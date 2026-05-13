Зарков: Предложените промени в съдебната власт печелят време за кардинално решение - нов ВСС

13 Май, 2026 12:19 1 077 9

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият правосъден министър и настоящ лидер на БСП Крум Зарков коментира в студиото на „Твоят ден“ по Nova News съдебната реформа, спорните текстове в Закона за съдебната власт и кризата около Висшия съдебен съвет (ВСС). Основният акцент в разговора падна върху предложените ограничения за орган с изтекъл мандат и възможността той все пак да взема решения „при обоснована необходимост“.
Зарков подчерта, че законодателният процес все още е в ранен етап и окончателни решения няма. „Първо нека да уточним, че бяха приети три законопроекта на първо четене“, заяви той и добави: „Тепърва това, което ще излезе от Народното събрание като краен законодателен продукт, подлежи на дискусии“. По думите му все още нищо не е решено.

По отношение на състоянието на съдебната система Зарков описа ситуацията като дълбоко проблемна: „Това е един орган, който заради бездействието на парламента и действията на самите си членове допринесе за страшен хаос в системата“. Според него настоящите промени целят временно решение: „Те се опитват да сложат спирачка и да спечелят време за кардинално решение - нов ВСС“.
Коментирайки спорния текст, който допуска изключение за ВСС да взема решения при „обоснована необходимост“, Зарков предупреди за потенциални рискове. „От една страна се казва, че той повече не може да извършва определени действия, от друга страна той все пак съществува и Конституцията му възлага важни функции“, заяви той. По думите му оставянето на възможност за изключение може да обезсмисли самото ограничение.

Зарков определи подхода като извънреден и проблемен. „Това е законодателство по патология“, каза той и даде аналогичен пример: „Все едно да учим анатомия по разпадащите се органи, а не по здравото тяло“. Той допълни, че подобни мерки могат да бъдат само временни и аварийни.

Бившият правосъден министър беше категоричен и по отношение на самия принцип на работа на ВСС с изтекъл мандат: „Рискът е, че легитимираме ситуация на орган с изтекъл мандат, който продължава да функционира“. Попитан как би действал, Зарков заяви, че би го премахнал.

Той обвърза кризата и с политическата отговорност през годините. „Тази криза придоби грандиозен мащаб заради бездействието на Народното събрание и действията на овластени лица в съдебната власт. Причините са две - бездействие на законодателя и дефицит на правосъзнание“, посочи той.

По отношение на предложенията бивши висши магистрати да не могат да влизат във ВСС, Зарков заяви: „Има логика хора, които са били членове на ВСС по право, да не могат да бъдат редови членове, защото са упражнявали влияние дълго време. Тези текстове трябва да се четат много внимателно на светлината на практиката на Конституционния съд“.

Зарков подчерта, че проблемът не е само юридически, а и обществен. „Тези болести на българската демокрация не могат да бъдат излекувани с процедурни правила“, каза той. И обобщи, че промяната не е само в законите и правилата, а в съзнанието и духа на работа.

Той коментира и политическата ситуация в БСП, както и бъдещите президенти избори. „Аз не обикалям страната, за да търся кандидати за президенти. Аз обиколих из цялата страна и няма да спра, защото няма да се примиря с ролята на социалистическото движение в България към този момент“, заяви Зарков. По отношение на Илияна Йотова каза: „Тя е много добър президент, един от най-авторитетните социалисти, ако не и най-авторитетните“, но добави, че е рано да се каже дали тя ще бъде предложена от БСП за държавен глава в коалиция с „Прогресивна България“.
Той подчерта, че фокусът му е вътрешнопартиен и стратегически: „Мисля, че ние имаме сила в БСП вътре и намирам хората, които още са решени да се борят. Те са достатъчно на брой и качествени. Да се борим първо за нашата партия, а след това да създадем ляв фронт, който коренно и качествено да промени политическата ситуация в България към добро“.

По думите му политическата посока трябва да включва и по-широка социално-икономическа промяна: „Има, без никакво съмнение, необходимост от ляво политическо представителство, което да постави под въпрос както съдебната власт, но най-вече социално-икономическата сфера“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 историк

    3 1 Отговор
    ПБ. ще подкрепи Йотова за президент , а вие и който да предложите , сте в тъча !!

    12:35 13.05.2026

  • 3 Дориана

    6 1 Отговор
    Зарков продължава да се изживява като лидер на провалена и корумпирана отвътре партия която отпада от Парламента Завинаги. Да приеме реалността и да престане да се появява в ефир .

    12:56 13.05.2026

  • 4 Скрийте го вече някъде

    5 1 Отговор
    това умряло дженди. Най-добре да заминава при Бойкикев в Брюксел! Никой не го интересува съдбата на са,ппровалилите се предатели.

    12:58 13.05.2026

  • 5 Срам Ме Е !

    3 2 Отговор
    Че сме имали такива индивиди !

    За Правосъдни !

    Министри !

    13:16 13.05.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    На този нямали да му затваряте трибуната

    13:29 13.05.2026

  • 7 Прахоляци

    2 0 Отговор
    Топзи е най-активният лидер на бутикова партия след Гошето от БОЕЦ. Колкото и да се напинят, бебе няма да родят!

    13:30 13.05.2026

  • 8 майстор

    0 0 Отговор
    „Моят,Твоят,Нашият ден“ по "Nova News".

    13:39 13.05.2026

  • 9 Щукар

    1 0 Отговор
    След бая Тоша вече няма бесепе,точка по въпроса. Соушълизмът си отидее,долу бесепе! Така се пее в една песничка.

    13:41 13.05.2026

