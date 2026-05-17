България може да купи рафинерията в Бургас - предлага особеният управител на „Лукойл“

Особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов предложи България да придобие рафинерията в Бургас, предава News.bg.
В интервю за bTV той посочи, че държавата трябва да стане собственик на рафинерията заради стратегическото ѝ значение и допълни, че в момента се е открила рядка възможност за подобна стъпка.
Според Спецов и четирите компании на „Лукойл“ в страната са в добро финансово състояние. Той заяви още, че евентуални претенции от руската страна биха били единствено финансови, като по думите му те възлизат на около три милиарда, но сумата не е окончателна.
Особеният управител увери, че няма риск за доставките на горива в България.
„Заявявам го с пълна отговорност - всички доставки на нефт до края на юни са осигурени“, каза той и допълни, че страната разполага с достатъчни количества бензин, дизел и авиационно гориво.
Спецов обясни, че България не зависи пряко от доставки през Персийския залив, а основните количества суров петрол пристигат през терминала в Джейхан в Средиземно море.
Той уточни, че макар зависимостта да не е пряка, тя съществува косвено заради ценовите и транспортните фактори.
По думите му цената на петрола се формира от базовия индекс „Брент“, но допълнителните разходи за транспорт и застраховки са се увеличили значително, което оказва влияние върху пазара.
1 Колко е
Коментиран от #9, #73
18:55 17.05.2026
2 Гост
От днес ще събираме пари да организираме "обратният" конкурс у нас догодина.
18:55 17.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #32, #53
18:57 17.05.2026
4 Реалността
първо приватизация за без нищо и то с народните пари
а като увиснат нещата продаваш обратно на държавата
обаче по пазарни критерии и срещу кеш валута
Иванчо мръснико сИганскии
18:58 17.05.2026
5 Тошко
Коментиран от #39, #40, #60
18:58 17.05.2026
6 жоро
19:00 17.05.2026
7 Човекът на Момчето се задейства
19:00 17.05.2026
8 България не може да се отърве от урк
19:01 17.05.2026
10 защо лъже
Коментиран от #74
19:03 17.05.2026
11 Лост
Коментиран от #20
19:03 17.05.2026
12 1488
направо в чудо ще се видите
от чудеса няма да ви се яде, само ще ви се реве
19:04 17.05.2026
14 Аз съм от ссср
19:07 17.05.2026
15 Ти да видиш
19:15 17.05.2026
16 Гост
19:16 17.05.2026
18 ЕФтин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И със спестените пари да купим скъпи амер. Ракети. Е , кой ще е простият? Парите в САЩ и Русия....
19:18 17.05.2026
19 Безпристрастен
Коментиран от #46
19:26 17.05.2026
20 мистър Кеш
До коментар #11 от "Лост":След Продължаваме Промяната по традиция продължаваме промяната заедно с Буци и Шиши!
19:29 17.05.2026
21 хмммм
Коментиран от #79, #80
19:30 17.05.2026
22 Ами
Това е не само икономическа, но и стратегическа инвестиция.
19:35 17.05.2026
23 Мъжа на леля Асена и спонсора на шиши
19:35 17.05.2026
24 Буревестников
19:36 17.05.2026
25 ?????
19:36 17.05.2026
26 Голям батакчия
19:36 17.05.2026
27 дядото
19:40 17.05.2026
28 666
Коментиран от #33
19:41 17.05.2026
29 Неразбрал
19:43 17.05.2026
30 СПОМНЯМ СИ
19:44 17.05.2026
31 БОКО ТИКВАТА
19:45 17.05.2026
33 Просто
До коментар #28 от "666":спекула !
19:47 17.05.2026
34 Сатанас Единотнас
19:48 17.05.2026
35 Фори
Коментиран от #63, #76
19:48 17.05.2026
36 Недохранено прасе
19:48 17.05.2026
37 Търновец
19:52 17.05.2026
38 Урко
19:53 17.05.2026
39 Тошка
До коментар #5 от "Тошко":Кой е този рафинерий? Сигурно е известен римски петролен магнат
19:53 17.05.2026
40 Шопо
До коментар #5 от "Тошко":Епа колко му е.....е сега, че дръпнеме 10-15млрд. и че настане веселба....тва рафинерия, топлофикация, марици....всичко,че изкупиме и почваме да правиме планови петилетки....нали си имаме пилот, който да ни издигне до върховете.....нищо, че кацането ще е болезнено, а и без парашут, ама да не ви пука... 🤣🤣🤣🚀🚀🚀
19:53 17.05.2026
41 "Идеята"
19:55 17.05.2026
42 Боруна Лом
До коментар #32 от "Вова Картошка":ПРАВ Е!ДА ИЗГОНИМ УКРИТЕ И ПО ХОТЕЛИТЕ ДА НАСТАНИМ НАШИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И БЕЗДОМНИ ХОРА! УКРИТЕ НЕ НИ ПОДКРЕПЯХА ЗА ЕВРОВИЗИЯ И НИЕ ДА ИМ ВЪРНЕМ ЖЕСТА !
19:56 17.05.2026
43 ТОЗИ
19:59 17.05.2026
44 Може но няма
20:18 17.05.2026
45 Някой
20:20 17.05.2026
46 Спецов
До коментар #19 от "Безпристрастен":да предложи на НС,този който го продаде(Костов),министри от кабинета му,тогавашния шеф на АП,по спомен (Харпацумян) те да го откупят.А не сега добре нагушени да се ошумуляват и да са по-ниски от тревата!
20:26 17.05.2026
47 Бако
Управлението им трябва да е от борд от не повече от 3-ма (икономист, юрист и специалист от съответна сфера), който да изготви дългосрочен план за развитие, примерно за 5-10години.
Да се отчитат на 6 месеца и в зависимост от резултатите да се предприемат коригиращи мерки.
Който злоупотребява, директно у панделата. С печалбата, държавата да инвестира вздравеопазване, образование и развитие на нови технологии.
20:27 17.05.2026
48 Цвете
20:28 17.05.2026
49 Начо
20:29 17.05.2026
50 безпартиен
20:32 17.05.2026
51 койдазнай
Коментиран от #54, #57, #58
20:38 17.05.2026
53 Българин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сега внасяме евтин казахски петрол. Той какво не ти харесва?!?
Коментиран от #55
20:39 17.05.2026
54 Ами
До коментар #51 от "койдазнай":Акциза и ДДС-то го прибира държавата.
А рафинерията в Бургас е една от най-модерните в Европа.
Коментиран от #67
20:44 17.05.2026
55 Боруна Лом
До коментар #53 от "Българин":А ЦЕНАТА Е НА НИВО ОРМУНДСКИ ПРОХОД! БЕЗРОДНИЦИ
20:45 17.05.2026
56 Да бе ,да ! ;)
20:49 17.05.2026
57 темида
До коментар #51 от "койдазнай":от 36г чакам някой тарикат-политик от високите етажи на власта да осъдя,но все не се получава,затова хората емигрират,институциите са без доверие,икономиката е слаба,тикви и прасета се издигат,а ченгета и бкп номенклатури се бият в гърдите,че едва ли не са ни спасили през тия години!!!
20:49 17.05.2026
58 Така ли?
До коментар #51 от "койдазнай":Преди някой леко години се писа, че Лукойл е направил ремонт на Нефтохим за три млрд не си спомням валутата. Сега разбирам, че евентуалната покупка ще ни струва около три млрд евро. Разумно е България да си го върне. Според мен не е трябвало и да се продава. Той е обект с национално значение и за сигурността на страната. Да не се дрънкаме за комисионни и други. Нещата ще са както навсякъде по света. Фирмата, която организира покупко продажбата, ще се вземе своето. Както е по договор.
20:52 17.05.2026
59 Само питам
20:53 17.05.2026
60 Ами сега?
До коментар #5 от "Тошко":Добре де, арите не са за да се диплят под юргани и дюшеци, а за да се използват по предназначение. Когато това не се прави се крадат. По този начин повече ли ти харесва?
21:08 17.05.2026
61 az СВО Победа 81
Коментиран от #68
21:17 17.05.2026
62 боико борисоф
21:33 17.05.2026
63 израждане
До коментар #35 от "Фори":ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!!!
21:33 17.05.2026
65 Дедо
21:38 17.05.2026
66 СпецOFF
21:43 17.05.2026
67 койдазнай
До коментар #54 от "Ами":Държавата прибира това, което Лукойл реши да и даде. Също както с акциза на цигарите и алкохола. И ако не се броят рафинериите в Турция, Гърция, Хърватска, Словения и Румъния, наистина Лукойл Нефтохим е една от най модерните рафинерии в региона.
А до ппреи да дойдат руснаците, беше и Нефтохимически Комбинат със 16 производства и 12000 работещи. Днес българите на заплата са под 1000 и има само едно производство - това на горива.
21:43 17.05.2026
69 Сатана Z
21:49 17.05.2026
70 приватизация
22:09 17.05.2026
71 Гошето
22:14 17.05.2026
72 дядо дръмпир се чуди....
22:20 17.05.2026
73 Иван Костов
До коментар #1 от "Колко е":Ще я продам пак за скромно възнаграждение 10%
22:44 17.05.2026
74 Грешка,проба на управляващите некадърниц
До коментар #10 от "защо лъже":Продадохме я за малко пари сега ще я купим за милиарди. Некадърни управляващи от Иван Костов до Бойко Борисов. Управляват грешка проба, грешка. Пълни некадърници на гърба на българския народ. Паразити!
23:35 17.05.2026
75 Анонимен
23:57 17.05.2026
76 Опа
До коментар #35 от "Фори":Навремето Костов продаде златото на Дънди, която е регистрирана в Канада, но собствениците са руснаци. За заблуда на материала.
00:05 18.05.2026
77 Нелс
00:11 18.05.2026
78 Маринов
Това Вече
е УМНА приказка!
05:29 18.05.2026
79 Кой да го смени?
До коментар #21 от "хмммм":Мистър кеш ли ще го сменя? Момчето държи чичо си Румен за шикълките с компроматите за боташ - разследването е на трупчета в шиширатурата повече от 2 години.
06:20 18.05.2026
80 Кой да го смени?
До коментар #21 от "хмммм":Мистър кеш ли ще го сменя? Момчето държи чичо си Румен за шикълките с компроматите за боташ - разследването е на трупчета в шиширатурата повече от 2 години.
06:25 18.05.2026