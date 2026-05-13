Девет нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва в началото на днешното пленарно заседание. Деветимата влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството, информират от bTV.
Александра Ангелакова влиза в парламента на мястото на Румен Радев за времето, докато той е министър-председател.
Васка Милушева влиза на мястото на Гълъб Донев за времето, за което той е вицепремиер и министър на финансите.
Момчил Петров ще е депутат на мястото на Александър Пулев, който е вицепремиер и министър икономиката, инвестициите и индустрията.
Емине Гюлестан влиза на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи.
Тефик Парафитов влиза в 52-рото Народно събрание на мястото на Димитър Стоянов, министър на обраната.
Стела Илиева става народен представител на мястото на Иван Шишков, който е министър на регионалното развитие и благоустройството.
Георги Пунчев влиза в парламента на мястото на Росица Карамфилова-Благова, която е министър на околната среда и водите.
Юлиян Димитров също влиза в парламента, той заема мястото на избрания за министър на туризма Илин Димитров.
Мирена Гуглева-Иванова става депутат от Ямбол на мястото на спортния министър Енчо Керязов.
1 Гледката
Коментиран от #4
09:40 13.05.2026
2 Опа-тропа с олигархичния ботуш
09:41 13.05.2026
3 в кратце
09:42 13.05.2026
6 бобошен
09:46 13.05.2026
7 Въй
Коментиран от #14
09:48 13.05.2026
8 Чума
8 Чума
До коментар #4 от "честен ционист":Да! Карастанчева е простонародно момиче! Грижовно, прибрано, събира трохите и ги поставя в камината! Килимите от Партийния дом дари на народното читалище, а календари и картички от минали години - на пенсионерския дом! Предпочита да оди пеш!
09:48 13.05.2026
09:48 13.05.2026
9 в кратце
09:51 13.05.2026
10 Кочо
09:53 13.05.2026
11 А ааа ! Клетва ?
Какво е Това ?
10:16 13.05.2026
12 Анджо
Коментиран от #15
10:39 13.05.2026
13 Някой
10:41 13.05.2026
14 Някой
До коментар #7 от "Въй":Не може едновременно да е депутат и премиер. Напуска с другите министри депутатските места. Заместват ги следващи по листи.
10:43 13.05.2026
15 Кочо
До коментар #12 от "Анджо":Народа на избори се е произнсъл кое е престъпно! И това явно не е Боташ, щом човекът получава огромно доверие! Имате право да си ближите електоралните травми и пишете злобни коментари! Излизайте на протест!
10:44 13.05.2026