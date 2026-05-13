ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова

13 Май, 2026 08:53 4 013 40

В края на април Прокурорската колегия поиска от Андрей Янкулов да направи допълнения по предложението му за образуване на дисциплинарно производство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на ВСС се събира днес на редовно заседание. Кадровиците ще разгледат двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф градски прокурор на София Емилия Русинова, съобщи БНТ.

Предложенията бяха внесени съответно в края на март и началото на април от вече бившия служебен правосъден министър Андрей Янкулов. Според него с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров - Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.

В края на април Прокурорската колегия поиска от Андрей Янкулов да направи допълнения по предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов. През март бившият правосъден министър посочи 5 обстоятелства за освобождаването на Сарафов от длъжност. Сред тях са липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая „Петрохан” още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на и.ф. главен прокурор.

Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор на 22 април, а Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ставри!

    13 4 Отговор
    Моето време настъпва...


    Ще ви приключа.

    Коментиран от #11

    09:06 13.05.2026

  • 2 Има ли някой

    18 2 Отговор
    Който да повярва, че тия пропити от корупция кърлежи, ще гласува срещу « баща» си? И градската джуджана, които те сами създадоха?
    Ама честно, моля ви!

    09:11 13.05.2026

  • 3 Любопитен

    16 2 Отговор
    Дали не отчитат дейност за да отклонят вниманието на тълпата от Дебелия Шопар и Тигъра на Бистрица?

    Коментиран от #20

    09:12 13.05.2026

  • 4 Парадокс БГ

    9 1 Отговор
    Ситуацията отново показва напрежение и нестабилност в прокуратурата, като дисциплинарните процедури и взаимните обвинения допълнително ерозират доверието в институцията. Остава ключов въпросът дали тези действия ще доведат до реална отчетност или ще се превърнат в пореден епизод на институционален конфликт без дългосрочни последици.

    Коментиран от #29

    09:12 13.05.2026

  • 5 безпартиен

    12 1 Отговор
    Заплатите, заплатите им колко са месечно,а и годишно с премии,бонуси и всички екстри?Не,че като са стигнали до това ниво разчитат на заплата!

    Коментиран от #28

    09:13 13.05.2026

  • 6 Артилерист

    14 2 Отговор
    Що ми се струва, че разглеждането на тези дисциплинарни производства, ще продължи като четенето на безкрайните томове на Гешев за кражбата на милиардите от КТБ от Пеевски...

    09:13 13.05.2026

  • 7 Питам само?!

    16 2 Отговор
    В Румъния има осъдени и разследвани бивши високопоставени прокурори и съдии, в България КОГА????

    Коментиран от #23

    09:16 13.05.2026

  • 8 Моряка

    10 1 Отговор
    Нищо ни можеш да им напраищ,бае 6Ставре.Прокуратурата нй Шиши ще ги искара малолетни.

    09:17 13.05.2026

  • 9 Смехоран

    6 3 Отговор
    А срещу Теди еврото, кога?

    09:17 13.05.2026

  • 10 Питам само?!

    10 1 Отговор
    В Италия прокуратурата е силно независима и много активна, и има случаи на разследвани и съдени съдии и прокурори на различни нива. В България КОГА?

    Коментиран от #34

    09:18 13.05.2026

  • 11 Да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ставри!":

    Абе и ти май писваш на хората.Май ще си останеш с чакането.

    09:19 13.05.2026

  • 12 Ама

    4 0 Отговор
    сериозно ли ?

    09:19 13.05.2026

  • 13 В България, кога?

    5 0 Отговор
    Настоящият и предишни главни прокурори в Испания са били обект на проверки, напрежение и дела за конфликти на интереси или процедурни нарушения.

    09:19 13.05.2026

  • 14 Парадокс БГ

    6 0 Отговор
    Случаите около Борислав Сарафов и Емилия Русинова отново поставят въпроса за стандарта на отчетност в прокуратурата. Когато срещу висши магистрати се натрупват публични съмнения, сигнали и дисциплинарни искания, но процесите се движат бавно и непрозрачно, това неизбежно подкопава доверието в системата. В подобна ситуация най-важното е не персоналният сблъсък, а ясните, бързи и убедителни институционални действия, които да покажат дали има нарушение или не — без съмнение и без усещане за избирателно правосъдие.

    09:21 13.05.2026

  • 15 Възмутен

    4 1 Отговор
    Случаите около Борислав Сарафов и Емилия Русинова показват хроничен проблем в българската прокуратура — усещане за безконтролност на най-високо ниво. Когато срещу водещи магистрати се появяват сериозни съмнения, сигнали и искания за дисциплинарни действия, а реакциите са бавни, фрагментирани и често непрозрачни, това не просто създава скандал, а руши остатъчното доверие в институцията.
    Проблемът вече не е само „кой е прав“, а защо системата изглежда неспособна да даде бърз и ясен отговор на въпроси, които засягат собствената ѝ почтеност. В такава среда всяко забавяне се възприема като прикриване, а всяко мълчание — като позиция.

    09:22 13.05.2026

  • 16 Истината

    5 0 Отговор
    Висшият съдебен съвет отдавна изглежда като орган, който реагира по инерция, а не като активен гарант за почтеността в съдебната власт. Вместо ясни и категорични действия при съмнения за нарушения на най-високо ниво, обществото често вижда протакане, процедурни усложнения и решения, които пораждат повече въпроси, отколкото отговори.
    Когато дисциплинарни сигнали срещу водещи магистрати се превръщат в дълги административни процедури без видим резултат, това подкопава самата идея за вътрешен контрол. В такава среда ВСС рискува да бъде възприеман не като коректив, а като защитен механизъм на статуквото — независимо от конкретните лица и случаи.
    Най-сериозният проблем вече не е отделен скандал, а натрупаното усещане, че съдебната система трудно се самокоригира, дори когато натискът за това е публичен и очевиден.

    09:24 13.05.2026

  • 17 ВСС театро

    6 0 Отговор
    ВСС води бавни процедури, процедурни хватки и решения, които често звучат като избягване на отговорност, а не като нейното упражняване.

    09:26 13.05.2026

  • 18 Мнение

    3 0 Отговор
    Правилата са гъвкави, когато се отнасят до силните в системата, и твърди само за останалите. В подобна среда дисциплинарните производства губят възпитателната си функция и се превръщат в символични действия без реална тежест.
    Най-проблемното обаче е натрупаният дефицит на доверие. Когато обществото започне да приема, че вътрешният контрол е слаб или предвидим, легитимността на самата съдебна система се ерозира — и това не се поправя с обяснения, а с реални, видими и последователни действия.

    09:28 13.05.2026

  • 19 Лалугер

    3 5 Отговор
    ВСС,кога ще привикате Гюрювци,най-големите схемаджии.А може би и тяхната създателка и закрилница Ютова?

    Коментиран от #24

    09:29 13.05.2026

  • 20 Зъл пес

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    Щи си загинете с тяхното име на уста б. Ахти дибилите сте.

    09:31 13.05.2026

  • 21 Гандалф

    2 0 Отговор
    Докато политиците и хората в сянка зад тях правят съдебната реформа....нищо няма да се промени...може и да осъдят някои и друг..ще си поставят някои удобен за тях...и съдебната реформа приключи...трябва да се премахнат политическите квоти..президентски и тем подобни за назначаване на висшия съдебен съвет...в кратце нищо ново не ни очаква...колкото се промени след махането на гешев...толкова ще се промени и сега..

    Коментиран от #25

    09:32 13.05.2026

  • 22 Има нещо, но какво е

    2 0 Отговор
    Защо точно днес, когато шайката от прокурорската квота НЯМА да гласувт нищо срещу Сарафов и подопечната му Русинова, та точно днес, рано, рано, преди сбирщината на тия хлебарки, Пеевски иска комисяя в НС за случая « Петрохан»?
    Ама, млля ви, напънете се малко?

    09:38 13.05.2026

  • 23 Скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питам само?!":

    Много скоро.

    09:44 13.05.2026

  • 24 Разпространяваш дезинформация!

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лалугер":

    Пеевска подметко, не разпространявай клевети и лъжи и не отвличай вниманието от истинските престъпници към достойни политици.

    Коментиран от #27

    09:44 13.05.2026

  • 25 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гандалф":

    Ако се премахне политическата квота парламентът ще остане без механизъм на влияние и контрол върху съдебната власт и ще бъде нарушен принципът "власт, власт възпира". Ще се създаде една безконтролна каста от самозабравени хора, които ще колят и бесят по съдилища и прокуратури. Те и сега нещата са зле, но това е защото в момента ВСС е функция на предходните народни събрания, които бяха пълни с престъпници. А Конституцията е писана с презумпцията, че властта ще се упражнява добросъвестно от почтени хора. Когато тази презумпция бъде оборена, става това, което имаме.

    09:52 13.05.2026

  • 26 Бай Иван

    3 0 Отговор
    Сега ще се правят, че нищо не знаят и сега разбират тези въшки.

    09:59 13.05.2026

  • 27 Лалугер

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Разпространяваш дезинформация!":

    Да ви с. ... Ра на "достойните" ,измислени политици.Сигурно па само вашето мнение е меродавно.

    10:01 13.05.2026

  • 28 Чичо Митко

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "безпартиен":

    Какви заплати, то за чували си говорят хората...

    10:03 13.05.2026

  • 29 разбор

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Парадокс БГ":

    Днешните съд и прокуратура ще защитават с всички средства позициите си.От десетилетия те са отделна каста.Имат огромен архив с компромати за всички престъпили законите заети в управлението на държавата.Бивши и настоящи.

    Коментиран от #35

    10:03 13.05.2026

  • 30 Опитват се да спасят кожи

    4 0 Отговор
    Много недостойно защото те са същите. Освен това точно те го сложиха на поста и го държаха на поста през всичките години въпреки че нямаше резултати. Но и за тях се отнася. Само че те се имат за недосегаеми. Депутатите и партиите са им дали тези права и самочувствие. Както и високите заплати.

    10:18 13.05.2026

  • 31 Сийка

    2 0 Отговор
    Продължават да ни омагьосват и омайват.Нужен е рестарт на всички институции,а това е невъзможно.Поради тази причина държава не се получава и до 30 години тук ще е само територия.Вятър ще гони тръни и магарешки бодили.

    Коментиран от #33

    10:21 13.05.2026

  • 32 Медиите защо ги наричат така

    4 0 Отговор
    Те да с изтекъл мандат и това трябва да се казва. Както и за министри в оставка или за служебни министри трябва да се изписва. Второ за всичко отговорността е на който им дава заплати. Как така хем с изтекъл мандат хем получава висока заплата. Очевидно отговорността е на друго място.

    10:23 13.05.2026

  • 33 Тръни ще има на гробищата където

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сийка":

    След трийсет години може би ще бъдем ние. Държавата се пълни с хора от една страна малцинствата раждат като за последно и на конвейер а от друга непрекъснато вземат пакистанци и подменят етническия състав. Управляващите вече не да българи и не се интересуват от България камоли от нас от народа.

    10:27 13.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Депутатите им дадоха тия права

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "разбор":

    Без да им вменят каквито и да е било задължения. Освен това постоянно пред годините депутатите и министрите им даваха тия високи заплати за да си купят индулгенция. Остави заплатите кой знае какви премии получават.

    10:36 13.05.2026

  • 36 Никой нищо не чете

    2 1 Отговор
    Да се пише няма смисъл.

    10:37 13.05.2026

  • 37 Не само парламента

    8 0 Отговор
    За всичко вина имат медиите. Те медиите се подмазват на управниците. Те медиите ги изкарват велики.

    10:41 13.05.2026

  • 38 Човек напише нещо и край

    5 0 Отговор
    Половин един час няма други мнения. Тъкмо дойде някакво мнение и те вземат че го изтрият и пак нищо. Много е скучно във форумите на фактите.

    10:56 13.05.2026

  • 39 дядото

    2 0 Отговор
    така и не разбирам,как може тези от всс да вземат големи заплати и нищо да не вършат

    11:10 13.05.2026

  • 40 Заплатите и състава да се намалят на

    1 1 Отговор
    Този съвет и да работи на сесии макар че може би няма нужда от такъв съвет. Протестите през декември миналата година бяха заради тяхната дейност и заплащане. Не съм оптимист.

    05:51 14.05.2026

