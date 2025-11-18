Новини
Хороскопи »
Дневен хороскоп за 18.11.2025 г.

Дневен хороскоп за 18.11.2025 г.

18 Ноември, 2025 07:00 1 274 0

  • хороскоп-
  • дневен хороскоп

Днес е подходящо време за вътрешна тишина и равносметка при Овните

Дневен хороскоп за 18.11.2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Днес е подходящо време за вътрешна тишина и равносметка. Вместо да действате, просто наблюдавайте – ще видите посоката по-ясно. Вечерта носи усещане за вътрешна стабилност и увереност.

Телец

Денят ви насърчава да се доверите на интуицията и на процесите, които не контролирате. Възможно е да се появи прозрение относно важна връзка или ситуация. Вечерта носи мир и яснота в сърцето.

Близнаци

Днес е по-добре да действате тихо и осъзнато. Избягвайте да започвате нещо ново – по-добре завършете, пречистете, подредете. Вечерта ще ви донесе усещане за облекчение и вдъхновение.

Рак

Днес Луната носи дълбока емоционална мъдрост. Денят е подходящ за размисъл, творчество и духовна работа. Вечерта е изпълнена с усещане за близост и благодарност.

Лъв

Днес е време да се оттеглите от шума и да се обърнете навътре. Може да усетите нужда да се освободите от нещо старо – мисъл, навик, чувство. Вечерта ще ви подари вътрешна лекота.

Дева

Денят е тих, но пълен с дълбок смисъл. Ще разбирате другите по-добре и ще намирате точните думи в точния момент. Вечерта е подходяща за спокойна атмосфера и духовна яснота.

Везни

Днес животът ви подтиква към по-дълбок поглед върху взаимоотношенията. Избягвайте повърхностните разговори – дори мълчанието може да носи смисъл. Вечерта ви очаква чувство за вътрешен мир.

Скорпион

Луната във вашия знак ви прави особено чувствителни и интуитивни. Денят е подходящ за освобождаване от старо напрежение и за вътрешна трансформация. Вечерта е време за тиха благодарност и нова вяра.

Стрелец

Днес ще усещате тишината като сила, а не като празнота. Възможно е старо усещане или спомен да се върне, за да бъде излекуван. Вечерта ще ви донесе яснота и вътрешен мир.

Козирог

Денят е дълбок и интроспективен – подходящ за равносметка и осъзнаване на пътя, който сте извървели. Големият воден тригон ви помага да почувствате подкрепата на съдбата. Вечерта носи усещане за завършеност.

Водолей

Днес ще ви бъде по-трудно да се концентрирате върху външни задачи – душата ви търси смисъл. Позволете си време за уединение и размисъл. Вечерта ще ви донесе вдъхновение и чувство за подновяване.

Риби

Денят е за творчески и духовни дейности. Ще усещате фините послания на живота по-ясно от обикновено. Вечерта носи нежно вдъхновение и чувство за вътрешна хармония.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ