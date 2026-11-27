Потребители на „Топлофикация София“ започнаха протест на „Орлов мост“ заради липсата на парно и топла вода, ремонтите по топлопреносната мрежа през отоплителния сезон и честите аварии. В проявата се включиха жители на над 20 столични квартала, сред които „Дружба“, „Младост“, „Изгрев“, „Студентски град“, „Редута“, „Лозенец“ и „Витоша“.

Протестът е организиран в социалните мрежи и е съгласуван със Столичната община. Към началото на проявата движението на ключовото кръстовище се осъществява нормално.

Основното искане на протестиращите е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които домакинствата плащат. „Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме“, заявиха организаторите.

Шест нови аварии за ден

Недоволството идва на фона на шест нови аварии по топлопреносната мрежа, регистрирани в деня на протеста. Проблемите засегнаха различни части на столицата, включително райони с жилищни сгради, студентски общежития и обществени обекти.

На 26 ноември кметът на София Васил Терзиев проведе среща с ръководството на „Топлофикация София“, представители на Министерството на образованието и науката, висши училища и Столичния общински съвет. След разговорите беше постигнато съгласие за създаване на кризисен щаб, който да координира действията по авариите и възстановяването на топлоподаването.

Терзиев заяви, че са необходими големи инвестиции, за да бъде стабилизирано дружеството и да бъде подменена амортизираната мрежа. Столичният общински съвет подкрепи и започването на процес по финансово и техническо оздравяване на „Топлофикация София“ с участието на Групата на Световната банка.

Дружеството е изправено и пред финансов натиск

БТА припомня, че задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. „Булгаргаз“ е изпратил писмо до дружеството и до компетентните институции с настояване до 31 декември 2026 г. да бъде подписано споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро.

Общественият доставчик е заявил, че при липса на споразумение ще предяви съдебни искове за събиране на вземанията. На този фон протестиращите настояват финансовите проблеми и ремонтите да не се прехвърлят върху потребителите чрез услуга с чести прекъсвания.

Източници: bta.bg, dnes.dir.bg, offnews.bg