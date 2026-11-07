Асен Василев: Бюджет 2027 е небостъргач върху къща

Проектът за бюджет 2027 залага на обедняване, увеличение на данъците и намаляване на публичните инвестиции, заяви бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Според него тази комбинация може да доведе до свиване на потреблението, рецесия и безработица.
„Бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща“, написа Василев в анализа си на проектобюджета. Той посочи, че заложените параметри се нуждаят от изцяло ново и реалистично планиране на доходите, данъците и инвестициите.
Критики към инфлацията и инвестициите
Василев постави под съмнение прогнозата за инфлация от 4% през 2027 г. и дефлатор от 5,7%. По думите му очакваният дефлатор за 2026 г. вече е променен от 5,2% на 9,1%, което според него показва подценяване на поскъпването.
Като рискове той посочи цените на енергоизточниците, суровините и торовете, международните конфликти и затрудненията в корабоплаването. Критиката му включва и липсата на достатъчни компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията, газа и дизела.
Според Василев публичните инвестиции през 2027 г. ще бъдат с 40% по-ниски спрямо заложеното в бюджета за 2026 г. Той твърди, че макрорамката разчита частният сектор да компенсира разликата с около 3 млрд. евро допълнителни инвестиции, но изрази съмнение, че това ще се случи при по-високи данъци и разходи за бизнеса.
Доходи, пенсии и данъци
Минималната работна заплата е предвидена да достигне 660 евро. Василев заяви, че при старата формула тя би била 690 евро, което според него ще засегне най-бедните работещи и ще увеличи неравенството.
Минималната пенсия се очаква да стане 374 евро при линия на бедност от 443 евро. Василев твърди, че нови 500 000 пенсионери ще получават доход под този праг и общо над 1,2 милиона пенсионери ще останат под линията на бедност.
Той определи като символични част от социалните увеличения. Сред посочените примери са ръстът на ученическите стипендии с 4 евро месечно и на детските надбавки с 4,43 евро. Според него сред предвидените облекчения са по-висок праг за регистрация по ДДС и увеличено данъчно облекчение за деца, но няма антикризисен пакет.
Какво предвижда правителството
Министерството на финансите представя проекта като бюджет с по-високи доходи и подкрепа за семействата. Според ведомството минималната заплата ще се увеличи до 660 евро, средствата за пенсии ще нараснат с 552,6 млн. евро, а таванът на пенсията ще достигне 1874 евро.
Правителството планира и свиване на дефицита на касова основа от 5,7% до 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Проектобюджетът трябва да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 11 ноември, след което предстои обсъждането му в Народното събрание.
Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчо
Коментиран от #4
18:12 07.11.2026
2 Гробар
18:12 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 увеличение на данъците
18:18 07.11.2026
7 123
18:19 07.11.2026
8 червена демокрация
Коментиран от #44
18:19 07.11.2026
9 Венсеремус да живее БКП, вечна дружба
Минималната пенсия се очаква да стане 374 евро при линия на бедност от 443 евро. Василев твърди, че нови 500 000 пенсионери ще получават доход под този праг и общо над 1,2 милиона пенсионери ще останат под линията на бедност.
Коментиран от #11
18:20 07.11.2026
10 О, Морес
Коментиран от #19
18:21 07.11.2026
11 само в колхозно блато
До коментар #9 от "Венсеремус да живее БКП, вечна дружба":може доходите да са под прага на оцеляването а чорбаджиите виновни за това да се бият в гърдите за постиженията си!
Коментиран от #16
18:22 07.11.2026
12 Леля Асена и кмета на София,
Утре сутринта в София ще бъде -2 градуса.
Оставили са даже и Окръжна болница без парно и топла вода!
Невменяеми пепейци и дебейци! Плюят срещу вятъра и искат да искат...
Коментиран от #20
18:22 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иванчо
Забрави ли,че в две правителства беше финансов министър и сътвори куп поразии.Взе толкова заеми,че ще има да плащаме още дълго.
Не,не е забравил,но не му изнася.
18:27 07.11.2026
15 Гост
Коментиран от #35
18:27 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бате Венци
18:29 07.11.2026
18 Пловдив
Коментиран от #23
18:30 07.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гробар
До коментар #12 от "Леля Асена и кмета на София,":Всичко живо като включи да се отоплява на ток и ще минем на режим в Софето.
18:31 07.11.2026
21 дори и да е вярно
До коментар #16 от "Ужасно е верно пич":явно в България е истински рай???
18:32 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 О, Морес
До коментар #18 от "Пловдив":Не,Асен е от Хасково,а Пловдив,майна,не е Киiв !
18:34 07.11.2026
24 Ми то.....
18:34 07.11.2026
25 миниванили
18:35 07.11.2026
26 пич във Франция
До коментар #16 от "Ужасно е верно пич":минималната заплата е 1800 евро в колхозното блато е 600 евро а цените са същите има малко разлика?
Коментиран от #32
18:36 07.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
18:39 07.11.2026
29 ЕС е коптор
18:39 07.11.2026
30 Лельо Асена!
18:46 07.11.2026
31 Петроханеца
18:46 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 чакат
До коментар #32 от "пича май е русофил":да спрат да им плащат и тогава ще се втурнат...
18:50 07.11.2026
34 От теб започна
19:02 07.11.2026
35 Гост 2
До коментар #15 от "Гост":Това,което написа,могат да го направят само достойни мъже,каквито в българската политика почти няма.Пълно с извратени изроди,които от алчност,страх от работа и незнаещи що е отговорност, даже не приличат на нормални мъже.От к...ва запис или от умрял писмо.
19:06 07.11.2026
36 Eдин
19:07 07.11.2026
37 Горски
19:08 07.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тири-ри-рам
19:25 07.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 БАЙ ДЪ УЕЙ
19:28 07.11.2026
43 Зевзек
19:31 07.11.2026
44 О, Морес
До коментар #8 от "червена демокрация":Имаш много плюсове,затова ще ти опонирам:ниски заплати+високи цени=беден,но жизнен,упорит,трезвомислещ народ.Високи заплати+ниски цени=тлъст,тъп и мързелив народ.Примери-ами нашият политически "елит",някои западно европейски страни, Австралия (от там имам преки впечатления).
19:32 07.11.2026
45 Пендю
19:33 07.11.2026
46 (Българин)
19:36 07.11.2026