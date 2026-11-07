Асен Василев: Бюджет 2027 е небостъргач върху къща

Проектът за бюджет 2027 залага на обедняване, увеличение на данъците и намаляване на публичните инвестиции, заяви бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Според него тази комбинация може да доведе до свиване на потреблението, рецесия и безработица.

„Бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща“, написа Василев в анализа си на проектобюджета. Той посочи, че заложените параметри се нуждаят от изцяло ново и реалистично планиране на доходите, данъците и инвестициите.

Критики към инфлацията и инвестициите

Василев постави под съмнение прогнозата за инфлация от 4% през 2027 г. и дефлатор от 5,7%. По думите му очакваният дефлатор за 2026 г. вече е променен от 5,2% на 9,1%, което според него показва подценяване на поскъпването.

Като рискове той посочи цените на енергоизточниците, суровините и торовете, международните конфликти и затрудненията в корабоплаването. Критиката му включва и липсата на достатъчни компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията, газа и дизела.

Според Василев публичните инвестиции през 2027 г. ще бъдат с 40% по-ниски спрямо заложеното в бюджета за 2026 г. Той твърди, че макрорамката разчита частният сектор да компенсира разликата с около 3 млрд. евро допълнителни инвестиции, но изрази съмнение, че това ще се случи при по-високи данъци и разходи за бизнеса.

Доходи, пенсии и данъци

Минималната работна заплата е предвидена да достигне 660 евро. Василев заяви, че при старата формула тя би била 690 евро, което според него ще засегне най-бедните работещи и ще увеличи неравенството.

Минималната пенсия се очаква да стане 374 евро при линия на бедност от 443 евро. Василев твърди, че нови 500 000 пенсионери ще получават доход под този праг и общо над 1,2 милиона пенсионери ще останат под линията на бедност.

Той определи като символични част от социалните увеличения. Сред посочените примери са ръстът на ученическите стипендии с 4 евро месечно и на детските надбавки с 4,43 евро. Според него сред предвидените облекчения са по-висок праг за регистрация по ДДС и увеличено данъчно облекчение за деца, но няма антикризисен пакет.

Какво предвижда правителството

Министерството на финансите представя проекта като бюджет с по-високи доходи и подкрепа за семействата. Според ведомството минималната заплата ще се увеличи до 660 евро, средствата за пенсии ще нараснат с 552,6 млн. евро, а таванът на пенсията ще достигне 1874 евро.

Правителството планира и свиване на дефицита на касова основа от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Проектобюджетът трябва да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 11 ноември, след което предстои обсъждането му в Народното събрание.

Източник: btvnovinite.bg