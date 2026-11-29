Летище „Васил Левски“ – София се оказа сред най-сериозно засегнатите от лошото време европейски летища в неделя, 29 ноември 2026 г., след като обилният снеговалеж, ниските температури и затрудненото наземно обслужване доведоха до масови закъснения и отменени полети. Към вечерните часове международната платформа Flightradar24 отчита десетки нарушения в полетното разписание, а транспортният министър Георги Пеев разпореди проверка на организацията на работа на аеропорта.

През днешния ден са отменени 16 полета, а закъснение има 84 полета, сочат данните на Flightradar24. Много от полетите, коитот рябваше да излетят в сутрешните часове на неделния ден, бяха реализирани в късните следобедни часове. При някои имаше закъснение от 7-8 часа, като например Карлсруе, Копенхаген, Виена. Закъснения са регистрирани при пристигащи самолети от Тел Авив, Дубай и Франкфурт, както и при заминаващи за Копенхаген, Мюнхен, Истанбул, Берлин и други дестинации. Полетът за Будапеща е бил обявен с четиричасово закъснение.

Ситуацията се усложни през деня, след като първоначално летищните власти съобщиха за сравнително ограничени отклонения от 15 до 30 минути и липса на отменени полети. Още към обяд обаче вече имаше анулирани връзки и значително по-продължителни закъснения.

Снегът и антиобледеняването забавят самолетите

Основната причина за нарушенията в разписанието е усложнената зимна обстановка. Снеговалежът и силният вятър, който образува навявания, затрудняват почистването на летищната инфраструктура и обслужването на самолетите. Допълнително време е необходимо за антиобледенителните процедури, които са задължителни при определени зимни условия и имат пряко отношение към безопасността на полетите.

От летището увериха, че екипите работят непрекъснато за поддържане на оперативната дейност. Въпреки затрудненията аеропортът не е затворен и излитанията и кацанията продължават.

Транспортният министър разпореди проверка на концесионера

Заради сериозните затруднения министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е възложил на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да извърши проверка на дейността на летищния оператор и трите компании за наземно обслужване.

Проверката обхваща концесионера „СОФ Кънект“ (SOF Connect), който управлява столичното летище, както и „Суиспорт България“ (Swissport Bulgaria), „Голдеър Хендлинг“ (Goldair Handling) и „Авиапартнър България“ (Aviapartner Bulgaria).

На извънреден брифинг министър Пеев посочи, че макар пистите да се обработват, наличният капацитет не е достатъчен за поддържане на нормалния ритъм на полетите при създалите се условия.

Предстоящата проверка трябва да изясни организацията на зимното обслужване, наличните ресурси и причините за натрупаните закъснения. Към момента няма оповестени окончателни констатации за нарушения или установена отговорност на конкретен оператор.

Софийското летище оглави класация на Flightradar24

Вечерта на 29 ноември платформата Flightradar24 обозначи летище София като „Most disrupted airport“ – летището с най-сериозни текущи нарушения на полетното разписание. Това е динамична класация, която отразява оперативната ситуация в реално време, а не оценка за работата на летището през цялата година.

Натрупването на закъснения може да се отрази и на следващите полети, тъй като самолетите и екипажите често изпълняват няколко последователни маршрута в рамките на деня.

Пътниците се призовават да следят актуалния статус на полетите си чрез авиокомпаниите и официалните информационни канали на летището, както и да предвидят допълнително време за придвижване до терминалите.