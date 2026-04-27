27 април 1881 г.: Руски генерал става премиер на България

27 април 1881 г.: Руски генерал става премиер на България

27 Април, 2026 03:13

Ген. Казимир Ернрот потушава без милост въстания в Полша, преди да дойде на Балканите

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 27 април 1881 г. Александър І Батенберг сваля правителството на либералите на Петко Каравелов и разпуска Народното събрание. Назначава за министър-председател ген. Казимир Ернрот. Генералът изпълнява едновременно функциите на военен и на вътрешен министър. Правителството е съставено от привърженици на монарха. Страната е разделена на пет области, ръководени от извънредни комисии.

Тази стъпка е очаквана. От възкачването си на престола през 1879 г. княз Александър Батенберг е в обтегнати отношения с Либералната партия, която държи на парламентарната система, заложена в Търновската конституция, за сметка на монархическата власт. След две поредни изборни победи на либералите и разпускането на Първото обикновено народно събрание обаче той е принуден да им предостави властта през март 1880 година. Неколкократните му постъпки за суспендиране на конституцията не срещат подкрепа от Русия, която има господстващо влияние над Княжеството. Руското становище се променя едва след убийството на цар Александър II от народоволци през март 1881. Новият руски цар, Александър III, повежда реакционна политика у дома и фаворизира аналогичен обрат на политиката в България.

Финландец по произход Казимир Ернрот е роден през 1833 г. в имението Сееста (дн. Финландия) в богато благородническо семейство. Завършва Кадетския корпус и Николаевската военна академия през 1856 г. Служи в Курския пехотен полк. Взема участие във войните в Северен Кавказ (1856-1860). Участва в потушаването на Варшавското въстание (1861-1863). През периода 1863-1867 г. е командир на Витебския пехотен полк. Генерал-майор от 1869 г. През Руско-турската война (1877-1878) Казимир Ернрот е командир на XI-та пехотна дивизия и е повишен в звание генерал-лейтенант (1877), припомня istoria.bg.

След избирането на Александър І Батенберг (1879-1886) за княз на Княжество България ген. Ернрот става негов личен съветник и така се включва в българската вътрешна и външна политика. През периода 1880-1881 г. е военен министър в правителството на Драган Цанков. Подкрепя княз Александър Батенберг в амбициите му да отмени Търновската конституция и да установи едноличен режим. Именно с помощта на руския генерал – министър на войната в Княжеството – князът изготвя план за държавен преврат.

На 11 май са обявени публично исканията за извънредни княжески пълномощия за период от 7 години. Издава се и княжески указ за организиране на военни съдилища против действията на опозицията. Под военния диктат на министър-председателя се свиква Велико народно събрание, в което мнозинство придобиват привържениците на княза. То заседава в Свищов на 1 юли 1881 г. и само за два часа одобрява исканите от княза пълномощия и отменя Търновската конституция. В страната се въвежда Режима на пълномощията за срок от 7 години.

На 1 юли 1881 г. ген. Казимир Ернрот подава оставка и разпуска правителството. До средата на 1882 г. князът сам ръководи Министерския съвет. Създава и нов орган – Държавен съвет, който изпълнява функцията на законодателен орган. Отмяната на Търновската конституция се одобрява от Русия и нейните проводници и служители в Княжеството. Но населението и опозиционните сили се обявяват против преврата и отмяната на Търновската конституция.

Още през 1881 г. ген. Казимир Ернрот напуска България и се връща в Русия. Там той заема също високи държавни постове, като от 1882 до 1888 г. е заместник на държавния секретар, а от 1888 до 1891 г. е държавен секретар по въпросите на Финландия. Пенсионира се и се оттегля в Хелзинки, Финландия, където умира през 1913 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски педал

    28 28 Отговор
    Е този генерал

    Коментиран от #18

    07:46 27.04.2019

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Borislav Popov

    38 8 Отговор
    Този руснак си е чист шведски аристократ, наел се да служи в руската армия за пари и други облаги.

    Коментиран от #37

    07:50 27.04.2019

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бесен Язовец

    30 26 Отговор
    Направил ли поне нещо полезно за България докато е бил премиер ?? Съмнявам се, сигурно е гушнал едни народни пари и си е бегал пак в рашката. Къде са другарите от русуфилската пасмина, що мълчат, кът дунди ?

    Коментиран от #13

    07:55 27.04.2019

  • 6 питащия

    30 4 Отговор
    Защо ще ни управляват чужденци, след турското "присъствие" тук ,дека ни е елита нЪл сме живяли добре при "присъствието" им ?Нима сега имаме управленски елит след толкова години ?

    08:04 27.04.2019

  • 7 Варна

    30 14 Отговор
    Благодаря за публикацията! - Като любител на Българската история, с удоволствие чета почти всичко по тематиката. До колкото и на мен ми стигат познанията представената история за Ернрот в краткост е точно такава. Виждам, обаче че част от коментарите са на тотално неграмотни и далеч от материята индивиди, които може би се само надъхват от факта, че могат да пишат откровени тъпотии разчитайки на безнаказаност заради анонимността си. - Отчитам го само като безвъзвратно загубено време да им бъдат прочетени писанията

    Коментиран от #8

    08:06 27.04.2019

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Яверт

    32 0 Отговор
    При всички коментари винаги се пропуска ключовоят исторически момент. Смъртта на Александър 2_силно либерален към новата България а после възцаряването на Александър 3_империалиста..Руското влияние е било неизбежно. Трябва ба оценим и позитивите и негативните. Апропо... Преди освобождението Англия на Дизраели е била против нова държава на Балканите. Бисмарк е бил благосклонен към България но без преки интереси и затова не заинтересува от резултата. Австро Унгария се интересувал само от Сърбия и Черна гора. Какво очаквате от историята. Приемете я. Важно е сега до колко и от кого се влияем. След сто години внуците ни ще спорят дали сме били прави илии не

    08:26 27.04.2019

  • 10 Антифашист

    34 29 Отговор
    От освобождението от турско до освобождението от фашизъма, България е раздирана от войни, атентати, преврати. Аз само като прочета думата "цар" и работата почва да ми вони на робство и капитализъм. След 1944 народа взема властта и в България настъпват мир и благодат и така до 1989, когато западните сили наложиха чрез майдан диктатура и суров капитализъм. Аз така и не разбрах кога и кой застави България да обяви комунистическият режим за престъпен, но съм повече от убеден, че всичко се е развивало по сценарий на ЦРУ. Аз съм живял през комунизма и не съм видял нищо престъпно, даже напротив - хората бяха работливи, чевечни и задружни. А сега включваш телевизора и се говори за атентати, злоупотреби, изнасилвания, убийства и прочие. Да не говорим, че бедните и просяците са навсякъде. Е да, има и такива, които забогатяват все повече и повече, само че на гърба на бедните.

    Коментиран от #12, #15, #35, #40

    08:30 27.04.2019

  • 11 ДА ПИТАМ НЕЩО

    27 24 Отговор
    Добре де, да питам русофилите, след като са ни освободили (братски и без никакви интереси)от турско робство,защо не им харесва как си управляваме страната и си слагат министър председател и ни отменят Търновската конституция. И реално правят същото като след 9 септември 1944год. Значи от 1878 до 1989 или близо 100год. Сме били под Руско влияние (робство). И ето затова имаме толкова генетично билни руски мозъци

    Коментиран от #16, #28

    08:47 27.04.2019

  • 12 СссереМ

    25 34 Отговор

    До коментар #10 от "Антифашист":

    А сред 1944-та настъпват най-мрачните времена в цялата българска история,дори и под турско робство е било по добре.

    Коментиран от #19, #24

    08:48 27.04.2019

  • 13 Чичо

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бесен Язовец":

    Направил е. За по-малко от половин година е ликвидирал разбойниците и апашите в България, които по ония години са били напаст.
    Чети повечко история, то не боли!

    Коментиран от #21

    08:53 27.04.2019

  • 14 месара

    20 15 Отговор
    толко са били "добронамерени" руснаците след като са ни "освобождавали" , че чак са оставали да ни управляват! тези неща трябва да ги знаят младите. та така!

    08:59 27.04.2019

  • 15 Големия Хур

    27 24 Отговор

    До коментар #10 от "Антифашист":

    Ти явно за да си доволен от комунистическия строй, или си бил от рода на някой Активен Борец против Фашизма(както се наричаха другарите от БКП)или си изкючително мързелив и без перспективен тип. Щом си бил доволен от 150лв заплата и си си мълчал като мишка дори и да не си бил доволен. Защото аз не бях, и през 82год.за два вица за бай Тошо (казани в уж приятелска компания) ме вкараха за две години в затвора и след това ме изселиха в Странджа сакар за още три години. Така че моля ви не ставайте ЖАЛКИ с коментарите си за (прекрасния живот)по комунистическо време

    Коментиран от #25

    09:02 27.04.2019

  • 16 Ртъиоои

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":

    Ми прочети коментар 9

    09:04 27.04.2019

  • 17 Генерал Врангел

    15 4 Отговор
    140 години по-късно отново руски генерал може да стане премиер на България... Ако тези двамата генерали дето сега ни управляват не се изтрескат челно в стената с вик - ГЛАВАТА МИ ПРЕЧИ!!! И ТИКВАТА СЪЩО...

    09:12 27.04.2019

  • 18 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Руски педал":

    Като теб.

    09:23 27.04.2019

  • 19 Антифашист

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "СссереМ":

    Любопитно, защо тогава минусите под коментара ти са 7, а плюса е само един, най-вероятно сам си си го маркирал.

    09:23 27.04.2019

  • 20 ГАГАУЗ ( ГЮКОУЗ )

    13 11 Отговор
    КОГА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ НЕЗАВИСИМА И СВОБОДНА РЕПУБЛИКА КОЙ ЩЕ НИ ОСВОБОДИ ОТ КОЛОНИЗАТОРИТЕ НАРЕЧЕНИ ес.

    09:50 27.04.2019

  • 21 Бесен Язовец

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Чичо":

    Да де, нали и аз това казвам, отнел е от разбойниците и апашите награбените пари и с тях духнал в рашката, тоест хубавото което е направил за България се състои, че е я освободил от едни мръсни пари.

    09:50 27.04.2019

  • 22 Guest

    16 11 Отговор
    Виждаме пагубните последствия от руската намеса в България, никога вече тези грешки не трябва да се повтарят. Тази пияна нация руснаците не могат собствената си страна да оправят тръгнали да се месят в политиката на други държави.

    Коментиран от #26

    09:52 27.04.2019

  • 23 Bingo

    20 9 Отговор
    После русолизците ще ми говорят как Русия ни е освободила безкористно от Турско робство. Така наречените либерали са следвали заветите на Левски за чиста и свята Република а не монархия каквато ни налагат руснаците. Не разбирам след като комунистическият строй е обявен за престъпен както фашизма, защо пропагандирането му от разни индивиди във форума не се преследва както пропагандирането на фашизма.

    Коментиран от #27

    10:03 27.04.2019

  • 24 Ех!

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "СссереМ":

    Опасно сравнение. Антон Страшимиров вече го е направил през 1923г."и клаха народа тъи както турчин не го е клал" цитата е по спомен и не претендирам за точност. Във същата статия обвинява и висшите комунисти, ча са избягали и са оставени народа сам. Тои дава и определение на събитията _ гражданска война! Демек народна а не комунистическа......
    1923год.

    10:18 27.04.2019

  • 25 Точно така

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Големия Хур":

    Трябва да се постъпва , за да има ред ,а не беззаконие , ако и сега стане така ,самоче на върха да са обикновени хора некорумпирани Бг ще се оправи

    10:20 27.04.2019

  • 26 Така е ама

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Guest":

    Не по малка епагубна намесата и на другите ГОЛЕМИ. всички вкупом орязаха България. Не забравите историята защото правим същите грешки!!!

    11:20 27.04.2019

  • 27 Да де

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Bingo":

    Ми то 90 процента от либералите са русофил но не им пречи да работят за България. Тук Батемберг _монарх е все пак_използва момента да увеличи властта си. Той не е руснак нали?

    11:30 27.04.2019

  • 28 Варна

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":

    Краткият отговор е: - Има нова държава, но няма организация. Не само че няма, но и не знаят как! Тогава по разпореждане на Александър ІІ в България остават голямо количество руски офицери и чиновници за да градят отначало всичко. Страната се районира, създават се служби по картография, данъчни служби, полиция, армия и т.н. и т.н. Опитът за промяна на Търновската Конституция идва от избраният за наш цар Батемберг, а не от страна на руснаците. Александър ІІ легитимира Търновската Конституция и държи тя да не бъде променяна! След убийството му събитията се променят корено. Батемберг привлича част от руските офицери с цел да получи благоволението за действията си на Александър ІІІ. Само, че нещата не му се получават особено. Най - добре е обаче, вместо да си правя труда да ти смилам информацията е да си направиш труда да прочетеш какво се случва. Но не да четеш коментарите на този или онзи, а на историци.

    Коментиран от #31

    12:31 27.04.2019

  • 29 НЕКОЙ

    3 7 Отговор
    Ако по него време Българският народ беше решително свалил рОският псевдокняз......то днес съдбата на България щеше да е друга.....

    12:42 27.04.2019

  • 30 1944

    6 7 Отговор
    време е да се отървем от руските окупатори. да си взимат паметниците и дим да ги няма.

    12:47 27.04.2019

  • 31 Да де

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Варна":

    Таман си помислих че си развали хубавата караница и гледам че не кой не чете. Поздравления. Само факти без ако.

    Коментиран от #32

    12:54 27.04.2019

  • 32 Варна

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Да де":

    А ми мисля, първо фактите пък после коментарите. По- лошото, е че става обратното, а тези които искат най- много да им се чуе гласа май са най- неподготвени за случая. През последните 15-на години бях свидетел на какви ли не нелепи твърдения по темата. Това разбира се изнервя защото четеш откровени тъпотии, но пък и дава стимул да се ровиш още повече в материята. Апропо руснаците имат чудесна онлайн военна библиотека и там има копия на договори от поне 100 години назад. Така имах възможност да чета и Райхщатското съглашение и Татищев и един куп други документи, които са в оригинал а не резюмета на този или онзи...

    13:15 27.04.2019

  • 33 Диамантената ръка

    6 5 Отговор
    И днес руски, само че президент...

    14:04 27.04.2019

  • 34 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Като за историк-любител статията е хубава.
    Може да се добави:
    1. Като командир на пионерска десантна част, при форсирането на р. Дунав, принц Александър Батемберг е първият офицер стъпил на Българска земя през Руско-турската освободителна война.
    2. Да, той е бил принц Александър Йозеф фон Батенберг, но при възкачването си на престола е вече княз Александър Български. Това "княз Батемберг" ни е натрапено от комунистическата пропаганда.
    3. До каква степен Русите се месят в Българските работи говори следното: През 1879 година се разгаря спор за името на новата ни столица, като жителите на града създават комитет от известни личности, който се застъпва за възприемане на историческото име Средец. Надделява обаче становището на руската администрация и столицата на България се нарича официално София. Името Средец продължава да се използва спорадично още няколко години.

    16:14 27.04.2019

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    И ЧИЯ Е ФИНЛАНДИЯ
    ПОСЛЕДНО ?
    .......
    ФИНЛАНДЦИТЕ ТРЯБВА ДА ЦЕЛУВАТ КРАКАТА НА ВЛАДИМИР ЛЕНИН
    ЧЕ ИМ ДАВА НЕЗАВИСИМОСТ :)

    03:22 27.04.2026

  • 37 Точно така,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Borislav Popov":

    Не стига, че наглите западняци ни мачкат, грабят и използват, ами с цялата си подлост винаги хвърлят вината на руснаците!

    04:03 27.04.2026

  • 38 Хмм

    1 0 Отговор
    това сваля ореола на Батенберг, заменил достойния българин Петко Каравелов с руски офицер, Каравелов е истински аристократ, когато Стамболов го хвърля в Черната джамия, пребит от неговите гавази, при среща със западни журналисти на въпроса дали е бит, Каравелов отговаря - в България такива неща няма.

    04:15 27.04.2026

  • 39 УдоМача

    0 0 Отговор
    И сега трябва така да стане!

    04:18 27.04.2026

  • 40 Сесесере

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Антифашист":

    В България не е имало никога фашизъм! Ръководството на България след 1944 е било пряко от мацква в руски интерес и български ущърб! Щастливите времена след 1944 са били само за върхушката, техните семейства и роднини, останалите, робство без пари !

    04:38 27.04.2026

