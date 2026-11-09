Държавата предлага нов дълг за 100 млн. евро

Министерството на финансите предлага на вътрешния пазар държавни ценни книжа за 100 млн. евро. Аукционът се провежда от Българската народна банка на 9 ноември, а датата на плащане е 11 ноември 2026 г.

Емисията е със срок от 10 години и падеж на 11 февруари 2036 г. Фиксираният годишен лихвен купон е 3,50%, като лихвата се изплаща два пъти годишно. За изчисляването на натрупаната лихва до датата на плащане са определени 92 дни.

БНБ уточнява, че Министерството на финансите запазва правото да отхвърли отделни или всички поръчки, както и да одобри количество, различно от първоначално обявеното. Това означава, че обявеният обем от 100 млн. евро е предложената номинална стойност на емисията, а окончателният резултат зависи от одобрените поръчки.

6,5 млрд. евро финансиране от началото на годината

От началото на 2026 г. дълговото финансиране на държавата възлиза на 6,5 млрд. евро. Вътрешният пазар е осигурил 1,75 млрд. евро, а 4,75 млрд. евро са привлечени от международните капиталови пазари през юли и септември.

При пълно одобрение на обявения обем от 100 млн. евро привлеченото финансиране от вътрешния пазар би достигнало 1,85 млрд. евро. Към момента обаче окончателният резултат от аукциона зависи от подадените и приетите поръчки.

Лимитът за нов дълг е 10,1 млрд. евро

Законът за държавния бюджет определя максимален размер на новия държавен дълг за 2026 г. от 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,2617 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за финансова подкрепа, свързана с отбранителната промишленост.

Според бюджетните разчети държавният дълг трябва да достигне 37,7 млрд. евро в края на 2026 г., което съответства на 30,1% от брутния вътрешен продукт.

Източници: bnrnews.bg