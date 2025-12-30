Новини
Нигерия триумфира над Уганда и си осигури място на осминафиналите на Купата на африканските нации

30 Декември, 2025 20:28 422 0

Уганда завършва на четвърто място в групата

Нигерия триумфира над Уганда и си осигури място на осминафиналите на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нигерия категорично надделя над Уганда с 3:1 и си гарантираха участие в елиминационната фаза на Купата на африканските нации.

Още от първия съдийски сигнал нигерийците демонстрираха амбиция и класа, като поведоха в резултата в 28-ата минута чрез Пол Онуачу, който с хладнокръвие реализира откриващото попадение.

След почивката драмата на терена се засили – в 56-ата минута стражът на Уганда Джамал Салим бе изгонен с директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле, оставяйки съотборниците си в числено неравенство.

Нигерия не пропусна да се възползва от ситуацията и само шест минути по-късно Рафаел Ониедика удвои преднината на своя тим.

Пет минути след това същият футболист оформи класиката, като направи резултата 3:0 и на практика реши изхода на двубоя.

Въпреки трудната ситуация, Уганда не се предаде и в 75-ата минута Роджърс Мато върна едно почетно попадение за своя отбор. Това обаче не бе достатъчно, за да промени съдбата на „жеравите“, които приключват участието си в турнира с едва една точка и последно място в групата.

С този убедителен успех Нигерия продължава напред към осминафиналите, където ще се опита да затвърди реномето си на един от фаворитите за трофея в Купата на африканските нации.


