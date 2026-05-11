Кутев: Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула

"Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула" , заяви Антон Кутев, "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ.

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Целта е реално да въздействаме върху спекулата. Борбата с инфлацията няма да изчерпи целия механизъм, който смятаме да въведем – той ще изисква време и различни механизми. Най-важното нещо, което няма да стане много бързо, е системата за проследимост на цените, която ще дава възможност да оценим къде се натрупват надценките – от внасянето на стоката или излизането ѝ от земеделския производител до крайния потребител. За целта увеличаваме срока на действие на закона за еврото в две направления. До август, докато действа законът за еврото, големите търговци с оборот над 10 милиона евро бяха длъжни да предоставят ежедневна информация за цените. Това ще продължи поне още една година. Второто е, че те трябва да имат регулирани надценки. Тези две неща са заложени в закона за цените.“

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": "Всички механизми, които предлагаме, са европейски механизми и ние ги взимаме от Европа."

Антон Кутев коментира ролята на държавата в предложените от Прогресивна България механизми:

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Не държавата регулира. Държавата следи какви са маржовете и надценките и там, където има големи маржове и надценки, изпраща компетентните органи да направят проверка. Искаме контролните органи да си свършат работата.“

Депутатът заяви, че намерението на правителството е да се пребори вътрешната спекула.

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Далеч сме от мисълта, че тези промени ще преборят инфлацията. Това е, което правим на пожар. Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Голяма част от нея зависи от войната в Близкия изток. Когато се вдигнат цените на горивата, няма как да овладеем инфлацията. Когато става дума за вътрешните причини за инфлацията, ние искаме да създадем механизъм, с който да гарантираме, че можем да преборим вътрешната спекула, която повишава цените.“

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Аз съм сигурен, че всички министри са получили задача от Румен Радев да прегледат ситуацията в своите министерства и да не предприемат действия, преди да са наясно какво се случва. Предполагам, че всеки от министрите ще направи това в една или друга степен. Нямам съмнение, че Радев се опитва да направи най-добрия отбор, защото държи на това. В момента той определено играе за историята. Нямам съмнение, че няма да остави нито един от министрите да действа зад гърба му.“