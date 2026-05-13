Девет нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва

13 Май, 2026 09:37 1 676 15

  • прогресивна българия-
  • нови депутати-
  • полагане на клетва

Те влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Девет нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва в началото на днешното пленарно заседание. Деветимата влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството, информират от bTV.

Александра Ангелакова влиза в парламента на мястото на Румен Радев за времето, докато той е министър-председател.

Васка Милушева влиза на мястото на Гълъб Донев за времето, за което той е вицепремиер и министър на финансите.

Момчил Петров ще е депутат на мястото на Александър Пулев, който е вицепремиер и министър икономиката, инвестициите и индустрията.

Емине Гюлестан влиза на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи.

Тефик Парафитов влиза в 52-рото Народно събрание на мястото на Димитър Стоянов, министър на обраната.

Стела Илиева става народен представител на мястото на Иван Шишков, който е министър на регионалното развитие и благоустройството.

Георги Пунчев влиза в парламента на мястото на Росица Карамфилова-Благова, която е министър на околната среда и водите.

Юлиян Димитров също влиза в парламента, той заема мястото на избрания за министър на туризма Илин Димитров.

Мирена Гуглева-Иванова става депутат от Ямбол на мястото на спортния министър Енчо Керязов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледката

    14 4 Отговор
    беше нелепа ! Провинциални лелки , гледащи нацупени с пуснати коси като чуми и някакви комсомолски субекти с празни погледи ги подредили на голямата държавна хранилка !

    Коментиран от #4

    09:40 13.05.2026

  • 2 Опа-тропа с олигархичния ботуш

    15 6 Отговор
    Още турски боташчета, аферим чичо Румене!

    09:41 13.05.2026

  • 3 в кратце

    7 3 Отговор
    Не са положили мотика в градината.

    09:42 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бобошен

    12 3 Отговор
    България продължава да регресира. Еврото й помага.

    09:46 13.05.2026

  • 7 Въй

    10 3 Отговор
    Какво означава това,че Александра Ангелакова влиза в парламента на мястото на Румен Радев за времето, докато той е министър-председател. Тази жена президентка ли ще става?

    Коментиран от #14

    09:48 13.05.2026

  • 8 Чума

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Да! Карастанчева е простонародно момиче! Грижовно, прибрано, събира трохите и ги поставя в камината! Килимите от Партийния дом дари на народното читалище, а календари и картички от минали години - на пенсионерския дом! Предпочита да оди пеш!

    09:48 13.05.2026

  • 9 в кратце

    6 1 Отговор
    Вагининсееснимал с 5 вагиниръйш!?!

    09:51 13.05.2026

  • 10 Кочо

    8 0 Отговор
    На днешната дата ви обвиниха,че нападнахте папата, но вие ми пишете за Фритьоф Насен!? Бекир Челенк, Орал Челик и особено Али Агжа!

    09:53 13.05.2026

  • 11 А ааа ! Клетва ?

    6 0 Отговор
    А ааа !

    Какво е Това ?

    10:16 13.05.2026

  • 12 Анджо

    8 3 Отговор
    За какво полагат клетва след като получава депутатски имунитет и си прави порази колкото си иска и после не можеш да го осъдиш. Договорът Боташ го заметоха под килима, А , този договор е престъпен и караш цял народ да плаща милиарди за тоя кадето клати гората.✊🤷

    Коментиран от #15

    10:39 13.05.2026

  • 13 Някой

    5 3 Отговор
    Когато гласуваха кабинета от ПБ гласували 122 депутата, при положение че са 131 - 9 липсващи. Едва ли тези предложените за министри нямат право да гласуват. От другите липсвало 1 депутат.

    10:41 13.05.2026

  • 14 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Въй":

    Не може едновременно да е депутат и премиер. Напуска с другите министри депутатските места. Заместват ги следващи по листи.

    10:43 13.05.2026

  • 15 Кочо

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Анджо":

    Народа на избори се е произнсъл кое е престъпно! И това явно не е Боташ, щом човекът получава огромно доверие! Имате право да си ближите електоралните травми и пишете злобни коментари! Излизайте на протест!

    10:44 13.05.2026

