Джамбазки: Скопие с нова провокация, България трябва да настоява за спазване на европейските ангажименти

Напрежението между София и Скопие отново ескалира след реакцията на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, който отправи критики към българската страна за използваното обръщение „северномакедонски“. В отговор на това, в предаването „На фокус“ заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки определи реакцията като „комплексарска и клоунска“.
По думите му подобно поведение е израз на вътрешни противоречия в Скопие. „Това е абсолютна провокация. Те не могат да си позволят подобен тон към други държави, но го правят спрямо България“, заяви Джамбазки. Той даде пример с документи на Държавния департамент на САЩ, в които също се използва терминът „северномакедонски“, без това да предизвиква дипломатически реакции от страна на Скопие.
Според Джамбазки ключовият проблем остава неизпълнението на ангажиментите по т.нар. „френско предложение“, което урежда рамката за преговорите на Северна Македония с Европейски съюз. „Три години няма реален напредък. Това е провокация не само към България, а към целия Европейски съюз“, подчерта той.
Политикът бе категоричен, че темата за европейското членство не е двустранен въпрос. „Скопие трябва да говори с Брюксел, не със София. Обещали са конкретни реформи - трябва да ги изпълнят“, добави той.
Относно реакцията на българската страна, Джамбазки призова за спокойствие и последователност. Той изрази увереност, че президентът Румен Радев ще продължи досегашната линия на умерена, но твърда политика. „Не трябва да се поддаваме на емоционални реакции. България трябва просто да напомни какво не е изпълнено“, заяви той.
Джамбазки определи като „добра новина“ евентуалната промяна в курса на Унгария спрямо Балканите, включително по отношение на фигури като Никола Груевски.
„Досега управлението на Виктор Орбан подкрепяше антибългарски позиции в региона. Ако това се промени, ще отслабне една ос между Белград и Скопие, която работеше срещу българските интереси“, коментира той.
По отношение на външнополитическата ориентация на България, Джамбазки отхвърли тезите за противопоставяне между „произточна“ и „прозападна“ линия. „Българският национален интерес е да сме силна държава в силен Европейски съюз. Етикетите са излишни“, каза той.
Поздрав за успеха на DARA
Джамбазки поздрави българската певица DARA за победата ѝ в Евровизия. „Това е огромен успех. Такава реклама за България не може да се купи с пари“, подчерта той и добави, че подобни постижения имат не само културно, но и икономическо значение за страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #34
17:56 17.05.2026
2 Напрежението ескалира.
17:58 17.05.2026
3 Макето
Коментиран от #6, #18, #20, #24, #25, #27
18:05 17.05.2026
4 Факт
Автоматично са в ЕС и с Еврото.
Коментиран от #7
18:05 17.05.2026
5 Стига
18:07 17.05.2026
6 Иронията обаче е
До коментар #3 от "Макето":Че по тези места няма нито един македонец, ама нито един. Чат ли си? И не се прави на маке, смаке си.
18:08 17.05.2026
7 Ай, луд ли си?
До коментар #4 от "Факт":То там повечето са албанци, а на българите, Тито им е чипирал гумените тикви.
18:10 17.05.2026
8 ж32бб
Коментиран от #10, #17, #23
18:13 17.05.2026
9 Чудя се, защо
18:17 17.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Перо
Коментиран от #14
18:42 17.05.2026
12 Българска кауза
Коментиран от #13
18:45 17.05.2026
13 Заедно
До коментар #12 от "Българска кауза":България и Македония ще се обединят в обща българска държава.
Русия да си гледа работата!
Америка да си гледа работата!
Франция да си гледа работата!
И всеки друг българофоб да си гледа работата!
18:46 17.05.2026
14 Перо
До коментар #11 от "Перо":Дядо му на толупа е бил български войник в щаба на артилерийски полк в Скопие 1942-44 г., участвал е във войните, рожденото му име е Ефтим Григоров Муцунов и го има в Централния военен архив във В. Търново, а толупа се пише северно-македонец!
Коментиран от #32
18:53 17.05.2026
15 Галичник
18:57 17.05.2026
16 Жорко
18:58 17.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АГАТ а Кристи
19:28 17.05.2026
20 Перо
До коментар #3 от "Макето":Вие сте били част от тоя народ и всичко, което се отнася за нас е и за вас!
19:31 17.05.2026
21 асенчо
19:31 17.05.2026
22 Кирил
Между обикновенните хора няма никакви проблеми
Коментиран от #28
19:34 17.05.2026
23 Перо
До коментар #8 от "ж32бб":Какви връзки с 35 световни национални комисии и стотици хиляди гласуващи от цял свят? Стига тъпизми!
19:35 17.05.2026
24 Перо
До коментар #3 от "Макето":Ти може да искаш утре да се пишеш германец или от Люксенбург и да кажеш, че са територии на гръцкия македонец Александър Велики, ама през крив макарон ще ги видиш!
19:41 17.05.2026
25 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #3 от "Макето":На 18 Октомври 1943 г. започват англо-американските бомбардировки на Скопие....Защото е български град, а не е окупиран от българската армия, както ви лъжат югоносталгиците. Окупираните градове англо-американците не ги бомбардират, справка: Прага, Париж, Варшава, Амстердам, Брюксел и др.
А след като Германия изтърбушва държавната банка на Югославия, знаеш ли в Скопие по какъв курс си обменят за ЛЕВОВЕ "хартийките" ??? , без нас умирахте от глад, буквално...
19:57 17.05.2026
26 Сатанас Единотнас
20:08 17.05.2026
27 Перо
До коментар #3 от "Макето":“Маке”, българска Македония е разграбена и разпределена от Гърци и Сърбия, след междусъюзническата война 1913 г. Вашата сегашна част е била българска територия, окупирана от Сърбия, докато ние се биеме с турците и са я нарекли Южна Баньовина, до влизането на българските власти за администриране през 1941 г. След войната парижкия мирен договор ни взима Вардарска Македония! Огромна част от населението с преселва в БГ и тези които остават по родните места са жестоко репресирани и дискриминирани до сега от УДБ-а и КОС! Винаги може да научиш истинската история, а не тази на АСНОМ и Тито!
20:09 17.05.2026
28 Перо
До коментар #22 от "Кирил":Техните историчари са политици с дипломи от СЮК, преди 1991 г.!
20:12 17.05.2026
29 Температурен Темерут
20:12 17.05.2026
30 аааа
20:15 17.05.2026
31 щкембе войвода
20:39 17.05.2026
32 защо
До коментар #14 от "Перо":не отиде там да се представи за македонец, щом тук се пише такъв. Там си имат гюпти, но не ги пускат да им се качат на главите и да правят каквото искат.....
20:46 17.05.2026
33 Перо
21:49 17.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Джамбазки не е юнак
00:50 18.05.2026