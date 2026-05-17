Кьовеши: има внушения и факти по случая с българския европрокурор Теодора Георгиева

Има внушения и реалност по случая с временно отстранения европейски прокурор от България Теодора Георгиева. Това заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в интервю за „120 минути“ по БТВ, предава БТА.
По думите ѝ още през септември миналата година Европейската прокуратура е информирала институциите на ЕС, че е започнато дисциплинарно производство срещу Георгиева, вследствие на което тя е била временно отстранена от длъжност.
Кьовеши посочи, че около случая съществува „внушение“ за политически натиск и кампании за дискредитиране, но подчерта, че реалността се основава на конкретни факти и събрани данни в рамките на разследване на Европейската прокуратура.
Тя обясни, че в центъра на случая стои видеозапис, в който Георгиева разпознава себе си и гласа си, като според Кьовеши той е свързан с процеса по назначаването ѝ на поста европейски прокурор от България.
Кьовеши припомни, че тогава тя не е била класирана на първо място на национално ниво, но въпреки това е била назначена след институционална процедура. По думите ѝ именно тези обстоятелства са били предмет на проверка и са довели до започването на дисциплинарното производство.
Европейският главен прокурор заяви, че решението по случая е взето от независими прокурори от различни държави членки, като целта е да се гарантира обективност и да се изключи външно влияние.
Тя допълни, че след отстраняването на Георгиева работата на българския екип в Европейската прокуратура е продължила нормално и дори с по-добри резултати.
Кьовеши отбеляза още, че Европейската прокуратура среща трудности при разследвания в различни държави, включително и в България, особено при дела, свързани с обществени поръчки и финансови измами.
В края на интервюто тя подчерта, че за България е важно да има действащ и независим европейски прокурор и призова институциите да изяснят и придвижат процедурите по ново назначение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 И ТАЯ НИЩО НЕ НАПРАВИ
Коментиран от #25
19:47 17.05.2026
3 Борислав
Видяхме само кокошкарски дела на европейската прокуратура в България. Георгиева вероятно има вина, но работата на Кьовеши е да сключи споразумение за да атакува милоиони/милиарди откраднати от БГ мафията по време на нейния мандат.
19:49 17.05.2026
9 Няма шанс
ако в България не намериш под път и над път за затвора измамници
значи си за бангаранга и ти
20:06 17.05.2026
12 Реалист 1
До коментар #11 от "Ловец":И като Деса Атанасова - тежката артилерия. Само любовница на Феномена.
20:15 17.05.2026
18 Ддд
До коментар #13 от "Роки":100 милиарда евро.
Ти познаваш ли парите, че пишеш такава глупост?
А и 2021 год., Радев и компания УЖ щяха да откриват откраднатите пари, а все повече забатачиха държавата.
21:01 17.05.2026
21 скромен
До коментар #19 от "ако бяхте гласували с 10":партия на безпартийните кандидати,на Росен Миленов!!!
21:55 17.05.2026
25 Те затова
До коментар #2 от "И ТАЯ НИЩО НЕ НАПРАВИ":я и избраха. Ако беше на място, шефката на ЕК вече трябваше да е на топло.
22:04 17.05.2026
26 Дзак
До коментар #24 от "Сатана Z":Не вярвам да не си му близал з.
22:19 17.05.2026
32 Евгени от Алфапласт
До коментар #23 от "Анонимен":Много ясно, троле! Вие сте опозиция, така че...тихо там, в ъгъла.🤣
23:37 17.05.2026
34 да коригираме Кьовеши
Има голяма разлика между българско и мутропитешко. И то голяма разлика.
23:54 17.05.2026
