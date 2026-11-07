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Асен Василев: Бюджет 2027 е небостъргач върху къща
  Тема: Икономика

Асен Василев: Бюджет 2027 е небостъргач върху къща

7 Ноември, 2026 18:10 1 170 46

  • бюджет 2027-
  • асен василев-
  • данъци-
  • пенсии-
  • публични инвестиции

Бившият финансов министър критикува доходите, данъците и спада на публичните инвестиции

Асен Василев: Бюджет 2027 е небостъргач върху къща - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проектът за бюджет 2027 залага на обедняване, увеличение на данъците и намаляване на публичните инвестиции, заяви бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Според него тази комбинация може да доведе до свиване на потреблението, рецесия и безработица.

„Бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща“, написа Василев в анализа си на проектобюджета. Той посочи, че заложените параметри се нуждаят от изцяло ново и реалистично планиране на доходите, данъците и инвестициите.

Критики към инфлацията и инвестициите

Василев постави под съмнение прогнозата за инфлация от 4% през 2027 г. и дефлатор от 5,7%. По думите му очакваният дефлатор за 2026 г. вече е променен от 5,2% на 9,1%, което според него показва подценяване на поскъпването.

Като рискове той посочи цените на енергоизточниците, суровините и торовете, международните конфликти и затрудненията в корабоплаването. Критиката му включва и липсата на достатъчни компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията, газа и дизела.

Според Василев публичните инвестиции през 2027 г. ще бъдат с 40% по-ниски спрямо заложеното в бюджета за 2026 г. Той твърди, че макрорамката разчита частният сектор да компенсира разликата с около 3 млрд. евро допълнителни инвестиции, но изрази съмнение, че това ще се случи при по-високи данъци и разходи за бизнеса.

Доходи, пенсии и данъци

Минималната работна заплата е предвидена да достигне 660 евро. Василев заяви, че при старата формула тя би била 690 евро, което според него ще засегне най-бедните работещи и ще увеличи неравенството.

Минималната пенсия се очаква да стане 374 евро при линия на бедност от 443 евро. Василев твърди, че нови 500 000 пенсионери ще получават доход под този праг и общо над 1,2 милиона пенсионери ще останат под линията на бедност.

Той определи като символични част от социалните увеличения. Сред посочените примери са ръстът на ученическите стипендии с 4 евро месечно и на детските надбавки с 4,43 евро. Според него сред предвидените облекчения са по-висок праг за регистрация по ДДС и увеличено данъчно облекчение за деца, но няма антикризисен пакет.

Какво предвижда правителството

Министерството на финансите представя проекта като бюджет с по-високи доходи и подкрепа за семействата. Според ведомството минималната заплата ще се увеличи до 660 евро, средствата за пенсии ще нараснат с 552,6 млн. евро, а таванът на пенсията ще достигне 1874 евро.

Правителството планира и свиване на дефицита на касова основа от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Проектобюджетът трябва да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 11 ноември, след което предстои обсъждането му в Народното събрание.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо

    9 24 Отговор
    супер е затва имаше тържествено представяне на този шедьовър на икономиката!

    Коментиран от #4

    18:12 07.11.2026

  • 2 Гробар

    21 2 Отговор
    Айде стига заеми Коки. Стегай колана че идват трудни времена.

    18:12 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 увеличение на данъците

    16 2 Отговор
    Трябва да има но въпроса е за кого ! И намаляване на публичните инвестиции трябва да има но зависи къде. Точно на тези въпроси обаче критиците на Радев на отговарят защото яснотата и конкретността относно десните им политики тотално ще ги изхвърли от политическият пеизаж

    18:18 07.11.2026

  • 7 123

    10 4 Отговор
    Масонския цирк продължава. Мнимата опозиция критикува власта, после си разменят местата, но политиката и пътя диктуват масоните сатанисти.

    18:19 07.11.2026

  • 8 червена демокрация

    14 1 Отговор
    европейски цени африкански заплати?

    Коментиран от #44

    18:19 07.11.2026

  • 9 Венсеремус да живее БКП, вечна дружба

    5 7 Отговор
    Минималната работна заплата е предвидена да достигне 660 евро. Василев заяви, че при старата формула тя би била 690 евро, което според него ще засегне най-бедните работещи и ще увеличи неравенството.

    Минималната пенсия се очаква да стане 374 евро при линия на бедност от 443 евро. Василев твърди, че нови 500 000 пенсионери ще получават доход под този праг и общо над 1,2 милиона пенсионери ще останат под линията на бедност.

    Коментиран от #11

    18:20 07.11.2026

  • 10 О, Морес

    17 4 Отговор
    Асен Василев - Съвкупност от клетки !

    Коментиран от #19

    18:21 07.11.2026

  • 11 само в колхозно блато

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "Венсеремус да живее БКП, вечна дружба":

    може доходите да са под прага на оцеляването а чорбаджиите виновни за това да се бият в гърдите за постиженията си!

    Коментиран от #16

    18:22 07.11.2026

  • 12 Леля Асена и кмета на София,

    16 5 Отговор
    спонсорирал петроханците, да вземат присърце своите привърженици от ППДБ, които останаха без парно и топла вода в навечерието на зимата.

    Утре сутринта в София ще бъде -2 градуса.

    Оставили са даже и Окръжна болница без парно и топла вода!

    Невменяеми пепейци и дебейци! Плюят срещу вятъра и искат да искат...

    Коментиран от #20

    18:22 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иванчо

    12 6 Отговор
    Тая "мека китка" Асенов отново изпълзя и започна да ръси глупости.
    Забрави ли,че в две правителства беше финансов министър и сътвори куп поразии.Взе толкова заеми,че ще има да плащаме още дълго.
    Не,не е забравил,но не му изнася.

    18:27 07.11.2026

  • 15 Гост

    14 2 Отговор
    Кокорчо, защо не внесеш н парламата предложение министри, депутати и държавни чиновници в знак на солидарност с бедните работещи и неработещи и за намаляването на дефицита ДАСИ НАМАЛИТЕ ЗАПЛАТИТЕ С 50% ПОНЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА и да си плащате личните осигуровки ?

    Коментиран от #35

    18:27 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бате Венци

    14 4 Отговор
    кокорчовеца да не би да ми вдигна заплатата като управляваше

    18:29 07.11.2026

  • 18 Пловдив

    5 18 Отговор
    Прав е Асен Василев!

    Коментиран от #23

    18:30 07.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гробар

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Леля Асена и кмета на София,":

    Всичко живо като включи да се отоплява на ток и ще минем на режим в Софето.

    18:31 07.11.2026

  • 21 дори и да е вярно

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ужасно е верно пич":

    явно в България е истински рай???

    18:32 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 О, Морес

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пловдив":

    Не,Асен е от Хасково,а Пловдив,майна,не е Киiв !

    18:34 07.11.2026

  • 24 Ми то.....

    9 4 Отговор
    Кукорчо да каже какво е ПЕТРОХАН и защо всички мълчат от пп- дб като риби ????

    18:34 07.11.2026

  • 25 миниванили

    4 3 Отговор
    Кокорчо ей за това те предлагаме да оглавиш ЕЦБ. Ти си най-достойния кандидат.

    18:35 07.11.2026

  • 26 пич във Франция

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ужасно е верно пич":

    минималната заплата е 1800 евро в колхозното блато е 600 евро а цените са същите има малко разлика?

    Коментиран от #32

    18:36 07.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    9 3 Отговор
    Хората са готови на всичко, само да не те виждат! Дори да се наложи да седим на опашки за олио и тоалетна хартия, просто искаме да те няма!

    18:39 07.11.2026

  • 29 ЕС е коптор

    7 3 Отговор
    колхозно блато и Евровизия

    18:39 07.11.2026

  • 30 Лельо Асена!

    9 3 Отговор
    Къде са откраднатите Български пари -> 20 милиарда ЕВРО!!! от теб и дружките ти от сглобката в периодът 2020 до 2025-та?!!!!! Връщай парите ВРЕСЛЪО!

    18:46 07.11.2026

  • 31 Петроханеца

    4 2 Отговор
    Друго не можа ли да измисли ?

    18:46 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 чакат

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "пича май е русофил":

    да спрат да им плащат и тогава ще се втурнат...

    18:50 07.11.2026

  • 34 От теб започна

    6 1 Отговор
    Ти и Кирето дойдохте в момент когато всички се бяха отвратили от Борисовите манипулации, от тъпото му обкръжение от махленски кокошки и от кюлчетата, пистолета и още изцепки. А с твоите и на Кирчо убихте всякакви надежди, че младите и учили в Харвард млади хора ще върнат вярата и ще тръгнем напред. Но на нов политик и на малко прасе вече не трябва да се надяваме, защото от вас излезнаха крадливи, нечистоплътни и уродливи, диви прасета. Колкото повече се кокориш и запенваш толкова повече вярваме, че сте лъжци, крадци и от лъжата с паспорта на Петков, до твоята фалирала фирма сме убедени, че сте фалшиви и нагли. Дошли да оправите своите бакии на гърба на простия български народ вие буквално се изгаврихте и с правосъдието и с вярата на българите. Твоят бюджет ни тикна в по дълбока яма, а на лъжливият хасковски пъпеш никой не вярва.

    19:02 07.11.2026

  • 35 Гост 2

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Това,което написа,могат да го направят само достойни мъже,каквито в българската политика почти няма.Пълно с извратени изроди,които от алчност,страх от работа и незнаещи що е отговорност, даже не приличат на нормални мъже.От к...ва запис или от умрял писмо.

    19:06 07.11.2026

  • 36 Eдин

    1 2 Отговор
    финансов "кукер"

    19:07 07.11.2026

  • 37 Горски

    2 2 Отговор
    Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото. За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел. 37 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение. Няма нужда от парламент, разпускайте се! Явно ългария вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове .Ако не бяхте опоскали всичко , сега минималната щеше да е 2000 евро . ясно ли ти е , откъде са дълговете.

    19:08 07.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тири-ри-рам

    4 2 Отговор
    Тоя Педро се чуди какви глупо$ти да измисли...

    19:25 07.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 БАЙ ДЪ УЕЙ

    0 0 Отговор
    Не си прав Асене.Не си прав.Ако се сещаш какво искам да ти кажа и аз като онзи строителен работник дето се провиквал от 4-ти етаж :))

    19:28 07.11.2026

  • 43 Зевзек

    0 0 Отговор
    Доказан мошеник

    19:31 07.11.2026

  • 44 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "червена демокрация":

    Имаш много плюсове,затова ще ти опонирам:ниски заплати+високи цени=беден,но жизнен,упорит,трезвомислещ народ.Високи заплати+ниски цени=тлъст,тъп и мързелив народ.Примери-ами нашият политически "елит",някои западно европейски страни, Австралия (от там имам преки впечатления).

    19:32 07.11.2026

  • 45 Пендю

    2 0 Отговор
    Пенюар ме гони мамо, яхнал розово пони по жълтите павета, дали не тичам много бързо, ах?!

    19:33 07.11.2026

  • 46 (Българин)

    0 0 Отговор
    Какво месо върху кокала да има след като го оглозгахте до нулата,а икономиката ни я заличиха подобни мутри,които за по 800дни ни ограбваха един след друг

    19:36 07.11.2026

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