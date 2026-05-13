Николай Василев: Спирането на фалшивите инвалидни пенсии е абсолютно задължително

България се нуждае от спешни и дълбоки реформи във всички сфери на публичния сектор, а държавните разходи трябва да бъдат драстично съкратени, за да се избегне дългова спирала. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в мащабно интервю пред „Труд news“. В първите дни на новата власт, икономистът предупреждава, че мерките за контрол на цените са неработещи, а спасението за хазната минава през безкомпромисно рязане на щатове и спиране на злоупотребите със социални плащания.

Николай Василев приветства формирането на редовен кабинет и изразява надежда за стабилност, но не пести критиките си към липсата на ясна реформаторска визия. Той определя последните пет години в държавата като „безвремие и хаос“, в които десет правителства не са направили нищо съществено за развитието на страната.

„Смятам се за възпитан човек, но нарекох проектобюджета за 2026 г. маймунски. И няма много думи в моя речник, които да са по-силни от това. Всички знаем, че през последните пет години бюджетната политика е катастрофална и аз съм най-големият ѝ критик“, заявява финансистът пред изданието.

Той допълва, че страната не се нуждае от управление, което само да констатира проблемите, а от такова, което смело да предприеме непопулярни мерки. „Ние не се нуждаем от правителство, което да се вайка и да констатира, а здраво да хване руля на кораба и да го обърне в правилната посока“, категоричен е Василев.

Според бившия министър проблемът на държавата не са приходите, които растат бързо, а безконтролното харчене. Той настоява държавните разходи да бъдат свити с между 5 и 10 милиарда евро, което ще позволи на икономиката да излезе от застоя и да отчете бюджетен излишък. Тази цел обаче минава през сериозно съкращаване на незаети щатни бройки и цели структури в публичния сектор.

„52 държавни университета? Щом е толкова готино, да ги направим 102? 400 болници, да ги направим 800? Има по-големи и по-богати държави с по-малко държавни университети и болници“, аргументира се Василев, давайки конкретни примери за раздути системи. Той критикува и сектора на правосъдието и вътрешните работи, определяйки ги като „щедро големи“, но с ниско обществено одобрение.

Особен акцент в анализа му пада върху социалните плащания. Икономистът уточнява, че индивидуалните заплати не трябва да се пипат, но злоупотребите трябва да спрат незабавно.

„За мен злоупотребите и израждането на системата за ТЕЛК, в която се е стигнало дотам цели населени места да са фалшиво инвалидизирани и да получават плащания, означава, че системата трябва да бъде променена. За мен ТЕЛК трябва да ореже фалшивите инвалидизации“, подчертава бившият вицепремиер.

Николай Василев се обявява твърдо против първите законодателни инициативи на новата власт, насочени към регулация на цените. Той ги определя като „ала-бала политики“, които само прахосват обществен ресурс.

„Бих искал всички правителства и цялото общество да се занимават по-малко с религиозни въпроси около въвеждане на еврото с контрол на цените, което ми прилича на държавна комунистическа икономика... По-малко разправяне с разправянето и повече да се говори за истинската икономика, подкрепа на бизнеса, инвестиции, входящ туризъм и за капиталови пазари“, съветва експертът.

По отношение на данъчната политика, Василев е категоричен, че хазната няма нужда от вдигане на Данък добавена стойност или на преките налози, стига харчовете да бъдат поставени под контрол.

„Защото правилната политика е да се намаляват разходи и да се излезе на излишък, без да се вдигат никакви данъци“, заключава икономистът, припомняйки, че България не е имала бюджетен излишък от 2019 година насам.