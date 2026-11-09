Държавата предлага нов дълг за 100 млн. евро

Министерството на финансите предлага на вътрешния пазар държавни ценни книжа за 100 млн. евро. Аукционът се провежда от Българската народна банка на 9 ноември, а датата на плащане е 11 ноември 2026 г.
Емисията е със срок от 10 години и падеж на 11 февруари 2036 г. Фиксираният годишен лихвен купон е 3,50%, като лихвата се изплаща два пъти годишно. За изчисляването на натрупаната лихва до датата на плащане са определени 92 дни.
БНБ уточнява, че Министерството на финансите запазва правото да отхвърли отделни или всички поръчки, както и да одобри количество, различно от първоначално обявеното. Това означава, че обявеният обем от 100 млн. евро е предложената номинална стойност на емисията, а окончателният резултат зависи от одобрените поръчки.
6,5 млрд. евро финансиране от началото на годината
От началото на 2026 г. дълговото финансиране на държавата възлиза на 6,5 млрд. евро. Вътрешният пазар е осигурил 1,75 млрд. евро, а 4,75 млрд. евро са привлечени от международните капиталови пазари през юли и септември.
При пълно одобрение на обявения обем от 100 млн. евро привлеченото финансиране от вътрешния пазар би достигнало 1,85 млрд. евро. Към момента обаче окончателният резултат от аукциона зависи от подадените и приетите поръчки.
Лимитът за нов дълг е 10,1 млрд. евро
Законът за държавния бюджет определя максимален размер на новия държавен дълг за 2026 г. от 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,2617 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за финансова подкрепа, свързана с отбранителната промишленост.
Според бюджетните разчети държавният дълг трябва да достигне 37,7 млрд. евро в края на 2026 г., което съответства на 30,1% от брутния вътрешен продукт.
Източници: bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито на гласувалите
Коментиран от #7, #16
22:54 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Държавата предлага нов дълг за 100 млн
дето са ошушкали хазната с общ поръчки по тиквено време
22:55 09.11.2026
4 кабакрадев
22:56 09.11.2026
5 некадърниците
Коментиран от #15
22:58 09.11.2026
6 Държавата предлага нов дълг за 100 млн
Коментиран от #9
22:59 09.11.2026
7 Що не вземат назаем от турците?
До коментар #1 от "Честито на гласувалите":А те да си от държат от Боташ.
22:59 09.11.2026
8 чудно как
23:01 09.11.2026
9 във всеки град има
До коментар #6 от "Държавата предлага нов дълг за 100 млн":по един двама трима абонирани за обществени поръчки ужким изграждат нещо си там докато държавата се разпада а абонатите са с все по нови лимузини яхти и палати и всички виждат кои са и всички знаят но ганя е мишле..
23:03 09.11.2026
10 хмм
23:04 09.11.2026
11 икономиката
Коментиран от #12
23:06 09.11.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "икономиката":Не можем да печатаме пари и караме на заеми.
Коментиран от #13
23:08 09.11.2026
13 добре теглене
До коментар #12 от "Последния Софиянец":но все едни и същи харчат и все едни и същи теглят???
23:10 09.11.2026
14 Мидени черупки
23:11 09.11.2026
15 тези паразити
До коментар #5 от "некадърниците":се хранят и се размножават с чужди крадени пари
23:14 09.11.2026
16 Без майтап
До коментар #1 от "Честито на гласувалите":Виновен е Асен Василев , петроханци и т. Н.. Не е виновно правителството, най малко българската гордост Радев
23:17 09.11.2026
17 ТИР
23:18 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Финансист
Коментиран от #20
23:19 09.11.2026
20 въжета гилотини тричане
До коментар #19 от "Финансист":на богаташчекта и челядта им само това е оправията!
23:23 09.11.2026