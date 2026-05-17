Кьовеши: има внушения и факти по случая с българския европрокурор Теодора Георгиева

Има внушения и реалност по случая с временно отстранения европейски прокурор от България Теодора Георгиева. Това заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в интервю за „120 минути“ по БТВ, предава БТА.

По думите ѝ още през септември миналата година Европейската прокуратура е информирала институциите на ЕС, че е започнато дисциплинарно производство срещу Георгиева, вследствие на което тя е била временно отстранена от длъжност.

Кьовеши посочи, че около случая съществува „внушение“ за политически натиск и кампании за дискредитиране, но подчерта, че реалността се основава на конкретни факти и събрани данни в рамките на разследване на Европейската прокуратура.

Тя обясни, че в центъра на случая стои видеозапис, в който Георгиева разпознава себе си и гласа си, като според Кьовеши той е свързан с процеса по назначаването ѝ на поста европейски прокурор от България.

Кьовеши припомни, че тогава тя не е била класирана на първо място на национално ниво, но въпреки това е била назначена след институционална процедура. По думите ѝ именно тези обстоятелства са били предмет на проверка и са довели до започването на дисциплинарното производство.

Европейският главен прокурор заяви, че решението по случая е взето от независими прокурори от различни държави членки, като целта е да се гарантира обективност и да се изключи външно влияние.

Тя допълни, че след отстраняването на Георгиева работата на българския екип в Европейската прокуратура е продължила нормално и дори с по-добри резултати.

Кьовеши отбеляза още, че Европейската прокуратура среща трудности при разследвания в различни държави, включително и в България, особено при дела, свързани с обществени поръчки и финансови измами.

В края на интервюто тя подчерта, че за България е важно да има действащ и независим европейски прокурор и призова институциите да изяснят и придвижат процедурите по ново назначение.