Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Ешкондидиньо - бразилска мусака
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Ешкондидиньо - бразилска мусака

13 Май, 2026 10:05 1 805 3

  • ешкондидиньо-
  • бразилска мусака-
  • пилешко месо-
  • картофено пюре-
  • какво да сготвя

Кремообразна домашна запеканка за цялото семейство

Рецепта на деня: Ешкондидиньо - бразилска мусака - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За плънката:

  • пилешко филе - 500 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки
  • морков - 1 бр.;
  • домати от консерва - 200 г;
  • спанак - 100 г;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • риган - 1/2 ч.л.

За картофеното пюре:

  • картофи - 800 г;
  • прясно мляко - 120 мл;
  • масло - 40 г;
  • сол - на вкус.

За отгоре:

  • кашкавал - 180 г;
  • пресен лук - 2 стръка.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват на едри кубчета и се сваряват в подсолена вода до пълно омекване.

След като са готови, водата се отцежда добре, защото излишната влага може да направи пюрето рядко. Добавят се маслото и топлото прясно мляко, след което картофите се намачкват до гладко и пухкаво пюре.

Докато картофите се варят, се приготвя плънката. Лукът и чесънът се нарязват на ситно, а морковът се настъргва.

В дълбок тиган се загрява зехтинът и зеленчуците се задушават за няколко минути, докато омекнат и освободят ароматите си.

Пилешкото филе се нарязва на малки парчета или се накъсва на влакна. Добавя се към зеленчуците и се готви до леко златист цвят. След това се прибавят доматите, спанакът, червеният пипер, риганът, солта и черният пипер.

Сместа се оставя да къкри около 10 минути, докато течността леко се сгъсти и плънката стане сочна и ароматна.

Тава или керамична форма се намазва леко с мазнина. На дъното се разпределя пилешката плънка на равномерен слой. Отгоре внимателно се разстила картофеното пюре, като се заглажда с лъжица.

Кашкавалът се настъргва и се разпределя равномерно върху пюрето. Ястието се пече в предварително загрята фурна на 200 градуса около 20-25 минути, докато кашкавалът се разтопи и получи апетитна златиста коричка.

Готовият ешкондидиньо се поръсва с пресен лук и се оставя за няколко минути да отпочине преди сервиране. Така мусаката се реже по-лесно и запазва красивите си пластове. Съхранява се в хладилник до 3 дни и може да се претопля във фурна, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ново име за мусаката

    5 1 Отговор
    Запеканка с картофи и кайма

    10:40 13.05.2026

  • 2 Бразилски

    5 0 Отговор
    овчарски пай...

    11:02 13.05.2026

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Прекалено много продукти, някои от които изглеждат несъвместими! Хубавата храна не съдържа повече от четири съставки, плюс подправки! Един стар готвач на бившите соц. величия ми го каза някога!

    13:28 13.05.2026