"Спаси София" настоява Васил Терзиев още днес да върне скандалното решение за небостъргача в Младост

Общинските съветници от "Спаси София" настояха за пореден път кметът на София да върне за ново разглеждане в Столичния общински съвет решението, което позволява строителството на огромна 75 етажна сграда в центъра на "Младост". “Реакция на кмета на София е повече от наложителна, особено след вчерашния протест на младостчани, които излязоха на улицата и се надигнаха срещу 22-етажния мастодонт в центъра на вече презастроения квартал”. - категоричен е общинският съветник Андрей Зографски.

Припомняме, че общинските съветници от Спаси София се противопоставиха най-остро в общинския съвет срещу това решение, предложено от кмета на Младост и подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН и Синя София. Теренът е 93% общинска собственост и вместо да бъде използван за парк, културно пространство или обществена инфраструктура, икономическото мнозинство в СОС прокара строежа на 22-етажна жилищна сграда.

“14 дни след приемане на решението, кметът Терзиев дължи ясен отговор: ще застане ли на страната на гражданите и нормалното европейско градоустройство, или ще позволи „22 етажа корупция“ върху един от последните стратегически терени в Младост? Той носи пряка отговорност за София и има избор - или ще спре това безобразие, или ще стане мълчалив съучастник в поредното унищожаване на града? Надяваме се мълчанието от Столична община да спре и г-н Терзиев да заеме страна.” - заяви Андрей Зографски от Спаси София.

Призивът идва след вчерашния протест, когато младостчани масово излязоха на протест, защото отказват да гледат как един от последните общински терени в района се подарява за 22-етажен строителен проект. Гневът на хората е очакван – "Младост" от години е арена на безконтролно презастрояване, унищожена градска среда, липса на зелени площи и постоянен инфраструктурен колапс.

“Освен връщане на решението за ново разглеждане в СОС, го призовавам да да проведе разговори както с кметът на Младост, така и с частните собственици на 7% от имота, и да ги убеди да се откажат от скандалната сделка. Терзиев, който еднолично реши да отговаря за градоустройството, може да възложи и изработването на служебен ПУП за зоната, като преотреди терена в парк и озеленено пространство или друга обществена нужда, след обществено обсъждане. Кметът на София разполага с няколко административни инструмента, с които да спре скандалния строеж.”

От "Спаси София" са категорични, че ако докладът не бъде върнат протестите и блокадите ще продължат. Гражданите на Младост показаха, че няма да отстъпят, а Спаси София ще бъде до тях, докато тази схема не бъде окончателно спряна.