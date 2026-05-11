Важните новини във ФАКТИ на 11.05.2026 г.

"Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Управляващата коалиция „Прогресивна България” представи първия пакет законопроекти, които внесе за разглеждане в парламента. Очаква се утре в 10:00 ч. да бъдат разгледани в бюджетната комисия.

„Едните са свързани с цените, а другите - със съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Искаме хората да знаят как се формират цените”, обяви депутатът Явор Гечев, цитиран от Нова телевизия.

С нов дълг за 210 млн. евро държавата достигна тавана в условията на удължителен бюджет

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро бяха пласирани от Министерството на финансите на аукцион, проведен днес, като по този начин бе достигнат тавана за поемането на нов дълг в условията на удължителен бюджет, става известно от съобщение на финансовото ведомство.

Директорът на "Гробищни паркове" в София е уволнен дисциплинарно

В резултат на проверка на „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община, директорът на ОП “Гробищни паркове”, Румен Димитров, е дисциплинарно уволнен, поради установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., съобщават от Столична община.

При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.