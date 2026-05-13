Васил Терзиев: Освободих директора на "Гробищни паркове" и заместниците му

Освободих директора на ОП „Гробищни паркове“ след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията, която установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието. Освободени са и двамата му заместници. Това пише в профила си във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев и допълва:
"Решението е взето въз основа на фактите от проверката. Докладът е изпратен и до прокуратурата.
Гробищните паркове са места, в които хората отиват в един от най-тежките моменти в живота си. Там общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция.
Години наред хора са разказвали за агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали, увреждане на имущество и усещане, че в най-уязвимия си момент са оставени сами. Голяма част от тези практики са свързани с частния сектор около погребалните услуги, но и с усещането, че около гробищните паркове с години е съществувала среда на безконтролност и зависимости.
Именно затова институцията трябва да бъде противоположното на този модел. Приключваме с него единствено с правила, които важат за всички, контрол и нулева толерантност към злоупотреби.
Директорът беше назначен с очакването да въведе ред. Когато проверката показа нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи.
Злоупотребите винаги имат цена, която обществото плаща. Но има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за здравето и бъдещето на децата, за възрастни хора, болни или хора в уязвимо положение.
Ако сте били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, бъдете отговорни и активни и подавайте сигнали през Call Sofia, секция „Писма и жалби“:https://call.sofia.bg/bg/Petition/CheckUser
Само когато проблемите се назовават и сигналите се подават, институциите могат да действат. А моята отговорност е да гарантирам, че когато има данни за нарушения, има и последици."
Като коментар под изявлението на Терзиев Румен Димитров пише:
Благодаря на господин Терзиев за публичността, която дава на целия този процес. Съвсем скоро всички твърдения и обвинения, направени по повод дисциплинарното ми уволнение, ще бъдат опровергани чрез факти, документи и обстоятелства, които ще бъдат представени пред компетентните органи на Република България.
През последните няколко дни чрез хора и посредници, близки до господин Терзиев, към мен бяха отправяни предупреждения, заплахи, натиск и опити да не провеждам пресконференция. Няма да се поддам на подобен натиск и заплахи, защото вярвам, че истината трябва да бъде казвана, независимо колко неудобна е тя и независимо кого засяга.
Потвърждавам, че утре от 15:00 ч. в БТА ще проведа пресконференция, на която ще разкажа за целия ми период на работа, за процесите, които се случваха, както и за тези, които не се случиха заради зависимости и интереси в администрацията на Столична община.
Очаквам всички представители на медиите утре от 15:00 ч. в БТА на бул. „Цариградско шосе“.
С уважение,
Румен Димитров - бивш директор на ОП “Гробищни паркове”
2 1488
- Може ли такива работи, бе, момчета?! Затънали сте в простотия до шия! Освен пиене, интересува ли ви нещо по-задълбочено? Знаете ли например що е социализъм и има ли той почва у нас?
Единият от гробарите се усмихнал и го уверил:
- Ааа, има, има другарю! За социализма има много почва при нас!
10:11 13.05.2026
6 ОБЕКТИВНИЯ
ПОРУГАВАНЕ на гробовете в
Централните Софийски гробища ?Срещу яко заплащане се дават нови
гробни места на мястото на пейки или масички на стари гробове.
Към кого да се обръщаме при такива
случаи,щом държавата отново нищо не прави.Прибират такси а поругават
гробовете!
10:12 13.05.2026
Пътувах в автобуса само аз към и от гробището.
10:17 13.05.2026
9 ОБЕКТИВНИЯ
проверка за безобразията които са правени досега и да се потърси съдебна и материална отговорност
от уволнения тЕрикат !
10:17 13.05.2026
До коментар #5 от "Да, да":Хубаво ама защо не го закопа
10:18 13.05.2026
19 Розовото
Страхотен цвят, дупарев!
10:27 13.05.2026
22 Мнение
Коментиран от #26, #28, #31
10:34 13.05.2026
26 Факт
До коментар #22 от "Мнение":Ами май не е браво на кмета.Скоро попаднах на публикация във фейсбук в която човек се възмущаваше от случващото се на Централни гробища.Бяха отбелязали г-н Хекимян ,който веднага беше отговорил,че в първия работен ден ще внесе сигнала за разглеждане.Това беше в събота ако не се лъжа.И хоп изведнъж го уволниха в понеделник.Доста странно съвпадение.
10:53 13.05.2026
28 Ддд
До коментар #22 от "Мнение":Прочети пост 27. Там точно съм описал, кой назначи реди три години този директор на Гробищни Паркове, и директора на завода за боклук.
Но да хвалиш Терзиев, че маха корумпирани хора които той лично е назначил. Това е лицемерие.
11:08 13.05.2026
31 Ами
До коментар #22 от "Мнение":следващият кмет ще е от партията на Радев
21:44 13.05.2026