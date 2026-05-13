ВВС унищожи невзривени боеприпаси в Ловеч

13 Май, 2026 11:00 881 8

Гранатите бяха транспортирани на безопасно място и унищожени чрез взривяване

Снимка: МО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси от 12-та авиационна база – Долна Митрополия от състава на
Военновъздушните сили (ВВС) обезвреди невзривени боеприпаси.

Специализираният екип бе активиран на 12 май по сигнал за открити две стари ръчни гранати при извършване на строителни дейности в частен дом в местността „Полето - Лагера“ в Ловеч. След постъпило искане от МВР и със заповед на началника на отбраната, специализираното формирование от състава на 12-та авиационна база своевременно бе активирано и транспортирано до мястото. Под ръководството на майор Деян Христов специалистите майор Християн Христов и старши сержант Димитър Бетов идентифицираха боеприпасите като две отбранителни ръчни гранати Ф-1.

При стриктно спазване на мерките за безопасност, гранатите бяха транспортирани на безопасно място и унищожени чрез взривяване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на ББС

    3 2 Отговор
    Чудесно е когато британсикте журналисти успяват поне веднъж в нещо. Браво братя аангличани, браво Би Би Си! Ние сме с вас, въпреки смешките с които ни заливате.

    Коментиран от #3, #5

    11:04 13.05.2026

  • 2 Слаба Ракия!

    7 2 Отговор
    За две стари ръчни гранати-толкова много шум...?!

    11:05 13.05.2026

  • 3 Искаше да кажеш!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на ББС":

    Браво на ВВС-
    Военно Въздушните Сили...?!

    11:09 13.05.2026

  • 4 Ф Шеснайсе Блок

    7 1 Отговор
    ВВС - военно въздушни сили. Има военни, има въздух, има сили.
    Даже имат 3 самолета, които показаха на Гергьовден. Ама дали бяха наши български, турски, гръцки, румънски - никой не разбра, хахахах

    11:14 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хъ хъ хъ

    7 1 Отговор
    Б.аси и събитието... Невероятна армия. Цял мейжър се занимава с две ръждясали гранати. Едно време обикновен войник можеше да я свърши тази работа без да е новина.

    11:54 13.05.2026

  • 7 Дааа

    1 0 Отговор
    Учебни и двете.

    12:06 13.05.2026

  • 8 Жалко

    3 1 Отговор
    Можеше да се използват за укрепване на източния фланг на НАТО или да ги пратим на украйна

    12:50 13.05.2026

