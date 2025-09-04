Времето днес, прогноза за четвъртък, 4 септември: Предимно слънчево, с разкъсана висока облачност

Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, предаде БНТ.

През деня вятърът ще се ориентира от изток-североизток, в Източна България и в Дунавската равнина ще се усили до умерен. Ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд отново главно в Западна България се очакват изолирани краткотрайни превалявания. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

По Черноморието - между 27° и 30°. И там ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето е 2-3 бала.

И в планините ще бъде слънчево, с по-значителна облачност следобед. Главно в масивите в Югозападна България ще е купеста и там, на изолирани места, за кратко ще превали през деня. Ще духа слаб до умерен вятър, посоката ще е от изток-североизток.