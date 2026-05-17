Джамбазки: Скопие с нова провокация, България трябва да настоява за спазване на европейските ангажименти

Напрежението между София и Скопие отново ескалира след реакцията на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, който отправи критики към българската страна за използваното обръщение „северномакедонски“. В отговор на това, в предаването „На фокус“ заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки определи реакцията като „комплексарска и клоунска“.

По думите му подобно поведение е израз на вътрешни противоречия в Скопие. „Това е абсолютна провокация. Те не могат да си позволят подобен тон към други държави, но го правят спрямо България“, заяви Джамбазки. Той даде пример с документи на Държавния департамент на САЩ, в които също се използва терминът „северномакедонски“, без това да предизвиква дипломатически реакции от страна на Скопие.

Според Джамбазки ключовият проблем остава неизпълнението на ангажиментите по т.нар. „френско предложение“, което урежда рамката за преговорите на Северна Македония с Европейски съюз. „Три години няма реален напредък. Това е провокация не само към България, а към целия Европейски съюз“, подчерта той.

Политикът бе категоричен, че темата за европейското членство не е двустранен въпрос. „Скопие трябва да говори с Брюксел, не със София. Обещали са конкретни реформи - трябва да ги изпълнят“, добави той.

Относно реакцията на българската страна, Джамбазки призова за спокойствие и последователност. Той изрази увереност, че президентът Румен Радев ще продължи досегашната линия на умерена, но твърда политика. „Не трябва да се поддаваме на емоционални реакции. България трябва просто да напомни какво не е изпълнено“, заяви той.

Джамбазки определи като „добра новина“ евентуалната промяна в курса на Унгария спрямо Балканите, включително по отношение на фигури като Никола Груевски.

„Досега управлението на Виктор Орбан подкрепяше антибългарски позиции в региона. Ако това се промени, ще отслабне една ос между Белград и Скопие, която работеше срещу българските интереси“, коментира той.

По отношение на външнополитическата ориентация на България, Джамбазки отхвърли тезите за противопоставяне между „произточна“ и „прозападна“ линия. „Българският национален интерес е да сме силна държава в силен Европейски съюз. Етикетите са излишни“, каза той.

Поздрав за успеха на DARA

Джамбазки поздрави българската певица DARA за победата ѝ в Евровизия. „Това е огромен успех. Такава реклама за България не може да се купи с пари“, подчерта той и добави, че подобни постижения имат не само културно, но и икономическо значение за страната.