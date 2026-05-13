"Спаси София" настоява Васил Терзиев още днес да върне скандалното решение за небостъргача в Младост

Общинските съветници от "Спаси София" настояха за пореден път кметът на София да върне за ново разглеждане в Столичния общински съвет решението, което позволява строителството на огромна 75 етажна сграда в центъра на "Младост". “Реакция на кмета на София е повече от наложителна, особено след вчерашния протест на младостчани, които излязоха на улицата и се надигнаха срещу 22-етажния мастодонт в центъра на вече презастроения квартал”. - категоричен е общинският съветник Андрей Зографски.
Припомняме, че общинските съветници от Спаси София се противопоставиха най-остро в общинския съвет срещу това решение, предложено от кмета на Младост и подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН и Синя София. Теренът е 93% общинска собственост и вместо да бъде използван за парк, културно пространство или обществена инфраструктура, икономическото мнозинство в СОС прокара строежа на 22-етажна жилищна сграда.
“14 дни след приемане на решението, кметът Терзиев дължи ясен отговор: ще застане ли на страната на гражданите и нормалното европейско градоустройство, или ще позволи „22 етажа корупция“ върху един от последните стратегически терени в Младост? Той носи пряка отговорност за София и има избор - или ще спре това безобразие, или ще стане мълчалив съучастник в поредното унищожаване на града? Надяваме се мълчанието от Столична община да спре и г-н Терзиев да заеме страна.” - заяви Андрей Зографски от Спаси София.
Призивът идва след вчерашния протест, когато младостчани масово излязоха на протест, защото отказват да гледат как един от последните общински терени в района се подарява за 22-етажен строителен проект. Гневът на хората е очакван – "Младост" от години е арена на безконтролно презастрояване, унищожена градска среда, липса на зелени площи и постоянен инфраструктурен колапс.
“Освен връщане на решението за ново разглеждане в СОС, го призовавам да да проведе разговори както с кметът на Младост, така и с частните собственици на 7% от имота, и да ги убеди да се откажат от скандалната сделка. Терзиев, който еднолично реши да отговаря за градоустройството, може да възложи и изработването на служебен ПУП за зоната, като преотреди терена в парк и озеленено пространство или друга обществена нужда, след обществено обсъждане. Кметът на София разполага с няколко административни инструмента, с които да спре скандалния строеж.”
От "Спаси София" са категорични, че ако докладът не бъде върнат протестите и блокадите ще продължат. Гражданите на Младост показаха, че няма да отстъпят, а Спаси София ще бъде до тях, докато тази схема не бъде окончателно спряна.
8 Георги
До коментар #5 от "ШЕФА":нищо подобно, той Орлов Мост беше блокиран със седмици и нищо не постигна ти за булевард Младост се надяваш. Инвеститора е дал стотици хиляди за тоя проект и то без рушветите, мислиш ли, че ще се откаже? Ще стане като със Златен Век в Лозенец - ще повикат, ще поскачат и след нялолко месеца всичко ще продължи. Протестиращите само ще си навлекът гнева на останалите - медиите и управниците знаят как се постига това.
10:45 13.05.2026
9 Георги
До коментар #6 от "Софка":проблемът не е в самият небостъргач като сграда, а мястото на което ще бъде построен - просто инфраструктурата не е предвидена за толкова коли, хора, семейства с деца...
10:47 13.05.2026
11 Милчо Лаков
До коментар #1 от "Българин":Инвестициите са хубаво нещо,но тези пребарват общински терени,вероятно,за малко пари и големи рушвети.Защо не започнат Кремиковското поле,там вече е чисто?Помня как Ст.Софиянски даде градинката на пл.Ручей на Шел,въпреки ревовете на генералските булки,че няма къде да си разхождат кученцата.На ъгъла Г.Делчев и Дойран стои скрит зад ламаринена ограда един парцел...само чакам кога ще го започнат.
10:52 13.05.2026
12 Спокойно Георги!
До коментар #9 от "Георги":Това същото и аз му го обясних,в другата тема,но тоя продължава да копи и пейства една и съща неаргументирана опорка,само да дразни хората...!
10:57 13.05.2026
13 Ами ДА...!
Защото се опълчи,срещу строителната мафия,безконтролно застрояваща в ,,Младост"...!
А те със сигурност,са в комбина и с политически лица...!
11:02 13.05.2026
15 Има решение!
До коментар #14 от "Цвете":Да разтрогват ,,Договора",като корумпиран и неиздържан...!
Стига да има желание-всичко може!
11:12 13.05.2026
18 НайЩе
До коментар #17 от "Питам":Да е бил 75 мезонета.
Да му се не види, тъй главният архитект и кмет само от жилищни парцели ли разбират? Как не се сети един от тях Паркинг многоетажен да строи. Сигурно, вероятно теренът не е подходящ да изградиш паркинг за 1000 автомобила, за сметка на това има капацитет да поеме 1000 новодомци. Ама драги ми граждани, нали затова си плащате зелена, синя и пембена зона, за да има място за жилищно строителство.
Очаквам в обозримо бъдеще, промяна в наредбата за паркиране, като се отпусне тротоарно право за паркиране. И без това има нови квартали без тротоари, от пешеходците общината пари не ,,цоца", има, има възможност за отдаване допълнителна пътна площ под наем.
12:08 13.05.2026
