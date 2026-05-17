Руслан Стефанов: Основният проблем пред България е институционалният дефицит

Програмният директор и главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов предупреди в ефира на предаването "Метроном" по радио ФОКУС, че високите цени, бюджетният дефицит и липсата на бюджет са "симптоми, а не самото заболяване“.
Според него, основният проблем пред България е "институционалният дефицит“ и невъзможността на държавата да противодейства на концентрацията на икономическа мощ и "завладяването на държавата“.
"Основният проблем всъщност е не просто бюджетен дефицит или инфлация, а институционалният дефицит в страната“, заяви Стефанов. По думите му България има нужда от "възстановяване и продължаване на изграждането на устойчиви институции“, които да ограничават олигархичните зависимости.
Той подчерта, че България вече е член на еврозоната и разполага с "един от най-ниските дългове като дял от БВП“, което създава стабилност и възможност за дългосрочно планиране. Според него обаче отпадането на външните механизми за наблюдение на корупцията означава, че "цялата отговорност пада върху правителството“.
Стефанов оцени положително намеренията на кабинета да насочи усилия към институции като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, вместо към "популистки мерки“ и директен контрол върху цените.
"Имаше едно отстъпление от тези твърди идеи за контрол на цените. По-скоро това, което премиерът заяви, е, че ще се търси подобряване правата на потребителите, без да се стига до счупване на пазарните механизми“, каза той.
По думите му инфлацията се дължи на няколко основни фактора - международния натиск върху цените на горивата, структурното увеличение на разходите и ръста на заплатите без съответстващо увеличение на производителността.
"Влизането в еврозоната доведе до конвергенция или приближаване на цените, включително на услугите“, обясни Стефанов и добави, че България е сред държавите с най-бърз ръст на доходите в ЕС през последните години.
Икономистът предупреди, че ограничаването на инфлацията е невъзможно без "ясна и предвидима рамка на бюджета“ и реалистични приходи. Той разкритикува както практиката преди 2020 г. за занижаване на приходите, така и последвалото им завишаване при коалиционните управления.
"Първото нещо, което трябва да видим, е дали ще бъдат заложени реалистични приходи и съответно умерено ограничаване на дефицита“, посочи той.
Според Стефанов реформа в администрацията не означава механично съкращаване на служители, а изграждане на качествени институции с подготвени кадри и ясен политически мандат.
Той постави акцент и върху необходимостта от по-добро управление на социалните разходи и ограничаване на злоупотребите със социални плащания, ТЕЛК решения и ранно пенсиониране.
Сред основните рискове пред страната Стефанов посочи натрупването на дълг. По думите му "най-прекият път към загуба на суверенитет“ е именно бързото увеличаване на задлъжнялостта, както показват примерите на Гърция, Румъния и други държави.
Като възможности за растеж той открои по-бързото усвояване на европейските средства, инвестициите в офшорна вятърна енергия и включването на България в глобалните процеси около развитието на изкуствения интелект, с което изоставаме.
В заключение той подчерта, че ключовият тест за правителството ще бъде дали бюджетът и реформите ще доведат до "подобряване качеството на институциите“ и ограничаване на "завладяването на държавата“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 умерено ограничаване на дефицита
и никой копче не казва че зад този дефицит
стоят бая пълни чекмеджета които трябва да бъдат в хазната
а общ поръчкари в затвора
16:35 17.05.2026
5 Голям Ръст На Заплатите !
Е Винаги Голям !
Колко нараснаха ?
Че не можеш Да си Купиш !
Нищо С Тях ?
За Пенсиите !
Да не говорим !
Да Платиш !
Тока ?
И Водата ?
Или да си гладен ?
Хайде Холам !
Парче !
Икономист !
Коментиран от #8
16:36 17.05.2026
6 по-бързо изчезне простото крадливо племе
До коментар #3 от "Гробар":кое тва
дет гласува за тиква и шопар ли
Коментиран от #7
16:37 17.05.2026
7 Гробар
До коментар #6 от "по-бързо изчезне простото крадливо племе":Циганите ще изградят една по-добра държава заедно с имигрантите кюмури. Ганю е тотол щета.
Коментиран от #15
16:41 17.05.2026
8 Финансите Започват !
До коментар #5 от "Голям Ръст На Заплатите !":С Метода за придобиване на парите !
Които трябва да платят !
Бюджета !
А Не от пеливането им от Графа в Графа !
Със Заеми !
Всеки Знае !
Но Как ще ги Плаща ?
Не знае !
16:43 17.05.2026
9 Евро = Инфлация. Още преди Иран
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
Коментиран от #16
16:44 17.05.2026
10 Евро = Инфлация. Още преди Иран 2
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
150 хил. работника са избягали на Запад за две години.
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2027.
Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд евро.
Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. За последните две години спадът е 12 -15 %
За март 2026 единствено построеното при соца добив на електроенергия и топлоенергия няма спад. Добивната промишленост и производството на облекло и обувки е с НеГаТиВно нарастване 15 %. Пълна деинструлизация на БГ и ЕС.
Дефицитът ни е 1.75 млд само за първото тримесечие 2026. Заплати растат, производителността на труда пада. Заеми под неисгодни условия е спасението???
Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души.
16:46 17.05.2026
15 Факт
До коментар #7 от "Гробар":Ами, да си се върнат по родните места в Азия. Там да си градят държава.
17:43 17.05.2026
16 Факт
До коментар #9 от "Евро = Инфлация. Още преди Иран":Чужди инвеститори = Съмнителни фирми с нелоялна дейност, нежелани в белите държави.
17:44 17.05.2026