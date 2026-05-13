От четвъртък сутрин и Бойко Борисов остава без охрана от НСО

13 Май, 2026 12:17 7 120 183

Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата, каза депутатът Томислав Дончев

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи Томислав Дончев пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. С решение на въпросната комисия. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално", каза Дончев, цитиран от dariknews.bg.

По думите му не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на Министерство на вътрешни работи с традиционни проблеми с организираната престъпност.

"Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели, както последните десетилетия, така и исторически. Въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин и подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председатели", каза още Дончев.

На въпрос дали има заплахи срещу него, Тома Биков отговори, че има данни от преди седмица-две за заплаха на сигурността, а сега няма.

"Цялата отговорност за сигурността на Борисов е на Радев", завърши Биков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    217 14 Отговор
    арест и лин4 трябва

    Коментиран от #11, #98

    12:19 13.05.2026

  • 2 1488

    42 92 Отговор
    а те си мьлчат
    демек сичко е договорено с боташчо

    Коментиран от #6, #36

    12:20 13.05.2026

  • 3 Иван

    204 9 Отговор
    Сега ще последва мутренска постановка доказваща нуждата от охрана

    Коментиран от #17, #108, #155

    12:20 13.05.2026

  • 4 сега ще види какво е народна любов

    176 10 Отговор
    сега кой ще го пази от народната любов?

    Коментиран от #52, #87

    12:20 13.05.2026

  • 5 Край на Боко и Шиши

    198 13 Отговор
    Е, можело да се работи и без комисии в НС! Боко и Шиши в затвора!

    Коментиран от #167

    12:20 13.05.2026

  • 6 Не смеят да квичат

    167 8 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Големите бабаити по ниски от тревата! Така е с всички грандомани!

    Коментиран от #128

    12:21 13.05.2026

  • 7 ВРЕМЕ Е ДА МУ СЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА

    173 13 Отговор
    време е да го потърсят уния три милиона БЪЛГАРИ които той унищожи и прогони от БЪЛГАРИЯ

    бяхме близо 9 милиона сега сме под 6 милиона благодарение на ГЕРБ

    Коментиран от #73, #82

    12:21 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    156 7 Отговор
    Тоя и Пеевски ги пазят единствено и само от народната любов . Никога не е имало абсолютно никакво друга заплаха за тах

    12:22 13.05.2026

  • 10 Време е

    115 7 Отговор
    На лов за прасета

    12:22 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЛЕОНАРДО

    94 5 Отговор
    АБЕ ТОЗИ БОЙКО МЕ РАЗМИНА ПО РИСУВАНЕ В ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТО МНОГО ЗАЙЧЕТА НАРИСУВА ТОЗИ ЧОВЕК

    12:24 13.05.2026

  • 14 време е да виcи с глaва нaдолy

    93 10 Отговор
    никакъв арест Бecенe на някой yличен cтълб и да виcи с глaвата нaдолу другите след него да помнят

    Коментиран от #16, #160

    12:24 13.05.2026

  • 15 На банканския циганин

    99 8 Отговор
    поне отдавна му пренесоха чувалите с пачките в Дубай, охрана вече не му е нужна. За Шиши съм по-притеснена, че вече няма да има кой да му носи торбите с кеша до частния самолет.

    12:24 13.05.2026

  • 16 ДА ДА ДА

    66 6 Отговор

    До коментар #14 от "време е да виcи с глaва нaдолy":

    ЩЕ СЕ СЧУПИ СТЪЛБА МНОГО СА ДЕБЕЛИ

    12:25 13.05.2026

  • 17 Със сигурност

    98 6 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Ще му бъде свален депутатския имунитет, разследване, повдигане на обвинения и пак държавна охрана, но затворническа.

    12:26 13.05.2026

  • 18 Курдо Коленков

    7 26 Отговор
    Е и?

    12:26 13.05.2026

  • 19 А50

    83 5 Отговор
    Борисов верно има проблеми с ОП, конкурентната ОП. Държавата не е длъжна да охранява мафиоти

    12:26 13.05.2026

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    74 8 Отговор
    Много умислен Боко Тъпото, като че ли са му откраднали кофпомпите...

    12:27 13.05.2026

  • 21 Сталин

    105 5 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    12:27 13.05.2026

  • 22 нормален

    92 7 Отговор
    Сретане, ти си брате. Действай.

    12:27 13.05.2026

  • 23 недей така

    34 2 Отговор
    ще ме разплачеш

    12:27 13.05.2026

  • 24 Дориана

    74 9 Отговор
    Разбира се, Борисов и Пеевски вървят в тандем. Следващата стъпка е те да се оттеглят от Парламента и властта, да не пречат и да оставят Новата власт да се справят с корупцията, мафията и Завладяната държава .

    12:27 13.05.2026

  • 25 Парамагнетизъм

    54 6 Отговор
    Последна възможност да кешират и да бягат.

    12:27 13.05.2026

  • 26 Сталин

    65 7 Отговор
    Без охрана Тиквата е труп

    Коментиран от #81

    12:28 13.05.2026

  • 27 мунчо

    51 3 Отговор
    Тутуту, Кукуку, Лама !

    12:28 13.05.2026

  • 28 пожелание

    64 5 Отговор
    Най-безопасното мято където може да се скрие е само в затвора за вечни времена , защото всичко друго ще му е награда !

    12:28 13.05.2026

  • 29 Старчо Сарача

    34 32 Отговор
    Я стига сте се пенявили тука разни лумпени. Успокойте се! Нито Борисов, нито Пеевски ще бъдат съдени. Още по-малко ще лежат в панделата. Не виждате ли на къде вървят нещата?

    12:28 13.05.2026

  • 30 Удпбно ли е

    24 6 Отговор
    Да не реализирате така несбъднатите мечти на Пълни Петроханци. А така искаха да го направят, но нямаха възможност, от скута.

    12:29 13.05.2026

  • 31 Иван

    50 8 Отговор
    Тия празноглавци би трябвало да знаят колониална България колко министър председатели е имала и защо точно Мутрата ликвидирала близо милион българи трябва да бъде пазена ?

    12:29 13.05.2026

  • 32 Р Г В

    9 5 Отговор
    Поредната трагедия в съвременната история на РБ , това са настоящите наши будители и възрожденци оставащи без закрила. Да бъдат спокойни след години ще бъдат канониз.... като светц... а имената вписани на памет.... плоча на репрес....... ведно с имената на тия от близкото минало.

    12:30 13.05.2026

  • 33 Само да питам

    38 3 Отговор
    Какви традиционни проблеми с организираната престъпност? Платили са му, но ги е излъгал ли?

  • 34 силен селянин

    36 1 Отговор
    Ко ше прай ся бойчето? Май ще стои само у тях в Банкя и ще си пийва уискито.

    12:32 13.05.2026

  • 35 Факт

    39 17 Отговор
    Борисов без охрана няма да остане,не се филмирайте.Самият той има фирма за охрана а и пари има да си осигури качествена и класна охрана за 5 живота.Колкото за имунитетите,затворите,бай ви Ставри...щом ви кефи-си ги говорете.Нищо от това няма да се случи!

    Коментиран от #51, #113

    12:32 13.05.2026

  • 36 Кво стана?

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Временната комисия на Петроханци отпадна.
    Демокрацията победи.
    От утре всичко е наред, цените, падат, олигархията е победена, а дядо Дончо ще отвори Ормуз.

    12:33 13.05.2026

  • 37 Никой

    33 3 Отговор
    Кой пък го преследва бойко борисов.

    12:33 13.05.2026

  • 38 Иван

    34 1 Отговор
    Нали Петков каза че Мутрата имала към 70 висящи дела

    12:33 13.05.2026

  • 39 ЕХ БРАТЯ И СЕСТРИ

    12 8 Отговор
    ДОЙДИ НОВИЯ 9-СЕПТЕМВРИ ОТТЪТВАМЕСЕ ОТ НОВИТЕ ..АШИСТИ .

    12:35 13.05.2026

  • 40 Що така ги бъркате двата щата?

    9 18 Отговор
    Депутатския имунитет и охраната от НСО? Само не казвайте, че сме умна нация.

    След месец-два ще му върнат охраната на Боко. Какво ще разказвате тогава?

    12:35 13.05.2026

  • 41 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    39 5 Отговор
    Сретен Йосич каза, че одобрява това...

    12:35 13.05.2026

  • 42 Дано

    38 4 Отговор
    Си плати и за еврозоната и еврото сикаджииската герберска мутра от банкя

    12:36 13.05.2026

  • 43 скрит и покрит

    26 6 Отговор
    Бойко е бременен не го тормозете.

    12:36 13.05.2026

  • 44 СВО 1 539 дни РЕЗИЛ

    43 5 Отговор
    Т. Дончев първо да си припомни, че след след Бойко Борисов има и други БИВШИ премиери - Стефан Янев, Кирил Петков, Гълъб Донев, Николай Денков, Димитър Главчев, Росен Желязков и Андрей Гюров, които не се натискат за ДОЖИВОТНА охрана от държавата и тогава да се прави на оригинален.

    12:37 13.05.2026

  • 45 БеГемот

    16 3 Отговор
    По устав!без комисия.... хахаха

    12:37 13.05.2026

  • 46 Ха ха ха ха ха ха ха

    26 2 Отговор
    Стига плакал, бе , цървул. Отивай в Барселона

    12:38 13.05.2026

  • 47 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    А Пеевски сам поискал да проверят трябва ли ме охрана. А Бойко плаче

    12:39 13.05.2026

  • 48 гост

    34 3 Отговор
    Прани гащи!Да се пази сам!И без това е в клуба на богатите този банкянски идиот!

    12:39 13.05.2026

  • 49 Ово в стандарт

    29 3 Отговор
    Сретан Joсиh харесва тая новина

    Коментиран от #69

    12:40 13.05.2026

  • 50 Докато не видим Тиквата

    31 4 Отговор
    и Прасето в пандиза с доживотни присъди и конфискация в полза на държавата на всичко заграбено от тях, не вярваме на тия пи-ар постановки!

    12:40 13.05.2026

  • 51 СВО 1 539 дни РЕЗИЛ

    35 2 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Може да ходи с колкото си иска ЧАСТНИ гардове, но не и с такава охрана платена и от твоите данъци (ако плащаш такива).

    12:40 13.05.2026

  • 52 Каква може да е ...

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "сега ще види какво е народна любов":

    освен дрянова жилава пръчка на гол - zadnik!!

    12:41 13.05.2026

  • 53 Бай Ставри от южното крило

    27 2 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    12:42 13.05.2026

  • 54 Хе-хе

    23 2 Отговор
    При Брендо! Там е по безопасно и има охрана! Ако някой наистина е застрашен, не ходи с охрана по провинцията да се перчи, а се явява доброволно с адвоката си в СЦЗ!

    12:43 13.05.2026

  • 55 Алооо Венци Михайлов,

    12 14 Отговор
    какъв журналист си бе, неграмотник. Господин се пише с главно Г където и да е в изречението. И ти си поредната калинка

    Коментиран от #67

    12:43 13.05.2026

  • 56 стоян георгиев

    31 4 Отговор
    Това, което ппдб-лите не успяха да свършат няколко години, Радев го направи за по-малко от седмица 😂

    12:43 13.05.2026

  • 57 Българин

    24 2 Отговор
    Сретан да идва да живее в Банки. Къща ще му дадем, да не го мисли!

    12:44 13.05.2026

  • 58 Мата Хари

    26 5 Отговор
    Сега Бойко ще се н.а.с.ере

    Коментиран от #146, #148

    12:44 13.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сивата котка

    14 2 Отговор
    Сега веки не можи са отърве от украинските си ухажорки.

    12:45 13.05.2026

  • 61 абе, да

    37 4 Отговор
    "По думите му не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на Министерство на вътрешни работи с традиционни проблеми с организираната престъпност." Да напомним на този нищоправец, че Борисов в последните 5 години не е бил премиер, както и че никога не е имал проблеми с организираната престъпност, защото той лично я организира. Преди 20 години Борисов имаше такива проблеми, но като стана главен секретар на МВР ги реши убедително - един жив не остана. Напомням на Томито, че не сме се родили вчера и знаем какви ги вършеше началника му.

    12:46 13.05.2026

  • 62 Гост

    27 0 Отговор
    Когато Лукавия се настани в душата на човек и алчността поквари съзнанието, няма път за него.

    12:46 13.05.2026

  • 63 Буда

    21 3 Отговор
    си има Ипон, не го мислете тоя

    12:46 13.05.2026

  • 64 питане

    12 7 Отговор
    Това означава ли,че Киро тъпото продължава да има охрана?

    Коментиран от #156

    12:46 13.05.2026

  • 65 Само какво признание...!

    19 2 Отговор
    ,,Ние сме големи МОМИЧЕТА и момчета..."
    🤣🤪😝😉🤣😝

    12:47 13.05.2026

  • 66 Гошо Убавеца

    4 2 Отговор
    Глупости не преписвай момче екс премиер има право.

    12:48 13.05.2026

  • 67 СВО 1 539 дни РЕЗИЛ

    19 3 Отговор

    До коментар #55 от "Алооо Венци Михайлов,":

    "Господин" или "г-н" се пише с главно "Г" САМО тогава, когато с него започва ново изречение :)

    Коментиран от #183

    12:48 13.05.2026

  • 68 ООрана държава

    25 4 Отговор
    Бойко е стар богат крадец, ако иска да е пазен, ще се наложи сам да си плаща за охрана

    Коментиран от #71

    12:48 13.05.2026

  • 69 Моряка

    17 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ово в стандарт":

    Ама нали писаха,че Боко се откупил.Сретан е мъжко момче,не вярвам да се извърти.Да ни са живи и здрави и двата Шопара.Коледа още е далече.

    12:48 13.05.2026

  • 70 ЦК на БКП

    14 3 Отговор
    Нямате право да пипате нашите другари - двукопитния и повелителя на зайците ! Това е кощунство !!!
    Ще отнесем въпроса до комисията по правата на човека в Брюксел !!!

    12:49 13.05.2026

  • 71 да де, ама

    22 3 Отговор

    До коментар #68 от "ООрана държава":

    с тия доходи, които декларира, как ще докаже откъде са парите за частна охрана?

    Коментиран от #79

    12:50 13.05.2026

  • 72 ЕХ, БУЦИ И ШИШИ...!

    35 5 Отговор
    А забравихте,кога се подиграхте и накарахте Президент на РБ,да се придвижва с личната си ,,Шкода" ...!
    Е сега ви се връща тъпкано...

    Коментиран от #93

    12:50 13.05.2026

  • 73 Стига глупости

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "ВРЕМЕ Е ДА МУ СЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА":

    Моят син е Ай Ти,има собствен апартамент,на близо 40 г.,нето се жени,нито деца иска.Познавам много такива хора.Условията са едни и същи за всички.Защо едни бягат,а други остават.Аман все някой друг да ви е виновен.

    12:51 13.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Метресата от Барселона

    26 6 Отговор
    Бойко Борисов - екзекуторът на лева и българската независимост, няма нужда от държавна охрана, когато си има частна охранителна компания "Ипон". Така че може да осигури и охрана - платена естествено, но "големото" си приятелче Делян Пеевски. Но най-сигурната охрана от "народната любов" е при бай Ставри.

    12:52 13.05.2026

  • 76 НАЛИ?!

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Майстора":

    Да...,ама - Не!
    Най-много да му го ..турят!

    12:52 13.05.2026

  • 77 Астролог

    19 4 Отговор
    Най-после Баце "стана като всички други" и няма вече "привилегии и заслуги" !

    12:53 13.05.2026

  • 78 Само бичето се пеняви, ама леко

    25 2 Отговор
    Светиня му гледа леко уплашено и се е спихнал!
    Биков и Георг да поемат охраната на зайчарника! Могат да поканят и Жоро тръбата да се включи, така за всеки ще бъде осигурена 8 яасова смяна и няма да им плаща Боко извънреден труд! Медицинските грижи да поемат Ангелинка и Лъчо мозъка!

    Коментиран от #107, #147

    12:53 13.05.2026

  • 79 Партията

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "да де, ама":

    Има субсидии.Напук,никога не е печелившо.

    12:53 13.05.2026

  • 80 оня с коня

    14 3 Отговор
    Написах изчерпателен Коментар по темата с НСО-охраната на Пеевски,няма да се повтарям,същото се отнася и за Борисов.И да уточним:И двамата са сред Хората с най-големи финансови възможности в БГ и могат да си назначат ЦЯЛА АРМИЯ Охрана.

    Коментиран от #104

    12:53 13.05.2026

  • 81 Молотов

    21 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сталин":

    То пък Трактора като имаше охрана какво?Гръмнаха го като собака.Поръчан ли си,отърваване няма.Както и много други.Само Крушата и Луканов бяха в момента на разстрела без охрана,сами.

    12:54 13.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 докин

    14 5 Отговор
    Прекрасно. Пътят към заъвора е открит за теб мутро.

    12:55 13.05.2026

  • 84 Радев

    13 6 Отговор
    ПОМИТАМ ГЕРБОЛЯКАА! ПЛАЧЕТЕ ГЕРБАРИ!

    12:56 13.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Бойко Българоубиец

    15 3 Отговор
    Сега от джоба ми ли ще трябва да плащам 😢😭

    12:56 13.05.2026

  • 87 Смелчага

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "сега ще види какво е народна любов":

    Казвай къде ще събираш народната любов.Ден,час и място.Там сме веднагически.

    12:56 13.05.2026

  • 88 Дааааааа

    14 1 Отговор
    Чичо Румен връща кетъринга

    12:57 13.05.2026

  • 89 Като чуя - ,,Тома Биков" и винаги...

    25 1 Отговор
    ...се сещам за неговото изказване по адрес на Борисов... :
    ,,Борисов не е само Диктатор!
    Той е И-Карикатура на Диктатор!"
    Край на цитата!

    12:57 13.05.2026

  • 90 изглежда

    13 2 Отговор
    Изглежда охраната на Борисов и Пеевски е значително по-важна задача, отколкото обявяването пред народа резултатите от швейцарското разследване кой източи КТБ.
    Стадото получи още от същото.

    12:57 13.05.2026

  • 91 Ама от бивши

    13 0 Отговор
    Като заемаш един пост, то той го приемаш не само с облагите, но и с негативите.
    Иначе в къщи под магнолията!
    Бараба, че ти остаря в тоя парламент бе? Колко години на водопоя?
    А ти как мисдиш? Справедливо ли е някой, който седне за два месеца на стола на председател на НС или мин председател, а да плучава облаги докато не пукне?
    И колко минисър председатели имаме и колко такива като Киселицата?
    И в тази посока трябва да се помисли! Стига сте ни яхали.

    12:57 13.05.2026

  • 92 Бойко Българоубиец

    7 5 Отговор
    Не ми трябва охрана! Българите са страхливи и няма да ми посегнат 😏

    12:57 13.05.2026

  • 93 ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "ЕХ, БУЦИ И ШИШИ...!":

    НА ТАКИВА /ДЪТА/ ТАКИВА ЧУРКИ .

    12:57 13.05.2026

  • 94 До ППДБ

    16 3 Отговор
    Само до преди седмица реваха че сегашните не са искали да им махнат охраната а сега какво ще кажат особено онова агентче от ДС Атанасов

    Коментиран от #120

    12:58 13.05.2026

  • 95 Перо

    15 4 Отговор
    Йоца Амстердама идва! И много фирмаджии!

    12:58 13.05.2026

  • 96 матросов

    12 2 Отговор
    тези и двамата са като носорози.Прекрасна цел.Всеки снайперист ще ги гръмне от 500 метра между веждите.

    12:58 13.05.2026

  • 97 От социалните мрежи

    11 0 Отговор
    Вярно ли е,че Борисов ни спаси от комунистите,а сега,те ни спасяват от Борисов.Игра да става.И познайте,кой е потърпевш?

    12:58 13.05.2026

  • 98 Кирил

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Какъв арест, трябва одит на всички около него за последните 35 години и всеки откраднат лев 1 час обществено полезен труд.

    12:58 13.05.2026

  • 99 СЗО

    16 1 Отговор
    Боко-бита карта.

    12:59 13.05.2026

  • 100 Учителка

    27 2 Отговор
    Министрите на запад карат велосипеди до работа, возят се в градския транспорт, нашите хрантутници с по една дузина горили около тях

    12:59 13.05.2026

  • 101 Много важно

    16 5 Отговор
    Ако му е нужна охрана ББ ще си наеме сам.Ако не му е нужна ще живее без такава. Напълно излишен беше този шум на шарлатаните от ппдб.

    13:00 13.05.2026

  • 102 Психодинспансер

    15 2 Отговор
    А бе много ценен този кадър.От тази активна борба в годините с т.н.мафия му плащахме охраната дълги години!

    13:04 13.05.2026

  • 103 Охо

    10 3 Отговор
    Сретане, Сретанеее

    13:04 13.05.2026

  • 104 да де, ама

    16 5 Отговор

    До коментар #80 от "оня с коня":

    едновременно със свалянето на охраната ги отстраниха и от копанката. Готови пари бързо се харчат, а и не се знае дали и тях няма да им приберат, защото всичко е на имената на подставени лица, а те като усетят накъде духа вятъра може и да откажат да върнат каквото са взели. А бе, неблагодарна работа е това да крадеш от държавата и да се оплиташ в схеми.

    13:05 13.05.2026

  • 105 питане

    17 0 Отговор
    Онази,дебелата жена с големите гърди,която все е около Пеевски,тя каква го играе?

    13:05 13.05.2026

  • 106 Ни чул, ни видял

    3 5 Отговор
    Сега боташите чакат с нетърпение отстрелването му 🤣🤣🤣

    Коментиран от #138

    13:06 13.05.2026

  • 107 рачко пръдлето

    12 2 Отговор

    До коментар #78 от "Само бичето се пеняви, ама леко":

    Томка Бикова, Гошо /георг/ Тъпото-Целувача, "Философа" с раницата да изчакат, ще им дойде скоро реда!

    13:07 13.05.2026

  • 108 Досадник

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Колко глупави хора.Радват се на Бях точен с парите,Боташ и още куп корупционери.Какво ли ще спечелите?Възползват се от омразата към политици,вдигат пушилка,а вие си вервайте и чакайте да ви спасяват.С това ще си останете.

    13:08 13.05.2026

  • 109 пешеходец

    12 4 Отговор
    Няма се плашиш Бойко .Много народа смачка през годините и те още помнят .Гледай какво хубаво време , защо не се поразходиш до Витоша

    13:09 13.05.2026

  • 110 САНДОКАН

    14 4 Отговор
    По важно е че предателите от ПП остават без гласоподаватели

    Коментиран от #118

    13:10 13.05.2026

  • 111 Френско

    8 1 Отговор
    Жабите трябва да се сваряват бавно, много бавно и постепенно за да не усетят това действие

    13:11 13.05.2026

  • 112 Кво се радваш бе

    6 7 Отговор
    Ганьооо? Дали ще има държавна или частна охрана Все ти ще я плащаш! Дали директно от хазната (НСО) Дали с откраднато от хазната...

    Коментиран от #129

    13:14 13.05.2026

  • 113 Нивола

    12 1 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Нарочат ли те никаква охрана не може да те спаси

    13:15 13.05.2026

  • 114 Опааа

    11 2 Отговор
    Ма как си го набиха ПП ДъйБъ още ми е трудно да го повярвам!?!

    13:20 13.05.2026

  • 115 БИВШ ПОЛИЦАЙ

    8 1 Отговор
    БАНКЯТА ДА СЛАГА МАНИЙЛ МАНЕВ /КУХИЯ/ ОТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПАЗВАНТЕН И КРАЛЕВ МАЗНИЯ ГОЛЕМИ ША СПИРАТ ВЯТЪРА.

    13:20 13.05.2026

  • 116 Фори

    7 1 Отговор
    Сега вече Нинова може да му шибне два шамара!

    Коментиран от #124

    13:21 13.05.2026

  • 117 ПКП

    5 1 Отговор
    Нашия ШЕФ и мой Кръстник е "Мъдрец", не го пипайте!

    13:22 13.05.2026

  • 118 МОЖЕ

    10 1 Отговор

    До коментар #110 от "САНДОКАН":

    По-важно е че чалга-партията утече в канала и вече пуснаха водата, независимо от това, че Дебелака урежда тук и там по някоя калинка, защото те си бяха негови, но баш-чалгата си въобразяваше че са негови.

    Коментиран от #137

    13:23 13.05.2026

  • 119 ШЕФА

    14 2 Отговор
    Сретане,ти си на ход,сега е момента да си разчистиш сметката с предателя.

    Коментиран от #122, #130

    13:24 13.05.2026

  • 120 Сега... ,,Ген". Атанасов ще каже :

    18 2 Отговор

    До коментар #94 от "До ППДБ":

    ,,Тук има пръст Путин!
    Той е наредил на Радев,да снеме охраната на Борисов и Пеевски!"
    🤣😝🤪😉😆!

    13:30 13.05.2026

  • 121 Студопор

    22 1 Отговор
    Много противоречиви изказвания в тази статия от един и същи човек.
    Хем сте големи, пък сте момчета и момичета - не мъже и жени.
    Хем сте големи, ама хем ревете като деца.
    Хем не искаш да политизираш, хем го правиш като даваш мнение.
    Хем "не е голям работа", хем чак интервю даваш.
    Охраната на всеки български граждани била важна. Ми къде са момчетата от НСО да ме пазят мене? Аз си нямам. Останалите български граждани и те нямат. Борисов защо да има? Още повече, че какъвто и да е, е БИВШ. Докато на Радев охраната беше отнета докато беше Действащ президент.
    Та...я пак?
    Освен това Тиквун нали всички уж го обичаме според която и да е статистика. Защо не излезе да се порадва на народна любов?

    Коментиран от #123

    13:31 13.05.2026

  • 122 Да бе да...?!

    11 1 Отговор

    До коментар #119 от "ШЕФА":

    При това положение Комсомолският Секретар на ГЕРБ-Георг Георгиев,ей сегичка ща спретне защитна агитка пред къщата на Борисов в Банкя,да го опазят от...,,Народната любов"...!

    13:33 13.05.2026

  • 123 Поздравления👍!

    8 1 Отговор

    До коментар #121 от "Студопор":

    Точен си!

    13:34 13.05.2026

  • 124 Припомни ми изказването на Нинова......!

    8 1 Отговор

    До коментар #116 от "Фори":

    ,,Г-н Борисов,елате навън,да се разберем,като...мъже!"
    😆😆😆😆

    13:37 13.05.2026

  • 125 Тъмен субект

    14 1 Отговор
    Че ББ е самата организирана престъпност, от какво да го е страх?

    13:37 13.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Ужас!

    5 2 Отговор
    Ще вдигне кръвното.

    13:40 13.05.2026

  • 128 Ку-ку

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не смеят да квичат":

    Нали се сещаш, че не са поискали, не са го "изринали" Боташчо.....блажени са вярващите, че Радев има възможността да направи каквото и да било....сега му гледайте сеира, като сваля някаква си охрана, а цените галопират заедно с новите заеми.... 🤣🤣🤣🚀🚀🚀

    Коментиран от #131

    13:41 13.05.2026

  • 129 Ей,нема угодия?!

    3 2 Отговор

    До коментар #112 от "Кво се радваш бе":

    А ако бе оставена охраната на Борисов и Пеевски, Ти-,,драги",щеше да си първият,който щеше да мрънка-
    ама защо...,как може да са още с държавна охрана...,ама нали Радев декларира,че ще се бори срещу модела Борисов-Пеевски... и т.н...!

    13:41 13.05.2026

  • 130 НЕКА ПЪРВО

    11 1 Отговор

    До коментар #119 от "ШЕФА":

    ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ,ПЪК СЛЕД ТОВА ДА ГО ПУЦАТ.

    Коментиран от #133

    13:41 13.05.2026

  • 131 ПРАВ СИ...!

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Ку-ку":

    Наистина си - ...Ку-Ку...!

    13:43 13.05.2026

  • 132 За зоопарка

    3 1 Отговор
    Сега и охраната ще му е лика-прилика, квадратни, арогантни с изявен неандерталски ген.

    13:44 13.05.2026

  • 133 Борисов!

    9 1 Отговор

    До коментар #130 от "НЕКА ПЪРВО":

    Кръв повръщам...,пари-не връщам...!

    13:44 13.05.2026

  • 134 2234

    1 4 Отговор
    Абе факти от къде докарахте толкова боклук да коментира.

    Коментиран от #135

    13:45 13.05.2026

  • 135 Яяяя,

    6 1 Отговор

    До коментар #134 от "2234":

    още един коментиращ боклук се е присъединил..

    13:47 13.05.2026

  • 136 Край

    1 8 Отговор
    Това е див популизъм. Хората които имат власт или са имали трябва да бъдат охранявани. Българите искат да ги управлява някой със заплата по малка от печалбата на квартален магазин и да ходи с колело на работа. Това значи само едно - това е сламен човек истинската власт не прави така.

    13:49 13.05.2026

  • 137 Явно

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "МОЖЕ":

    каналът се нарича и министерски съвет

    13:50 13.05.2026

  • 138 Язовеца

    5 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ни чул, ни видял":

    Е,тогава ще има невиждана заря.Онази при арестуването Му беше нищо.

    13:50 13.05.2026

  • 139 Анонимен

    7 1 Отговор
    Сега вече ще има достатъчно пари за новия бюджет.

    13:51 13.05.2026

  • 140 Герберче

    5 1 Отговор
    Да инсценираме някое атентатче нещо с две- три пиратки?

    13:52 13.05.2026

  • 141 ххх

    3 1 Отговор
    Може да се охранява сам -има милиарди които са откраднати от нас. Започнете с разплитането на мафиотските му схеми. За съжалени ще бъде много трудно.Започнете с промени - като начало Без главен прокурор и без висш съдебен съвет.След това разследване в детайл всеки магистрат за имотно финансови съст. на него и свързани лица.Въведете закон -неизпълнение на служебни задължения е престъпление.

    13:56 13.05.2026

  • 142 Каква е тази държава която 36 години

    1 2 Отговор
    Не може да се справи с организираната престъпност и бивш главен секретар и генерал от МВР имат охрана
    Сега в Шенген и еврозоната още по страшно става
    Като бяхме с левове беше спокойно
    Сега в еврозоната и шенген става страшно
    За всички българи

    13:58 13.05.2026

  • 143 Анонимен

    6 1 Отговор
    Сега е време Дончев и сие ,вие да го охранявате благодарение на него си подсигурихте добри старини на гърба на хората.

    13:59 13.05.2026

  • 144 Скоро щели

    1 3 Отговор
    Да свалят и Охраната
    На Путин .

    Искал да докаже че Народът
    Го обича
    И не се страхува за Живота си .

    13:59 13.05.2026

  • 145 Бай онзи

    5 1 Отговор
    Да си плаща сам като го е страх.Чекмеджетата са пълни с кюлчета и пачки.

    14:00 13.05.2026

  • 146 Много кафяво ще има

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Мата Хари":

    и миризливо.

    14:01 13.05.2026

  • 147 Само да допълня...!

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Само бичето се пеняви, ама леко":

    И Ленче-Кремче,да вземат...!
    Да им превързва,с крадени кремчета,раните,предизвикани от...,,Народната Любов"...🤪!

    14:02 13.05.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Изрод

    4 1 Отговор
    Да не е бил бандит и да се страхува.Нали знаете проблема на давещите се.

    14:16 13.05.2026

  • 150 Супер

    4 2 Отговор
    И на Шиши също. Прасе.тата са чао.

    14:21 13.05.2026

  • 151 Народът на България

    9 1 Отговор
    Не става дума за Борисов, а за Мутра и Престъпник,
    За койдо държавата даваше купища пари за да
    Пазим престъпната му мутра!

    14:22 13.05.2026

  • 152 Хайрсъзина

    7 1 Отговор
    Машала, доживях да видя посърналата физиономия на Борисов, че вече в държавата не става това каквото той каже. Ще се поболее завалията.

    Коментиран от #153

    14:23 13.05.2026

  • 153 Пиниза

    3 1 Отговор

    До коментар #152 от "Хайрсъзина":

    Остава и раболепниците му да го изоставят и свършено е с него.

    14:25 13.05.2026

  • 154 Томито Дончев

    5 1 Отговор
    Дреми му Тоя престъпник от ГЕРБ. ТОЙ открадна Милиарди
    и няма проблем да си наеме скъпа охрана

    14:27 13.05.2026

  • 155 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Антиохийските статери СОБТ ценят,за 30 броя и майка си ще продадат...П.П.Кой мислиш пази бг чорбаджиите

    14:27 13.05.2026

  • 156 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "питане":

    Не видяхме НСО охранители,на стъпалата около Ленчето и Кирчо...

    14:31 13.05.2026

  • 157 Странджата

    7 1 Отговор
    Томка Биков с педалския перчем оплаква премахването на охраната на Шефа си много сълзливо.

    14:41 13.05.2026

  • 158 Тома

    6 1 Отговор
    Ние жените герб ще пазим бати Бойко тиквата с голи газове

    14:42 13.05.2026

  • 159 Теслатъ

    1 2 Отговор
    """"""От четвъртък сутрин и Бойко Борисов остава без охрана от НСО"""" ---- Неееее..... -))))

    14:43 13.05.2026

  • 160 мм даа

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "време е да виcи с глaва нaдолy":

    точно - като дучето

    14:44 13.05.2026

  • 161 Колко

    6 1 Отговор
    Е нагъл сикаджииския гербераски мутрак - радвал се,че от днес е свободен гражданин до сега защо не се освободи от НСО бе мутро

    14:47 13.05.2026

  • 162 Ник. А

    2 1 Отговор
    Дреме му на галошите, делтагард ще си го пазят. 🤣

    14:52 13.05.2026

  • 163 Следователно сега

    3 1 Отговор
    Могат спокойно да напуснат страната.

    14:53 13.05.2026

  • 164 Цвете

    6 1 Отговор
    ☹️ПРОБЛЕМИТЕ ВИ СА ОЧЕБИЙНИ ,ЗАЩОТО КРАДОХТЕ И ОБРУЛИХТЕ БЪЛГАРИТЕ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ, БУЛГАРТАБАК, ВИВАКОМ, ЛАФКА, РОДИНА? ПРЕКРАСЕН ЖИВОТ ВИ ОЧАКВА В ЛУКСОЗНИТЕ ВИ ДОМОВЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ПРОЗРАЧНИ СТЕ И ДОСТА НАГЛИ.ДО КОГА? 🎃🐖🚔

    14:53 13.05.2026

  • 165 А пък

    4 2 Отговор
    сдс тъ-а-а и г-у-ак георги марков коментира,че било /Селско отмъщение / до кога да го охраняват бе ид-от -марков до живот ли б-к-уци

    14:53 13.05.2026

  • 166 Народът на Бг

    7 1 Отговор
    Днес е Много добтр ден за Българската Демокрация:
    От четвъртък сутринта Мутрата Боко БорисоФ остава без охрана от НСО

    15:09 13.05.2026

  • 167 цацата

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Край на Боко и Шиши":

    Сарафа ли ще я свърши?

    15:10 13.05.2026

  • 168 Цвете

    3 1 Отговор
    ☹️ПРОБЛЕМИТЕ ВИ СА ОЧЕБИЙНИ ,ЗАЩОТО КРАДОХТЕ И ОБРУЛИХТЕ БЪЛГАРИТЕ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ, БУЛГАРТАБАК, ВИВАКОМ, ЛАФКА, РОДИНА? ПРЕКРАСЕН ЖИВОТ ВИ ОЧАКВА В ЛУКСОЗНИТЕ ВИ ДОМОВЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ПРОЗРАЧНИ СТЕ И ДОСТА НАГЛИ.ДО КОГА? 🎃🐖🚔

    15:14 13.05.2026

  • 169 Мутрата

    3 1 Отговор
    сам се хвана за шлифера. Да хване Цачева, Сачева и Фидосова за охрана.

    15:14 13.05.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Пенсионер

    3 1 Отговор
    Този безкуполния през 2011г.пенсионираше хората със стаж и възраст и 44г. туд,за 150лв. Е наядесе най накрая....

    15:35 13.05.2026

  • 172 много, много жалко

    2 1 Отговор
    Дали на Борисов му е необходима охрана, правилно ли му е отнета или не - аз не зная, пък и много други, които щастливо подскачат, едва ли са наясно с реалните обстоятелства.
    Аз си мисля за друго - за коментарите, които старателно прочетох. Защо, хора, защо е тази омраза, злоба, агресия ?
    Който е виновен, ще си понесе тежестта на своята вина, но ако не е.....ако всичко е добре обмислена атака и то не само срещу Борисов, Пеевски или срещу който и да било ?!!! Защо използваме унизителни заклинания, зовем за отмъщение, за унищожаване на хора, на партии, на политики.....
    Мразим всички и всичко, и все някой друг ни е виновен. Прочетох, че милиони хора са прогонени от България. Никой не е изгонен . Просто някои решиха, че ще процъфтяват в другите държави, но дори и да им се е получило, зная, че носталгията ги изяжда.
    Искам някой да каже на глас, че милиони достойни българи останаха тук и макар и трудно, макар и бавно, нашата страна се променя към по-добро, благодарение на тях.

    15:38 13.05.2026

  • 173 При толкова зулуми,и затрити хора,

    3 1 Отговор
    кратка ще да е радостта му!

    15:41 13.05.2026

  • 174 123

    2 1 Отговор
    Чудесна новина.

    15:55 13.05.2026

  • 175 гошо

    2 1 Отговор
    "Сретен Йоцич (на сръбски: Сретен Јоцић или Sreten Jocić, известен с прякора Йоца Амстердама) е сръбски мафиот, родом от Велика Кръсна, занимавал се със съмнителен бизнес в Нидерландия."

    16:23 13.05.2026

  • 176 Горски

    3 1 Отговор
    Службите може да имат информация, че си заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член си ти. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и не се изживявай в такъв. Случая с Алексей Петров доказва, че и охрана да има, когато е "заслужил" кармата го застига! А охраната е да си чеши егото. Те службите и преди нямаха данни за заплахи по държавна линия.Но ти явно знаеш нещо повече от службите и като всеки паразит използва държавата да те пази от други мафиоти като теб.Боклук ! Също както и другото прасе. Ами плащай си на частно, нали си мутра, а освен това имаш частна охранителна фирма?

    16:23 13.05.2026

  • 177 фАНТОМасс

    0 1 Отговор
    Напълно похвално дело ! Не му трябва охрана ! От какво и кого да се пази , щом е работил само на ПОЛЗУ РОДУ ? Кой може да го мрази и да иска да му мъсти ? Та той нищо лошо и нередно не е правил , НАЛИ ?

    18:16 13.05.2026

  • 178 кумчо ВЪЛЧО

    0 1 Отговор
    Имам въпрос ? Нали Бойко беше шеф на охранителна фирма с име ИПОН ? Защо неговите гардове да не го пазят. Та точно те пазиха преди време и Тодор Живков , и Симеон. Значи могат и шефа си да пазят. Няма нищо по-различно.

    18:20 13.05.2026

  • 179 Слоностозъбест Абракадабър

    1 0 Отговор
    Да вземемЕ да съберемЕ волни пожертвования във фонда - да пазим БОЙКО !

    18:23 13.05.2026

  • 180 Колко струва хляба

    0 0 Отговор
    Вечно Държавата не може да ти е бащиния

    19:29 13.05.2026

  • 181 Бълха

    0 0 Отговор
    Бълха ги е ухапала. Боко открадна над 50 милиарда. Може да наеме половин България да го пази.
    .

    21:05 13.05.2026

  • 182 Жоро

    0 0 Отговор
    Ако толкова се опасява Боко от разплата на конкуренти мафиоти, да влезе в затвора... По-добре няма да го опази никоя охрана. Там всички българи сме съгласни да го храним и поемем разноските.

    21:34 13.05.2026

  • 183 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "СВО 1 539 дни РЕЗИЛ":

    А и в България има такова име-Господин!

    22:11 14.05.2026

