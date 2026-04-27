27 април 1881 г.: Руски генерал става премиер на България

На 27 април 1881 г. Александър І Батенберг сваля правителството на либералите на Петко Каравелов и разпуска Народното събрание. Назначава за министър-председател ген. Казимир Ернрот. Генералът изпълнява едновременно функциите на военен и на вътрешен министър. Правителството е съставено от привърженици на монарха. Страната е разделена на пет области, ръководени от извънредни комисии.
Тази стъпка е очаквана. От възкачването си на престола през 1879 г. княз Александър Батенберг е в обтегнати отношения с Либералната партия, която държи на парламентарната система, заложена в Търновската конституция, за сметка на монархическата власт. След две поредни изборни победи на либералите и разпускането на Първото обикновено народно събрание обаче той е принуден да им предостави властта през март 1880 година. Неколкократните му постъпки за суспендиране на конституцията не срещат подкрепа от Русия, която има господстващо влияние над Княжеството. Руското становище се променя едва след убийството на цар Александър II от народоволци през март 1881. Новият руски цар, Александър III, повежда реакционна политика у дома и фаворизира аналогичен обрат на политиката в България.
Финландец по произход Казимир Ернрот е роден през 1833 г. в имението Сееста (дн. Финландия) в богато благородническо семейство. Завършва Кадетския корпус и Николаевската военна академия през 1856 г. Служи в Курския пехотен полк. Взема участие във войните в Северен Кавказ (1856-1860). Участва в потушаването на Варшавското въстание (1861-1863). През периода 1863-1867 г. е командир на Витебския пехотен полк. Генерал-майор от 1869 г. През Руско-турската война (1877-1878) Казимир Ернрот е командир на XI-та пехотна дивизия и е повишен в звание генерал-лейтенант (1877), припомня istoria.bg.
След избирането на Александър І Батенберг (1879-1886) за княз на Княжество България ген. Ернрот става негов личен съветник и така се включва в българската вътрешна и външна политика. През периода 1880-1881 г. е военен министър в правителството на Драган Цанков. Подкрепя княз Александър Батенберг в амбициите му да отмени Търновската конституция и да установи едноличен режим. Именно с помощта на руския генерал – министър на войната в Княжеството – князът изготвя план за държавен преврат.
На 11 май са обявени публично исканията за извънредни княжески пълномощия за период от 7 години. Издава се и княжески указ за организиране на военни съдилища против действията на опозицията. Под военния диктат на министър-председателя се свиква Велико народно събрание, в което мнозинство придобиват привържениците на княза. То заседава в Свищов на 1 юли 1881 г. и само за два часа одобрява исканите от княза пълномощия и отменя Търновската конституция. В страната се въвежда Режима на пълномощията за срок от 7 години.
На 1 юли 1881 г. ген. Казимир Ернрот подава оставка и разпуска правителството. До средата на 1882 г. князът сам ръководи Министерския съвет. Създава и нов орган – Държавен съвет, който изпълнява функцията на законодателен орган. Отмяната на Търновската конституция се одобрява от Русия и нейните проводници и служители в Княжеството. Но населението и опозиционните сили се обявяват против преврата и отмяната на Търновската конституция.
Още през 1881 г. ген. Казимир Ернрот напуска България и се връща в Русия. Там той заема също високи държавни постове, като от 1882 до 1888 г. е заместник на държавния секретар, а от 1888 до 1891 г. е държавен секретар по въпросите на Финландия. Пенсионира се и се оттегля в Хелзинки, Финландия, където умира през 1913 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски педал
07:46 27.04.2019
3 Borislav Popov
07:50 27.04.2019
5 Бесен Язовец
07:55 27.04.2019
6 питащия
08:04 27.04.2019
7 Варна
08:06 27.04.2019
9 Яверт
08:26 27.04.2019
10 Антифашист
08:30 27.04.2019
11 ДА ПИТАМ НЕЩО
08:47 27.04.2019
12 СссереМ
До коментар #10 от "Антифашист":А сред 1944-та настъпват най-мрачните времена в цялата българска история,дори и под турско робство е било по добре.
08:48 27.04.2019
13 Чичо
До коментар #5 от "Бесен Язовец":Направил е. За по-малко от половин година е ликвидирал разбойниците и апашите в България, които по ония години са били напаст.
Чети повечко история, то не боли!
08:53 27.04.2019
14 месара
15 Големия Хур
До коментар #10 от "Антифашист":Ти явно за да си доволен от комунистическия строй, или си бил от рода на някой Активен Борец против Фашизма(както се наричаха другарите от БКП)или си изкючително мързелив и без перспективен тип. Щом си бил доволен от 150лв заплата и си си мълчал като мишка дори и да не си бил доволен. Защото аз не бях, и през 82год.за два вица за бай Тошо (казани в уж приятелска компания) ме вкараха за две години в затвора и след това ме изселиха в Странджа сакар за още три години. Така че моля ви не ставайте ЖАЛКИ с коментарите си за (прекрасния живот)по комунистическо време
09:02 27.04.2019
16 Ртъиоои
До коментар #11 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":Ми прочети коментар 9
09:04 27.04.2019
17 Генерал Врангел
18 Гост
До коментар #1 от "Руски педал":Като теб.
09:23 27.04.2019
19 Антифашист
До коментар #12 от "СссереМ":Любопитно, защо тогава минусите под коментара ти са 7, а плюса е само един, най-вероятно сам си си го маркирал.
09:23 27.04.2019
20 ГАГАУЗ ( ГЮКОУЗ )
21 Бесен Язовец
До коментар #13 от "Чичо":Да де, нали и аз това казвам, отнел е от разбойниците и апашите награбените пари и с тях духнал в рашката, тоест хубавото което е направил за България се състои, че е я освободил от едни мръсни пари.
09:50 27.04.2019
22 Guest
09:52 27.04.2019
23 Bingo
10:03 27.04.2019
24 Ех!
До коментар #12 от "СссереМ":Опасно сравнение. Антон Страшимиров вече го е направил през 1923г."и клаха народа тъи както турчин не го е клал" цитата е по спомен и не претендирам за точност. Във същата статия обвинява и висшите комунисти, ча са избягали и са оставени народа сам. Тои дава и определение на събитията _ гражданска война! Демек народна а не комунистическа......
1923год.
10:18 27.04.2019
25 Точно така
До коментар #15 от "Големия Хур":Трябва да се постъпва , за да има ред ,а не беззаконие , ако и сега стане така ,самоче на върха да са обикновени хора некорумпирани Бг ще се оправи
10:20 27.04.2019
26 Така е ама
До коментар #22 от "Guest":Не по малка епагубна намесата и на другите ГОЛЕМИ. всички вкупом орязаха България. Не забравите историята защото правим същите грешки!!!
11:20 27.04.2019
27 Да де
До коментар #23 от "Bingo":Ми то 90 процента от либералите са русофил но не им пречи да работят за България. Тук Батемберг _монарх е все пак_използва момента да увеличи властта си. Той не е руснак нали?
11:30 27.04.2019
28 Варна
До коментар #11 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":Краткият отговор е: - Има нова държава, но няма организация. Не само че няма, но и не знаят как! Тогава по разпореждане на Александър ІІ в България остават голямо количество руски офицери и чиновници за да градят отначало всичко. Страната се районира, създават се служби по картография, данъчни служби, полиция, армия и т.н. и т.н. Опитът за промяна на Търновската Конституция идва от избраният за наш цар Батемберг, а не от страна на руснаците. Александър ІІ легитимира Търновската Конституция и държи тя да не бъде променяна! След убийството му събитията се променят корено. Батемберг привлича част от руските офицери с цел да получи благоволението за действията си на Александър ІІІ. Само, че нещата не му се получават особено. Най - добре е обаче, вместо да си правя труда да ти смилам информацията е да си направиш труда да прочетеш какво се случва. Но не да четеш коментарите на този или онзи, а на историци.
12:31 27.04.2019
29 НЕКОЙ
30 1944
31 Да де
До коментар #28 от "Варна":Таман си помислих че си развали хубавата караница и гледам че не кой не чете. Поздравления. Само факти без ако.
12:54 27.04.2019
32 Варна
До коментар #31 от "Да де":А ми мисля, първо фактите пък после коментарите. По- лошото, е че става обратното, а тези които искат най- много да им се чуе гласа май са най- неподготвени за случая. През последните 15-на години бях свидетел на какви ли не нелепи твърдения по темата. Това разбира се изнервя защото четеш откровени тъпотии, но пък и дава стимул да се ровиш още повече в материята. Апропо руснаците имат чудесна онлайн военна библиотека и там има копия на договори от поне 100 години назад. Така имах възможност да чета и Райхщатското съглашение и Татищев и един куп други документи, които са в оригинал а не резюмета на този или онзи...
13:15 27.04.2019
33 Диамантената ръка
34 ИМПЕРИАЛИСТ
Може да се добави:
1. Като командир на пионерска десантна част, при форсирането на р. Дунав, принц Александър Батемберг е първият офицер стъпил на Българска земя през Руско-турската освободителна война.
2. Да, той е бил принц Александър Йозеф фон Батенберг, но при възкачването си на престола е вече княз Александър Български. Това "княз Батемберг" ни е натрапено от комунистическата пропаганда.
3. До каква степен Русите се месят в Българските работи говори следното: През 1879 година се разгаря спор за името на новата ни столица, като жителите на града създават комитет от известни личности, който се застъпва за възприемане на историческото име Средец. Надделява обаче становището на руската администрация и столицата на България се нарича официално София. Името Средец продължава да се използва спорадично още няколко години.
16:14 27.04.2019
40 Сесесере
До коментар #10 от "Антифашист":В България не е имало никога фашизъм! Ръководството на България след 1944 е било пряко от мацква в руски интерес и български ущърб! Щастливите времена след 1944 са били само за върхушката, техните семейства и роднини, останалите, робство без пари !
04:38 27.04.2026