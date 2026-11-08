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Месодайни животновъди излизат на протест заради помощите
  Тема: Икономика

Месодайни животновъди излизат на протест заради помощите

8 Ноември, 2026 10:11 692 24

  • животновъди-
  • месодайни крави-
  • суша-
  • земеделски помощи-
  • протест

Фермерите твърдят, че са понесли същите загуби като колегите си с млечни крави, но остават извън кризисното подпомагане за сушата

Месодайни животновъди излизат на протест заради помощите - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месодайни животновъди ще излязат на национален протест пред Народното събрание на 11 ноември заради изключването им от кризисното подпомагане за щетите от сушата през 2025 г. Приемът на заявления за пострадали земеделски стопани започва ден по-рано, но фермерите с месодайни крави няма да могат да кандидатстват по тази схема.

Стоян Христов отглежда 140 крави от породата „Българско сиво говедо“ във ферма в село Присово, Великотърновско. По думите му две поредни лета е транспортирал вода за животните заради пресъхнали водоизточници, а разходите му са нараснали и заради скъпите фуражи.

„Никога досега в моята кариера не са разделяли говедовъдството на месодайно и млекодайно при кризисните мерки“, казва Христов.

Той посочва, че фермата му се намира между три землища, засегнати от сушата. Според Христов неговите животни и кравите на съседен фермер с млечно направление са пасли при еднакви условия и стопаните са купували фураж на сходни цени. Въпреки това млечните крави ще получат подпомагане, а месодайните остават извън него.

„Не виждам каква е разликата между една месодайна и една млечна крава - и едната яде, и другата яде“, коментира Петър Дундин от Присово.

Ивелин Кралев от село Кладни дял заявява, че през цялото лято е доставял вода с цистерна до пасищата, тъй като там няма водоизточници. Той казва още, че е купувал скъпи фуражи и че помощта, която нарича „иранската помощ“, не е достигнала до месодайните животновъди.

Иван Райков от село Тодювци разказва, че през 2025 г. е транспортирал вода около два месеца. Запасите му от сено, събрани през юли, са били изчерпани още в началото на февруари, след което е започнал да купува фураж.

Какво посочва Министерството на земеделието

Министерството на земеделието заявява, че едно от изискванията за европейско подпомагане по регламента е причинените щети да са довели до загуба от най-малко 30% от средногодишното производство спрямо предходните три години.

Като възможни решения се обсъждат пренасочване на остатъчни средства от млечното към месодайното направление по обвързаната подкрепа за 2026 г. и използване на свободен ресурс по помощта de minimis. По предварителни разчети той може да бъде насочен към месодайното и млечното говедовъдство и овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на кризисната интервенция.

До протеста фермерите очакват конкретно решение за подпомагането на стопанствата, засегнати от сушата.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисиристан🦃🦃🦃

    6 1 Отговор
    Месодаен животновъд😂

    10:16 08.11.2026

  • 2 И такава простотия и гавра

    8 1 Отговор
    С българския език! Господи! Животновъдите били "месодайни"
    Ужас! Шок енд оу!
    Ооо, нещастни ми български език... Кой не те поруга....

    10:17 08.11.2026

  • 3 отец Чобанин към млекодойните

    2 1 Отговор
    бейки решавайте месо или мляко ще давате

    10:41 08.11.2026

  • 4 Хахахаха

    7 1 Отговор
    Помощи от тупин. От ЕС няма. Вие избрахте да сте руска губерния.

    10:45 08.11.2026

  • 5 Къде Е ?

    3 1 Отговор
    Месото ?

    10:47 08.11.2026

  • 6 късото име

    2 6 Отговор
    Вчера по Дарик един жълтопаветен ме убеждаваше, че бългаския език не бил заплашен и нямало от кого да се отбранява (имаше предвид инициативата, която напоследък се тиражира от някои партийни групи).
    Ами, заплашен е българският език. Поставен е на колене даже. Има нужд от зкон, който да го защитава. Защото ако аз и комшията когато сме подпили, илмаме право да кажем "месодайни животновъди", то за човек който е завършил журналистика и представляващ масова медия е негопустимо да се изразява така в публичното пространство.

    10:47 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    3 1 Отговор
    Млекодайните животновъдки кога ще излязат ? :)

    Коментиран от #24

    10:52 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Танчо

    2 2 Отговор
    А Месоядните само гледат по витрините като на изложба в Лувър. Купуват сам на промоция преди разваляне или замразеното незнайно кога от чужбина. Няма как да Ви подкрепят на 12 Евро живо тегло . Няма средства за такива цени. Заек 2,5 жив - 25 евро. Дърта снасяла кокошка към 1,5 -10 Евро . Това е на онуй що викате " Фермерски пазари " , а там колко е фермер само он си знае. Същото е с всичко там . То орехи ,мед , зеленчук и само многото овошки тази година но и ябълките 2,5 -3 евро - Био мио. Пазарите пълни със стока от борсите и никаква разлика с МОЛ или друга верига. Самите фермери нямате контрол над такива мошеничества.

    10:58 08.11.2026

  • 13 Е,вашите "помощи"

    4 1 Отговор
    Ще отидат при червените зрънчивци.Които пак ще вдигат цената на хляба.

    Коментиран от #20

    10:59 08.11.2026

  • 14 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Животновъдите отглеждащи фотоволтаици ще са на първите места в хранителната верига.

    11:02 08.11.2026

  • 15 бай Спас

    2 0 Отговор
    Тия са лесни.Една зараза и животни няма.Няма и протести.Вчера по "Бразди"фермер съобщи,че месото от животните му отиват към ЕС.А тук се внася дълбоко замръзено от години месо.

    Коментиран от #18

    11:09 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами ,щом изнасят в ЕС

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "бай Спас":

    Да бе получават помощи.Збачи ще спонсорираме богатите европейци ?

    11:17 08.11.2026

  • 19 Трап

    1 0 Отговор
    Не само те. И милицията ще протестира. И съдебните служители и магистрати. На Чорапа МС ще му се види тесен.

    11:20 08.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1234567890

    0 0 Отговор
    Месодайни животновъди

    11:23 08.11.2026

  • 22 Чорапа

    1 0 Отговор
    Всеки може да протестира, едни протестират за за тревата други за слънцето, ама ако мислите че ще подам оставка, няма да стане! НЕ ПУСКАМ КОКАЛА

    11:23 08.11.2026

  • 23 отец Чапаев и Петка

    0 0 Отговор
    най ми харесва проф.Владко Мурдаров......питайте го за такива модерни думи.....зърнари, въглищари, ........

    11:26 08.11.2026

  • 24 1234567890

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Месо срещу млеко.

    11:26 08.11.2026

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