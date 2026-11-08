Месодайни животновъди излизат на протест заради помощите

Месодайни животновъди ще излязат на национален протест пред Народното събрание на 11 ноември заради изключването им от кризисното подпомагане за щетите от сушата през 2025 г. Приемът на заявления за пострадали земеделски стопани започва ден по-рано, но фермерите с месодайни крави няма да могат да кандидатстват по тази схема.

Стоян Христов отглежда 140 крави от породата „Българско сиво говедо“ във ферма в село Присово, Великотърновско. По думите му две поредни лета е транспортирал вода за животните заради пресъхнали водоизточници, а разходите му са нараснали и заради скъпите фуражи.

„Никога досега в моята кариера не са разделяли говедовъдството на месодайно и млекодайно при кризисните мерки“, казва Христов.

Той посочва, че фермата му се намира между три землища, засегнати от сушата. Според Христов неговите животни и кравите на съседен фермер с млечно направление са пасли при еднакви условия и стопаните са купували фураж на сходни цени. Въпреки това млечните крави ще получат подпомагане, а месодайните остават извън него.

„Не виждам каква е разликата между една месодайна и една млечна крава - и едната яде, и другата яде“, коментира Петър Дундин от Присово.

Ивелин Кралев от село Кладни дял заявява, че през цялото лято е доставял вода с цистерна до пасищата, тъй като там няма водоизточници. Той казва още, че е купувал скъпи фуражи и че помощта, която нарича „иранската помощ“, не е достигнала до месодайните животновъди.

Иван Райков от село Тодювци разказва, че през 2025 г. е транспортирал вода около два месеца. Запасите му от сено, събрани през юли, са били изчерпани още в началото на февруари, след което е започнал да купува фураж.

Какво посочва Министерството на земеделието

Министерството на земеделието заявява, че едно от изискванията за европейско подпомагане по регламента е причинените щети да са довели до загуба от най-малко 30% от средногодишното производство спрямо предходните три години.

Като възможни решения се обсъждат пренасочване на остатъчни средства от млечното към месодайното направление по обвързаната подкрепа за 2026 г. и използване на свободен ресурс по помощта de minimis. По предварителни разчети той може да бъде насочен към месодайното и млечното говедовъдство и овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на кризисната интервенция.

До протеста фермерите очакват конкретно решение за подпомагането на стопанствата, засегнати от сушата.

Източници: btvnovinite.bg