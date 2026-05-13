Рецепта на деня: Ешкондидиньо - бразилска мусака

Необходими продукти:
За плънката:
- пилешко филе - 500 г;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки
- морков - 1 бр.;
- домати от консерва - 200 г;
- спанак - 100 г;
- зехтин - 2 с.л.;
- сол - на вкус;
- черен пипер - на вкус;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- риган - 1/2 ч.л.
За картофеното пюре:
- картофи - 800 г;
- прясно мляко - 120 мл;
- масло - 40 г;
- сол - на вкус.
За отгоре:
- кашкавал - 180 г;
- пресен лук - 2 стръка.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, нарязват на едри кубчета и се сваряват в подсолена вода до пълно омекване.
След като са готови, водата се отцежда добре, защото излишната влага може да направи пюрето рядко. Добавят се маслото и топлото прясно мляко, след което картофите се намачкват до гладко и пухкаво пюре.
Докато картофите се варят, се приготвя плънката. Лукът и чесънът се нарязват на ситно, а морковът се настъргва.
В дълбок тиган се загрява зехтинът и зеленчуците се задушават за няколко минути, докато омекнат и освободят ароматите си.
Пилешкото филе се нарязва на малки парчета или се накъсва на влакна. Добавя се към зеленчуците и се готви до леко златист цвят. След това се прибавят доматите, спанакът, червеният пипер, риганът, солта и черният пипер.
Сместа се оставя да къкри около 10 минути, докато течността леко се сгъсти и плънката стане сочна и ароматна.
Тава или керамична форма се намазва леко с мазнина. На дъното се разпределя пилешката плънка на равномерен слой. Отгоре внимателно се разстила картофеното пюре, като се заглажда с лъжица.
Кашкавалът се настъргва и се разпределя равномерно върху пюрето. Ястието се пече в предварително загрята фурна на 200 градуса около 20-25 минути, докато кашкавалът се разтопи и получи апетитна златиста коричка.
Готовият ешкондидиньо се поръсва с пресен лук и се оставя за няколко минути да отпочине преди сервиране. Така мусаката се реже по-лесно и запазва красивите си пластове. Съхранява се в хладилник до 3 дни и може да се претопля във фурна, пише gotvach.bg.
