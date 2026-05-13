Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Експерти предлагат задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили

Експерти предлагат задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили

13 Май, 2026 10:33 1 644 21

  • видеорегистратори-
  • товарни автомобили-
  • инфраструктура

Кои са най-честите причини за тежките катастрофи у нас?

Експерти предлагат задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и инж. Георги Златев от Българска браншова камара „Пътища“, които коментираха серията от тежки пътнотранспортни произшествия през последните дни в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на Красимир Георгиев състоянието на пътната безопасност у нас се влошава от години.

„Занемарихме и унищожихме всичко изградено, а ново и по-добро не беше създадено. Контролът е заменен от хаос и институционално натрупване на структури, но без реален резултат“, заяви той. Според него слабата подготовка на водачите и липсата на ефективен контрол водят до системни грешки и тежки последици на пътя.

Инж. Георги Златев представи различен прочит на пътния инцидент на „Хемус“, като посочи, че катастрофата е станала на прав участък с добра видимост и отлична инфраструктура след ремонт. По думите му скоростният режим на участъка позволява движение до 100 км/ч за автобуси и товарни автомобили, а най-вероятната причина е значителна разлика в скоростите между двете превозни средства.

Той допълни, че при добра видимост от над 200 метра водачът е имал техническа възможност да реагира по-рано, а не в последния момент да предприеме изпреварване.

Красимир Георгиев се съгласи, че инфраструктурата в участъка е в добро състояние и че основният проблем най-вероятно е човешка грешка, вероятно повлияна и от умора на водача.

По отношение на възможностите за предотвратяване на градушки и тежки пътни инциденти чрез контролни системи и ракети за противоградова защита, Георгиев заяви, че съществуващите механизми невинаги са ефективни.

„Тези системи имат ограничено действие и не могат да гарантират пълен контрол над атмосферни явления с такава сила“, посочи той.

В хода на разговора бе обсъдена и ролята на контролните органи и санкционната система. Георгиев критикува подхода, при който основният акцент пада върху глоби и статистика, вместо върху превенция и промяна в поведението на водачите.

Инж. Златев предложи въвеждането на задължителни видеорегистратори в автобусите и товарните автомобили, за да се улесни разследването на инциденти и да се повиши прозрачността.

Според него също така е необходимо затягане на изискванията към професионалните водачи и по-строг контрол върху нарушенията им, като се даде приоритет на безопасността пред графиците и икономическия натиск.

Двамата експерти се обединиха около мнението, че са необходими системни промени в контрола и законодателството, както и по-строга регулация на превозвачите и професионалните шофьори.

Темата за употребата на обезопасителни колани в автобусите също беше повдигната, като беше подчертано, че те са задължителни там, където са налични, и биха могли да намалят тежестта на последствията при подобни инциденти.

Гостите коментираха и забавянията при кръвните проби след полеви тестове за наркотици, като подчертаха необходимостта от по-независима и по-бърза лабораторна система, отделена от структурите на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 9 Отговор
    И алкозамок като в Русия.

    10:36 13.05.2026

  • 2 хихи

    13 3 Отговор
    а доказателствена стойност в съда??
    А защо не и в леките автомобили?

    Коментиран от #8, #18

    10:38 13.05.2026

  • 3 Експертите

    12 0 Отговор
    ли ще ги плащат ?

    10:39 13.05.2026

  • 4 един е 300 лева . а в даден момент при

    7 2 Отговор
    аварии много помага за последователността на събитията и установяване на истината . всеки отрича вина като е виновен от страх . в петроханския случай всички замесени са се стремели да не са виновни за нищо . независимо от изхода . важно е в официалната позиция да няма разминавания . има ли нужда или няма нужда . за какво е един видеорегистратор .

    10:46 13.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Причините за катастрофите са ясни от години
    - ОТНЕТО ПРЕДИМСТВО!!
    - НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ!!

    Това са причините за близо 80% от катастрофите и като цяло КАТ не следи за нито една от двете. Реално няма и технически средства. Набедената за проблем превишена скорост е причина за ПОД 0,1% говорим за 0,0 нещо си! Това, че от време на време стават по-"зрелищни" и драматични катастрофи не променя статистиката!

    Плашещото е обаче, че половината водачи не са запознати с елементарни правила за предимство! Съчетано с липсата на добра пътна организация и правилно поставени знаци и маркировки и нещата започват да стават страшни!

    Идеята за видеорегистратори е ОК
    Прави са и за "санкционната система" - тя е създадена не с цел превенция, а с цел доходи! И резултатите са ясни
    По-тежки санкции не са необходими! И сега за повечето нарушения са прекомерни. Нужно е повече обучение на шофьорите!

    Другото са приказки в новините за пълнене на време и за оправдаване на полицейския терор!

    Ситуацията с нарко тестовете дори няма да я коментирам ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! е малко да се опише това безумие!

    10:49 13.05.2026

  • 6 Кънчо

    8 0 Отговор
    Да не пропуснете и в тоалетните да наслагате камери за да видите кой колко генерира за да увеличите месечната такса - Канал към водата от 4 Евро/ кубик. Поне 5 евро трябва да е / 10 лв / . Когато казваха ,че това ще стане ,на никой не му се вярваше ,но е факт дори и за въздуха в тръбите. Стига с този шпионаж , а си оправете пътищата защото не е нормално 400 км от Варна до София един шофьор да кара 7 часа и половина при това нощна смяна и сам. За осем часа и тоалет нямате в автобусите . Ако наслагате платени от хората камери на всички превозни средства ,то Вие ненаядените и угоените лешпери трябва да си търсите друга работа . Нали хората сами ще си доказват с видеото или няма ? За какъв ще сте вие тогава всичките с костюмчетата и по медиите ? нощна смяна шофьор на камион ,ТИР , автобус - 4 часа шофиране и смяна. Спрете и тези кочини автобуси на ненаситните шефове на фирмите. Тоалет и климатик щом се пътува тук 400 колкото 700 в Сърбия примерно и околните европейски държави. Хванахте се пак за парите от шофьорите като най-доходно за кражби. Глоби ,санкции ,изисквания -няма край вашия рекет. Свещи да си купувате .

    10:55 13.05.2026

  • 7 Някоя бо(га)ташка фирма на наш човек

    10 1 Отговор
    ще се нагуши с тлъсти евраци по старата изпитана схема с обществени/държавни/общински поръчки.

    Евала бо(га)таши, сменихте модела! 😂😂

    10:57 13.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    лично аз съм се замислял много пъти да си сложа регистратор, ама мразя кабеляци да ми се мотаят. все пак помага това, особено пък като се има предвид цветнокожите колко схеми въртят за обезщетения

    Коментиран от #10

    10:58 13.05.2026

  • 9 Няма, няма !

    4 0 Отговор
    Трябва да станат задължителни и у нас за всяко МПС ! В Русия са задължителни и са доказателство пред всички държавни органи !
    У нас разни "експерти" себоят, че ще лъснат голите з... на един куп институции и обясняват, че щяло да има нарушаване на личните права/данни !
    А нека да са задължителни и да има разписани права за ползването им и тогава наистина ще видите ефект !

    11:01 13.05.2026

  • 10 Има и

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    безжични варианти. Има и евтини и скъпи. Цените са такива, чещом имаш кола и я поддържаш регистратора ти е по евтин от ГТП.

    11:05 13.05.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    а ко стана със задължителните дрегери ?

    11:08 13.05.2026

  • 12 хъхъ

    3 1 Отговор
    А после и във всички автомобили. Някой ще направи милиарди от тази работа.

    11:19 13.05.2026

  • 13 спонтанен сарказъм

    2 0 Отговор
    "...а най-вероятната причина е значителна разлика в скоростите между двете превозни средства..." тоя инжинер е генийй! Аз ще отида по-далеко и ще се осмеля да предположа, че камионът се е движил по-бавно от автобуса.

    11:29 13.05.2026

  • 14 Щъркел

    4 0 Отговор
    Може ли аз да ги вкарвам и продавам тия джаджи вместо ваще хора ?????

    Коментиран от #16

    11:29 13.05.2026

  • 15 В бг. Всички са експерти по всичко

    5 0 Отговор
    На новото българско знаме пише експерт с големи букви и е кафяво.Сега тези експерти ще внесат един тир камери от Китай по 5лв.ще им лепнат лепенки сертификат ЕС с номер 52674993297 и ще ви ги шият по 150€. балъците ще купуват на кг.Аз съм най-добрия експерт предлагам и във всеки багажник да има камера свързана с НАП да видим кой какви работи транспортира като си отиде на село и колко литра ракия взима.

    11:32 13.05.2026

  • 16 Учи мама учи, за да работиш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щъркел":

    Няма да уча за да не мога да работя!
    Аз ще съм експерт и ще плямпам по теЛевизора.

    11:41 13.05.2026

  • 17 Има много мантинели и водачите на МПС

    2 0 Отговор
    Не могат да завият извън пътя и да предотвратят катастофите

    11:50 13.05.2026

  • 18 Селянина с колелото

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Ами точно в Русия закона е такъв че запис от обикновен видео-регистратор за 30$ от алиекспресс се признава за доказателство пред полицията и то без да те викат три пъти в РПУто да даваш писмени доказателства плюс видеоматериал към тях. Изпращаш записа, на него се вижда неправилно паркирал автомобил и същия получава глоба до 3 дни. Но ние сме евроrейци и трябва допълнителни доказателства а освен това и трябва да сме толерантни. Аз от 30 години говоря че толерантността създава селски тарикати убиващи нацията, но никой не слуша.

    Коментиран от #20

    13:03 13.05.2026

  • 19 Тулупчо на хранилка

    0 0 Отговор
    Съм набарал тука един внос на видеорегистратори. Само да прокарам закона.

    16:13 13.05.2026

  • 20 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Селянина с колелото":

    В Русия имаха и граждански самоконтрол за опазване културата по пътищата. Преди години имаха едно предаване СТОП ХАМ - заснемаха нарушения и учтиво правеха забалежка на нарушителите. Имаше и наглеци, които налитаха на бой, но си намираха майстора.

    16:19 13.05.2026

  • 21 Гръцки Пейтриън

    0 0 Отговор
    Ама и в автомобилите да сложат,само камионите ви пречат ама ако спрат дали ще имате какво да ядете и с

    19:37 13.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове