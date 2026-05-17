България може да купи рафинерията в Бургас - предлага особеният управител на „Лукойл“

Особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов предложи България да придобие рафинерията в Бургас, предава News.bg.

В интервю за bTV той посочи, че държавата трябва да стане собственик на рафинерията заради стратегическото ѝ значение и допълни, че в момента се е открила рядка възможност за подобна стъпка.

Според Спецов и четирите компании на „Лукойл“ в страната са в добро финансово състояние. Той заяви още, че евентуални претенции от руската страна биха били единствено финансови, като по думите му те възлизат на около три милиарда, но сумата не е окончателна.

Особеният управител увери, че няма риск за доставките на горива в България.

„Заявявам го с пълна отговорност - всички доставки на нефт до края на юни са осигурени“, каза той и допълни, че страната разполага с достатъчни количества бензин, дизел и авиационно гориво.

Спецов обясни, че България не зависи пряко от доставки през Персийския залив, а основните количества суров петрол пристигат през терминала в Джейхан в Средиземно море.

Той уточни, че макар зависимостта да не е пряка, тя съществува косвено заради ценовите и транспортните фактори.

По думите му цената на петрола се формира от базовия индекс „Брент“, но допълнителните разходи за транспорт и застраховки са се увеличили значително, което оказва влияние върху пазара.