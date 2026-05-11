Кутев: Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула

11 Май, 2026 21:21 745 49

"Всички механизми, които предлагаме ги взимаме от Европа", заяви Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България"

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула" , заяви Антон Кутев, "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ.

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Целта е реално да въздействаме върху спекулата. Борбата с инфлацията няма да изчерпи целия механизъм, който смятаме да въведем – той ще изисква време и различни механизми. Най-важното нещо, което няма да стане много бързо, е системата за проследимост на цените, която ще дава възможност да оценим къде се натрупват надценките – от внасянето на стоката или излизането ѝ от земеделския производител до крайния потребител. За целта увеличаваме срока на действие на закона за еврото в две направления. До август, докато действа законът за еврото, големите търговци с оборот над 10 милиона евро бяха длъжни да предоставят ежедневна информация за цените. Това ще продължи поне още една година. Второто е, че те трябва да имат регулирани надценки. Тези две неща са заложени в закона за цените.“

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": "Всички механизми, които предлагаме, са европейски механизми и ние ги взимаме от Европа."

Антон Кутев коментира ролята на държавата в предложените от Прогресивна България механизми:

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Не държавата регулира. Държавата следи какви са маржовете и надценките и там, където има големи маржове и надценки, изпраща компетентните органи да направят проверка. Искаме контролните органи да си свършат работата.“

Депутатът заяви, че намерението на правителството е да се пребори вътрешната спекула.

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Далеч сме от мисълта, че тези промени ще преборят инфлацията. Това е, което правим на пожар. Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Голяма част от нея зависи от войната в Близкия изток. Когато се вдигнат цените на горивата, няма как да овладеем инфлацията. Когато става дума за вътрешните причини за инфлацията, ние искаме да създадем механизъм, с който да гарантираме, че можем да преборим вътрешната спекула, която повишава цените.“

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": „Аз съм сигурен, че всички министри са получили задача от Румен Радев да прегледат ситуацията в своите министерства и да не предприемат действия, преди да са наясно какво се случва. Предполагам, че всеки от министрите ще направи това в една или друга степен. Нямам съмнение, че Радев се опитва да направи най-добрия отбор, защото държи на това. В момента той определено играе за историята. Нямам съмнение, че няма да остави нито един от министрите да действа зад гърба му.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоян

    7 0 Отговор
    Академик по демография Петър Иванов и професор в още 5 социални сфери.Чест автор в сайта факти с негови анализи предимно за демографската криза в България и неговите заключения че през 2050 година Българския етнос ще бъде заличен. Академик Петър Иванов преди няколко часа направи анализ за правителството на Румен Георгиев Радев и завърши с "Бог да ни е на помощ"

    Коментиран от #29, #33

    21:24 11.05.2026

  • 2 Шопо

    9 1 Отговор
    Спекула няма, пазара реагира нормално.
    Така беше след въвеждане на еврото и в Германия.

    21:24 11.05.2026

  • 3 Кутев...

    9 0 Отговор
    ...скъсах си дипломата по икономика като те слушам! Първо цените не се свалят по закон, те се ЗАМРАЗЯВАТ! Такова животно като сваляне на цени в икономиката НЯМА! Ако някой тръгне изкуствено да сваля цените, прекупвачите и като цяло търговците просто биха изхвърлили стоките си, но няма да я продадат на ниски цени! В историята примери бол. И накрая вземете си го кажете на хората, че ще затворите хипермаркетите и тука ше стане едно гето!

    Коментиран от #5, #28

    21:25 11.05.2026

  • 4 днес

    10 0 Отговор
    Новият прогресивник Кутев е старият комунист Кутев и то от времето на Корнелия.
    Бедна Българийо, как те люлеят и клатят€€€€

    21:26 11.05.2026

  • 5 12345

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кутев...":

    Взимат пример от Лукановата зима - скриха стоките и ни раздадоха купони - това са приятелите на Кутевчето червеничко...

    Коментиран от #8

    21:27 11.05.2026

  • 6 ма ДУРО

    8 1 Отговор
    Че вие я създадохте още след 1944г плановата икономика бе, комуняго. Връщайте я и спекулата ще кротне

    21:27 11.05.2026

  • 7 Защо държавата да не се конкурира?

    3 0 Отговор
    С едрите вносители на храна в цената.

    Коментиран от #38

    21:28 11.05.2026

  • 8 Струва ми се...

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "12345":

    ...че само с Луканова зима няма се разминем ;) . Дано да съм лош пропок!

    21:30 11.05.2026

  • 9 изкривен фейк пазар

    4 1 Отговор
    Веригите като монополисти (с 80 хипермаркета) в страната диктуват цените , а останалите (доколкото ги има) се равняват по тях.

    21:30 11.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Малкият бизнес едва дишаме а сега двойни глоби и тормоз.

    Коментиран от #20

    21:30 11.05.2026

  • 11 Цвете

    7 3 Отговор
    АМА ВИЕ НА ПЪРВИТЕ БАНКИ СЕДИТЕ ТОЧНО ДО ТЯХ .🐖🎃НЕ ГИ ЛИ ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ? МЕЖДУ ТЯХ Е И ДЕМЕРДЖИЕВ.ИЗЛЪГАХТЕ ЛИ ХОРАТА? ИЗЛЪГАХТЕ ГИ, НО ТАНЦА НЯМА ДА ПРОДЪЛЖИ ДЪЛГО КУТЕВ, КАКВО КАЗА : ТОВА Е НАШИЯТ ПАРЛАМЕНТ? ,НАЛИ? ✈️🥴🙄👺🤔🐖🎃🪆🎲🇧🇬🇧🇬

    21:32 11.05.2026

  • 12 Яшар

    8 3 Отговор
    Вече ми е ясно ,вие и Радев нищо няма да създадете положително ..дори ще ни върнете преди времето на Бойко мафиота ! ..наблюдавам ви и всичките ви действия ,погледи, движения говорят за това ...освен това избраните министри ...нямам думи ..това може да сътвори само човек член на БКП или там социалисти незнам кви..скоро ще има провал

    21:32 11.05.2026

  • 13 Цвете

    5 2 Отговор
  • 14 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор
    Беднии овчи народе, гласувал за тая из.Мет !
    Тепърва е "чудото" !

    21:34 11.05.2026

  • 15 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Мъпетите на мамника продължават с кухите популистки фрази без реално съдържание. Това издава интелектуална и идейна немощ.

    21:35 11.05.2026

  • 16 Исторически факти

    7 1 Отговор
    И тоя стана механизатор...

    21:35 11.05.2026

  • 17 Тити

    6 0 Отговор
    Нали в тези механизми са ваши хора с ваши фирми как Тата ще им развалите рахата. У нас монопол картел са все хубави неща.

    21:35 11.05.2026

  • 18 Хаха

    6 1 Отговор
    Този клоун и вождът г-н Боташ напомпаха цените тройно за последните 5 години и сега щели да пробват да ги свалят. Боташ онзи ден в парламента каза, че не е обещавал да сваля цените. Честито на печелившите.

    21:37 11.05.2026

  • 19 параван

    5 0 Отговор
    нищо няма да направите дърти комунисти власата е в шиши вие сте едни пионки шиши е власата вие сте само параван

    21:37 11.05.2026

  • 20 ......

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Тури дезодорант в съоръжението на "заведението" си и дишай с пълни гърди

    21:37 11.05.2026

  • 21 МЕЧ

    4 2 Отговор
    Радостин Василев каза, че Радев си е купил 300 000 гласа на изборите а ППДБ около 100 000.

    Коментиран от #22

    21:38 11.05.2026

  • 22 Няма по гнусно нещо

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "МЕЧ":

    от лъжеца радостин василев и жалките му тролеи.

    Коментиран от #27

    21:40 11.05.2026

  • 23 Първанов

    7 1 Отговор
    Първо Кутев е,един некадърник, нереализипан дипломиран изкуствовед. Класически слагач, натегач, плямпач и лизач. Образцов пример за лакей. Изпечен лъжец и рупор на лъжци

    21:40 11.05.2026

  • 24 Решетников

    4 3 Отговор
    Радев е новият бай Тошо.

    21:40 11.05.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Това е дива идиотщина!!! Това е по-малоумно и от комунизма!

    21:41 11.05.2026

  • 26 Госあ

    3 2 Отговор
    Много добър инструмент ! Браво на ПБ, но ако го направят като хората, а не половинчато ! Електронни етикети и ИИ. Спекулантите на запад ги използват предимно за улеснение на прекупвачите, Но в Китай минават през облаци и ИИ, който веднага хваща спекула и картели. Отговора там е два типа:при установяване на картел и спекула, брутални глоби, при двусмислие - държавата пуска големи количества от стоката от резерва (отнася се за храни и горива) и дави спекулантите. Но това е за държави, които имат резерв.

    Коментиран от #32

    21:42 11.05.2026

  • 27 мЕЧ

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Няма по гнусно нещо":

    Затова ли през последните 3 часа от изборния ден Радев дръпна от 33% на 44%

    Коментиран от #34

    21:42 11.05.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кутев...":

    Освен всичко друго дето не работи се опитват да супят и потреблението и ела глей кво става тогава!

    21:43 11.05.2026

  • 29 Академика го уби мунчо с факти

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стоян":

    Академик Петър Иванов който от 35 години няма грешен анализ ,който 2007 г.когато бяхме 8 милиона каза че 2023 ще сме 6 милиона и че за 15 години ще се стопим с 2 милиона никой не му вярваше ....сега много точно е анализирал "чорапа" че е най зловещото нещастие което може да сполети Българския народ и че винаги взема решения в полза на "шиши и баце" както се изразява...

    21:43 11.05.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    И мъжкарчето Радев отново се е скрил и пуснал пуделите да лаят по телевизията...

    ако проблема са горивата - намаляване на ДДС веднага решава въпроса и ги връща на цени близки до тези преди войната.

    21:46 11.05.2026

  • 31 Уникално

    3 1 Отговор
    Радев сложи в служебното му правителство Гълъб Донев( обучен във фашистка идеология) за ппимиер, а той сключи с министърчето си по енергеглтика закопаха България с договора БОТАШ за по 1 000 000на ден. същият този Гълъб днес е министър на финансите. Е, кажете ми, има ли по- тъпо нещо от българина,! Да го крадат и да гласува за крадците, може само българина. Навсякъде по света Радев и Гълъб щяха сега да са в затвора

    21:47 11.05.2026

  • 32 Тимур

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Госあ":

    Много си зле! Време е да си лягаш

    21:49 11.05.2026

  • 33 007 /агент/

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стоян":

    Сфин. Ята държи ЕДНА за топките,, която пък държи един друг за топките. Въпросния друг преди изборите беше с надути топки и обещания, но след изборите останал без топки кротна и стана по-нисък и от окосена трева

    21:50 11.05.2026

  • 34 Няма по гнусно нещо

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "мЕЧ":

    от лъжеца радостин василев и жалките му тролеи.

    Коментиран от #37

    21:52 11.05.2026

  • 35 Еврокопейкa

    4 1 Отговор
    Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Радев ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?

    21:52 11.05.2026

  • 36 Абе , я

    4 0 Отговор
    стига сте правили хората на дебили , бе ! Искал бил ?

    21:56 11.05.2026

  • 37 МЕЧ

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Няма по гнусно нещо":

    Радостин Василев миналия ден при Ивелин Николов каза че както аз първи разкрих че ИТН са проект на мафията и впоследствие ги закрих ,така аз първи разкривам че радев е следващия проект на мафията след смърта на ИТН

    Коментиран от #39

    21:57 11.05.2026

  • 38 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо държавата да не се конкурира?":

    Защо държавата не освободи народа от безумните тежести и регулации и не го пусне да произвежда стоки, вместо да ги внася? Баба от село да произведе 2 кила домати и да може свободно да ги продаде, да иде кмета да и ги купи и на още 10 баби и да ги занесе на пазара. И без това селските кметове кибичат по цял ден в кръчмата

    Коментиран от #43

    21:58 11.05.2026

  • 39 Няма по гнусно нещо

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "МЕЧ":

    от лъжеца радостин василев и жалките му тролеи.

    21:59 11.05.2026

  • 40 Госあ

    1 0 Отговор
    Електронното етикетиране в облачна система е наистина отлично решение и не се ползва само в Китай ! Ако софтуерът на всички големи вериги започне да вдига цените по идентичен начин без обективна икономическа причина (като ръст на суровините), свързаната облачна система на държавата може веднага да подаде сигнал за разследване ! Относно втората част свързана с държавния резерв е парадоксално, че точно този метод, използван от социалистически Китай, се счита за най-чистия пазарно ориентиран инструмент в техния арсенал. На запад този механизъм също е познат – най-добрият пример са Стратегическите петролни резерви на САЩ, които се пускат на пазара при шокови цени на горивата. Китай обаче го прави в мащаб, който няма аналог, поддържайки резерви от замразено месо, зърно и други.

    21:59 11.05.2026

  • 41 Някой

    2 0 Отговор
    Аз съм от Плевен, и днес видях в центъра на града 1 Черно porsche и го караше един младок направо унемях, откъде ги има тия пари , да купи такава кола не ми е ясно !!!??

    22:00 11.05.2026

  • 42 Не се

    0 0 Отговор
    траете ! Всеки изминат час с управата ви е в ущърб на България и на българския народ !

    22:01 11.05.2026

  • 43 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ДрайвингПлежър":

    Другото предложение, което планират от ПБ и за което лично Радев говори са законовите уредби именно за така наречените кооперативи.

    22:01 11.05.2026

  • 44 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Веднага ти казвам проблема. Домат пройзведен във франция испания турция.... И пътувал стотици километри е по евтин от домат пройзведен в съседното село и пъувал 50 километра...

    22:05 11.05.2026

  • 45 SDEЧЕВ

    0 1 Отговор
    Не може да бориш нещо, което е законно. В ЕС има свободен пазар т. е. то преценяваш на колко да купиш и на колко да продадеш на твой риск. В случай, че сбъркаш стоката не върви и банката ти взима къщата. В случай, че много върви стоката защото са ти малки надценките, пак не можеш да платиш на банката и пак ти взима къщата. Какво ще борят тези комуняги не знам.

    22:09 11.05.2026

  • 46 хаха

    0 0 Отговор
    Къв "механизъм" бе СОПОЛ???
    Трябва работа на място. А не да вкарате някакво законче и няколко тъпака да изгърмят показно...

    22:25 11.05.2026

  • 47 хаха

    0 0 Отговор
    " Скандално: Умрели от антракс животни са преработени в саздърма
    Случаят с фермата за биволи в Силистренско е особено опасен, каза шефът на БАБХ Ангел Мавровски"

    Закон ли нямате или "механизъм" А??? ?Умник Ганчо!

    22:28 11.05.2026

  • 48 Хари

    0 0 Отговор
    Радев искал да направи най-добрият отбор! С този отбор, жална ни майка, а вече
    нов кредит е на лице! Не спекулата, крадените заплати са ви високи! Както казваше един приятел, може и да не ми връща заема от пари, защото го наичих да харчи! Пиши го пътник на харча!

    22:35 11.05.2026

  • 49 Завърнал се

    1 0 Отговор
    Спекула може да има по време на война, за каква спекула се говори. Продавам нещо за х цена, ако искаш купуваш, ако не, ще сваля цената за да я продам. Ако ми плащат цената която искам защо да я свалям?

    22:37 11.05.2026

