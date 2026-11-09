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Държавата предлага нов дълг за 100 млн. евро

Държавата предлага нов дълг за 100 млн. евро

9 Ноември, 2026 22:52 496 20

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Емисията е 10-годишна с годишен купон от 3,50%. От началото на годината финансирането чрез дълг достига 6,5 млрд. евро

Държавата предлага нов дълг за 100 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите предлага на вътрешния пазар държавни ценни книжа за 100 млн. евро. Аукционът се провежда от Българската народна банка на 9 ноември, а датата на плащане е 11 ноември 2026 г.

Емисията е със срок от 10 години и падеж на 11 февруари 2036 г. Фиксираният годишен лихвен купон е 3,50%, като лихвата се изплаща два пъти годишно. За изчисляването на натрупаната лихва до датата на плащане са определени 92 дни.

БНБ уточнява, че Министерството на финансите запазва правото да отхвърли отделни или всички поръчки, както и да одобри количество, различно от първоначално обявеното. Това означава, че обявеният обем от 100 млн. евро е предложената номинална стойност на емисията, а окончателният резултат зависи от одобрените поръчки.

6,5 млрд. евро финансиране от началото на годината

От началото на 2026 г. дълговото финансиране на държавата възлиза на 6,5 млрд. евро. Вътрешният пазар е осигурил 1,75 млрд. евро, а 4,75 млрд. евро са привлечени от международните капиталови пазари през юли и септември.

При пълно одобрение на обявения обем от 100 млн. евро привлеченото финансиране от вътрешния пазар би достигнало 1,85 млрд. евро. Към момента обаче окончателният резултат от аукциона зависи от подадените и приетите поръчки.

Лимитът за нов дълг е 10,1 млрд. евро

Законът за държавния бюджет определя максимален размер на новия държавен дълг за 2026 г. от 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,2617 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за финансова подкрепа, свързана с отбранителната промишленост.

Според бюджетните разчети държавният дълг трябва да достигне 37,7 млрд. евро в края на 2026 г., което съответства на 30,1% от брутния вътрешен продукт.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито на гласувалите

    10 0 Отговор
    за Радев и Йотова.

    Коментиран от #7, #16

    22:54 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Държавата предлага нов дълг за 100 млн

    5 0 Отговор
    направо да искат заеми от чекмеджерите и офшоркаджиите
    дето са ошушкали хазната с общ поръчки по тиквено време

    22:55 09.11.2026

  • 4 кабакрадев

    2 0 Отговор
    малко е предлагам с още 3 нули в името на червената чума и родата!!!

    22:56 09.11.2026

  • 5 некадърниците

    4 0 Отговор
    които предлагат тези заеми те ли ще ги плащат после или някой друг???

    Коментиран от #15

    22:58 09.11.2026

  • 6 Държавата предлага нов дълг за 100 млн

    3 1 Отговор
    за нови надути общ поръчки за помощи за урк

    Коментиран от #9

    22:59 09.11.2026

  • 7 Що не вземат назаем от турците?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Честито на гласувалите":

    А те да си от държат от Боташ.

    22:59 09.11.2026

  • 8 чудно как

    1 0 Отговор
    се теглят милиарди за обществени поръчки при положение чудофищния дефицит? като нямаш кинти за ферари не теглиш заем за да купиш трабант с емблема на ферари?????????

    23:01 09.11.2026

  • 9 във всеки град има

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Държавата предлага нов дълг за 100 млн":

    по един двама трима абонирани за обществени поръчки ужким изграждат нещо си там докато държавата се разпада а абонатите са с все по нови лимузини яхти и палати и всички виждат кои са и всички знаят но ганя е мишле..

    23:03 09.11.2026

  • 10 хмм

    2 0 Отговор
    Кой ще ги връща тия дългове бе, Радев. Едни и същи отпадъци сте всички. Унищожавате икономиката. Раздувате държавните служители и после няма пари. Спрете дълговете и ще харчите това с което разполагате. Който иска повече пари да си сменя работата.

    23:04 09.11.2026

  • 11 икономиката

    1 0 Отговор
    в територията явно е теглене на заеми и нищо повече

    Коментиран от #12

    23:06 09.11.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "икономиката":

    Не можем да печатаме пари и караме на заеми.

    Коментиран от #13

    23:08 09.11.2026

  • 13 добре теглене

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    но все едни и същи харчат и все едни и същи теглят???

    23:10 09.11.2026

  • 14 Мидени черупки

    1 0 Отговор
    Така, както са я подкарали,след някоя и друга година ще се върнем във времената на мидените черупки... просто парите ще изгубят и малката си стойност, която имат...

    23:11 09.11.2026

  • 15 тези паразити

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "некадърниците":

    се хранят и се размножават с чужди крадени пари

    23:14 09.11.2026

  • 16 Без майтап

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Честито на гласувалите":

    Виновен е Асен Василев , петроханци и т. Н.. Не е виновно правителството, най малко българската гордост Радев

    23:17 09.11.2026

  • 17 ТИР

    2 0 Отговор
    Вярно беше казал Живков, че това което е построил не можете да боядисате,,, вече е зимен сезон а пътищата останаха с дупки и Без Маркировка,,,

    23:18 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Финансист

    0 1 Отговор
    Това не е дълг, заглавието е сор0соидн0 некоректно

    Коментиран от #20

    23:19 09.11.2026

  • 20 въжета гилотини тричане

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Финансист":

    на богаташчекта и челядта им само това е оправията!

    23:23 09.11.2026

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