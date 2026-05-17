България може да купи рафинерията в Бургас - предлага особеният управител на „Лукойл“

17 Май, 2026 18:54 3 574 80

Румен Спецов заяви, че страната има „исторически шанс“ да придобие стратегическия обект и увери, че няма риск за доставките на горива

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов предложи България да придобие рафинерията в Бургас, предава News.bg.

В интервю за bTV той посочи, че държавата трябва да стане собственик на рафинерията заради стратегическото ѝ значение и допълни, че в момента се е открила рядка възможност за подобна стъпка.

Според Спецов и четирите компании на „Лукойл“ в страната са в добро финансово състояние. Той заяви още, че евентуални претенции от руската страна биха били единствено финансови, като по думите му те възлизат на около три милиарда, но сумата не е окончателна.

Особеният управител увери, че няма риск за доставките на горива в България.

„Заявявам го с пълна отговорност - всички доставки на нефт до края на юни са осигурени“, каза той и допълни, че страната разполага с достатъчни количества бензин, дизел и авиационно гориво.

Спецов обясни, че България не зависи пряко от доставки през Персийския залив, а основните количества суров петрол пристигат през терминала в Джейхан в Средиземно море.

Той уточни, че макар зависимостта да не е пряка, тя съществува косвено заради ценовите и транспортните фактори.

По думите му цената на петрола се формира от базовия индекс „Брент“, но допълнителните разходи за транспорт и застраховки са се увеличили значително, което оказва влияние върху пазара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко е

    66 9 Отговор
    Комисионната колко е

    Коментиран от #9, #73

    18:55 17.05.2026

  • 2 Гост

    50 13 Отговор
    Можеше.... довчера.
    От днес ще събираме пари да организираме "обратният" конкурс у нас догодина.

    18:55 17.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    80 16 Отговор
    С парите за Украйна да купим Нефтохим Бургас и да внасяме евтин руски петрол.

    Коментиран от #18, #32, #53

    18:57 17.05.2026

  • 4 Реалността

    81 4 Отговор
    Така си джиткат от ДС из България
    първо приватизация за без нищо и то с народните пари
    а като увиснат нещата продаваш обратно на държавата
    обаче по пазарни критерии и срещу кеш валута
    Иванчо мръснико сИганскии

    18:58 17.05.2026

  • 5 Тошко

    62 6 Отговор
    Тия парите ги нямат за нищо, рафинерий, АЕЦ, потоци и т.н. Накрая и една космическа ракета да си имаме така...

    Коментиран от #39, #40, #60

    18:58 17.05.2026

  • 6 жоро

    69 4 Отговор
    Добре ще е да стане ОСВОБОДЕНИЯ - УПРАВИТЕЛ. че може да продаде рафинерията на някой клошар за 1 евро.

    19:00 17.05.2026

  • 7 Човекът на Момчето се задейства

    52 6 Отговор
    държавата = Шиши

    19:00 17.05.2026

  • 8 България не може да се отърве от урк

    37 5 Отговор
    Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан

    По първоначална информация е пострадал единият от водачите. На мястото има разлято гориво по пътното платно.

    Екипи на полицията регулират движението и пренасочват колите през Прохода Шипка. Причините за произшествието все още се изясняват.

    19:01 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 защо лъже

    50 3 Отговор
    Нито един танкер с нефт не е преминал през Босфора . Само от Новоросийск идва нефта , и не само за нас , а и за целия ЕС. . Корабите не си спират дори айса за да се крият !!!В Марине Трафик се вижда дестинацията им .

    Коментиран от #74

    19:03 17.05.2026

  • 11 Лост

    45 4 Отговор
    Този не го ли бяха сменили вече?

    Коментиран от #20

    19:03 17.05.2026

  • 12 1488

    20 18 Отговор
    тепърва предстои "чудото" на боташ-арите
    направо в чудо ще се видите
    от чудеса няма да ви се яде, само ще ви се реве

    19:04 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аз съм от ссср

    36 6 Отговор
    Този крадец не са ли го изгонили вече?

    19:07 17.05.2026

  • 15 Ти да видиш

    39 6 Отговор
    Доказаният финансов измамник Спецов защо получава трибуна и ръси акъл!??? Трябваше отдавна да е в затвора заедно с любовницата си измамник Асен Василев!!!

    19:15 17.05.2026

  • 16 Гост

    31 3 Отговор
    Нещо мушенник ми мияза.

    19:16 17.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕФтин

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И със спестените пари да купим скъпи амер. Ракети. Е , кой ще е простият? Парите в САЩ и Русия....

    19:18 17.05.2026

  • 19 Безпристрастен

    29 5 Отговор
    Разумно предложение,с много голям ефект за фиска в бъдеще.Веднъж црън Ванчо е продаде,за да си измие очите запазихме една" златна акция" .Ако сега го пропуснем,България ще бъде,пълен аут ,от възможността да сме абсолютно независими от внос на горива и производни на нефта,тотално зависима държава и икономика,в една от най важните сфери- енергията.Това е структурен елемент от националната сигурност.Нефтохим е най големият и модерно оборудван комбинат не само на Балканите,но и в Европа.

    Коментиран от #46

    19:26 17.05.2026

  • 20 мистър Кеш

    15 7 Отговор

    До коментар #11 от "Лост":

    След Продължаваме Промяната по традиция продължаваме промяната заедно с Буци и Шиши!

    19:29 17.05.2026

  • 21 хмммм

    22 2 Отговор
    Бързо да те сменят за някой по-читав, или направо да те уволнят !

    Коментиран от #79, #80

    19:30 17.05.2026

  • 22 Ами

    15 10 Отговор
    Идеята държава да купи рафинерията в Бургас е много добра.
    Това е не само икономическа, но и стратегическа инвестиция.

    19:35 17.05.2026

  • 23 Мъжа на леля Асена и спонсора на шиши

    21 2 Отговор
    вместо да пише оставка и да се разкараш, взел да дава съвети

    19:35 17.05.2026

  • 24 Буревестников

    43 1 Отговор
    Че колко пъти България ще я купува ? Доколкото съм запознат на 10 ноември 1989 г. рафинерията си беше 100 % държавна.После Жан Виденов отказа да я продава и му се случи случка.Да не би Костов нещо да е продавал ? Че сега ние,много богатите,пак да си я купуваме ?

    19:36 17.05.2026

  • 25 ?????

    17 3 Отговор
    Тва трябваше да стане отдавна, но пусти комисионни не им даваха мира на сглобкаджиите.

    19:36 17.05.2026

  • 26 Голям батакчия

    16 1 Отговор
    Управителя при, който Лук Ойл работи на загуба, тоя е за драснеш жив. Откраднатите пари да даде за свещи.

    19:36 17.05.2026

  • 27 дядото

    16 2 Отговор
    да бе,тръмп и путин само това мислят - да я харижат на нашите безхаберници

    19:40 17.05.2026

  • 28 666

    31 1 Отговор
    Един път го продаваме евтино и после го купуваме скъпо . Е това бизнес по български.

    Коментиран от #33

    19:41 17.05.2026

  • 29 Неразбрал

    18 3 Отговор
    Някои да ми обясни , тоя не беше ли културист , после пп- дб го назначиха , после гроб го харесаха и го повишиха , сега е станал спец и за горивата ....явно е спец по всичко !!!! Щом толкова е кадърен защо ревът за другите наз назачения от ПБ ????

    19:43 17.05.2026

  • 30 СПОМНЯМ СИ

    21 1 Отговор
    Когато приватизираха рафинерията. Кражби, кражби, кражби.

    19:44 17.05.2026

  • 31 БОКО ТИКВАТА

    8 5 Отговор
    Ще предложа СПЕЦОВ , ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПИЛОТА НЕ СТАВА И Е ОПАСЕН ЗА МЕН И ПИШИ !!!!

    19:45 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Просто

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "666":

    спекула !

    19:47 17.05.2026

  • 34 Сатанас Единотнас

    2 12 Отговор
    Смочайте юу наденицата на спецата ,путлероиди и путлерасти. Ке му пиете от че.епо

    19:48 17.05.2026

  • 35 Фори

    8 22 Отговор
    От Възраждане винаги са пискали за златните находища. Искат държавата да ги национализира. За рафинерията никога не са искали да е българска. Руската собственост ги устройва , канадската не. И това ми били патреоти!

    Коментиран от #63, #76

    19:48 17.05.2026

  • 36 Недохранено прасе

    7 4 Отговор
    Аз ще възразя на тоя дето предлага това недоразумение за министър председател !!! Аз и само аз раздавам порциите във България ....и само аз ще ви оправям , разбрахте ли ме !!!!

    19:48 17.05.2026

  • 37 Търновец

    3 11 Отговор
    В такъв вид това би било голям подарък за някой Български олигарх - не е ли по добре да се направи съвместна фирма с Немци и или Австрийци и или Италианци и заедно да купим собствеността на Лукойл в България. Друг вариант е да купим поне 35% и нов договор за златна акция

    19:52 17.05.2026

  • 38 Урко

    13 0 Отговор
    Този защо още не е уволнен?

    19:53 17.05.2026

  • 39 Тошка

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    Кой е този рафинерий? Сигурно е известен римски петролен магнат

    19:53 17.05.2026

  • 40 Шопо

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    Епа колко му е.....е сега, че дръпнеме 10-15млрд. и че настане веселба....тва рафинерия, топлофикация, марици....всичко,че изкупиме и почваме да правиме планови петилетки....нали си имаме пилот, който да ни издигне до върховете.....нищо, че кацането ще е болезнено, а и без парашут, ама да не ви пука... 🤣🤣🤣🚀🚀🚀

    19:53 17.05.2026

  • 41 "Идеята"

    4 0 Отговор
    на чичопей

    19:55 17.05.2026

  • 42 Боруна Лом

    21 0 Отговор

    До коментар #32 от "Вова Картошка":

    ПРАВ Е!ДА ИЗГОНИМ УКРИТЕ И ПО ХОТЕЛИТЕ ДА НАСТАНИМ НАШИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И БЕЗДОМНИ ХОРА! УКРИТЕ НЕ НИ ПОДКРЕПЯХА ЗА ЕВРОВИЗИЯ И НИЕ ДА ИМ ВЪРНЕМ ЖЕСТА !

    19:56 17.05.2026

  • 43 ТОЗИ

    12 1 Отговор
    Защо не са го уволнили още.

    19:59 17.05.2026

  • 44 Може но няма

    8 1 Отговор
    Всичко може, но не за всеки!

    20:18 17.05.2026

  • 45 Някой

    6 1 Отговор
    Може. Ама ти вече няма да си управител.

    20:20 17.05.2026

  • 46 Спецов

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Безпристрастен":

    да предложи на НС,този който го продаде(Костов),министри от кабинета му,тогавашния шеф на АП,по спомен (Харпацумян) те да го откупят.А не сега добре нагушени да се ошумуляват и да са по-ниски от тревата!

    20:26 17.05.2026

  • 47 Бако

    16 2 Отговор
    Всички предприятия от стратегическо значение за иконоиката трябва да са държавни...Лукойл, ЕРП-та, БДЖ, да не изреждам.
    Управлението им трябва да е от борд от не повече от 3-ма (икономист, юрист и специалист от съответна сфера), който да изготви дългосрочен план за развитие, примерно за 5-10години.
    Да се отчитат на 6 месеца и в зависимост от резултатите да се предприемат коригиращи мерки.
    Който злоупотребява, директно у панделата. С печалбата, държавата да инвестира вздравеопазване, образование и развитие на нови технологии.

    20:27 17.05.2026

  • 48 Цвете

    14 0 Отговор
    ТОЛКОВА СЕ ОПЛЕТЕ, ЧЕ ПИ ВОДА, ЗАЩОТО ОТ ВЪПРОСА, ЗАЩО ГАЗТА Е НА ВИСОКА ЦЕНА, СТАНА ТАКА ЧЕ НИКОЙ НЕ РАЗБРА.СПЕЦОВ КОЙ ТЕ ТУРИ НА ТАЯ ДЛЪЖНОСТ, ТА БЪЛГАРИТЕ ДА СЕ ЧУДИМ, КОЙ КАЗВА ИСТИНАТА? 🤦‍♂️🤔🇧🇬

    20:28 17.05.2026

  • 49 Начо

    8 1 Отговор
    Нали е все на загуба не внася данъци или някой трябва да изпере откраднатите милиардчета

    20:29 17.05.2026

  • 50 безпартиен

    13 1 Отговор
    А защо я продаде правителството на Костов?За да я купим на цена Х 10???Или по 100??Кой взе тогава комисионна?Ако имаме истински секретни служби,щяхме да знаем отговорите!Сега нови комисионни!

    20:32 17.05.2026

  • 51 койдазнай

    4 6 Отговор
    Основният бизнес на Лукойл е да краде от акциза и ДДС-то на горивата. Ако Радев гарантира, че те ще си запазят акциза и ДДС, тая развалина хич не им трябва. Така на времето Пеевски затри Булгартабак, защото той може да краде от акциза на цигарите, по 2 евро на кутия. А от производството печалбата е 10-15 стотинки.

    Коментиран от #54, #57, #58

    20:38 17.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега внасяме евтин казахски петрол. Той какво не ти харесва?!?

    Коментиран от #55

    20:39 17.05.2026

  • 54 Ами

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "койдазнай":

    Акциза и ДДС-то го прибира държавата.
    А рафинерията в Бургас е една от най-модерните в Европа.

    Коментиран от #67

    20:44 17.05.2026

  • 55 Боруна Лом

    11 1 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    А ЦЕНАТА Е НА НИВО ОРМУНДСКИ ПРОХОД! БЕЗРОДНИЦИ

    20:45 17.05.2026

  • 56 Да бе ,да ! ;)

    9 1 Отговор
    Последни гърчове на турско-щатското ке.леме Спецов , след като не смогна да продаде на турците .

    20:49 17.05.2026

  • 57 темида

    9 0 Отговор

    До коментар #51 от "койдазнай":

    от 36г чакам някой тарикат-политик от високите етажи на власта да осъдя,но все не се получава,затова хората емигрират,институциите са без доверие,икономиката е слаба,тикви и прасета се издигат,а ченгета и бкп номенклатури се бият в гърдите,че едва ли не са ни спасили през тия години!!!

    20:49 17.05.2026

  • 58 Така ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "койдазнай":

    Преди някой леко години се писа, че Лукойл е направил ремонт на Нефтохим за три млрд не си спомням валутата. Сега разбирам, че евентуалната покупка ще ни струва около три млрд евро. Разумно е България да си го върне. Според мен не е трябвало и да се продава. Той е обект с национално значение и за сигурността на страната. Да не се дрънкаме за комисионни и други. Нещата ще са както навсякъде по света. Фирмата, която организира покупко продажбата, ще се вземе своето. Както е по договор.

    20:52 17.05.2026

  • 59 Само питам

    5 2 Отговор
    Защо назначеното от Анкара и краварите още има думата ? За това ли сложихме Радев ???

    20:53 17.05.2026

  • 60 Ами сега?

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    Добре де, арите не са за да се диплят под юргани и дюшеци, а за да се използват по предназначение. Когато това не се прави се крадат. По този начин повече ли ти харесва?

    21:08 17.05.2026

  • 61 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    Купуваш, ако ти я продадат..., иначе олово!

    Коментиран от #68

    21:17 17.05.2026

  • 62 боико борисоф

    4 0 Отговор
    с някоя от твоите фалирали фирми ли бе специалко дето ги продаде на нашия ааааа имаме записи които ще разкрият твоита истинска самоличност

    21:33 17.05.2026

  • 63 израждане

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Фори":

    ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!!!

    21:33 17.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дедо

    5 0 Отговор
    Този глъмчо е тотално посредствен човек. Въобще някой може ли да го изпита по данъчно законодателство за да видите колко му е капацитета

    21:38 17.05.2026

  • 66 СпецOFF

    5 0 Отговор
    Този в най скоро време трябва да бъде изпратен на едно по специално място заедно с Кокорка.

    21:43 17.05.2026

  • 67 койдазнай

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ами":

    Държавата прибира това, което Лукойл реши да и даде. Също както с акциза на цигарите и алкохола. И ако не се броят рафинериите в Турция, Гърция, Хърватска, Словения и Румъния, наистина Лукойл Нефтохим е една от най модерните рафинерии в региона.
    А до ппреи да дойдат руснаците, беше и Нефтохимически Комбинат със 16 производства и 12000 работещи. Днес българите на заплата са под 1000 и има само едно производство - това на горива.

    21:43 17.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Спецов да не забрави да викне Иван Йорданов Костов от Драгалевци да изповяда сделката с Руснаците.

    21:49 17.05.2026

  • 70 приватизация

    2 0 Отговор
    Доведи го губещ и задлъжнял , както правите с държавните предприятия и после държавата ще го купи за 1 евро без да покрива дълговете. Нали така беше с нашето българско имущество!!!!!!!!!! Само при тези условия ние българите даваме пари..

    22:09 17.05.2026

  • 71 Гошето

    2 0 Отговор
    Този е голям "специалист" когато зад гърба го подкрепят здраво. Сам в разсъждения и действия не е бил. Та и сега. Опасно му е. Добра идея, но няма вързани гащи за бъдещата дейност. Да не стане като прословутия Металургичен комбинат Кремиковци, навремето!!!! Велик, но работеше само с докарана руда от великия брат. И после.... Айде на парче по парче, кой колкото могъл да вземе, но не за дейност в държавата, а за себе си. Имаше и едни австрийци по едно време там. Но те си вдигнаха дърмите като им стана ясно всичко та да не се забъркват в нашенските далавери.

    22:14 17.05.2026

  • 72 дядо дръмпир се чуди....

    1 0 Отговор
    помислете възможно ли е държавата да е добър стопанин ???А,на такова огромно съоръжение където куче влачи диря няма ,ще бъде тотална шуро баджанащина и лукойл ще е на дотации от държавата.Не е работа на държава да се занимава с покупко продажба ,ако е държава ,а не частна фирма.Толкоз дядо дръмпир!

    22:20 17.05.2026

  • 73 Иван Костов

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колко е":

    Ще я продам пак за скромно възнаграждение 10%

    22:44 17.05.2026

  • 74 Грешка,проба на управляващите некадърниц

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "защо лъже":

    Продадохме я за малко пари сега ще я купим за милиарди. Некадърни управляващи от Иван Костов до Бойко Борисов. Управляват грешка проба, грешка. Пълни некадърници на гърба на българския народ. Паразити!

    23:35 17.05.2026

  • 75 Анонимен

    0 0 Отговор
    Бирника се изказва

    23:57 17.05.2026

  • 76 Опа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Фори":

    Навремето Костов продаде златото на Дънди, която е регистрирана в Канада, но собствениците са руснаци. За заблуда на материала.

    00:05 18.05.2026

  • 77 Нелс

    0 0 Отговор
    Ами единствено финансови,какви други да са претенциите на собственика?Интересно преди ревеше,а сега всичко било наред.Хайде моля .За твоята работа трябва един задълбочен одит.Но преди това дим да те няма.Нищо съществено не казваш само простотии.И коя държава да го купи.Държавата на голямото Д ли?

    00:11 18.05.2026

  • 78 Маринов

    0 1 Отговор
    БРАВО,
    Това Вече
    е УМНА приказка!

    05:29 18.05.2026

  • 79 Кой да го смени?

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмммм":

    Мистър кеш ли ще го сменя? Момчето държи чичо си Румен за шикълките с компроматите за боташ - разследването е на трупчета в шиширатурата повече от 2 години.

    06:20 18.05.2026

    06:25 18.05.2026

