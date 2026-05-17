Младеж е с 50% изгаряния след риболов край релси

17 Май, 2026 16:53 1 017 13

  • рибар-
  • токов удар-
  • монтана

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рибар от монтанското село Долно Белотинци е с опасност за живота, след като е докоснал с въдицата си контактната електрическа мрежа на БДЖ, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Инцидентът се е случил на 16 май около 16:30 на железопътен мост над река Огоста в кв. „Огоста“ в Монтана. По време на риболов мъжът на 22 години е докоснал с карбонов телескопичен прът контактната електрическа мрежа на БДЖ. Вследствие на това е възникнала волтова дъга и през тялото му е преминал ток с високо напрежение.

Мъжът е получил около 50% изиграния и е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Монтана с опасност за живота.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и е образувано досъдебно производство. Разпитани са свидетели и очевидци на инцидента.

Работата по случая продължава в Районно управление – Монтана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германец

    15 2 Отговор
    Бг чукчита вече са толко изпаднали,че не знаят къде тече ток и че той убива 😆🤣😂

    Коментиран от #7

    16:59 17.05.2026

  • 2 оня с коня

    7 6 Отговор
    спрете тока на БДЖ-то станали са терористи избиват хора

    то не стига че мечките ни ядат сега и рибата ни трепе, то дано вече оня АЕЦ думне та ни отърве от мъките

    абе мечките преди да ви изядат дали правят секс със жертвата?

    Коментиран от #4, #8

    16:59 17.05.2026

  • 3 Учител

    12 0 Отговор
    Физиката трябва да се учи от 1ви клас вече, а не от 8ми!

    16:59 17.05.2026

  • 4 Исторически парк

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Марш от тука бе зоофил

    Коментиран от #9

    17:00 17.05.2026

  • 5 Само в пирогов

    3 0 Отговор
    В Монтана едва ли имат точно такава подготовка и условия

    17:10 17.05.2026

  • 6 Фейк - либераст

    2 6 Отговор
    Този сигурно е ловил акули в Огоста със стоманено въже и като го е метнал закачил жицата! Пък може и нарочно да е искал да пусне ток в реката и акулите да наизкачат!

    17:10 17.05.2026

  • 7 БОРУНА ЛОМ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Германец":

    Станахме като в Русия.

    17:15 17.05.2026

  • 8 Собственика на кръчмата

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    За теб със сигурност знаем, че те ръгат без да те ядат понеже ги молиш за още и още.
    Конят ти се разприказва след втората ракия в кръчмата

    17:19 17.05.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    "Исторически парк" от итонг и гипс картон.
    На пра, пра дедите ни това беше основния строителен материал

    17:23 17.05.2026

  • 10 Монтанска му работа

    0 1 Отговор
    Рибата в реката, той тигана подгрял

    17:30 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 матрял

    0 0 Отговор
    ех,да беше жив Алеко Константинов можеше да напише още един фейлетон - "Бай Ганьо за риба"!

    17:51 17.05.2026

  • 13 не е смешно

    0 0 Отговор
    Ако е ловил летящи риби (кълват на муха или пеперуда), се е увлякъл и не е преценил замятането.

    17:51 17.05.2026

