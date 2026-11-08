Месодайни животновъди излизат на протест заради помощите

Месодайни животновъди ще излязат на национален протест пред Народното събрание на 11 ноември заради изключването им от кризисното подпомагане за щетите от сушата през 2025 г. Приемът на заявления за пострадали земеделски стопани започва ден по-рано, но фермерите с месодайни крави няма да могат да кандидатстват по тази схема.
Стоян Христов отглежда 140 крави от породата „Българско сиво говедо“ във ферма в село Присово, Великотърновско. По думите му две поредни лета е транспортирал вода за животните заради пресъхнали водоизточници, а разходите му са нараснали и заради скъпите фуражи.„Никога досега в моята кариера не са разделяли говедовъдството на месодайно и млекодайно при кризисните мерки“, казва Христов.
Той посочва, че фермата му се намира между три землища, засегнати от сушата. Според Христов неговите животни и кравите на съседен фермер с млечно направление са пасли при еднакви условия и стопаните са купували фураж на сходни цени. Въпреки това млечните крави ще получат подпомагане, а месодайните остават извън него.
„Не виждам каква е разликата между една месодайна и една млечна крава - и едната яде, и другата яде“, коментира Петър Дундин от Присово.
Ивелин Кралев от село Кладни дял заявява, че през цялото лято е доставял вода с цистерна до пасищата, тъй като там няма водоизточници. Той казва още, че е купувал скъпи фуражи и че помощта, която нарича „иранската помощ“, не е достигнала до месодайните животновъди.
Иван Райков от село Тодювци разказва, че през 2025 г. е транспортирал вода около два месеца. Запасите му от сено, събрани през юли, са били изчерпани още в началото на февруари, след което е започнал да купува фураж.
Какво посочва Министерството на земеделието
Министерството на земеделието заявява, че едно от изискванията за европейско подпомагане по регламента е причинените щети да са довели до загуба от най-малко 30% от средногодишното производство спрямо предходните три години.
Като възможни решения се обсъждат пренасочване на остатъчни средства от млечното към месодайното направление по обвързаната подкрепа за 2026 г. и използване на свободен ресурс по помощта de minimis. По предварителни разчети той може да бъде насочен към месодайното и млечното говедовъдство и овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на кризисната интервенция.
До протеста фермерите очакват конкретно решение за подпомагането на стопанствата, засегнати от сушата.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мисиристан🦃🦃🦃
10:16 08.11.2026
2 И такава простотия и гавра
Ужас! Шок енд оу!
Ооо, нещастни ми български език... Кой не те поруга....
10:17 08.11.2026
3 отец Чобанин към млекодойните
10:41 08.11.2026
4 Хахахаха
10:45 08.11.2026
5 Къде Е ?
10:47 08.11.2026
6 късото име
Ами, заплашен е българският език. Поставен е на колене даже. Има нужд от зкон, който да го защитава. Защото ако аз и комшията когато сме подпили, илмаме право да кажем "месодайни животновъди", то за човек който е завършил журналистика и представляващ масова медия е негопустимо да се изразява така в публичното пространство.
10:47 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пламен
Коментиран от #24
10:52 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Танчо
10:58 08.11.2026
13 Е,вашите "помощи"
Коментиран от #20
10:59 08.11.2026
14 Сатана Z
11:02 08.11.2026
15 бай Спас
Коментиран от #18
11:09 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами ,щом изнасят в ЕС
До коментар #15 от "бай Спас":Да бе получават помощи.Збачи ще спонсорираме богатите европейци ?
11:17 08.11.2026
19 Трап
11:20 08.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1234567890
11:23 08.11.2026
22 Чорапа
11:23 08.11.2026
23 отец Чапаев и Петка
11:26 08.11.2026
24 1234567890
До коментар #9 от "Пламен":Месо срещу млеко.
11:26 08.11.2026