Кутев: Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула

"Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула" , заяви Антон Кутев, "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ.
Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Целта е реално да въздействаме върху спекулата. Борбата с инфлацията няма да изчерпи целия механизъм, който смятаме да въведем – той ще изисква време и различни механизми. Най-важното нещо, което няма да стане много бързо, е системата за проследимост на цените, която ще дава възможност да оценим къде се натрупват надценките – от внасянето на стоката или излизането ѝ от земеделския производител до крайния потребител. За целта увеличаваме срока на действие на закона за еврото в две направления. До август, докато действа законът за еврото, големите търговци с оборот над 10 милиона евро бяха длъжни да предоставят ежедневна информация за цените. Това ще продължи поне още една година. Второто е, че те трябва да имат регулирани надценки. Тези две неща са заложени в закона за цените.“
Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": "Всички механизми, които предлагаме, са европейски механизми и ние ги взимаме от Европа."
Антон Кутев коментира ролята на държавата в предложените от Прогресивна България механизми:
Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Не държавата регулира. Държавата следи какви са маржовете и надценките и там, където има големи маржове и надценки, изпраща компетентните органи да направят проверка. Искаме контролните органи да си свършат работата.“
Депутатът заяви, че намерението на правителството е да се пребори вътрешната спекула.
Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Далеч сме от мисълта, че тези промени ще преборят инфлацията. Това е, което правим на пожар. Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Голяма част от нея зависи от войната в Близкия изток. Когато се вдигнат цените на горивата, няма как да овладеем инфлацията. Когато става дума за вътрешните причини за инфлацията, ние искаме да създадем механизъм, с който да гарантираме, че можем да преборим вътрешната спекула, която повишава цените.“
Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Аз съм сигурен, че всички министри са получили задача от Румен Радев да прегледат ситуацията в своите министерства и да не предприемат действия, преди да са наясно какво се случва. Предполагам, че всеки от министрите ще направи това в една или друга степен. Нямам съмнение, че Радев се опитва да направи най-добрия отбор, защото държи на това. В момента той определено играе за историята. Нямам съмнение, че няма да остави нито един от министрите да действа зад гърба му.“
1 Стоян
21:24 11.05.2026
2 Шопо
Така беше след въвеждане на еврото и в Германия.
21:24 11.05.2026
3 Кутев...
21:25 11.05.2026
4 днес
Бедна Българийо, как те люлеят и клатят€€€€
21:26 11.05.2026
5 12345
До коментар #3 от "Кутев...":Взимат пример от Лукановата зима - скриха стоките и ни раздадоха купони - това са приятелите на Кутевчето червеничко...
21:27 11.05.2026
6 ма ДУРО
21:27 11.05.2026
7 Защо държавата да не се конкурира?
21:28 11.05.2026
8 Струва ми се...
До коментар #5 от "12345":...че само с Луканова зима няма се разминем ;) . Дано да съм лош пропок!
21:30 11.05.2026
9 изкривен фейк пазар
21:30 11.05.2026
10 Последния Софиянец
21:30 11.05.2026
11 Цвете
21:32 11.05.2026
12 Яшар
21:32 11.05.2026
13 Цвете
21:33 11.05.2026
14 АГАТ а Кристи
Тепърва е "чудото" !
21:34 11.05.2026
15 Абсурдистан
21:35 11.05.2026
16 Исторически факти
21:35 11.05.2026
17 Тити
21:35 11.05.2026
18 Хаха
21:37 11.05.2026
19 параван
21:37 11.05.2026
20 ......
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Тури дезодорант в съоръжението на "заведението" си и дишай с пълни гърди
21:37 11.05.2026
21 МЕЧ
21:38 11.05.2026
22 Няма по гнусно нещо
До коментар #21 от "МЕЧ":от лъжеца радостин василев и жалките му тролеи.
21:40 11.05.2026
23 Първанов
21:40 11.05.2026
24 Решетников
21:40 11.05.2026
25 ДрайвингПлежър
21:41 11.05.2026
26 Госあ
21:42 11.05.2026
27 мЕЧ
До коментар #22 от "Няма по гнусно нещо":Затова ли през последните 3 часа от изборния ден Радев дръпна от 33% на 44%
21:42 11.05.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Кутев...":Освен всичко друго дето не работи се опитват да супят и потреблението и ела глей кво става тогава!
21:43 11.05.2026
29 Академика го уби мунчо с факти
До коментар #1 от "Стоян":Академик Петър Иванов който от 35 години няма грешен анализ ,който 2007 г.когато бяхме 8 милиона каза че 2023 ще сме 6 милиона и че за 15 години ще се стопим с 2 милиона никой не му вярваше ....сега много точно е анализирал "чорапа" че е най зловещото нещастие което може да сполети Българския народ и че винаги взема решения в полза на "шиши и баце" както се изразява...
21:43 11.05.2026
30 ДрайвингПлежър
ако проблема са горивата - намаляване на ДДС веднага решава въпроса и ги връща на цени близки до тези преди войната.
21:46 11.05.2026
31 Уникално
21:47 11.05.2026
32 Тимур
До коментар #26 от "Госあ":Много си зле! Време е да си лягаш
21:49 11.05.2026
33 007 /агент/
До коментар #1 от "Стоян":Сфин. Ята държи ЕДНА за топките,, която пък държи един друг за топките. Въпросния друг преди изборите беше с надути топки и обещания, но след изборите останал без топки кротна и стана по-нисък и от окосена трева
21:50 11.05.2026
34 Няма по гнусно нещо
До коментар #27 от "мЕЧ":от лъжеца радостин василев и жалките му тролеи.
21:52 11.05.2026
35 Еврокопейкa
21:52 11.05.2026
36 Абе , я
21:56 11.05.2026
37 МЕЧ
До коментар #34 от "Няма по гнусно нещо":Радостин Василев миналия ден при Ивелин Николов каза че както аз първи разкрих че ИТН са проект на мафията и впоследствие ги закрих ,така аз първи разкривам че радев е следващия проект на мафията след смърта на ИТН
21:57 11.05.2026
38 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Защо държавата да не се конкурира?":Защо държавата не освободи народа от безумните тежести и регулации и не го пусне да произвежда стоки, вместо да ги внася? Баба от село да произведе 2 кила домати и да може свободно да ги продаде, да иде кмета да и ги купи и на още 10 баби и да ги занесе на пазара. И без това селските кметове кибичат по цял ден в кръчмата
21:58 11.05.2026
39 Няма по гнусно нещо
До коментар #37 от "МЕЧ":от лъжеца радостин василев и жалките му тролеи.
21:59 11.05.2026
40 Госあ
21:59 11.05.2026
41 Някой
22:00 11.05.2026
42 Не се
22:01 11.05.2026
43 Госあ
До коментар #38 от "ДрайвингПлежър":Другото предложение, което планират от ПБ и за което лично Радев говори са законовите уредби именно за така наречените кооперативи.
22:01 11.05.2026
44 ООрана държава
22:05 11.05.2026
45 SDEЧЕВ
22:09 11.05.2026
46 хаха
Трябва работа на място. А не да вкарате някакво законче и няколко тъпака да изгърмят показно...
22:25 11.05.2026
47 хаха
Случаят с фермата за биволи в Силистренско е особено опасен, каза шефът на БАБХ Ангел Мавровски"
Закон ли нямате или "механизъм" А??? ?Умник Ганчо!
22:28 11.05.2026
48 Хари
нов кредит е на лице! Не спекулата, крадените заплати са ви високи! Както казваше един приятел, може и да не ми връща заема от пари, защото го наичих да харчи! Пиши го пътник на харча!
22:35 11.05.2026
49 Завърнал се
22:37 11.05.2026