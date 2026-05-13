"Спаси София" настоява Васил Терзиев още днес да върне скандалното решение за небостъргача в Младост

13 Май, 2026 10:23 1 738 20

Светослава Ингилизова

Общинските съветници от "Спаси София" настояха за пореден път кметът на София да върне за ново разглеждане в Столичния общински съвет решението, което позволява строителството на огромна 75 етажна сграда в центъра на "Младост". “Реакция на кмета на София е повече от наложителна, особено след вчерашния протест на младостчани, които излязоха на улицата и се надигнаха срещу 22-етажния мастодонт в центъра на вече презастроения квартал”. - категоричен е общинският съветник Андрей Зографски.

Припомняме, че общинските съветници от Спаси София се противопоставиха най-остро в общинския съвет срещу това решение, предложено от кмета на Младост и подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН и Синя София. Теренът е 93% общинска собственост и вместо да бъде използван за парк, културно пространство или обществена инфраструктура, икономическото мнозинство в СОС прокара строежа на 22-етажна жилищна сграда.

“14 дни след приемане на решението, кметът Терзиев дължи ясен отговор: ще застане ли на страната на гражданите и нормалното европейско градоустройство, или ще позволи „22 етажа корупция“ върху един от последните стратегически терени в Младост? Той носи пряка отговорност за София и има избор - или ще спре това безобразие, или ще стане мълчалив съучастник в поредното унищожаване на града? Надяваме се мълчанието от Столична община да спре и г-н Терзиев да заеме страна.” - заяви Андрей Зографски от Спаси София.

Призивът идва след вчерашния протест, когато младостчани масово излязоха на протест, защото отказват да гледат как един от последните общински терени в района се подарява за 22-етажен строителен проект. Гневът на хората е очакван – "Младост" от години е арена на безконтролно презастрояване, унищожена градска среда, липса на зелени площи и постоянен инфраструктурен колапс.

“Освен връщане на решението за ново разглеждане в СОС, го призовавам да да проведе разговори както с кметът на Младост, така и с частните собственици на 7% от имота, и да ги убеди да се откажат от скандалната сделка. Терзиев, който еднолично реши да отговаря за градоустройството, може да възложи и изработването на служебен ПУП за зоната, като преотреди терена в парк и озеленено пространство или друга обществена нужда, след обществено обсъждане. Кметът на София разполага с няколко административни инструмента, с които да спре скандалния строеж.”

От "Спаси София" са категорични, че ако докладът не бъде върнат протестите и блокадите ще продължат. Гражданите на Младост показаха, че няма да отстъпят, а Спаси София ще бъде до тях, докато тази схема не бъде окончателно спряна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 24 Отговор
    Абе милиони хора искат да инвестират в иммоти! Как може шепа повехнали понита да се опълчват на интереса на инвеститори, на софиянци и на закона?!? Защо се пречи на развитието на града?!? Защо няма полиция, да ги накаже?!?

    Коментиран от #11, #16

    10:27 13.05.2026

  • 2 Анонимен

    15 1 Отговор
    Както винаги, на приказки васко е много загрижен за града, но ако не излязат хората на протест/бунт в новините - пак ги върши същите като предишните дето плюе.

    10:29 13.05.2026

  • 3 Тооо

    18 1 Отговор
    Хубаво ама този който е взел парите хичч не му се връщат

    10:31 13.05.2026

  • 4 Георги

    12 3 Отговор
    тея от спазари софия са си намерили идеалната ниша - Ще ревем срещу колите и новите сгради, да никога няма да управляваме, но винаги ще имаме дял от "мръвката".

    10:31 13.05.2026

  • 5 ШЕФА

    14 1 Отговор
    Васко няма да направи пе....... работи пред тези дето са му дали подкупа и решението ще си остане.Трябва да се блокира бул.Ал.Малинов 24/7 и нещата ще се оправят.

    Коментиран от #8

    10:37 13.05.2026

  • 6 Софка

    3 17 Отговор
    Не разбирам защо се забраняват небостъргачите.Навсякъде по света ги има и се строят.Тук някой за да спира такова строителство означава,че иска неприлична част от етажите.Така например от варненския небостъргач кмета Коцев искаше два етажа.Е,спряха разрешителните.Днес иска оставката на гл.архитект като неудобен.

    Коментиран от #9

    10:42 13.05.2026

  • 7 Иванчева съм

    6 2 Отговор
    И мис Бони реве за Сливенския.

    10:44 13.05.2026

  • 8 Георги

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕФА":

    нищо подобно, той Орлов Мост беше блокиран със седмици и нищо не постигна ти за булевард Младост се надяваш. Инвеститора е дал стотици хиляди за тоя проект и то без рушветите, мислиш ли, че ще се откаже? Ще стане като със Златен Век в Лозенец - ще повикат, ще поскачат и след нялолко месеца всичко ще продължи. Протестиращите само ще си навлекът гнева на останалите - медиите и управниците знаят как се постига това.

    10:45 13.05.2026

  • 9 Георги

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Софка":

    проблемът не е в самият небостъргач като сграда, а мястото на което ще бъде построен - просто инфраструктурата не е предвидена за толкова коли, хора, семейства с деца...

    Коментиран от #12

    10:47 13.05.2026

  • 10 КОЙ

    4 9 Отговор
    Ще спаси София от "Спаси София"? Понеже палячовците нищо не са взели и сега плачат. Младост е квартал замислен за застрояване - това не е центъра и там трябва да са високите сгради.

    10:50 13.05.2026

  • 11 Милчо Лаков

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Инвестициите са хубаво нещо,но тези пребарват общински терени,вероятно,за малко пари и големи рушвети.Защо не започнат Кремиковското поле,там вече е чисто?Помня как Ст.Софиянски даде градинката на пл.Ручей на Шел,въпреки ревовете на генералските булки,че няма къде да си разхождат кученцата.На ъгъла Г.Делчев и Дойран стои скрит зад ламаринена ограда един парцел...само чакам кога ще го започнат.

    10:52 13.05.2026

  • 12 Спокойно Георги!

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Това същото и аз му го обясних,в другата тема,но тоя продължава да копи и пейства една и съща неаргументирана опорка,само да дразни хората...!

    10:57 13.05.2026

  • 13 Ами ДА...!

    8 0 Отговор
    Ето защо и спретнаха на Иванчева,гадният компромат с ,,подкупа"...!
    Защото се опълчи,срещу строителната мафия,безконтролно застрояваща в ,,Младост"...!
    А те със сигурност,са в комбина и с политически лица...!

    11:02 13.05.2026

  • 14 Цвете

    3 4 Отговор
    НЕ КМЕТА Е ВИНОВЕН ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ФАНДЪКОВА. РЕШЕНИЕТО Е ВЗЕТО ПРЕДИ ДА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ. И СЕГА, КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ?

    Коментиран от #15

    11:07 13.05.2026

  • 15 Има решение!

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Да разтрогват ,,Договора",като корумпиран и неиздържан...!
    Стига да има желание-всичко може!

    11:12 13.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Питам

    5 0 Отговор
    Не беше ли 75 метра висок , а не 75 етажа ?

    Коментиран от #18

    11:38 13.05.2026

  • 18 НайЩе

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Питам":

    Да е бил 75 мезонета.
    Да му се не види, тъй главният архитект и кмет само от жилищни парцели ли разбират? Как не се сети един от тях Паркинг многоетажен да строи. Сигурно, вероятно теренът не е подходящ да изградиш паркинг за 1000 автомобила, за сметка на това има капацитет да поеме 1000 новодомци. Ама драги ми граждани, нали затова си плащате зелена, синя и пембена зона, за да има място за жилищно строителство.
    Очаквам в обозримо бъдеще, промяна в наредбата за паркиране, като се отпусне тротоарно право за паркиране. И без това има нови квартали без тротоари, от пешеходците общината пари не ,,цоца", има, има възможност за отдаване допълнителна пътна площ под наем.

    12:08 13.05.2026

  • 19 кабел

    0 1 Отговор
    Скъси и свъси София!

    13:34 13.05.2026

