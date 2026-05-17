Джамбазки: Скопие с нова провокация, България трябва да настоява за спазване на европейските ангажименти

17 Май, 2026 17:51 2 948 35

Напрежението между София и Скопие отново ескалира след реакцията на външния министър на РСМ

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението между София и Скопие отново ескалира след реакцията на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, който отправи критики към българската страна за използваното обръщение „северномакедонски“. В отговор на това, в предаването „На фокус“ заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки определи реакцията като „комплексарска и клоунска“.

По думите му подобно поведение е израз на вътрешни противоречия в Скопие. „Това е абсолютна провокация. Те не могат да си позволят подобен тон към други държави, но го правят спрямо България“, заяви Джамбазки. Той даде пример с документи на Държавния департамент на САЩ, в които също се използва терминът „северномакедонски“, без това да предизвиква дипломатически реакции от страна на Скопие.

Според Джамбазки ключовият проблем остава неизпълнението на ангажиментите по т.нар. „френско предложение“, което урежда рамката за преговорите на Северна Македония с Европейски съюз. „Три години няма реален напредък. Това е провокация не само към България, а към целия Европейски съюз“, подчерта той.

Политикът бе категоричен, че темата за европейското членство не е двустранен въпрос. „Скопие трябва да говори с Брюксел, не със София. Обещали са конкретни реформи - трябва да ги изпълнят“, добави той.

Относно реакцията на българската страна, Джамбазки призова за спокойствие и последователност. Той изрази увереност, че президентът Румен Радев ще продължи досегашната линия на умерена, но твърда политика. „Не трябва да се поддаваме на емоционални реакции. България трябва просто да напомни какво не е изпълнено“, заяви той.

Джамбазки определи като „добра новина“ евентуалната промяна в курса на Унгария спрямо Балканите, включително по отношение на фигури като Никола Груевски.

„Досега управлението на Виктор Орбан подкрепяше антибългарски позиции в региона. Ако това се промени, ще отслабне една ос между Белград и Скопие, която работеше срещу българските интереси“, коментира той.

По отношение на външнополитическата ориентация на България, Джамбазки отхвърли тезите за противопоставяне между „произточна“ и „прозападна“ линия. „Българският национален интерес е да сме силна държава в силен Европейски съюз. Етикетите са излишни“, каза той.

Поздрав за успеха на DARA

Джамбазки поздрави българската певица DARA за победата ѝ в Евровизия. „Това е огромен успех. Такава реклама за България не може да се купи с пари“, подчерта той и добави, че подобни постижения имат не само културно, но и икономическо значение за страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    24 7 Отговор
    ΔΑΡΑ е казала, че няма да пее в Скопие, там не били европейци.

    Коментиран от #34

    17:56 17.05.2026

  • 2 Напрежението ескалира.

    10 8 Отговор
    ПунтаМарес. Те северомакедонските ни партньори са така още от прегръдката на Тито. А в София нямат време да се занимават с тях. Дара е по-важна в момента.

    17:58 17.05.2026

  • 3 Макето

    10 23 Отговор
    Освен Северна Македония има Пиринска и Егейска! Това, че българи, гърци и сърби са си я поделили някога, няма да промени фактите. България от 1300 г. история има 500 под турско и 200 под византийско робство, т.е. повече от половината съществуване е в робство. Пък и кой желае да част от Пеевски-Борисовото живуркане?

    Коментиран от #6, #18, #20, #24, #25, #27

    18:05 17.05.2026

  • 4 Факт

    11 15 Отговор
    Предложете на македонците да се върнат към България, да станем пак едно, както преди.
    Автоматично са в ЕС и с Еврото.

    Коментиран от #7

    18:05 17.05.2026

  • 5 Стига

    20 3 Отговор
    с тая Македония. Каквито искат да са, северни южни. Колкото повече се вторачвате, толкова е по-зле.

    18:07 17.05.2026

  • 6 Иронията обаче е

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    Че по тези места няма нито един македонец, ама нито един. Чат ли си? И не се прави на маке, смаке си.

    18:08 17.05.2026

  • 7 Ай, луд ли си?

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    То там повечето са албанци, а на българите, Тито им е чипирал гумените тикви.

    18:10 17.05.2026

  • 8 ж32бб

    5 21 Отговор
    Работодателката на Дара и изфабрикува победата с много връзки в музикалния бизнес ама тя горката никога няма да разбере. Ако тази песен беше изпята от независим изпълнител от отпадналите в селекцията дали пак победата щеше да е наша?

    Коментиран от #10, #17, #23

    18:13 17.05.2026

  • 9 Чудя се, защо

    12 5 Отговор
    ВМРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) с лидер каракачанин (потомък на гръцки овчари, роден в град Руси) се интересува толкова от държава, в която преобладаващото население е албанско мюсюлманско. Нима едрият лидер и бърборливият му слуга не знаят, че който бие легнал човек (македонците от съседната държава), не е герой, а слабак.

    18:17 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Перо

    12 1 Отговор
    Северно-македонският талибан от ВМРО ДПМНЕ Тимчо Муцунски се е спрял за 1 мин. при нашия външен министър, която е била с други хора и е разговарял не повече от 1мин. в движение, разминавайки се в коридора. Не е имало никакви официални срещи. Просто министърката е ползвала обръщението “нашия северно-македонски колега”, което е и правилния изказ при обръщането на министърката, съгл. определението на РСМ, след подписване на Преспанския договор! Поредният глупав опит за скандал, защото без създаване на изкуствени конфликти, македонистката идеология и държавност не може да съществуват и по този начин се отколонява общественото мнение от самоналагането на вето и безсрочно лишаване от членство в ЕС на страната и населението!

    Коментиран от #14

    18:42 17.05.2026

  • 12 Българска кауза

    14 4 Отговор
    Е как няма да провокират, когато руските дипломати тролове ходят по македонските телевизии и им вдъхват самочувствие като разпространяват македонизъм и посятите от диктатора Путин лъжи за българската азбука?

    Коментиран от #13

    18:45 17.05.2026

  • 13 Заедно

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българска кауза":

    България и Македония ще се обединят в обща българска държава.

    Русия да си гледа работата!
    Америка да си гледа работата!
    Франция да си гледа работата!
    И всеки друг българофоб да си гледа работата!

    18:46 17.05.2026

  • 14 Перо

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Дядо му на толупа е бил български войник в щаба на артилерийски полк в Скопие 1942-44 г., участвал е във войните, рожденото му име е Ефтим Григоров Муцунов и го има в Централния военен архив във В. Търново, а толупа се пише северно-македонец!

    Коментиран от #32

    18:53 17.05.2026

  • 15 Галичник

    5 2 Отговор
    Бегай, навлек😂😂

    18:57 17.05.2026

  • 16 Жорко

    4 1 Отговор
    "Президентът" Румен Радев....незнам дали да вярвам на написаното.

    18:58 17.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    Няма да е много времето, когато тази територия ще има ново име - Източна Албания. А с тях ще ни е много по-добър комшумука

    19:28 17.05.2026

  • 20 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    Вие сте били част от тоя народ и всичко, което се отнася за нас е и за вас!

    19:31 17.05.2026

  • 21 асенчо

    4 5 Отговор
    Джамбазската му персона е позор за БГ.

    19:31 17.05.2026

  • 22 Кирил

    5 1 Отговор
    Проблемите ги правят по 20 историци и политици, иди оти от двете страни
    Между обикновенните хора няма никакви проблеми

    Коментиран от #28

    19:34 17.05.2026

  • 23 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ж32бб":

    Какви връзки с 35 световни национални комисии и стотици хиляди гласуващи от цял свят? Стига тъпизми!

    19:35 17.05.2026

  • 24 Перо

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    Ти може да искаш утре да се пишеш германец или от Люксенбург и да кажеш, че са територии на гръцкия македонец Александър Велики, ама през крив макарон ще ги видиш!

    19:41 17.05.2026

  • 25 ПРИПОМНЯНЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    На 18 Октомври 1943 г. започват англо-американските бомбардировки на Скопие....Защото е български град, а не е окупиран от българската армия, както ви лъжат югоносталгиците. Окупираните градове англо-американците не ги бомбардират, справка: Прага, Париж, Варшава, Амстердам, Брюксел и др.
    А след като Германия изтърбушва държавната банка на Югославия, знаеш ли в Скопие по какъв курс си обменят за ЛЕВОВЕ "хартийките" ??? , без нас умирахте от глад, буквално...

    19:57 17.05.2026

  • 26 Сатанас Единотнас

    2 0 Отговор
    Дара да ти пусне кафавото тесто на лицето,лишей.

    20:08 17.05.2026

  • 27 Перо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    “Маке”, българска Македония е разграбена и разпределена от Гърци и Сърбия, след междусъюзническата война 1913 г. Вашата сегашна част е била българска територия, окупирана от Сърбия, докато ние се биеме с турците и са я нарекли Южна Баньовина, до влизането на българските власти за администриране през 1941 г. След войната парижкия мирен договор ни взима Вардарска Македония! Огромна част от населението с преселва в БГ и тези които остават по родните места са жестоко репресирани и дискриминирани до сега от УДБ-а и КОС! Винаги може да научиш истинската история, а не тази на АСНОМ и Тито!

    20:09 17.05.2026

  • 28 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кирил":

    Техните историчари са политици с дипломи от СЮК, преди 1991 г.!

    20:12 17.05.2026

  • 29 Температурен Темерут

    5 2 Отговор
    Мицоко и филипчу са най големите българофили. Благодарение на това че държат северна мацедония извън ес, скоро 1 милион северно мацедонци ще имат бг паспорти. Така 100 процента от северно мацедонците стават българи . Те и сега са българи,но с бг паспорти става официално.

    20:12 17.05.2026

  • 30 аааа

    4 3 Отговор
    Кой си ти, да казваш какво трябвало да прави Скопие, или София? Някакъв пропаднал бивш политик, слуга на агент на КГБ/ДС, чиято единствена мисия е да насажда омраза в интерес на Русия. Лошото е, че и в Македония си ги имат същите.

    20:15 17.05.2026

  • 31 щкембе войвода

    1 1 Отговор
    тоя запъртък е мой човек!

    20:39 17.05.2026

  • 32 защо

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    не отиде там да се представи за македонец, щом тук се пише такъв. Там си имат гюпти, но не ги пускат да им се качат на главите и да правят каквото искат.....

    20:46 17.05.2026

  • 33 Перо

    3 1 Отговор
    Томас Вайц, работейки за напредъка на РСМ за членство в ЕС, проявил личен интерес и попитал Мицкоски, защо до сега, никъде не е намерена от археолозите македонска монета, преди 1991 г., а той отговорил: “От времето на Александър Македонски ние работим с кредитни и дебитни карти”!

    21:49 17.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Джамбазки не е юнак

    0 0 Отговор
    Що е маке , все е юнак!

    00:50 18.05.2026

