Младеж е с 50% изгаряния след риболов край релси

Рибар от монтанското село Долно Белотинци е с опасност за живота, след като е докоснал с въдицата си контактната електрическа мрежа на БДЖ, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.
Инцидентът се е случил на 16 май около 16:30 на железопътен мост над река Огоста в кв. „Огоста“ в Монтана. По време на риболов мъжът на 22 години е докоснал с карбонов телескопичен прът контактната електрическа мрежа на БДЖ. Вследствие на това е възникнала волтова дъга и през тялото му е преминал ток с високо напрежение.
Мъжът е получил около 50% изиграния и е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Монтана с опасност за живота.
Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и е образувано досъдебно производство. Разпитани са свидетели и очевидци на инцидента.
Работата по случая продължава в Районно управление – Монтана.
