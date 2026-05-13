Експерти предлагат задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и инж. Георги Златев от Българска браншова камара „Пътища“, които коментираха серията от тежки пътнотранспортни произшествия през последните дни в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите на Красимир Георгиев състоянието на пътната безопасност у нас се влошава от години.
„Занемарихме и унищожихме всичко изградено, а ново и по-добро не беше създадено. Контролът е заменен от хаос и институционално натрупване на структури, но без реален резултат“, заяви той. Според него слабата подготовка на водачите и липсата на ефективен контрол водят до системни грешки и тежки последици на пътя.
Инж. Георги Златев представи различен прочит на пътния инцидент на „Хемус“, като посочи, че катастрофата е станала на прав участък с добра видимост и отлична инфраструктура след ремонт. По думите му скоростният режим на участъка позволява движение до 100 км/ч за автобуси и товарни автомобили, а най-вероятната причина е значителна разлика в скоростите между двете превозни средства.
Той допълни, че при добра видимост от над 200 метра водачът е имал техническа възможност да реагира по-рано, а не в последния момент да предприеме изпреварване.
Красимир Георгиев се съгласи, че инфраструктурата в участъка е в добро състояние и че основният проблем най-вероятно е човешка грешка, вероятно повлияна и от умора на водача.
По отношение на възможностите за предотвратяване на градушки и тежки пътни инциденти чрез контролни системи и ракети за противоградова защита, Георгиев заяви, че съществуващите механизми невинаги са ефективни.
„Тези системи имат ограничено действие и не могат да гарантират пълен контрол над атмосферни явления с такава сила“, посочи той.
В хода на разговора бе обсъдена и ролята на контролните органи и санкционната система. Георгиев критикува подхода, при който основният акцент пада върху глоби и статистика, вместо върху превенция и промяна в поведението на водачите.
Инж. Златев предложи въвеждането на задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили, за да се улесни разследването на инциденти и да се повиши прозрачността.
Според него също така е необходимо затягане на изискванията към професионалните водачи и по-строг контрол върху нарушенията им, като се даде приоритет на безопасността пред графиците и икономическия натиск.
Двамата експерти се обединиха около мнението, че са необходими системни промени в контрола и законодателството, както и по-строга регулация на превозвачите и професионалните шофьори.
Темата за употребата на обезопасителни колани в автобусите също беше повдигната, като беше подчертано, че те са задължителни там, където са налични, и биха могли да намалят тежестта на последствията при подобни инциденти.
Гостите коментираха и забавянията при кръвните проби след полеви тестове за наркотици, като подчертаха необходимостта от по-независима и по-бърза лабораторна система, отделена от структурите на МВР.
2 хихи
А защо не и в леките автомобили?
5 ДрайвингПлежър
- ОТНЕТО ПРЕДИМСТВО!!
- НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ!!
Това са причините за близо 80% от катастрофите и като цяло КАТ не следи за нито една от двете. Реално няма и технически средства. Набедената за проблем превишена скорост е причина за ПОД 0,1% говорим за 0,0 нещо си! Това, че от време на време стават по-"зрелищни" и драматични катастрофи не променя статистиката!
Плашещото е обаче, че половината водачи не са запознати с елементарни правила за предимство! Съчетано с липсата на добра пътна организация и правилно поставени знаци и маркировки и нещата започват да стават страшни!
Идеята за видеорегистратори е ОК
Прави са и за "санкционната система" - тя е създадена не с цел превенция, а с цел доходи! И резултатите са ясни
По-тежки санкции не са необходими! И сега за повечето нарушения са прекомерни. Нужно е повече обучение на шофьорите!
Другото са приказки в новините за пълнене на време и за оправдаване на полицейския терор!
Ситуацията с нарко тестовете дори няма да я коментирам ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! е малко да се опише това безумие!
Евала бо(га)таши, сменихте модела! 😂😂
До коментар #2 от "хихи":лично аз съм се замислял много пъти да си сложа регистратор, ама мразя кабеляци да ми се мотаят. все пак помага това, особено пък като се има предвид цветнокожите колко схеми въртят за обезщетения
У нас разни "експерти" себоят, че ще лъснат голите з... на един куп институции и обясняват, че щяло да има нарушаване на личните права/данни !
А нека да са задължителни и да има разписани права за ползването им и тогава наистина ще видите ефект !
10 Има и
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":безжични варианти. Има и евтини и скъпи. Цените са такива, чещом имаш кола и я поддържаш регистратора ти е по евтин от ГТП.
До коментар #14 от "Щъркел":Няма да уча за да не мога да работя!
Аз ще съм експерт и ще плямпам по теЛевизора.
18 Селянина с колелото
До коментар #2 от "хихи":Ами точно в Русия закона е такъв че запис от обикновен видео-регистратор за 30$ от алиекспресс се признава за доказателство пред полицията и то без да те викат три пъти в РПУто да даваш писмени доказателства плюс видеоматериал към тях. Изпращаш записа, на него се вижда неправилно паркирал автомобил и същия получава глоба до 3 дни. Но ние сме евроrейци и трябва допълнителни доказателства а освен това и трябва да сме толерантни. Аз от 30 години говоря че толерантността създава селски тарикати убиващи нацията, но никой не слуша.
20 Факт
До коментар #18 от "Селянина с колелото":В Русия имаха и граждански самоконтрол за опазване културата по пътищата. Преди години имаха едно предаване СТОП ХАМ - заснемаха нарушения и учтиво правеха забалежка на нарушителите. Имаше и наглеци, които налитаха на бой, но си намираха майстора.
