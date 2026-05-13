Новини
България »
Подалата оставка Панджерова твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“

Подалата оставка Панджерова твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“

13 Май, 2026 10:08 2 179 34

  • ася панджерова-
  • зам.-министър-
  • кпконпи-
  • олаф

Тя отхвърля твърденията за конфликт на интереси и злоупотреби като несъвместими с принципите, които следва

Подалата оставка Панджерова твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“ - 1
Снимка: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доц. Ася Панджерова разпрати своята лична позиция по повод подадената оставка от поста заместник-министър на образованието и науката. Доскорошният член на ръководството на ведомството заявява, че през последните дни е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“, която е поставила под съмнение както професионалната ѝ експертиза, така и личния ѝ интегритет.

Тя посочва, че е била обвинена в конфликт на интереси и злоупотреби, като категорично отхвърля тези твърдения и подчертава, че те са несъвместими с принципите, които следва през целия си професионален път. По думите ѝ нейната позиция не е с цел защита или оправдание, а представяне на факти.

В изявлението си тя припомня, че преди осем години е преминала през серия от институционални проверки, извършени от Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура, КПКОНПИ и ОЛАФ. Според нея всички разследвания са приключили с еднакъв резултат - липса на нарушения и липса на конфликт на интереси, като това е било официално документирано.

Бившият заместник-министър подчертава, че като учен и човек с дългогодишна академична кариера преживява ситуацията тежко, като отбелязва, че в науката авторитетът се изгражда с години труд, докато в публичния и политически живот той може да бъде подкопан за кратко време чрез медийни и политически атаки.

По отношение на оставката тя заявява, че решението ѝ е продиктувано от морални съображения. Според нея образованието и науката не трябва да бъдат въвличани в политически конфликти и не бива нейното име да се използва като инструмент за напрежение срещу Министерството на образованието и науката или срещу политически процеси.

Тя уточнява, че се оттегля по собствено желание, с „чиста съвест“ и с убеждението, че е защитила името си пред обществото. В бъдеще планира да се върне към академичната си работа, която определя като своя естествена среда.

В края на позицията си тя благодари на поддръжниците си и на премиера Румен Радев за оказаното доверие, като заявява, че остава вярна на принципите си и ще продължи да работи в сферата на образованието и науката извън политическия пост.

Припомняме, че ден преди тя да се оттегли, министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за негов заместник Панджерова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    46 2 Отговор
    Патладжанова да не се занимава с глупости от рода на политика, а да оди на село да готви качамак.

    Коментиран от #14

    10:12 13.05.2026

  • 2 1488

    38 0 Отговор
    веднага в листите на Ново Начало !

    10:12 13.05.2026

  • 3 гост

    36 0 Отговор
    тази @красавица неземна@ оше ли ще се презентира?!

    10:17 13.05.2026

  • 4 Винкело

    34 0 Отговор
    Интересно - а защо не ни позволяват да кажем какво мислим за евродупката Цветелина Пенкова и за нейния еврозакон, който щял да свали цените на тока?

    Коментиран от #17

    10:19 13.05.2026

  • 5 тази мумия

    35 1 Отговор
    Жива да я оплаче човек !!!

    10:21 13.05.2026

  • 6 ЧОЧО

    33 1 Отговор
    Кой ще каже, че гащите са му оцапани. Всеки е невинен.

    10:25 13.05.2026

  • 7 Вашето мнение

    37 0 Отговор
    В академичните среди това е нормално. Одобряваш проекти на близки и познати и се нагушваш. затова няма наука в България.

    10:26 13.05.2026

  • 8 КИТАЕЦА

    10 0 Отговор
    бесните кучета - ууф ууф

    10:28 13.05.2026

  • 9 Трол

    19 2 Отговор
    Бих я утешил.

    10:28 13.05.2026

  • 10 ШЕФА

    32 2 Отговор
    Това бостанско плашило защо не е в следственият арест,а дава интервюта ?

    10:29 13.05.2026

  • 11 Варна

    33 0 Отговор
    Чули ли сте до сега в България да има данни за корупция срещу някой и той да е виновен ? А пък да е осъден ? След три месеца като я забравим тази крадлива и алчна ку.... ще я назначат в някоя агенция на 5 000 евро и ще си гледа кефа.

    Коментиран от #16

    10:32 13.05.2026

  • 12 Тиква

    21 0 Отговор
    Охо академични среди,колко години има стаж на работа? никой няма,но става министър.

    10:33 13.05.2026

  • 13 фгйфй

    1 0 Отговор
    хуу лет дъ догс аут - уф уф уф уф , ху лет дъ догс аут ......

    10:34 13.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тази

    16 0 Отговор
    Претенция, плод на мамините амбиции "мъ, ние да не сме по-долни" . Печели само съжалително поклащане с глава.

    10:39 13.05.2026

  • 16 оня с коня

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Варна":

    много ясно , няма да седи гладна жената? щом може да го поема още и е тясничка, значи може да взема и голяма заплата

    10:39 13.05.2026

  • 17 Новичок

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

    10:42 13.05.2026

  • 18 Оффф ,

    31 1 Отговор
    горката тя , бе ! Хотели по Банско , хотел на морето , мъжът ѝ чисти и пере с куп обществени поръчки , а Маринела и Вълчо Арабаджиеви са им кумове !

    10:42 13.05.2026

  • 19 селски номера..Съвпадения

    23 0 Отговор
    Случайно нейния мъж спечелил след нейната експертиза......

    10:44 13.05.2026

  • 20 Чума

    18 0 Отговор
    Хе! Репресирана до цент! И това доживях, жива да не бях...!!! Демокрацията страда в опасност....

    10:49 13.05.2026

  • 21 Иван Грозни

    18 2 Отговор
    Поредното научно звание менте. Агент на тиквуний, но бързо беше разкрит и отстранен.Най-вероятно ще има и други провокатори внедрени в новото правителство с цел да го злепоставят .

    10:53 13.05.2026

  • 22 Всичко е пари

    21 0 Отговор
    Госпожо,всички сме подложени на безпрецедентни атаки.Цени на всичко нагоре как да го наричаме?А и ми писна от оправданията ви.Винаги сте "невинни",низависимо колко милиончета сте "усвоили",нали?

    10:55 13.05.2026

  • 23 Гост

    19 0 Отговор
    Само като видя типичната самодоволна ботоксова мутра на докопала се до тлъста държавна заплата лелка, веднага вярвам на всичко, което казва...

    10:59 13.05.2026

  • 24 Дончо

    22 0 Отговор
    Цялата ти рода сте схемаджии, не се оправдавай.

    11:01 13.05.2026

  • 25 ТИГО

    18 0 Отговор
    Доц. Ася Панджерова, в ролята си на външен оценител към Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), поставя високи оценки на проекта, гарантирайки одобрението на сумата от 120 000 евро!!Центърът за развитие на човешките ресурси дава 120 хиляди евро на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА от Русе по проект: „Разказване на приказки за старата костенурка“.Детската градина в Русе (бенефициент) сключва договори за „методологическа помощ“ и „организация на събития“ с асоциации и фирми, управлявани от бъдещия съпруг на Панджерова и неговите родители. Парите се пренасочват обратно към семейния кръг, а за самите деца остават само няколко прочетени книжки.Въпросните 12 проекта за 1,6 млн. евро (включително този за костенурката в Русе) са одобрени и финансирани през 2017–2018 г. Това е времето на третото правителство на ГЕРБ, а Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) тогава се контролира именно от техни кадри. Остри атаки биха върнали рефлектора върху въпроса защо техните министри са допуснали това.

    Коментиран от #28

    11:06 13.05.2026

  • 26 Покриха я

    10 1 Отговор
    Кандидат от Прогресивна България, която е давала европроекти на бъдещия си съпруг. Кумове са им били Ветко и Маринела Арабаджиеви.

    11:13 13.05.2026

  • 27 Гоя

    6 0 Отговор
    Твърде вероятно кампанията да е направена анонимна!

    11:14 13.05.2026

  • 28 Опа

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "ТИГО":

    На последните избори е кандидат на Прогресивна България и Радев я слага за заместник министър.

    11:15 13.05.2026

  • 29 Цвете

    12 1 Отговор
    СЛЕД КАТО ОТРИЧА, ДА НАПРАВЯТ ПРОВЕРКИ И АКО СЕ ДОКАЖЕ, ЧЕ ГОВОРИ ОТКРОВЕНО ДА Е ВЪРНАТ ОБРАТНО. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ Е ДОБРЕ ДА СЕ МАХНЕ ЗАВИНАГИ. 🎲

    Коментиран от #30

    11:17 13.05.2026

  • 30 Дзак

    16 0 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    Свързани лица, откровена корупция, спиране на конкуренцията, заплахи, злоупотреби.

    11:37 13.05.2026

  • 31 гадател

    10 0 Отговор
    Подлостта няма граници.

    12:24 13.05.2026

  • 32 Потрес

    5 0 Отговор
    Румен Радев първо трябва да направи тотална проверка и чистка на всички знайни и незнайни калинки, внедрили се в редиците на ПБ... особено онези алчни и корумпирани мушмороци от академичните среди...кой с хотели за отдих, кой с медицински центрове, кой с яхти, финансирани от фонд научни изследвания, програми " Еразъм" и прочие европари....

    15:54 13.05.2026

  • 33 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Тази има много мил гьонсурат.....затвор за такива ....

    22:02 13.05.2026

  • 34 избирателите искаме

    0 0 Отговор
    Разследване за всичко свързано с пари,около Ася Панжерова!Има още за показване.Не е само конфкикт на интереси ,а е ЧИСТА КОРУПЦИЯ.Не се правете на ударени и да я прикривате.Разследване докрай!Навързани са като свински черва.

    13:04 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове