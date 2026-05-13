Васил Терзиев: Освободих директора на "Гробищни паркове" и заместниците му

Освободих директора на ОП „Гробищни паркове“ след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията, която установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието. Освободени са и двамата му заместници. Това пише в профила си във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев и допълва:

"Решението е взето въз основа на фактите от проверката. Докладът е изпратен и до прокуратурата.

Гробищните паркове са места, в които хората отиват в един от най-тежките моменти в живота си. Там общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция.

Години наред хора са разказвали за агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали, увреждане на имущество и усещане, че в най-уязвимия си момент са оставени сами. Голяма част от тези практики са свързани с частния сектор около погребалните услуги, но и с усещането, че около гробищните паркове с години е съществувала среда на безконтролност и зависимости.

Именно затова институцията трябва да бъде противоположното на този модел. Приключваме с него единствено с правила, които важат за всички, контрол и нулева толерантност към злоупотреби.

Директорът беше назначен с очакването да въведе ред. Когато проверката показа нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи.

Злоупотребите винаги имат цена, която обществото плаща. Но има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за здравето и бъдещето на децата, за възрастни хора, болни или хора в уязвимо положение.

Ако сте били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, бъдете отговорни и активни и подавайте сигнали през Call Sofia, секция „Писма и жалби“:https://call.sofia.bg/bg/Petition/CheckUser

Само когато проблемите се назовават и сигналите се подават, институциите могат да действат. А моята отговорност е да гарантирам, че когато има данни за нарушения, има и последици."

Като коментар под изявлението на Терзиев Румен Димитров пише:



Благодаря на господин Терзиев за публичността, която дава на целия този процес. Съвсем скоро всички твърдения и обвинения, направени по повод дисциплинарното ми уволнение, ще бъдат опровергани чрез факти, документи и обстоятелства, които ще бъдат представени пред компетентните органи на Република България.

През последните няколко дни чрез хора и посредници, близки до господин Терзиев, към мен бяха отправяни предупреждения, заплахи, натиск и опити да не провеждам пресконференция. Няма да се поддам на подобен натиск и заплахи, защото вярвам, че истината трябва да бъде казвана, независимо колко неудобна е тя и независимо кого засяга.

Потвърждавам, че утре от 15:00 ч. в БТА ще проведа пресконференция, на която ще разкажа за целия ми период на работа, за процесите, които се случваха, както и за тези, които не се случиха заради зависимости и интереси в администрацията на Столична община.

Очаквам всички представители на медиите утре от 15:00 ч. в БТА на бул. „Цариградско шосе“.

С уважение,

Румен Димитров - бивш директор на ОП “Гробищни паркове”