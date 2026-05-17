Кьовеши: има внушения и факти по случая с българския европрокурор Теодора Георгиева

17 Май, 2026 19:42 3 791 37

  • лаура кьовеши-
  • теодора георгиева-
  • европрокурор

Европейският главен прокурор коментира дисциплинарното производство и напрежението около временно отстранения представител на България в EPPO

Кьовеши: има внушения и факти по случая с българския европрокурор Теодора Георгиева
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Има внушения и реалност по случая с временно отстранения европейски прокурор от България Теодора Георгиева. Това заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в интервю за „120 минути“ по БТВ, предава БТА.

По думите ѝ още през септември миналата година Европейската прокуратура е информирала институциите на ЕС, че е започнато дисциплинарно производство срещу Георгиева, вследствие на което тя е била временно отстранена от длъжност.

Кьовеши посочи, че около случая съществува „внушение“ за политически натиск и кампании за дискредитиране, но подчерта, че реалността се основава на конкретни факти и събрани данни в рамките на разследване на Европейската прокуратура.

Тя обясни, че в центъра на случая стои видеозапис, в който Георгиева разпознава себе си и гласа си, като според Кьовеши той е свързан с процеса по назначаването ѝ на поста европейски прокурор от България.

Кьовеши припомни, че тогава тя не е била класирана на първо място на национално ниво, но въпреки това е била назначена след институционална процедура. По думите ѝ именно тези обстоятелства са били предмет на проверка и са довели до започването на дисциплинарното производство.

Европейският главен прокурор заяви, че решението по случая е взето от независими прокурори от различни държави членки, като целта е да се гарантира обективност и да се изключи външно влияние.

Тя допълни, че след отстраняването на Георгиева работата на българския екип в Европейската прокуратура е продължила нормално и дори с по-добри резултати.

Кьовеши отбеляза още, че Европейската прокуратура среща трудности при разследвания в различни държави, включително и в България, особено при дела, свързани с обществени поръчки и финансови измами.

В края на интервюто тя подчерта, че за България е важно да има действащ и независим европейски прокурор и призова институциите да изяснят и придвижат процедурите по ново назначение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И ТАЯ НИЩО НЕ НАПРАВИ

    52 2 Отговор
    Изкара си мандата с голямата заплата и не вкара нито един еврокрадец в затвора.

    Коментиран от #25

    19:47 17.05.2026

  • 3 Борислав

    50 6 Отговор
    Оставка на Кьовеши!!!
    Видяхме само кокошкарски дела на европейската прокуратура в България. Георгиева вероятно има вина, но работата на Кьовеши е да сключи споразумение за да атакува милоиони/милиарди откраднати от БГ мафията по време на нейния мандат.

    19:49 17.05.2026

  • 4 няма държава

    30 1 Отговор
    Гледах интервюто , и тя каза ,че са започнали разследване за еди милиони за зкуване на тролеи , където половината изчезнаха .Когато са отишли със служители на МВР да извършат обиск в 6 от офисите на фирмата , те проверили само два , а за другите отказали !!

    19:53 17.05.2026

  • 5 Изсипа

    33 3 Отговор
    едни празнословия. Напълно безмислено интервю

    19:57 17.05.2026

  • 6 хмммм

    24 11 Отговор
    Тая Георгиева е много нагла овца.

    Коментиран от #10

    19:57 17.05.2026

  • 7 Бялджип

    36 2 Отговор
    Няма съмнение, че всички приеха с въодушевление избирането на Кьовеши в Европа. Очакваха от нея резултати, хора в затвора, наказания за политическите и правни бандити. Не стана. Днес никой не я вижда като респектиращ орган в Европа.

    19:59 17.05.2026

  • 8 Без майтап

    25 1 Отговор
    Внушенията ги знаем,реалноста е знем,за наказаните нищо не знаем. Ама то има ли наказани?

    19:59 17.05.2026

  • 9 Няма шанс

    30 3 Отговор
    Стринкуо вземи най-накрая сварши нещо реално че стана за посмешище
    ако в България не намериш под път и над път за затвора измамници
    значи си за бангаранга и ти

    20:06 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реалист 1

    23 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ловец":

    И като Деса Атанасова - тежката артилерия. Само любовница на Феномена.

    20:15 17.05.2026

  • 13 Роки

    27 11 Отговор
    Тая с дебелата гуша е от школата на Сорос. У нас Борисов и Пеевски над окрадоха 100 милиарда евро, тая не си мръдна пръста нещо да разследва!

    Коментиран от #18, #28

    20:26 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    15 1 Отговор
    Вместо да безчинстват, някои хора трябваше отдавна да са в затвора!

    20:42 17.05.2026

  • 16 неискан съвет

    10 4 Отговор
    кьовеши,когато разбереш българския мутро-комунистически преход,тогава ще станеш най-умната жена на света!!!

    20:56 17.05.2026

  • 17 Ддд

    10 8 Отговор
    Очаквам Дечев и Гюров утре да отидат в телевизиите и да започнат да късат ризи в подкрепа на лъжкинята Т. Георгиева, на която дадоха охрана, защото Уж била заплашена.

    20:58 17.05.2026

  • 18 Ддд

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Роки":

    100 милиарда евро.
    Ти познаваш ли парите, че пишеш такава глупост?
    А и 2021 год., Радев и компания УЖ щяха да откриват откраднатите пари, а все повече забатачиха държавата.

    21:01 17.05.2026

  • 19 ако бяхте гласували с 10

    3 2 Отговор
    досега всички партии и "политици" щяха да са натикани по затворите.

    Коментиран от #21

    21:40 17.05.2026

  • 20 Бай Хой

    3 0 Отговор
    А проверяващите кой ги проверява !?!?! За набора питам .....

    21:45 17.05.2026

  • 21 скромен

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ако бяхте гласували с 10":

    партия на безпартийните кандидати,на Росен Миленов!!!

    21:55 17.05.2026

  • 22 Госпожата,

    9 0 Отговор
    ЕС гл. прокурор и за чеп не става-сороско назначение след нагласени дела в Румъния. Колко големи престъпления разкри и колко висши политици вкара на топло? Изкюта си годинките за голямата европенсия. С българката реши да си прави реклама.

    21:58 17.05.2026

  • 23 Анонимен

    5 2 Отговор
    Гюровите незаконници Дечев охрана и назначи даже Е кой е нарушил законите сега ама за нашите може

    Коментиран от #32

    22:00 17.05.2026

  • 24 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Време е българската прокуратура да се размърда след опита за убийство на Ивайло Мирчев.

    Коментиран от #26

    22:01 17.05.2026

  • 25 Те затова

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ТАЯ НИЩО НЕ НАПРАВИ":

    я и избраха. Ако беше на място, шефката на ЕК вече трябваше да е на топло.

    22:04 17.05.2026

  • 26 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Не вярвам да не си му близал з.

    22:19 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Много ясно, троле! Вие сте опозиция, така че...тихо там, в ъгъла.🤣

    23:37 17.05.2026

  • 33 Кака лена

    2 1 Отговор
    Г-жа Веши е права. Теди еврото трябва да лежи.

    23:39 17.05.2026

  • 34 да коригираме Кьовеши

    3 1 Отговор
    Искате да кажате, че имате внушителни данни за гербаджийския прокурор, не българския.
    Има голяма разлика между българско и мутропитешко. И то голяма разлика.

    23:54 17.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мамалигата с фалшивата фамилия

    1 0 Отговор
    отдавна е с отпаднала необходимост

    06:27 18.05.2026

