Девет нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва в началото на днешното пленарно заседание. Деветимата влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството, информират от bTV.

Александра Ангелакова влиза в парламента на мястото на Румен Радев за времето, докато той е министър-председател.

Васка Милушева влиза на мястото на Гълъб Донев за времето, за което той е вицепремиер и министър на финансите.

Момчил Петров ще е депутат на мястото на Александър Пулев, който е вицепремиер и министър икономиката, инвестициите и индустрията.

Емине Гюлестан влиза на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи.

Тефик Парафитов влиза в 52-рото Народно събрание на мястото на Димитър Стоянов, министър на обраната.

Стела Илиева става народен представител на мястото на Иван Шишков, който е министър на регионалното развитие и благоустройството.

Георги Пунчев влиза в парламента на мястото на Росица Карамфилова-Благова, която е министър на околната среда и водите.

Юлиян Димитров също влиза в парламента, той заема мястото на избрания за министър на туризма Илин Димитров.

Мирена Гуглева-Иванова става депутат от Ямбол на мястото на спортния министър Енчо Керязов.