ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС се събира днес на редовно заседание. Кадровиците ще разгледат двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф градски прокурор на София Емилия Русинова, съобщи БНТ.
Предложенията бяха внесени съответно в края на март и началото на април от вече бившия служебен правосъден министър Андрей Янкулов. Според него с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров - Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.
В края на април Прокурорската колегия поиска от Андрей Янкулов да направи допълнения по предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов. През март бившият правосъден министър посочи 5 обстоятелства за освобождаването на Сарафов от длъжност. Сред тях са липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая „Петрохан” още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на и.ф. главен прокурор.
Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор на 22 април, а Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.
Бай Ставри!
Ще ви приключа.
09:06 13.05.2026
Има ли някой
Ама честно, моля ви!
09:11 13.05.2026
Любопитен
09:12 13.05.2026
Парадокс БГ
09:12 13.05.2026
безпартиен
09:13 13.05.2026
Питам само?!
09:18 13.05.2026
11 Да бе да
До коментар #1 от "Бай Ставри!":Абе и ти май писваш на хората.Май ще си останеш с чакането.
09:19 13.05.2026
15 Възмутен
Проблемът вече не е само „кой е прав“, а защо системата изглежда неспособна да даде бърз и ясен отговор на въпроси, които засягат собствената ѝ почтеност. В такава среда всяко забавяне се възприема като прикриване, а всяко мълчание — като позиция.
09:22 13.05.2026
16 Истината
Когато дисциплинарни сигнали срещу водещи магистрати се превръщат в дълги административни процедури без видим резултат, това подкопава самата идея за вътрешен контрол. В такава среда ВСС рискува да бъде възприеман не като коректив, а като защитен механизъм на статуквото — независимо от конкретните лица и случаи.
Най-сериозният проблем вече не е отделен скандал, а натрупаното усещане, че съдебната система трудно се самокоригира, дори когато натискът за това е публичен и очевиден.
09:24 13.05.2026
18 Мнение
Най-проблемното обаче е натрупаният дефицит на доверие. Когато обществото започне да приема, че вътрешният контрол е слаб или предвидим, легитимността на самата съдебна система се ерозира — и това не се поправя с обяснения, а с реални, видими и последователни действия.
09:28 13.05.2026
Лалугер
09:29 13.05.2026
20 Зъл пес
До коментар #3 от "Любопитен":Щи си загинете с тяхното име на уста б. Ахти дибилите сте.
09:31 13.05.2026
23 Скоро
До коментар #7 от "Питам само?!":Много скоро.
09:44 13.05.2026
24 Разпространяваш дезинформация!
До коментар #19 от "Лалугер":Пеевска подметко, не разпространявай клевети и лъжи и не отвличай вниманието от истинските престъпници към достойни политици.
09:44 13.05.2026
25 факт
До коментар #21 от "Гандалф":Ако се премахне политическата квота парламентът ще остане без механизъм на влияние и контрол върху съдебната власт и ще бъде нарушен принципът "власт, власт възпира". Ще се създаде една безконтролна каста от самозабравени хора, които ще колят и бесят по съдилища и прокуратури. Те и сега нещата са зле, но това е защото в момента ВСС е функция на предходните народни събрания, които бяха пълни с престъпници. А Конституцията е писана с презумпцията, че властта ще се упражнява добросъвестно от почтени хора. Когато тази презумпция бъде оборена, става това, което имаме.
09:52 13.05.2026
27 Лалугер
До коментар #24 от "Разпространяваш дезинформация!":Да ви с. ... Ра на "достойните" ,измислени политици.Сигурно па само вашето мнение е меродавно.
10:01 13.05.2026
28 Чичо Митко
До коментар #5 от "безпартиен":Какви заплати, то за чували си говорят хората...
10:03 13.05.2026
29 разбор
До коментар #4 от "Парадокс БГ":Днешните съд и прокуратура ще защитават с всички средства позициите си.От десетилетия те са отделна каста.Имат огромен архив с компромати за всички престъпили законите заети в управлението на държавата.Бивши и настоящи.
10:03 13.05.2026
33 Тръни ще има на гробищата където
До коментар #31 от "Сийка":След трийсет години може би ще бъдем ние. Държавата се пълни с хора от една страна малцинствата раждат като за последно и на конвейер а от друга непрекъснато вземат пакистанци и подменят етническия състав. Управляващите вече не да българи и не се интересуват от България камоли от нас от народа.
10:27 13.05.2026
35 Депутатите им дадоха тия права
До коментар #29 от "разбор":Без да им вменят каквито и да е било задължения. Освен това постоянно пред годините депутатите и министрите им даваха тия високи заплати за да си купят индулгенция. Остави заплатите кой знае какви премии получават.
10:36 13.05.2026
