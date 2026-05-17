Мъж загина на пътя Хасково-Димитровград, блъснат от кола

17 Май, 2026 17:19 450 2

Той е прескочил мантинелите, които разделят платната на двупосочното трасе, и е тръгнал да пресича, когато е блъснат от автомобил, шофиран от 25-годишна жена от Хасково

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастен мъж е загинал при инцидент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Пътното произшествие е станало след полунощ в района на нощно крайпътно заведение. Загиналият мъж е на 78 години от Димитровград. Той е прескочил мантинелите, които разделят платната на двупосочното трасе, и е тръгнал да пресича, когато е блъснат от автомобил, шофиран от 25-годишна жена от Хасково в посока от Димитровград към областния център.

ТПробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни, уточниха от полицията.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са загинали трима души, а 34-ма са ранени в станалите 30 катастрофи.


  • 1 Сихан

    Отговор
    А сега ще го лежи като за човек. Да гледа повече следващия път

    17:45 17.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    Отговор
    Хем му казах да не тръгва да посреща ΔΑΡΑ на летището пеша.

    17:49 17.05.2026

