
    Добра идея, но как ще ги хванеш?

    21:04 13.05.2026

  • 68 ЛОШО е

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Никси":

    И според ВАС това е 100% инвалидност? Е затова едни ТЕЛК комисии връщат яко пари на държавата...

    Коментиран от #71

    21:10 13.05.2026

  • 69 Айше

    9 0 Отговор
    Аз зима и пенция и телк и социал и Шорош дава и сам добре

    21:13 13.05.2026

  • 70 ЗАКЪСНЯЛ ОХЛЮВ

    10 0 Отговор
    ПО ЗАГЛАВИЕТО. ОТНОСНО ПО ВЪПРОСА С ФАЛШИВИ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИЙ И КУРОМПИРАНИТЕ МЕДИЦИ ПО ТЕЛКОВЕТЕ Е РЕШЕН.СЕГА АКО СИ ПРИМЕРНО ОТ ДОБРИЧ ЗА ТЕЛК МОЖЕ ДА СЕ ПАДНЕШ В СОФИЯ ИМА ДЖУРКАНЕ КАТО ТОТОТО КАДЕТО СЕ ПАДНЕ БОЛНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ТОМБУЛАТА. 2 И Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СПРЪТ ЗАВИНАГИ ДА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАТН ХОРА КОЙТО ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ С ТЕЛК ОТ 100% ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГО ПРЕОСИДЕЛСТВАТ ПАК И ПАК.А НЕМОГАТ ДА.ГО ИЗЛЕКУВАТ НИТО СЕ ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО МУ. ТОВА Е ЧЕ ВЗИМАТ ПАРИ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ.ЗДР.КАСА И МНОГО ПРЕГЛЕДИ СА ЗАПЛСШАТ ОТ.ЗДРСВНО УШ ОСИГОРФН ПАЦИЕНТ ПЛАЩАШ НА КАСА.КЕШ. ФАКТИ БГ И ТО ЕДНИ МИЖАВИ ПЕНСИЙКИ ТИП ГЕНОЦИД.

    21:13 13.05.2026

  • 71 Никси

    13 1 Отговор

    До коментар #68 от "ЛОШО е":

    Аз съм си изряден отвсякъде можеш да провериш ако искаш и не съм с100% ТЕЛК, да му мислят тези с фалшивите
    Аз съм лежял на Операционната маса с пълна упойка и интубиране и 6 часа трансплантация за сметка на такива Мунчовци и дето се правят на Болен Здрав Носи от Шилер махала или от Столипиново или от Град Козлодуй , всеки да си отговаря какви ги е дробил !!!.

    Коментиран от #96

    21:19 13.05.2026

  • 72 Никси

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "ТЕЛК":

    Отнемат ти се на Баба ти Хвърчилото у Футболните Гащи , има си точки и клаузи за всяко различно заболяване , то не става само с ядене а требе малко акъл да се вдене у горния багаж на черупката !!!.

    21:36 13.05.2026

  • 73 Друг случай

    12 0 Отговор
    Случаи много и изстрадани от болни и семействата им.От здраво и право дете на 18г.е извършено насилие,то преживения ужас се разболява и получава шизофрения.Тя не се лекува,а само на лекарства. цял живот.Започва се от 4-та група,3,2 и първа без чужда помош,после с чужда и съответните проценти-90%,100%, с чужда и личен асистент накрая.Явяваш се през 5г. Мъка,мъка за семействата.

    21:54 13.05.2026

  • 74 ТОЯ ИМА РЪСТА НА АТАНАСОВ

    14 3 Отговор
    А ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е ГЕНЕРАЛ ?ИНАЧЕ Е СЪЩИЯ ЛЪЖЕЦ И БОКЛУК !

    22:02 13.05.2026

  • 75 РАДЕВ ДА НАМАЛИ ЦЕНИТЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ПАР

    10 0 Отговор
    ЛАМЕНТА , ТА ДА МОЖЕ сички ДА СЕ УРЕДИМ КАТО МАЛКИЯ МУК КОЙТО ВЛЕЗЕ КАТО СИ ПЛАТИ НА ЦАРЯ И СТОЯН ГАНЕВ

    22:11 13.05.2026

  • 76 Депутатииии

    20 0 Отговор
    80% от ромите и 60% от българите са с фалшиви телкове.

    22:33 13.05.2026

  • 77 един скрит ефект

    14 3 Отговор
    Ако се съкратят фалшивите телкове, ще навалеят и инвалидните места по паркингите и ще има повече паркоместа за работещите които допринасят за държавата.

    Коментиран от #85

    00:06 14.05.2026

  • 78 спечелена битка

    7 2 Отговор
    Бандата на Румен вече е спечелила битката с цените. Олигарсите вече раздуха цените до там че храната вече е по-скъпа отколкото в Европа. Сега Радев ще отчете че цените вече не растат и войла! Победа Радев спря ръста на цените. Така се прави!

    00:10 14.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 САМИЯТ ФАКТ ЧЕ МАЛКИЯ МУК НЕ Е В ЗАТВОРА

    7 0 Отговор
    И ИМА ДУМАТА ВЪВ ФАКТИ ГОВОРИ ЗА ТЕЖКА КОРУПЦИЯ И ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ !

    03:08 14.05.2026

  • 81 ПРЕСТЪПНОСТТА В ТЕЛКОВИТЕ ,,КОМИСИИ"

    6 1 Отговор
    Е МАЛЪК ПРОБЛЕМ , НО БЕЗ НЕГО ПО - ГОЛЕМИТЕ ЩЕ СВЕТНАТ КАТО СЛЪНЦА , ЗАТОВА НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА ИМА КОРУПЦИЯ КРАЖБИ И ОБИРИ ! ТОВА ЗОРКО СЕ СЛЕДИ ДА СЕ СПАЗВА ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА МВР И СЪДЕБНАТА СИСТЕМИ ПРОПИТИ ОТ СЪЩОТО !

    03:15 14.05.2026

  • 82 Свидетел на валутната кражба

    3 1 Отговор
    Малкият Мук-Н.Василев ограби българите и държавата с обръщането на държавния дълг от слабата тогава валута долари в евро -ГОЛЯМА ГРЕШКА с която държавата загуби над 1млрд.$, а Симеон, Минути Василев и Милен Велчев разделиха 300млн.$ комисионна.Орешарски, като голям експерт ги хвана и постави въпроса на обсъждане, но царят го подкрепи заедно с БСП за Премиер и всичко ПРИТИХНА!
    Глупавият български Народ мислеше, че царят се е върнал за наследствените гори на дядо си!!!
    Мук и Велчев са за разследване, присъда и затвор...взели са по 50млн.$, което сега е над 100млн.$!!!

    04:24 14.05.2026

  • 83 Дон Отворко

    8 1 Отговор

    До коментар #65 от "Знайко":

    Какви са тези "ТЕЛКове от 1990г" ве Хаби?
    Ти да не мислиш че българите живеят по 150г.,че да имат ТЕЛК 36г?
    Миналата година опитаха да гласуват закон, който даваше право да бъдат проверявани ТЕЛК от последните 5г.и депутатите не позволиха гласуването му заради МАЛЦИНСТВАТА, които са им електорат -ДПС, ГЕРБ и БСП!!!

    04:32 14.05.2026

  • 84 Баба Ванга

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Наглост лакейска":

    Трябва да ги надминат...нали има инфлация, която вдига и стойността на комисионните, а и държавата е по-богати.
    БВП за 1988г-22млрд.$, за 2025г-122млрд.$!!!
    Докато в затвора не влязат поне 10министри, 30депутата и 2 Премиера България ще бъде ограбвана тотално!!!

    04:38 14.05.2026

  • 85 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "един скрит ефект":

    Ела да ти дам един син талон ,да си паркираш спокойно. Обаче върви комплект със заболяванията.

    06:48 14.05.2026

  • 86 В качеството

    2 3 Отговор
    на какъв се изявява това забогатяло царско бивше юпи? Да си гледа частния бизнес.

    06:50 14.05.2026

  • 87 БНБ даде

    2 2 Отговор
    10 милиона евро за реклама на еврото .
    Ето тоя взе 100 000 за да плямпа как ще забогатеем .

    07:24 14.05.2026

  • 88 ежко

    7 1 Отговор
    Съгласен съм за университетите,но защо не пуснете частните на пълна самоиздръжка?Без държавно финансиране.

    07:42 14.05.2026

  • 89 Ху Фан

    4 0 Отговор
    И конфискуване на имуществото на ,,инвалидите ",защото е крадено .

    08:10 14.05.2026

  • 90 Почти всички

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Джуджакът":

    Вие ,,инвалидите "си личите Baшта Mama

    08:13 14.05.2026

  • 91 Ху Фан

    5 1 Отговор
    И конфискуване на имуществото на ,,инвалидите ",защото е крадено .

    08:14 14.05.2026

  • 92 Мадуро

    5 0 Отговор
    Пред всеки магазин има по 30 инв.места за паркиране

    08:15 14.05.2026

  • 93 Инженер

    3 2 Отговор
    Лошото е , че новият зам. мин. Пулев е от същото тесто " пазарни фундаменталисти " , ултралиберали , които унищожиха цял континент . Единствената страна , която трупа милиони всеки божи ден е Норвегия . Заедно с Бритиш петролиум ( ВР ) и Шел. Затова се наливат милиони евра в Украйна за оръжие , затова се атакуват руски танкери почти всяка седмица , затова се взривяват нефто и газопроводи . Самостоятелно плащат хората , извън ЕС. Не е нужно да завършиш УНСС , за да си натовариш мозъчните гънки ! Типичен кадър на котилото около мадридския хитрец - крадец . Вони в публичното пространство вече 20 г.

    08:29 14.05.2026

  • 94 Василев борави с

    3 1 Отговор
    неверни данни. Университетите са 51 на брой, т.е. акредитираните. От тях 38 са държавни и 13 частни.

    Коментиран от #109

    08:38 14.05.2026

  • 95 ЛОШО е

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дано":

    Те ги връщат парите и то с кеф...

    08:39 14.05.2026

  • 96 ЛОШО е

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Никси":

    Е кой го изловят...дупе да им е яко. Яко връщане става. На ТЕЛК 100%, а на НЕЛК 0% тъй стават фалшивите работи. Оздравявай....

    08:43 14.05.2026

  • 97 Мукчо

    3 0 Отговор
    Малкиятмук като е в опозиция, много добре се изказва.

    09:05 14.05.2026

  • 98 Вай, вай, вай

    3 0 Отговор
    Посегнаха на маалата, сега ще трябва да правят чаавета на гладно и на трезвен.

    09:10 14.05.2026

  • 99 Ставри

    5 1 Отговор
    КАЖИ, КАК ЩЕ СПРЕШ ДОЖИВОТНИТЕ 100% -ви, ПОЖИЗНЕНИ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ, КОИТО ДАДОХТЕ НА ХИЛЯДИ УКРАИНСКИ ДЕЗЕРТЬОРИ И КОИТО ПАРИ ЩЕ ПЛАЩАМЕ, ДОКАТО СА ЖИВИ ТЕЗИ ТЪРТЕИ?
    ИМА УКАЗАНИЯ ДА НЕ СЕ ДАВАТ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ НА БЪЛГАРИ, А ДА СЕ ДАВАТ НА УКРАИНЦИ И МА ОНИЯ ОТ ЕТНОСА. ЮАДОВО МАМАЛЯТ БЕЗ ПРИЧИНА ПРОЦЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ.
    ВСИЧКО ТОВА ГО КАЗА ВЪЗМУТЕНА СЛУЖИТЕЛКА ОТ РЗИ, КОЯТО ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК ОТ БУРГАСКАТА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА.
    КАЖИ, ЗАЩО Е ТАКА БЕ, ПАЛЯЧО! НЕДЕЙ ДА ГОВОРИШ ПРОСТОТИИ. ХОРАТА НЕ СА ТЪПИ КАТО ТЕБ.

    09:16 14.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 началото

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Чакаме отсяване и на сините талони за паркиране.Във Варна половината коли го притежават.

    10:01 14.05.2026

  • 102 ГРАНИЦА

    1 1 Отговор
    Пускат го нарочно, за да дразни хората.

    10:17 14.05.2026

  • 103 Мустафа

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Иро":

    Така е.И всички работим в Германия или другаде.Кой както я нареди.

    10:18 14.05.2026

  • 104 ккк

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА ОБЕСЕНИ ДОКТОРИ ПРЕД БОЛНИЦИТЕ !!!!

    10:29 14.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Юря-я-я-я!

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Яяяяя":

    Не очаквайте промени.Всички ще си върви както до сега.Но,ще става и още по-зле.Вчера чух по една медия :ако чакате доматите от 5 евро да станат на 3,няма да стане.По пазарите продукцията се разваля,дават я на животните,изгнива но не свалят цените.Защо?Значи някой диктува цените силово.

    10:40 14.05.2026

  • 107 Красимир

    2 0 Отговор
    Точно този индивид да дава мозък ми се струва неуместно, след като го знаем , що за сполучлив министър беше!

    13:15 14.05.2026

  • 108 Секира

    6 1 Отговор
    Да проверят всички цигански махали да видят какъв процент "болни от сърце и диабет". Повече от половината роми са с купени телкове.Нека проверят органите дали ходят на три месеца за рецепти за лекарства.

    16:18 14.05.2026

  • 109 Благоев

    6 0 Отговор

    До коментар #94 от "Василев борави с":

    Не 52 а 51. Не по врат а по шия. Университетите са много. Излизат некадърници от всички защото са много. Парите не трябва да следват студента. Ако имаш повече студенти имаш повече пари. И така никой не къса некадърниците!

    Коментиран от #110

    18:08 14.05.2026

  • 110 Петров

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Благоев":

    Така е. Аз съм университетски професор.

    18:10 14.05.2026

  • 111 от странство

    2 0 Отговор
    България е социална държава и това е записано в конституцията! България е устроена така че да е добре на мързеливите. Николай Василев няма представа срещу какво се изправя. Докато хората работят, тембелите кроят планове как да ги възседнат. Единствения коректив е че ако тези които работят, умрат или напуснат страната, тембелите няма да има кого да възсядат. Аз разбрах тази истина 1990 г и увилних всички социални работници в едно с тяхната социалистическа армия. Колкото и да му е мъчно на Радев, аз и други като мен сме далеч от алчните му нокти. Не може да плячкосва както му се иска.

    18:41 14.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Някой

    3 1 Отговор
    Точно така:

    "България се нуждае от спешни и дълбоки реформи във всички сфери на публичния сектор, а държавните разходи трябва да бъдат драстично съкратени, за да се избегне дългова спирала."

    Цените са по-малък проблем на държавата, другите проблеми са мното по-големи. Дори за бедните ценине са малкият проблем, големият проблим са доходите и осигурително-данъчната тежест. Цените у нас са само малко по-високи спрямо европейските. Проблема е, че брутната минимална заплата у нас са 4 пъти по-ниска, а нетната минимална заплати дори е 5 - 6 пъти по-ниска, заради липсата на необлагаем минимум. Основните проблеми са: КОРУПЦИЯТА, ШУРОБАДЖАНАЩИНАТА, раздутата администрация, олигархията(обсебването на държавата от един или няколко едри бизнесмени), НЕРАВЕНСТВОТО, голямата осигурително данъчна тежест(общо осигуровки+данъци не трябва да надвишават 40%, а за най-бедните дори по-малко, сега обаче за най-бедните тежеста е над 55%), бройката на депутатите(депутатити трябва да са 120 - 140) ...

    Минималната държавна бг пенсия също е 3-4 пъти по-ниска от европейските. Ниската пенсии е големия проблема на пенсионерите, не цените.

    Радев да оправи

    20:46 14.05.2026

  • 114 Някой

    4 1 Отговор
    Най-важво е Радев да оправи минималната пенсия и минималната заплата, които са 4-5 пъти по-ниски от европейските. Цените не са голям проблем, само малко по-високи са от европейските, само 15%-20% по-високи. Проблема на България са доходите на най-бедни 40%-50% от населението. Които са 4-5 пъти по-ниско от европейските.

    20:54 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове