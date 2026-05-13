Рецепта на деня: Ешкондидиньо - бразилска мусака

Необходими продукти:

За плънката:

пилешко филе - 500 г;

лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки

морков - 1 бр.;

домати от консерва - 200 г;

спанак - 100 г;

зехтин - 2 с.л.;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус;

червен пипер - 1 ч.л.;

риган - 1/2 ч.л.

За картофеното пюре:

картофи - 800 г;

прясно мляко - 120 мл;

масло - 40 г;

сол - на вкус.

За отгоре:

кашкавал - 180 г;

пресен лук - 2 стръка.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват на едри кубчета и се сваряват в подсолена вода до пълно омекване.

След като са готови, водата се отцежда добре, защото излишната влага може да направи пюрето рядко. Добавят се маслото и топлото прясно мляко, след което картофите се намачкват до гладко и пухкаво пюре.

Докато картофите се варят, се приготвя плънката. Лукът и чесънът се нарязват на ситно, а морковът се настъргва.

В дълбок тиган се загрява зехтинът и зеленчуците се задушават за няколко минути, докато омекнат и освободят ароматите си.

Пилешкото филе се нарязва на малки парчета или се накъсва на влакна. Добавя се към зеленчуците и се готви до леко златист цвят. След това се прибавят доматите, спанакът, червеният пипер, риганът, солта и черният пипер.

Сместа се оставя да къкри около 10 минути, докато течността леко се сгъсти и плънката стане сочна и ароматна.

Тава или керамична форма се намазва леко с мазнина. На дъното се разпределя пилешката плънка на равномерен слой. Отгоре внимателно се разстила картофеното пюре, като се заглажда с лъжица.

Кашкавалът се настъргва и се разпределя равномерно върху пюрето. Ястието се пече в предварително загрята фурна на 200 градуса около 20-25 минути, докато кашкавалът се разтопи и получи апетитна златиста коричка.

Готовият ешкондидиньо се поръсва с пресен лук и се оставя за няколко минути да отпочине преди сервиране. Така мусаката се реже по-лесно и запазва красивите си пластове. Съхранява се в хладилник до 3 дни и може да се претопля във фурна, пише gotvach.bg.