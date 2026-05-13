Николай Василев: Спирането на фалшивите инвалидни пенсии е абсолютно задължително

България се нуждае от спешни и дълбоки реформи във всички сфери на публичния сектор, а държавните разходи трябва да бъдат драстично съкратени, за да се избегне дългова спирала. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в мащабно интервю пред „Труд news“. В първите дни на новата власт, икономистът предупреждава, че мерките за контрол на цените са неработещи, а спасението за хазната минава през безкомпромисно рязане на щатове и спиране на злоупотребите със социални плащания.
Николай Василев приветства формирането на редовен кабинет и изразява надежда за стабилност, но не пести критиките си към липсата на ясна реформаторска визия. Той определя последните пет години в държавата като „безвремие и хаос“, в които десет правителства не са направили нищо съществено за развитието на страната.
„Смятам се за възпитан човек, но нарекох проектобюджета за 2026 г. маймунски. И няма много думи в моя речник, които да са по-силни от това. Всички знаем, че през последните пет години бюджетната политика е катастрофална и аз съм най-големият ѝ критик“, заявява финансистът пред изданието.
Той допълва, че страната не се нуждае от управление, което само да констатира проблемите, а от такова, което смело да предприеме непопулярни мерки. „Ние не се нуждаем от правителство, което да се вайка и да констатира, а здраво да хване руля на кораба и да го обърне в правилната посока“, категоричен е Василев.
Според бившия министър проблемът на държавата не са приходите, които растат бързо, а безконтролното харчене. Той настоява държавните разходи да бъдат свити с между 5 и 10 милиарда евро, което ще позволи на икономиката да излезе от застоя и да отчете бюджетен излишък. Тази цел обаче минава през сериозно съкращаване на незаети щатни бройки и цели структури в публичния сектор.
„52 държавни университета? Щом е толкова готино, да ги направим 102? 400 болници, да ги направим 800? Има по-големи и по-богати държави с по-малко държавни университети и болници“, аргументира се Василев, давайки конкретни примери за раздути системи. Той критикува и сектора на правосъдието и вътрешните работи, определяйки ги като „щедро големи“, но с ниско обществено одобрение.
Особен акцент в анализа му пада върху социалните плащания. Икономистът уточнява, че индивидуалните заплати не трябва да се пипат, но злоупотребите трябва да спрат незабавно.
„За мен злоупотребите и израждането на системата за ТЕЛК, в която се е стигнало дотам цели населени места да са фалшиво инвалидизирани и да получават плащания, означава, че системата трябва да бъде променена. За мен ТЕЛК трябва да ореже фалшивите инвалидизации“, подчертава бившият вицепремиер.
Николай Василев се обявява твърдо против първите законодателни инициативи на новата власт, насочени към регулация на цените. Той ги определя като „ала-бала политики“, които само прахосват обществен ресурс.
„Бих искал всички правителства и цялото общество да се занимават по-малко с религиозни въпроси около въвеждане на еврото с контрол на цените, което ми прилича на държавна комунистическа икономика... По-малко разправяне с разправянето и повече да се говори за истинската икономика, подкрепа на бизнеса, инвестиции, входящ туризъм и за капиталови пазари“, съветва експертът.
По отношение на данъчната политика, Василев е категоричен, че хазната няма нужда от вдигане на Данък добавена стойност или на преките налози, стига харчовете да бъдат поставени под контрол.
„Защото правилната политика е да се намаляват разходи и да се излезе на излишък, без да се вдигат никакви данъци“, заключава икономистът, припомняйки, че България не е имала бюджетен излишък от 2019 година насам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
И край... Влизаме в "клуба на богатите", като направим това, макар и да редуцираме населението с 1 млн. надолу, щото сега сме "много" българи!
И нито дума за издирване и блокиране на недекларирани доходи по офшорки и чекмеджета, каквито има с хиляди, а вероятно и тоя на снимката се е сдобил с такива, преразглеждане на безумните концесионни договори, изтичането на бюджетни средства по бездънни каци, като зелени сделки и обществени поръчки...
11:01 13.05.2026
13 Никой не казва
До коментар #7 от "Джуджакът":Човек с 100% инвалидност - истинска ли е. А шофьор с 99%....
Коментиран от #66
11:10 13.05.2026
19 От маалата
До коментар #8 от "Исус, сущий":Да, разбира се! Веднага щом му излезе решението за ТЕЛКа!
11:19 13.05.2026
21 Хаха
До коментар #9 от "Бялджип":Вземи провери какви ги вършеше като министър на транспорта тоя "хард" икономист, който "не дава пари" за нищо и сега много му знае балалайката, като даваща "акъл" говоряща глава от телевизора!?
Беше назначил по двама контрольори на всяка врата на влаковите вагони, щото е "спестовник"!
Неслучайно сега е отекъл в канала и сега търси поле за изява, белким се върже някой!
11:21 13.05.2026
24 Симеон
Купуването на гласове и инвалидни пенсии е престъпление в България!Смешно,че тъжно и жалко!
Коментиран от #105
11:37 13.05.2026
27 От чужбина
11:47 13.05.2026
31 Григор
Съгласен! Задължително е! Задължително е да се прекрати финансирането на животновъди с виртуални животни. Задължително е, да се махнат работещите пенсионери от държавната администрация и работещите 4000 пенсионери в системата на МВР. Въпросът е: ЗАЩО ДО ТОЗИ МОМЕНТ ТОВА НЕ СЕ ПРАВИ?КАКЪВ ЗАКОН Е НЕОБХОДИМ? СПОРЕД МЕН НИКАКЪВ! ПРОСТО НЯКОИ СТРУКТУРИ ВМЕСТО ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА, СИ ЗАТВАРЯТ ОЧИТЕ!
Коментиран от #41
12:10 13.05.2026
34 Картаген
Ще намалите инвалидните пенсии , но ще спасите ли бюджета ,с тях , от дългова криза?
Щото на ред са чиновническите ,,калинки" Тях , ако барнете... Ще настъпи такъв купон...
Ами здравната каса с изписването на ,,правилните " цени на лекарствата.
Ами документалната измама в Здравна каса , която на галено наричат ,, източване"
Ами здравната вноска на чиновническата каста,която е по-малка от на нормалните трудещи се...
Кацата , Ники , е издънена отвсякъде , но вие ще залепите с тиксо една дупка и ще си решите въпроса.Защото другите течове ще доведат до бунт на ,, специалната " прислойка.
12:21 13.05.2026
36 Голяма
До коментар #33 от "мамник":мисъл родил, направо. Да бяхте го спрели, отпускането на такива пенсии. Влякли с години, сега като му я спреш, и сигурно ще си върне всичко до цент.
12:48 13.05.2026
37 Госта.
До коментар #5 от "честен ционист":Няма да пипате електората на ДПС
12:49 13.05.2026
41 Бялджип
До коментар #31 от "Григор":Донякъде си прав, но не съвсем. Не само в администрацията, а дори в други сфери, пенсионерите се оказват доста по-подготвени, с добри трудови навици и дисциплина от идващото след тях. Практически те вършат работата, а онези с претенции, че са по-млади имат само това предимство. Не става само с гледане в телефона, цедене на пъпките от лицето с мисъл да излезеш по-рано за йога, фитнес, среща. Забележи, заинтересувай се и сам ще го видиш, защото не е рядко срещано.
13:47 13.05.2026
45 прав е,но какво от това
50 От чужбина
До коментар #49 от "Прав е Василев,трябва да се намалят":НЕЕЕ, намаляването броя на депутатите е голяма грешка. При малкия им брой ще бъдат по-лесно подкупвани и на купувачите ще им излиза по-евтино. Приемането на закон или изменение е много по-вероятно да зависи от един само един човек, един "златен" пръст. На депутатите трябва да им се ограничат правата. Да нямат имунитет, за какво им е имунитет? Да бъдат избирани мажоритарно, поименно. Гласуваш за човек, не за партия. И естествено възможност да бъдат отзовавани. Депутатите трябва да имат задължително поне по 1-2 дни в месеца когато да се срещат с избирателите си. В тези дни да няма парламентарни заседания. Така всеки депутат да може да чуе какво иска народа.
16:01 13.05.2026
54 Оптимист
До коментар #1 от "койдазнай":Където е текло, пак ще тече!
17:38 13.05.2026
61 И то
До коментар #18 от "Бфбж":Пенсионери, на пенсия и на държавна заплата, първо трябва тия да изметат с наредба още другия месец
19:56 13.05.2026
63 Яяяяя
До коментар #5 от "честен ционист":Какво ще ги правят ? Ще ги ликвидират ли?всичко е лъжа и измама . " като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша" след 3 дни ще са забравили намеренията си
Коментиран от #106
20:06 13.05.2026
66 Никси
До коментар #13 от "Никой не казва":Зависи от заболяването пич , ако си прекарал Инсулт ,Инфаркт ,Сърдечна Недостатъчност , Висок Диабет проблеми със Зрението на Очите или Трайно увреден с крайници ръка крак гръбначен стълб и диагноза Детски Паралич
Няма начин да си шофьор в този момент дори и с категория Б
А когато заболяването ти е от рода на Трансплантация на Бъбречна Недостатъчност , на Черен Дроб , на Бял Дроб, Костен Мозък и Стволови клетки
След операцията 6 месечния възстановителен период след това можеш да си работиш като шофьор като преди това трябва да минеш на комисия в Транспортна. Болница пред ТОЛЕХ и си одобрен от комисията
г.л Доктор ти дава бележка документ за пред КАТ да си смениш Свидетелството за Управление на МПС (СУМПС) в СДВР
Чуждото тяло в Организма ти си го поддържаш с Имуносопресия за да не се отхвърли органа в тялото който е трансплантиран
АБЕ ЗНАМ НА КЪДЕ БИЕШ , ТИЯ КАМЪНЬЕ СУ У МОЯ ДВОР СЕ ОПИТВАШ ДА ГИ ХВЪРЛИШ САМО ЧЕ АЗ НЕ СЪМ ВЧЕРАШЕН И ЗНАМ ТЕ НА КЪДЕ БИЕШ
ПИТАМ ТЕ ОТ ЗАВИСТ ЛИ ГО ПРАВИШ , АКО ТИ СЕ РАБОТИ ЗА 400 ЕВРО НА МЕСЕЦ И СТАВАШ ВСЯКА СУТРИН В 3 ЧАСА И ВЕЧЕР ДО КЪСНО ДА ВОЗИШ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА В ЕДИН ЗАВОД ЗА ДА СИ ИЗХАНВАТ СЕМЕЙСТВАТА СИ С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ТИ ОТСЪПЯ МЯСТОТО ДА МИ СЕДНЕШ НА КУ..А НАПРЕКО НА ВИБРАЦИИ ПЪРДОН НА СЕДАЛКАТА , ЩЕ СЕ НАВИЕШ ЛИ ?
КНИГАТА ГОДЕЧАНИНЪТ НЕ НАПРАЗНО Е ПИСАНА ЗА ДА ПОКАЖЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕТО И ЧЕРТАТА КОЯТО ВЪРЛУВА В НЯКОЙ КАТО ВАС ОТРИЦАТЕЛЕН АСПЕКТ !!!.
До коментар #66 от "Никси":И според ВАС това е 100% инвалидност? Е затова едни ТЕЛК комисии връщат яко пари на държавата...
71 Никси
До коментар #68 от "ЛОШО е":Аз съм си изряден отвсякъде можеш да провериш ако искаш и не съм с100% ТЕЛК, да му мислят тези с фалшивите
Аз съм лежял на Операционната маса с пълна упойка и интубиране и 6 часа трансплантация за сметка на такива Мунчовци и дето се правят на Болен Здрав Носи от Шилер махала или от Столипиново или от Град Козлодуй , всеки да си отговаря какви ги е дробил !!!.
До коментар #48 от "ТЕЛК":Отнемат ти се на Баба ти Хвърчилото у Футболните Гащи , има си точки и клаузи за всяко различно заболяване , то не става само с ядене а требе малко акъл да се вдене у горния багаж на черупката !!!.
82 Свидетел на валутната кражба
Глупавият български Народ мислеше, че царят се е върнал за наследствените гори на дядо си!!!
Мук и Велчев са за разследване, присъда и затвор...взели са по 50млн.$, което сега е над 100млн.$!!!
04:24 14.05.2026
83 Дон Отворко
До коментар #65 от "Знайко":Какви са тези "ТЕЛКове от 1990г" ве Хаби?
Ти да не мислиш че българите живеят по 150г.,че да имат ТЕЛК 36г?
Миналата година опитаха да гласуват закон, който даваше право да бъдат проверявани ТЕЛК от последните 5г.и депутатите не позволиха гласуването му заради МАЛЦИНСТВАТА, които са им електорат -ДПС, ГЕРБ и БСП!!!
04:32 14.05.2026
84 Баба Ванга
До коментар #17 от "Наглост лакейска":Трябва да ги надминат...нали има инфлация, която вдига и стойността на комисионните, а и държавата е по-богата.

БВП за 1988г-22млрд.$, за
БВП за 1988г-22млрд.$, за 2025г-122млрд.$!!!
Докато в затвора не влязат поне 10министри, 30депутата и 2 Премиера България ще бъде ограбвана тотално!!!
04:38 14.05.2026
85 Гост
До коментар #77 от "един скрит ефект":Ела да ти дам един син талон ,да си паркираш спокойно. Обаче върви комплект със заболяванията.
06:48 14.05.2026
87 БНБ даде
Ето тоя взе 100 000 за да плямпа как ще забогатеем .
07:24 14.05.2026
90 Почти всички
До коментар #7 от "Джуджакът":Вие ,,инвалидите "си личите Baшта Mama
До коментар #29 от "Дано":Те ги връщат парите и то с кеф...
96 ЛОШО е
До коментар #71 от "Никси":Е кой го изловят...дупе да им е яко. Яко връщане става. На ТЕЛК 100%, а на НЕЛК 0% тъй стават фалшивите работи. Оздравявай....
08:43 14.05.2026
99 Ставри
ИМА УКАЗАНИЯ ДА НЕ СЕ ДАВАТ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ НА БЪЛГАРИ, А ДА СЕ ДАВАТ НА УКРАИНЦИ И МА ОНИЯ ОТ ЕТНОСА. ЮАДОВО МАМАЛЯТ БЕЗ ПРИЧИНА ПРОЦЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ.
ВСИЧКО ТОВА ГО КАЗА ВЪЗМУТЕНА СЛУЖИТЕЛКА ОТ РЗИ, КОЯТО ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК ОТ БУРГАСКАТА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА.
КАЖИ, ЗАЩО Е ТАКА БЕ, ПАЛЯЧО! НЕДЕЙ ДА ГОВОРИШ ПРОСТОТИИ. ХОРАТА НЕ СА ТЪПИ КАТО ТЕБ.
101 началото
До коментар #5 от "честен ционист":Чакаме отсяване и на сините талони за паркиране.Във Варна половината коли го притежават.
103 Мустафа
До коментар #30 от "Иро":Така е.И всички работим в Германия или другаде.Кой както я нареди.
До коментар #23 от "Анонимен":ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА ОБЕСЕНИ ДОКТОРИ ПРЕД БОЛНИЦИТЕ !!!!
106 Юря-я-я-я!
До коментар #63 от "Яяяяя":Не очаквайте промени.Всички ще си върви както до сега.Но,ще става и още по-зле.Вчера чух по една медия :ако чакате доматите от 5 евро да станат на 3,няма да стане.По пазарите продукцията се разваля,дават я на животните,изгнива но не свалят цените.Защо?Значи някой диктува цените силово.
109 Благоев
До коментар #94 от "Василев борави с":Не 52 а 51. Не по врат а по шия. Университетите са много. Излизат некадърници от всички защото са много. Парите не трябва да следват студента. Ако имаш повече студенти имаш повече пари. И така никой не къса некадърниците!
110 Петров
До коментар #109 от "Благоев":Така е. Аз съм университетски професор.
113 Някой
"България се нуждае от спешни и дълбоки реформи във всички сфери на публичния сектор, а държавните разходи трябва да бъдат драстично съкратени, за да се избегне дългова спирала."
Цените са по-малък проблем на държавата, другите проблеми са мното по-големи. Дори за бедните ценине са малкият проблем, големият проблим са доходите и осигурително-данъчната тежест. Цените у нас са само малко по-високи спрямо европейските. Проблема е, че брутната минимална заплата у нас са 4 пъти по-ниска, а нетната минимална заплати дори е 5 - 6 пъти по-ниска, заради липсата на необлагаем минимум. Основните проблеми са: КОРУПЦИЯТА, ШУРОБАДЖАНАЩИНАТА, раздутата администрация, олигархията(обсебването на държавата от един или няколко едри бизнесмени), НЕРАВЕНСТВОТО, голямата осигурително данъчна тежест(общо осигуровки+данъци не трябва да надвишават 40%, а за най-бедните дори по-малко, сега обаче за най-бедните тежеста е над 55%), бройката на депутатите(депутатити трябва да са 120 - 140) ...
Минималната държавна бг пенсия също е 3-4 пъти по-ниска от европейските. Ниската пенсии е големия проблема на пенсионерите, не цените.
