Васил Терзиев: Освободих директора на "Гробищни паркове" и заместниците му

13 Май, 2026 09:44 1 851 31

Румен Димитров пък твърди, че е бил заплашван

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Освободих директора на ОП „Гробищни паркове“ след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията, която установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието. Освободени са и двамата му заместници. Това пише в профила си във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев и допълва:

"Решението е взето въз основа на фактите от проверката. Докладът е изпратен и до прокуратурата.

Гробищните паркове са места, в които хората отиват в един от най-тежките моменти в живота си. Там общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция.

Години наред хора са разказвали за агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали, увреждане на имущество и усещане, че в най-уязвимия си момент са оставени сами. Голяма част от тези практики са свързани с частния сектор около погребалните услуги, но и с усещането, че около гробищните паркове с години е съществувала среда на безконтролност и зависимости.

Именно затова институцията трябва да бъде противоположното на този модел. Приключваме с него единствено с правила, които важат за всички, контрол и нулева толерантност към злоупотреби.

Директорът беше назначен с очакването да въведе ред. Когато проверката показа нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи.

Злоупотребите винаги имат цена, която обществото плаща. Но има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за здравето и бъдещето на децата, за възрастни хора, болни или хора в уязвимо положение.

Ако сте били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, бъдете отговорни и активни и подавайте сигнали през Call Sofia, секция „Писма и жалби“:https://call.sofia.bg/bg/Petition/CheckUser

Само когато проблемите се назовават и сигналите се подават, институциите могат да действат. А моята отговорност е да гарантирам, че когато има данни за нарушения, има и последици."

Като коментар под изявлението на Терзиев Румен Димитров пише:

Благодаря на господин Терзиев за публичността, която дава на целия този процес. Съвсем скоро всички твърдения и обвинения, направени по повод дисциплинарното ми уволнение, ще бъдат опровергани чрез факти, документи и обстоятелства, които ще бъдат представени пред компетентните органи на Република България.

През последните няколко дни чрез хора и посредници, близки до господин Терзиев, към мен бяха отправяни предупреждения, заплахи, натиск и опити да не провеждам пресконференция. Няма да се поддам на подобен натиск и заплахи, защото вярвам, че истината трябва да бъде казвана, независимо колко неудобна е тя и независимо кого засяга.

Потвърждавам, че утре от 15:00 ч. в БТА ще проведа пресконференция, на която ще разкажа за целия ми период на работа, за процесите, които се случваха, както и за тези, които не се случиха заради зависимости и интереси в администрацията на Столична община.

Очаквам всички представители на медиите утре от 15:00 ч. в БТА на бул. „Цариградско шосе“.

С уважение,

Румен Димитров - бивш директор на ОП “Гробищни паркове”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Иво

    10 7 Отговор
    Ооооо, Васенце мазно, кога идваш? Чакаме те с тулковците. Супер си изкарахме на хижата.

    09:59 13.05.2026

  • 2 1488

    17 2 Отговор
    По време на соца, един партиен секретар случайно минал през гробищата. На една пейка видял двама гробари да се наливат юнашки с ракия. И им се скарал:
    - Може ли такива работи, бе, момчета?! Затънали сте в простотия до шия! Освен пиене, интересува ли ви нещо по-задълбочено? Знаете ли например що е социализъм и има ли той почва у нас?
    Единият от гробарите се усмихнал и го уверил:
    - Ааа, има, има другарю! За социализма има много почва при нас!

    10:01 13.05.2026

  • 3 Питам се

    34 0 Отговор
    Каква жалба да подадеш срещу неидентифицирани, скитащи из гробищния парк индуси, които наистина агресивно искат пари, уж за да наглеждат и пазят от посегателства гроба на близките ти? Как да дадеш пари на абсолютно непознат човек с външност, която предизвиква доста подозрения, а наблизо няма други хора? Ще успее ли някое следващо ръководство да изгони скитащите изнудвачи от гробищните паркове?

    10:05 13.05.2026

  • 4 Тиква

    11 3 Отговор
    Противна, предателска физиономия,питай окрабандерите как се поддържа гробищата,подлец.

    10:08 13.05.2026

  • 5 Да, да

    16 0 Отговор
    Освободих гробището от директора. Това е правилният израз.

    Коментиран от #11

    10:11 13.05.2026

  • 6 ОБЕКТИВНИЯ

    22 0 Отговор
    А кога ще спре официалното
    ПОРУГАВАНЕ на гробовете в
    Централните Софийски гробища ?Срещу яко заплащане се дават нови
    гробни места на мястото на пейки или масички на стари гробове.
    Към кого да се обръщаме при такива
    случаи,щом държавата отново нищо не прави.Прибират такси а поругават
    гробовете!

    10:12 13.05.2026

  • 7 Иван Грозни

    13 2 Отговор
    Още едно доказателство, че корупцията е пълна дори и при покойниците, но в интерес на живите ръководни органи. Румче, няма го вече оня от банкя дето ще те извати от калта.

    10:12 13.05.2026

  • 8 истината

    5 0 Отговор
    В крайдунавския голям град ходих тази пролет 2-3 пъти в гробищния парк, който е почти извън града, за да почистя двата семейни гроба.
    Пътувах в автобуса само аз към и от гробището.

    10:17 13.05.2026

  • 9 ОБЕКТИВНИЯ

    11 1 Отговор
    Кмета да направи детайлна
    проверка за безобразията които са правени досега и да се потърси съдебна и материална отговорност
    от уволнения тЕрикат !

    10:17 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тоо

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да, да":

    Хубаво ама защо не го закопа

    10:18 13.05.2026

  • 12 ШЕФА

    13 4 Отговор
    Ти си герой Бе розово фламинго сладко,бориш се с престъпността като жив пед... педоф.... от Петрохан ! Този е героят на годината,какво щяхме да правим без него ?

    10:20 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Варна

    9 4 Отговор
    Явно гробищният престъпник е прибирал повече за себе си отколкото е отчитал на Васко пе..... и този го е хванал,но нищо,ще компенсираме загубата с рушвети от презастрояване.

    10:22 13.05.2026

  • 15 Васил Терзиев: Освободих директора

    8 3 Отговор
    Да се чете: Имам мой човек за позицията.

    10:22 13.05.2026

  • 16 Тиквата

    10 3 Отговор
    На Васко Розовият здравословно най добре ще му се отрази да е булка в килия с южно изложение !

    10:23 13.05.2026

  • 17 Юнион

    8 0 Отговор
    Генерал Атанасов,щял да поеме този подобаващ пост.

    10:24 13.05.2026

  • 18 Наката

    4 0 Отговор
    Васко,назначавай новите гробари и да почват копане,че столицата се топи,като ланския сняг!

    10:26 13.05.2026

  • 19 Розовото

    7 3 Отговор
    Пони!
    Страхотен цвят, дупарев!

    10:27 13.05.2026

  • 20 Е ами браво все пак да речем

    4 1 Отговор
    Щом г-н Кмета е дошло ред да се погрижи за умрелите следва да се предполага, че вече се е погрижил за живите все пак, което е похвално.

    10:33 13.05.2026

  • 21 Абе . ведал

    4 2 Отговор
    И как го освободи? Като го напъна ли?

    10:33 13.05.2026

  • 22 Мнение

    7 5 Отговор
    Браво на кмета! Така се постъпва с крадците, а не да ги държиме на първия ред в Парламента. Ако действа така че хората да са доволни, със сигурност вторият мандат му е гарантиран. Въпреки плямоалото Хекимян, успява и се справя с всичко.

    Коментиран от #26, #28, #31

    10:34 13.05.2026

  • 23 Телма и Азис

    4 0 Отговор
    Стани се куме да седнем - е тва е направил. Щото за частните кражби в сектора дума не обесва, а жалби не липсват.

    10:40 13.05.2026

  • 24 ПП-ДБ

    7 0 Отговор
    Толкова сте загрижени за хората,че направихте таксата за вечни времена 583 евро от 560 лева.Входа от 2 лева стана 2 евро.Иначе работите за хората уж.По Алеите с БТР да минаваш.Разни субекта искат по 220 евро да засипят с чакъл около гроба да може да се ходи без да затъваш в кал.За това как се чупят умишлено паметниците даже нямам думи.Срам!

    10:48 13.05.2026

  • 25 Перо

    8 0 Отговор
    Пълна мафиотщина и джунгла е в гробищните паркове! Искат пари за подръжка и нищо не пипат! Погребенията са престъпна дейност на квадрат!

    10:48 13.05.2026

  • 26 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Ами май не е браво на кмета.Скоро попаднах на публикация във фейсбук в която човек се възмущаваше от случващото се на Централни гробища.Бяха отбелязали г-н Хекимян ,който веднага беше отговорил,че в първия работен ден ще внесе сигнала за разглеждане.Това беше в събота ако не се лъжа.И хоп изведнъж го уволниха в понеделник.Доста странно съвпадение.

    10:53 13.05.2026

  • 27 Ддд

    2 1 Отговор
    Този се хвали че уволнил директора на Гробищни паркове, който лично той назначи, беше второто му назначение, след директора на завода за боклук. И в двете предприятия хората на Терзиев, крадат и феодалничат. Сега да не се окаже че "новия му инспекторат", ще открие злоупотреби и от директора на завода за боклук?

    11:05 13.05.2026

  • 28 Ддд

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Прочети пост 27. Там точно съм описал, кой назначи реди три години този директор на Гробищни Паркове, и директора на завода за боклук.
    Но да хвалиш Терзиев, че маха корумпирани хора които той лично е назначил. Това е лицемерие.

    11:08 13.05.2026

  • 29 Цвете

    3 1 Отговор
    БЕШЕ ВРЕМЕ ДА СЕ УВОЛНЯТ. ПОДКУПИ, МЪРСОТИЯ И ДАЛАВЕРИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕ. ВИЖТЕ ТЕЗИ " ПАРКОВЕ " КАК ИЗГЛЕЖДАТ В ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ? 👏🇧🇬👏

    11:13 13.05.2026

  • 30 Хмм

    1 1 Отговор
    как се е барнал в розово

    21:43 13.05.2026

  • 31 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    следващият кмет ще е от партията на Радев

    21:44 13.05.2026

